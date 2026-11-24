Jau septiņus gadus dziedātāja un dīdžeja Elīna Fūrmane jeb DJ Ella ir kopā ar amerikāni Neitanu. Abi daudz ceļo un patlaban par savu dzīvesvietu izvēlējušies Latviju. Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" Neitans neslēpj simpātijas pret Rīgu un atklāj, ka šajā ziemā iecerējis nopietni pievērsties latviešu valodas apguvei.
Abu attiecību pirmsākumi meklējami Losandželosā, kur par iespējamo iepazīšanos ar latviešu mūziķi Neitans pirmoreiz dzirdējis, pavadot vakaru iecienītā atpūtas vietā. Kāda abu kopīga paziņa toreiz mudinājusi Neitanu iepazīties ar Ellu, kura jau tolaik darbojās kā dīdžeja.
Neitans nolēmis sazināties ar mūziķi, un pirms pirmās tikšanās klātienē abi vairākus mēnešus sarakstījušies. Neilgi pēc tam sākusies Covid-19 pandēmija, kuras laikā abi pieņēmuši lēmumu to pavadīt kopā.
Amerikānis Latvijā jūtas komfortabli un neizjūt ilgas pēc mājām. Viņaprāt, māju sajūtu rada nevis konkrēta dzīvesvieta, bet gan cilvēks, ar kuru ikdienā esi kopā. Vismaz līdz nākamā gada maijam vai jūnijam abi iecerējuši palikt Latvijā, pēc tam plāno atgriezties Amerikā.
Dzīvojot Latvijā, Neitans paguvis iepazīt un iemīļot arī tradicionālo latviešu virtuvi. Starp viņa iecienītākajiem produktiem un ēdieniem ir kūpinātas zivis, gaļa, kartupeļi, sēnes un dažādi salāti.
Īpaši viņš novērtē mājās gatavotu ēdienu, tostarp Ellas mammas sarūpētās maltītes, kurās netrūkst arī tādu latviešiem labi pazīstamu ēdienu kā rasols un kotletes.
Lai arī amerikānis Latvijā regulāri uzturas jau septiņus gadus, viņa latviešu valodas zināšanas aizvien ir pamata līmenī. To viņš cer mainīt jau šoziem, sākot nopietnākas valodas mācības. Turklāt Neitans iecerējis atteikties no valodas apguves ar mobilajām lietotnēm par labu individuālām nodarbībām pie skolotāja.
Plašāk uzziniet žurnālā "Kas Jauns".
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Jau septiņus gadus dziedātāja un dīdžeja Elīna Fūrmane jeb DJ Ella ir kopā ar amerikāni Neitanu. Abi daudz ceļo un patlaban par savu dzīvesvietu izvēlējušies Latviju. Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" Neitans neslēpj simpātijas pret Rīgu un atklāj, ka šajā ziemā iecerējis nopietni pievērsties latviešu valodas apguvei.
Abu attiecību pirmsākumi meklējami Losandželosā, kur par iespējamo iepazīšanos ar latviešu mūziķi Neitans pirmoreiz dzirdējis, pavadot vakaru iecienītā atpūtas vietā. Kāda abu kopīga paziņa toreiz mudinājusi Neitanu iepazīties ar Ellu, kura jau tolaik darbojās kā dīdžeja.
Neitans nolēmis sazināties ar mūziķi, un pirms pirmās tikšanās klātienē abi vairākus mēnešus sarakstījušies. Neilgi pēc tam sākusies Covid-19 pandēmija, kuras laikā abi pieņēmuši lēmumu to pavadīt kopā.
Amerikānis Latvijā jūtas komfortabli un neizjūt ilgas pēc mājām. Viņaprāt, māju sajūtu rada nevis konkrēta dzīvesvieta, bet gan cilvēks, ar kuru ikdienā esi kopā. Vismaz līdz nākamā gada maijam vai jūnijam abi iecerējuši palikt Latvijā, pēc tam plāno atgriezties Amerikā.
Dzīvojot Latvijā, Neitans paguvis iepazīt un iemīļot arī tradicionālo latviešu virtuvi. Starp viņa iecienītākajiem produktiem un ēdieniem ir kūpinātas zivis, gaļa, kartupeļi, sēnes un dažādi salāti.
Īpaši viņš novērtē mājās gatavotu ēdienu, tostarp Ellas mammas sarūpētās maltītes, kurās netrūkst arī tādu latviešiem labi pazīstamu ēdienu kā rasols un kotletes.
Lai arī amerikānis Latvijā regulāri uzturas jau septiņus gadus, viņa latviešu valodas zināšanas aizvien ir pamata līmenī. To viņš cer mainīt jau šoziem, sākot nopietnākas valodas mācības. Turklāt Neitans iecerējis atteikties no valodas apguves ar mobilajām lietotnēm par labu individuālām nodarbībām pie skolotāja.
Plašāk uzziniet žurnālā "Kas Jauns".
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