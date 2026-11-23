Pirmdien, 23. novembrī Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā atklāts Seksuālā vardarbībā cietušo personu atbalsta centrs, informē slimnīcā.
Jaunais centrs sākotnēji nodrošinās seksuālā vardarbībā cietušām sievietēm no 16 gadu vecuma iespēju vienuviet saņemt nepieciešamo medicīnisko palīdzību, veikt izmeklējumus, dokumentēt veselības stāvokli un fiksēt tiesu medicīnai nepieciešamos pierādījumus.
Atklāšanas pasākumā Veselības ministrijas (VM), Austrumu slimnīcas un sadarbības institūciju pārstāvji iepazīstināja ar centra izveides mērķiem, darbības principiem un pieejamajiem atbalsta pakalpojumiem.
Pasākumā skaidrots, kā tiks organizēts palīdzības saņemšanas process, sākot no cietušās personas nonākšanas centrā līdz medicīniskās palīdzības saņemšanai, pierādījumu fiksēšanai un turpmākā psiholoģiskā un sociālā atbalsta nodrošināšanai.
Atbalsta centrs atrodas Austrumu slimnīcā pie Uzņemšanas nodaļas. Šāda vieta izvēlēta, ņemot vērā Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra laboratorijas izvietojumu Austrumu slimnīcas teritorijā un sociālo darbinieku pieejamību. Vardarbībā cietušie centrā tiks nošķirti no pārējo pacientu plūsmas, bet esošās telpas tiks pielāgotas centra vajadzībām bez papildu līdzekļiem telpu pārbūvei.
Atbalsta centrā paredzēts vienuviet un jebkurā diennakts laikā nodrošināt medicīnisko, psiholoģisko un tiesu medicīnas palīdzību. Plānots, ka liecība par vardarbības faktu no cietušās personas puses tiktu sniegta un dokumentēta vienu reizi, lai to tālāk varētu izmantot visos palīdzības posmos, tādējādi mazinot atkārtotas traumatizācijas risku.
Paredzēts, ka centra darbības pirmajā gadā palīdzība varētu būt nepieciešama aptuveni 50 cilvēkiem, bet turpmāk — ap 200 cilvēkiem gadā.
Koncentrējot sākotnējo palīdzību vienā vietā un samazinot iesaistīto institūciju skaitu, tiks paātrināts palīdzības process, mazināts administratīvais slogs cietušajai personai un veicināta efektīvāka starpinstitūciju sadarbība, skaidrojusi VM.
Atbalsta centra izveide balstīta starptautiskajā pieredzē un stiprināšot starpinstitucionālo sadarbību starp veselības aprūpes, tiesībsargājošajām un sociālajām institūcijām. VM skaidrojusi, ka centra izveide un finansējuma nodrošināšana ir būtisks solis, lai ikvienam cietušajam Latvijā būtu pieejams cieņpilns, drošs un profesionāls atbalsts brīdī, kad tas ir visvairāk nepieciešams.
Iepriekšējā valdība 7. jūlijā centra izveidei apstiprināja 104 744 eiro pārdali no budžeta programmas "Valsts atbalsta programmas un citi valsts nozīmes pasākumi". Savukārt centra darbībai no 2027. gada ik gadu nepieciešamos 173 934 eiro VM bija plānojusi nodrošināt no stacionārās veselības aprūpes finansējuma, novirzot tam prognozēto līdzekļu atlikumu dzemdību palīdzības nodrošināšanā.
Latvijas Slimnīcu biedrība iepriekš aicināja centra pastāvīgajai darbībai rast jaunu, atsevišķu finansējuma avotu, atbalstot atbalsta centra izveidi, taču iebilstot pret tā finansēšanu uz jau nepietiekami finansētās stacionārās veselības aprūpes rēķina. Pret šādu finansēšanas risinājumu iebilda arī Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība, prasot skaidrot pārdales ietekmi uz ārstniecības personu nodarbinātību, slodzēm un ienākumiem.
Jautājuma izskatīšana toreizējā valdībā izraisīja asu vārdu apmaiņu starp bijušo veselības ministru Hosamu Abu Meri un bijušo labklājības ministru Reini Uzulnieku, kurš apšaubīja dzemdību palīdzībai paredzētā finansējuma izmantošanu centra darbībai. Abu Meri vairākkārt uzsvēra, ka līdzekļi netiek atņemti konkrētai ārstniecības iestādei un pārdale nav saistīta ar Rīgas Dzemdību nama finansējuma samazinājumu. Toreiz pārdali atbalstīja bez Zaļo un zemnieku savienības ministru atbalsta.
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Pirmdien, 23. novembrī Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā atklāts Seksuālā vardarbībā cietušo personu atbalsta centrs, informē slimnīcā.
Jaunais centrs sākotnēji nodrošinās seksuālā vardarbībā cietušām sievietēm no 16 gadu vecuma iespēju vienuviet saņemt nepieciešamo medicīnisko palīdzību, veikt izmeklējumus, dokumentēt veselības stāvokli un fiksēt tiesu medicīnai nepieciešamos pierādījumus.
Atklāšanas pasākumā Veselības ministrijas (VM), Austrumu slimnīcas un sadarbības institūciju pārstāvji iepazīstināja ar centra izveides mērķiem, darbības principiem un pieejamajiem atbalsta pakalpojumiem.
Pasākumā skaidrots, kā tiks organizēts palīdzības saņemšanas process, sākot no cietušās personas nonākšanas centrā līdz medicīniskās palīdzības saņemšanai, pierādījumu fiksēšanai un turpmākā psiholoģiskā un sociālā atbalsta nodrošināšanai.
Atbalsta centrs atrodas Austrumu slimnīcā pie Uzņemšanas nodaļas. Šāda vieta izvēlēta, ņemot vērā Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra laboratorijas izvietojumu Austrumu slimnīcas teritorijā un sociālo darbinieku pieejamību. Vardarbībā cietušie centrā tiks nošķirti no pārējo pacientu plūsmas, bet esošās telpas tiks pielāgotas centra vajadzībām bez papildu līdzekļiem telpu pārbūvei.
Atbalsta centrā paredzēts vienuviet un jebkurā diennakts laikā nodrošināt medicīnisko, psiholoģisko un tiesu medicīnas palīdzību. Plānots, ka liecība par vardarbības faktu no cietušās personas puses tiktu sniegta un dokumentēta vienu reizi, lai to tālāk varētu izmantot visos palīdzības posmos, tādējādi mazinot atkārtotas traumatizācijas risku.
Paredzēts, ka centra darbības pirmajā gadā palīdzība varētu būt nepieciešama aptuveni 50 cilvēkiem, bet turpmāk — ap 200 cilvēkiem gadā.
Koncentrējot sākotnējo palīdzību vienā vietā un samazinot iesaistīto institūciju skaitu, tiks paātrināts palīdzības process, mazināts administratīvais slogs cietušajai personai un veicināta efektīvāka starpinstitūciju sadarbība, skaidrojusi VM.
Atbalsta centra izveide balstīta starptautiskajā pieredzē un stiprināšot starpinstitucionālo sadarbību starp veselības aprūpes, tiesībsargājošajām un sociālajām institūcijām. VM skaidrojusi, ka centra izveide un finansējuma nodrošināšana ir būtisks solis, lai ikvienam cietušajam Latvijā būtu pieejams cieņpilns, drošs un profesionāls atbalsts brīdī, kad tas ir visvairāk nepieciešams.
Iepriekšējā valdība 7. jūlijā centra izveidei apstiprināja 104 744 eiro pārdali no budžeta programmas "Valsts atbalsta programmas un citi valsts nozīmes pasākumi". Savukārt centra darbībai no 2027. gada ik gadu nepieciešamos 173 934 eiro VM bija plānojusi nodrošināt no stacionārās veselības aprūpes finansējuma, novirzot tam prognozēto līdzekļu atlikumu dzemdību palīdzības nodrošināšanā.
Latvijas Slimnīcu biedrība iepriekš aicināja centra pastāvīgajai darbībai rast jaunu, atsevišķu finansējuma avotu, atbalstot atbalsta centra izveidi, taču iebilstot pret tā finansēšanu uz jau nepietiekami finansētās stacionārās veselības aprūpes rēķina. Pret šādu finansēšanas risinājumu iebilda arī Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība, prasot skaidrot pārdales ietekmi uz ārstniecības personu nodarbinātību, slodzēm un ienākumiem.
Jautājuma izskatīšana toreizējā valdībā izraisīja asu vārdu apmaiņu starp bijušo veselības ministru Hosamu Abu Meri un bijušo labklājības ministru Reini Uzulnieku, kurš apšaubīja dzemdību palīdzībai paredzētā finansējuma izmantošanu centra darbībai. Abu Meri vairākkārt uzsvēra, ka līdzekļi netiek atņemti konkrētai ārstniecības iestādei un pārdale nav saistīta ar Rīgas Dzemdību nama finansējuma samazinājumu. Toreiz pārdali atbalstīja bez Zaļo un zemnieku savienības ministru atbalsta.
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