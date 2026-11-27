360TV šovs “Izklausies redzēts” dalībniekiem ir ne tikai iespēja parādīt savas spējas, bet arī drosmīgi izkāpt ārpus ierastās komforta zonas. Pieaicinātā žūrijas locekļa lomā bija iejuties grupas “Prāta Vētra” mūziķis Jānis Jubalts, kurš sarunā ar 1188.lv atklāj, kā pats savulaik saskāries ar dažādiem karjeras izaicinājumiem.
Mūziķis atzīst, ka vērtēt citus māksliniekus viņam nemaz nepatīk, jo aiz katra priekšnesuma stāv cilvēka ieguldītais darbs un emocijas. Savukārt attieksme pret kritiku gadu gaitā esot mainījusies – jaunībā negatīvus vārdus uztvēris daudz asāk, bet ar laiku iemācījies tajos saskatīt arī noderīgas atziņas.
Tomēr, atceroties jaunības lielākās mocības, Jānis nosauc pavisam negaidītu pārbaudījumu – cukurbiešu ravēšanu. Astoņdesmitajos un deviņdesmitajos gados, kad trūcis cukura, jauniešiem bijis jādodas palīgā uz laukiem. “Tie man vienkārši… šausmīgi riebās,” atceras Jubalts, stāstot par agrajiem rītiem, garajām cukurbiešu vagām un vēlmi darīt jebko citu, tikai ne ravēt.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
360TV šovs “Izklausies redzēts” dalībniekiem ir ne tikai iespēja parādīt savas spējas, bet arī drosmīgi izkāpt ārpus ierastās komforta zonas. Pieaicinātā žūrijas locekļa lomā bija iejuties grupas “Prāta Vētra” mūziķis Jānis Jubalts, kurš sarunā ar 1188.lv atklāj, kā pats savulaik saskāries ar dažādiem karjeras izaicinājumiem.
Mūziķis atzīst, ka vērtēt citus māksliniekus viņam nemaz nepatīk, jo aiz katra priekšnesuma stāv cilvēka ieguldītais darbs un emocijas. Savukārt attieksme pret kritiku gadu gaitā esot mainījusies – jaunībā negatīvus vārdus uztvēris daudz asāk, bet ar laiku iemācījies tajos saskatīt arī noderīgas atziņas.
Tomēr, atceroties jaunības lielākās mocības, Jānis nosauc pavisam negaidītu pārbaudījumu – cukurbiešu ravēšanu. Astoņdesmitajos un deviņdesmitajos gados, kad trūcis cukura, jauniešiem bijis jādodas palīgā uz laukiem. “Tie man vienkārši… šausmīgi riebās,” atceras Jubalts, stāstot par agrajiem rītiem, garajām cukurbiešu vagām un vēlmi darīt jebko citu, tikai ne ravēt.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu