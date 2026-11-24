Aizvadītajās brīvdienās Smiltenē ceļu satiksmes negadījumā dzīvību zaudējis 1953. gadā dzimis vīrietis. Automašīnu, kurā seniors atradās pasažiera vietā, vadīja viņa radinieks, kurš pie stūres bija sēdies alkohola reibumā un bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, vēsta raidījumā "Degpunktā".
Līdz mājām abiem bija atlicis vien aptuveni 60 metru, taču spēkrats nobrauca no ceļa un ietriecās kokā.
Traģiskais negadījums Smiltenes Grotūža daļā notika agrā rīta stundā, kad ārā vēl valdīja tumsa. Avārijas vietas tuvumā atrodas vairākas dzīvojamās mājas, bet ceļam šajā posmā ir ass līkums. Vietējie iedzīvotāji zina, ka, braucot pa šo ceļa posmu, jāievēro īpaša piesardzība.
Negadījuma rītā zemi klāja arī neliela sniega kārta. Iespējams, laikapstākļi kopā ar citiem autovadītāja uzmanību un braukšanas spējas ietekmējošiem faktoriem veicināja automašīnas nobraukšanu no ceļa. Precīzi avārijas apstākļi gan vēl jānoskaidro.
Valsts policijas pārstāve Zane Vaskāne informēja, ka
automašīnas vadītāja izelpā pēc negadījuma konstatētas 1,72 promiles alkohola. Tāpat noskaidrots, ka vīrietim nebija transportlīdzekļa vadīšanas tiesību.
Savukārt automašīnā esošais pasažieris, kurš dzimis 1953. gadā, no sadursmē gūtajām traumām mira.
Arī pats autovadītājs negadījumā guva nopietnus savainojumus. Mediķi viņu ar politraumu nogādāja slimnīcā.
Saistībā ar traģisko ceļu satiksmes negadījumu policijā sākts kriminālprocess. Lai noskaidrotu visus avārijas apstākļus, nozīmētas arī ekspertīzes.
Plašāk skatieties raidījumā "Degpunktā".
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Aizvadītajās brīvdienās Smiltenē ceļu satiksmes negadījumā dzīvību zaudējis 1953. gadā dzimis vīrietis. Automašīnu, kurā seniors atradās pasažiera vietā, vadīja viņa radinieks, kurš pie stūres bija sēdies alkohola reibumā un bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, vēsta raidījumā "Degpunktā".
Līdz mājām abiem bija atlicis vien aptuveni 60 metru, taču spēkrats nobrauca no ceļa un ietriecās kokā.
Traģiskais negadījums Smiltenes Grotūža daļā notika agrā rīta stundā, kad ārā vēl valdīja tumsa. Avārijas vietas tuvumā atrodas vairākas dzīvojamās mājas, bet ceļam šajā posmā ir ass līkums. Vietējie iedzīvotāji zina, ka, braucot pa šo ceļa posmu, jāievēro īpaša piesardzība.
Negadījuma rītā zemi klāja arī neliela sniega kārta. Iespējams, laikapstākļi kopā ar citiem autovadītāja uzmanību un braukšanas spējas ietekmējošiem faktoriem veicināja automašīnas nobraukšanu no ceļa. Precīzi avārijas apstākļi gan vēl jānoskaidro.
Valsts policijas pārstāve Zane Vaskāne informēja, ka
automašīnas vadītāja izelpā pēc negadījuma konstatētas 1,72 promiles alkohola. Tāpat noskaidrots, ka vīrietim nebija transportlīdzekļa vadīšanas tiesību.
Savukārt automašīnā esošais pasažieris, kurš dzimis 1953. gadā, no sadursmē gūtajām traumām mira.
Arī pats autovadītājs negadījumā guva nopietnus savainojumus. Mediķi viņu ar politraumu nogādāja slimnīcā.
Saistībā ar traģisko ceļu satiksmes negadījumu policijā sākts kriminālprocess. Lai noskaidrotu visus avārijas apstākļus, nozīmētas arī ekspertīzes.
Plašāk skatieties raidījumā "Degpunktā".
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