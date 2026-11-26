Hiphopa mākslinieks Amanito nāk klajā ar savu pirmo soloalbumu latviešu valodā — "+/- Ego" (Plus mīnus ego). Albums sastāv no 17 skaņdarbiem, un tajā piedalās arī četri viesmākslinieki — ansis, E.V., og montekarlo un Kazimirs.
Projekts tapis pēdējo četru gadu laikā, un 17 skaņdarbos Amanito atspoguļojis sava ego pozitīvos un negatīvos aspektus. Albumā apvienoti hiphopa apakšžanri — triphops, traps un boom bap — simbiozē ar elektronisko mūziku.
"Šis albums ir emocionāli pielādēts amerikāņu kalniņš — līkumains un brīžiem pretrunīgs. Katrā dziesmā ir sava atziņa, dažviet dziļāka, citviet banāla. Katrs skaņdarbs radīts, lai klausītājs izietu cauri jaunai pieredzei un ieskatītos procesos, kas notika manā prātā visu četru albuma tapšanas gadu laikā," par albumu stāsta Amanito.
Projektā ar saviem pantiem piedalās četri viesmākslinieki — ansis dziesmās "Izklausies kā kas?" un "Pastāsti man", savukārt og montekarlo un E.V. piedalās dziesmā "Verbāls līst", bet Kazimirs — dziesmā "Kā ir patiesībā?". Dziesmā "Pārāk augstu" ģitāras pavadījumu iespēlējis Vadims Kiula.
Amanito stāsta, ka albums savas sadarbības atradis pats: "Albums bija lēmis, par ko tam kļūt, liels prieks, ka tas izvēlējās tieši šos māksliniekus!"
Projekta pēcapstrādi veica Brūce (Ēriks Šterns) un Mark1 (Marks Poikāns), kuri arī producējuši lielāko daļu albuma. Taču piedalījušies arī tādi producenti kā Tablis (Toms Horsts), kurš producējis un apstrādājis dziesmu "+/- Ego", "Verbāls Līst" producējis Oriole (Uģis Vālodze), "Caurspīdīga Sirds" producējis Jigxclusive (Kārlis Ernests Zande), bet "Iedod Pakapāt" producējis VEIDERS.
Kā saka producents Mark1: "Katra dziesma tika pabeigta astoņas reizes!"
Albuma dizainu veidoja pats Amanito sadarbībā ar Jāni Lāci, kura uzņemto foto apstrādājis ar akrila krāsu. Šis dizains dod nelielu mājienu uz pārmaiņām, saistot tās ar Amanito nākamo albumu.
Amanito, īstajā vārdā Artūrs Emīls Pronovs, ir hiphopa mākslinieks, dzejnieks un apvienības "401" biedrs. Viņa skaņdarbiem raksturīgas sarežģītas vārdu plūsmas, poētiskas rindas un introspektīvas idejas. Iedvesmojoties no hiphopa, roka un metāla, Amanito izveidojis unikālu stilu, ko apliecināja, piedaloties repa cīņās "371", kā arī sadarbojoties ar tādiem māksliniekiem kā ansis, "MUUD" un Punkts uz I.
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Hiphopa mākslinieks Amanito nāk klajā ar savu pirmo soloalbumu latviešu valodā — "+/- Ego" (Plus mīnus ego). Albums sastāv no 17 skaņdarbiem, un tajā piedalās arī četri viesmākslinieki — ansis, E.V., og montekarlo un Kazimirs.
Projekts tapis pēdējo četru gadu laikā, un 17 skaņdarbos Amanito atspoguļojis sava ego pozitīvos un negatīvos aspektus. Albumā apvienoti hiphopa apakšžanri — triphops, traps un boom bap — simbiozē ar elektronisko mūziku.
"Šis albums ir emocionāli pielādēts amerikāņu kalniņš — līkumains un brīžiem pretrunīgs. Katrā dziesmā ir sava atziņa, dažviet dziļāka, citviet banāla. Katrs skaņdarbs radīts, lai klausītājs izietu cauri jaunai pieredzei un ieskatītos procesos, kas notika manā prātā visu četru albuma tapšanas gadu laikā," par albumu stāsta Amanito.
Projektā ar saviem pantiem piedalās četri viesmākslinieki — ansis dziesmās "Izklausies kā kas?" un "Pastāsti man", savukārt og montekarlo un E.V. piedalās dziesmā "Verbāls līst", bet Kazimirs — dziesmā "Kā ir patiesībā?". Dziesmā "Pārāk augstu" ģitāras pavadījumu iespēlējis Vadims Kiula.
Amanito stāsta, ka albums savas sadarbības atradis pats: "Albums bija lēmis, par ko tam kļūt, liels prieks, ka tas izvēlējās tieši šos māksliniekus!"
Projekta pēcapstrādi veica Brūce (Ēriks Šterns) un Mark1 (Marks Poikāns), kuri arī producējuši lielāko daļu albuma. Taču piedalījušies arī tādi producenti kā Tablis (Toms Horsts), kurš producējis un apstrādājis dziesmu "+/- Ego", "Verbāls Līst" producējis Oriole (Uģis Vālodze), "Caurspīdīga Sirds" producējis Jigxclusive (Kārlis Ernests Zande), bet "Iedod Pakapāt" producējis VEIDERS.
Kā saka producents Mark1: "Katra dziesma tika pabeigta astoņas reizes!"
Albuma dizainu veidoja pats Amanito sadarbībā ar Jāni Lāci, kura uzņemto foto apstrādājis ar akrila krāsu. Šis dizains dod nelielu mājienu uz pārmaiņām, saistot tās ar Amanito nākamo albumu.
Amanito, īstajā vārdā Artūrs Emīls Pronovs, ir hiphopa mākslinieks, dzejnieks un apvienības "401" biedrs. Viņa skaņdarbiem raksturīgas sarežģītas vārdu plūsmas, poētiskas rindas un introspektīvas idejas. Iedvesmojoties no hiphopa, roka un metāla, Amanito izveidojis unikālu stilu, ko apliecināja, piedaloties repa cīņās "371", kā arī sadarbojoties ar tādiem māksliniekiem kā ansis, "MUUD" un Punkts uz I.
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