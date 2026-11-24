Kāda piedzēruša britu huligāna izdarības Viļņā pamanījuši vairāki pasaules mediji — 37 gadus vecais Lielbritānijas pilsonis Ārons Gudfelovs novembrī pie baznīcas ārsienas no krusta norāva un netīši sadauzīja apzeltītu skulptūru ar krustā sistu Jēzu.
Britu izdevums "The Sun" pirmais ātri noskaidroja ļaundara personību — viņš ir restorāna menedžeris no Sauthemptonas Anglijas dienvidos. Viļņā Gudfelovs bija ieradies kā tūrists kopā ar kādu lietuviešu draugu, ar kuru abi kopā atbraukuši no Lielbritānijas. Mediji arī pievērsuši īpašu uzmanību tam, ka Gudfelovs senāk (2017. gadā) pamanīts kopā ar savu draudzeni arī ballējamies kopā ar princi Viljamu kādā naktsklubā Šveicē.
"Ak dievs, mums jātinas!"
Vandalisma akts notika naktī uz 12. novembri pie Dieva Žēlsirdības baznīcas. Novērošanas kameru ieraksti liecina, ka iereibušais vīrietis iegāja baznīcas pagalmā un no koka krusta norāva zelta krāsas Jēzus Kristus skulptūru, kas bija piestiprināta pie sienas. Iznesis to uz ielas, Gudfelovs pacēla skulptūru aiz rokām un lūdza draugam viņu nofotografēt. Tajā brīdī skulptūras rokas nolūza un pārējā figūra nokrita uz bruģa, saplīstot gabalos. Video dzirdams, kā Gudfelovs izsaucas: "Ak dievs, mums jātinas!" — un abi vīrieši aizbēga.
Baznīcas priesteris Elijs Anatolijs Markausks publicēja video sociālajos medijos, lūdzot sabiedrības palīdzību vainīgā atrašanā. Policija drīz noskaidroja tūrista identitāti un aizturēja viņu 14. novembrī, Gudfelovam liedza izbraukt no Lietuvas un paņēma viņa pasi.
Pratināšanā brits taisnojies, ka bijis piedzēries un vēlējies izspēlēt joku, lai sasmīdinātu savu lietuviešu draugu. Par sabiedriskas piemiņas vietas zaimošanu Lietuvā draud līdz trim gadiem cietumā. Gudfelovs pilnībā atzinis vainu, paudis nožēlu, ticies ar baznīcas pārstāvjiem un pilnībā finansiāli kompensējis nodarītos zaudējumus.
Jau 20. novembrī Viļņas rajona prokuratūra pabeidza izmeklēšanu un lūdza tiesu izbeigt tiesvedību ar kriminālsoda priekšrakstu, piespriežot britam 8000 eiro naudas sodu.
Vandaļa rīcība ir ierāvusi šo Viļņas dievnamu ziņu virsrakstos visā pasaulē, par to vēstīja gan BBC, gan CNN, "Al Jazeera" un pat Singapūras "Channel NewsAsia".
Skulptūra simboliski sargāja svētbildi
Iespējams, dievnamam un Lietuvas galvaspilsētai izdosies šo defektu pārvērst par efektu. Proti, baznīcā atrodas viens no pazīstamākajiem Žēlsirdīgā Jēzus attēliem katoļu pasaulē, kuru simboliski sargāja sadauzītā skulptūra. Iespējams, šis ir 20. gadsimtā visvairāk reproducētais Žēlsirdīgā Jēzus attēls, kurā Kristus attēlots ar bāliem un sarkaniem gaismas stariem, kas plūst no Viņa sirds. Tā ir iedvesmojusi tūkstošiem kopiju baznīcās visā pasaulē un īpašu nozīmi ieguvusi pāvesta Jāņa Pāvila II laikā.
Gleznas stāsts aizsācies ar Viļņas mūķenes Faustīnas Kovaļskas, vēlāk kanonizētas par svēto, vīzijām — viņa ticēja, ka Jēzus lūdzis uzgleznot Viņa tēlu un godināt to šim nolūkam veltītā baznīcā. 1934. gadā Viļņas mākslinieks Eiženijs Kazimirovskis viņas vadībā šo gleznu radīja.
"Šī baznīca ir viena no savdabīgākajām vietām Viļņas reliģiskajā mantojumā. Dieva Žēlsirdības svētnīcas centrā ir oriģinālā Dieva Žēlsirdības glezna, un tā ir atvērta 24 stundas diennaktī ikvienam, kurš vēlas to apmeklēt," pauž tūrisma aģentūras "Go Vilnius" komunikācijas vadītāja Egle Girdzijauskaite, atgādinot, ka šī atvērtība ir aicinājums pārdomām un lūgšanai, nevis "interjera pārkārtošanai".
"Skatieties ar acīm, nevis ar rokām," aicina Girdzijauskaite. Baznīca ir pārdzīvojusi gadsimtiem ilgu vētrainu vēsturi un "vēlētos palikt vienā gabalā arī līdz ar jūsu apmeklējumu".
Pati ēka atspoguļo vairākus Viļņas arhitektūras vēstures posmus. Sākotnēji celta gotikas stilā, tā pēc 18. gadsimta ugunsgrēkiem pārbūvēta, iegūstot baroka iezīmes līdzās vēlākiem historisma elementiem. Šī ir viena no vairāk nekā 30 baznīcām Viļņas vecpilsētā, kur katoļu, pareizticīgo, protestantu un ebreju kopienas ir veidojušas pilsētas garīgo mantojumu.
Britu tūristu posta darbi Latvijā
Kad Rīgu 2000. gadu otrajā pusē savos maršrutos iekļāva zemo cenu lidsabiedrības, tā kļuva arī par izklaides vietu britu "vecpuišu ballītēm". Piedzērušies ārzemnieki rādīja Vecrīgas ielās plikus dibenus un izmantoja pat Brīvības pieminekļa pakāji kā tualeti. Saeimai vajadzēja vairākus gadus, lai ieviestu bargākus sodus par pieminekļa apgānīšanu. 2008. gadā kādam 34 gadus vecam britu tūristam par čurāšanu pie pieminekļa tika piespriests tikai piecu dienu cietumsods.
Smagākais incidents notika 2008. gadā, kad divi Lielbritānijas pilsoņi Rīgā smagi piekāva Latvijas policistu un aizbēga uz dzimteni. Lielbritānijas tiesa abus vainīgos izdeva Latvijai, kur viņi divus mēnešus pavadīja cietumā. Apsūdzētie un viņu ģimenes vaimanāja par smagajiem apstākļiem, pret viņiem esot izturējušies kā pret "dzīvniekiem zooloģiskajā dārzā". Vienam no viņiem esot izjukušas plānotās kāzas. Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa sākotnēji bija žēlīga pierādījumu trūkuma dēļ, turpmākajā tiesvedībā vienu attaisnoja, otram piesprieda ap 6300 eiro lielu naudassodu.
Pateicoties stingrākai uzraudzībai, Tūrisma policijas izveidei un ciešai sadarbībai ar Lielbritānijas vēstniecību, klaji provokatīvi incidenti pie valsts simboliem pēdējā desmitgadē Latvijā ir gandrīz pilnībā izskausti, un pārkāpumi pārsvarā aprobežojas ar sadzīvisku huligānismu dzērumā.
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Kāda piedzēruša britu huligāna izdarības Viļņā pamanījuši vairāki pasaules mediji — 37 gadus vecais Lielbritānijas pilsonis Ārons Gudfelovs novembrī pie baznīcas ārsienas no krusta norāva un netīši sadauzīja apzeltītu skulptūru ar krustā sistu Jēzu.
Britu izdevums "The Sun" pirmais ātri noskaidroja ļaundara personību — viņš ir restorāna menedžeris no Sauthemptonas Anglijas dienvidos. Viļņā Gudfelovs bija ieradies kā tūrists kopā ar kādu lietuviešu draugu, ar kuru abi kopā atbraukuši no Lielbritānijas. Mediji arī pievērsuši īpašu uzmanību tam, ka Gudfelovs senāk (2017. gadā) pamanīts kopā ar savu draudzeni arī ballējamies kopā ar princi Viljamu kādā naktsklubā Šveicē.
"Ak dievs, mums jātinas!"
Vandalisma akts notika naktī uz 12. novembri pie Dieva Žēlsirdības baznīcas. Novērošanas kameru ieraksti liecina, ka iereibušais vīrietis iegāja baznīcas pagalmā un no koka krusta norāva zelta krāsas Jēzus Kristus skulptūru, kas bija piestiprināta pie sienas. Iznesis to uz ielas, Gudfelovs pacēla skulptūru aiz rokām un lūdza draugam viņu nofotografēt. Tajā brīdī skulptūras rokas nolūza un pārējā figūra nokrita uz bruģa, saplīstot gabalos. Video dzirdams, kā Gudfelovs izsaucas: "Ak dievs, mums jātinas!" — un abi vīrieši aizbēga.
Baznīcas priesteris Elijs Anatolijs Markausks publicēja video sociālajos medijos, lūdzot sabiedrības palīdzību vainīgā atrašanā. Policija drīz noskaidroja tūrista identitāti un aizturēja viņu 14. novembrī, Gudfelovam liedza izbraukt no Lietuvas un paņēma viņa pasi.
Pratināšanā brits taisnojies, ka bijis piedzēries un vēlējies izspēlēt joku, lai sasmīdinātu savu lietuviešu draugu. Par sabiedriskas piemiņas vietas zaimošanu Lietuvā draud līdz trim gadiem cietumā. Gudfelovs pilnībā atzinis vainu, paudis nožēlu, ticies ar baznīcas pārstāvjiem un pilnībā finansiāli kompensējis nodarītos zaudējumus.
Jau 20. novembrī Viļņas rajona prokuratūra pabeidza izmeklēšanu un lūdza tiesu izbeigt tiesvedību ar kriminālsoda priekšrakstu, piespriežot britam 8000 eiro naudas sodu.
Vandaļa rīcība ir ierāvusi šo Viļņas dievnamu ziņu virsrakstos visā pasaulē, par to vēstīja gan BBC, gan CNN, "Al Jazeera" un pat Singapūras "Channel NewsAsia".
Skulptūra simboliski sargāja svētbildi
Iespējams, dievnamam un Lietuvas galvaspilsētai izdosies šo defektu pārvērst par efektu. Proti, baznīcā atrodas viens no pazīstamākajiem Žēlsirdīgā Jēzus attēliem katoļu pasaulē, kuru simboliski sargāja sadauzītā skulptūra. Iespējams, šis ir 20. gadsimtā visvairāk reproducētais Žēlsirdīgā Jēzus attēls, kurā Kristus attēlots ar bāliem un sarkaniem gaismas stariem, kas plūst no Viņa sirds. Tā ir iedvesmojusi tūkstošiem kopiju baznīcās visā pasaulē un īpašu nozīmi ieguvusi pāvesta Jāņa Pāvila II laikā.
Gleznas stāsts aizsācies ar Viļņas mūķenes Faustīnas Kovaļskas, vēlāk kanonizētas par svēto, vīzijām — viņa ticēja, ka Jēzus lūdzis uzgleznot Viņa tēlu un godināt to šim nolūkam veltītā baznīcā. 1934. gadā Viļņas mākslinieks Eiženijs Kazimirovskis viņas vadībā šo gleznu radīja.
"Šī baznīca ir viena no savdabīgākajām vietām Viļņas reliģiskajā mantojumā. Dieva Žēlsirdības svētnīcas centrā ir oriģinālā Dieva Žēlsirdības glezna, un tā ir atvērta 24 stundas diennaktī ikvienam, kurš vēlas to apmeklēt," pauž tūrisma aģentūras "Go Vilnius" komunikācijas vadītāja Egle Girdzijauskaite, atgādinot, ka šī atvērtība ir aicinājums pārdomām un lūgšanai, nevis "interjera pārkārtošanai".
"Skatieties ar acīm, nevis ar rokām," aicina Girdzijauskaite. Baznīca ir pārdzīvojusi gadsimtiem ilgu vētrainu vēsturi un "vēlētos palikt vienā gabalā arī līdz ar jūsu apmeklējumu".
Pati ēka atspoguļo vairākus Viļņas arhitektūras vēstures posmus. Sākotnēji celta gotikas stilā, tā pēc 18. gadsimta ugunsgrēkiem pārbūvēta, iegūstot baroka iezīmes līdzās vēlākiem historisma elementiem. Šī ir viena no vairāk nekā 30 baznīcām Viļņas vecpilsētā, kur katoļu, pareizticīgo, protestantu un ebreju kopienas ir veidojušas pilsētas garīgo mantojumu.
Britu tūristu posta darbi Latvijā
Kad Rīgu 2000. gadu otrajā pusē savos maršrutos iekļāva zemo cenu lidsabiedrības, tā kļuva arī par izklaides vietu britu "vecpuišu ballītēm". Piedzērušies ārzemnieki rādīja Vecrīgas ielās plikus dibenus un izmantoja pat Brīvības pieminekļa pakāji kā tualeti. Saeimai vajadzēja vairākus gadus, lai ieviestu bargākus sodus par pieminekļa apgānīšanu. 2008. gadā kādam 34 gadus vecam britu tūristam par čurāšanu pie pieminekļa tika piespriests tikai piecu dienu cietumsods.
Smagākais incidents notika 2008. gadā, kad divi Lielbritānijas pilsoņi Rīgā smagi piekāva Latvijas policistu un aizbēga uz dzimteni. Lielbritānijas tiesa abus vainīgos izdeva Latvijai, kur viņi divus mēnešus pavadīja cietumā. Apsūdzētie un viņu ģimenes vaimanāja par smagajiem apstākļiem, pret viņiem esot izturējušies kā pret "dzīvniekiem zooloģiskajā dārzā". Vienam no viņiem esot izjukušas plānotās kāzas. Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa sākotnēji bija žēlīga pierādījumu trūkuma dēļ, turpmākajā tiesvedībā vienu attaisnoja, otram piesprieda ap 6300 eiro lielu naudassodu.
Pateicoties stingrākai uzraudzībai, Tūrisma policijas izveidei un ciešai sadarbībai ar Lielbritānijas vēstniecību, klaji provokatīvi incidenti pie valsts simboliem pēdējā desmitgadē Latvijā ir gandrīz pilnībā izskausti, un pārkāpumi pārsvarā aprobežojas ar sadzīvisku huligānismu dzērumā.
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