Dalībai Latvijas Sabiedriskā medija dziesmu konkursā "Supernova 2027" tika pieteiktas 125 dziesmas. No iesniegtajiem pieteikumiem žūrija izvēlējusies 16 finālistus, un līdz ar finālistu vārdiem publicētas arī dziesmas, kas 2027. gada 6. februārī "Xiaomi Arēnā" sacentīsies par iespēju pārstāvēt Latviju Eirovīzijas dziesmu konkursā Burgasā Bulgārijā.
Dalībniekus, kuri sacentīsies par iespēju pārstāvēt Latviju Eirovīzijā, izvēlējās žūrija, kas vērtē dziesmu oriģinalitāti, aranžējumu, vēstījumu un atbilstību mūsdienu tirgus tendencēm. Tāpat būtiska nozīme ir mākslinieku vokālajām spējām, potenciālam konkurēt starptautiskajā popmūzikas tirgū, kā arī iepriekšējiem sasniegumiem mūzikas nozarē un iespējām gūt panākumus nākotnē.
6. februārī vienas tiešraides laikā norisināsies gan lielais fināls, gan līdz šim nebijusi izšķirošā konkursa kārta – superfināls. Tajā par uzvaru sacentīsies trīs finālā visaugstāk novērtētie dalībnieki, kurus noteiks skatītāju un starptautiskās žūrijas kopvērtējums. Superfinālā uzvarētāju izraudzīsies tikai skatītāji, turklāt balsu skaitīšana sāksies no jauna, nodrošinot visiem trim finālistiem vienlīdzīgas iespējas iegūt tiesības pārstāvēt Latviju Eirovīzijas dziesmu konkursā.
"Aģentūra" – "Raudi". "Aģentūra" ir jauno Latvijas mūziķu apvienība, kas darbojas džeza, fanka, akadēmiskās un teātra mūzikas plašumos. Grupas skanējumā savienojas 70. gadu fanka enerģija, improvizācija, elektronika un izteikti teatrāla muzikālā valoda.
Blurie – "Cold as Ice". Blurie, īstajā vārdā Renārs Dagilis, lielāko daļu muzikālo prasmju apguvis pašmācības ceļā, tāpēc pats vada visu dziesmas tapšanas procesu – raksta, producē un ieraksta savu mūziku. Tajā mākslinieks pauž emocijas, apvienojot mūsdienīgu popa, indī un alternatīvās mūzikas skanējumu.
Būū – "Wild Woman". Būū ir dziedātāja, producente, mūzikas un vārdu autore, kuras radītajos afrobīta, repa, popa un R&B skaņdarbos var sadzirdēt mīlestību pret dabu, emocionālā intelekta un vienlīdzības veicināšanu, kā arī personisko un kolektīvo traumu dziedināšanu.
Daba – "Promised Land". Daba ir mūziķis, dziesmu autors un producents, kura daiļradē savijas indī pops, alternatīvā ģitārmūzika un personiski stāsti. Viņš sevi jau apliecinājis TV šova "X faktors" un konkursa "Supernova" pusfinālos.
"Elpo" – "Labākās dienas". Duets 2025. un 2026. gadā saņēmis GAMMA nomināciju kategorijā "Gada mākslinieks elektroniskās deju mūzikas žanrā".
"Idille" – "About Love". Grupa "Idille" dibināta 2024. gada sākumā, debitējot ar singlu "Neviens". Divu gadu laikā apvienība aktīvi koncertējusi, izdevusi vairākus singlus un vairākkārt ierindojusies Latvijas radiostaciju visvairāk spēlēto dziesmu topu augšgalā.
"Kaligo" – "Raganeņa". "Kaligo" ir mūziķu apvienība, kas latviešu tradicionālo mūziku apvieno ar roka un metāla enerģiju, radot savu raksturīgo postfolka un etnoroka skanējumu.
Katrīna Dimanta – "Inner Bear". Katrīna Dimanta ir dziedātāja, komponiste un multiinstrumentāliste, kuras daiļradē latviešu tradicionālā mūzika mijiedarbojas ar pasaules mūzikas skanējumu. Viņas muzikālo rokrakstu raksturo cieša saikne ar dabu, latvisko kultūras mantojumu, kustību un laikmetīgu pašizpausmi.
Laura Rizzotto – "Suar (VII)". Laura Rizzotto ir Brazīlijā dzimusi dziedātāja, dziesmu autore un balss aktrise, kura Eirovīzijas dziesmu konkursā Latviju pārstāvēja 2018. gadā. Viņa studējusi mūziku ASV, sadarbojusies ar starptautiski atzītiem mūziķiem un producentiem, kā arī ir ASV Ierakstu akadēmijas, kas rīko "Grammy" balvu pasniegšanu, balsstiesīga biedre.
Legzdina – "Lelle". Legzdina ir dziedātāja un dziesmu autore, kuras mūzikā savijas elektroniskās mūzikas, R&B, popa un repa elementi. Vairāk nekā divdesmit gadu ilgajā karjerā Londonā sadarbojusies ar starptautiski atzītiem mūziķiem un radījusi oriģinālkompozīciju kāda tehnoloģiju giganta reklāmai.
Maarmaar – "Stāt". Māra Upmane-Holšteine ir vienas no Latvijas populārākajām poproka grupām "Astro’n’out" soliste ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi mūzikā. 2025. gadā viņa debitēja ar solo elektroniskās mūzikas projektu "Maarmaar", pievēršoties jaunam muzikālās pašizpausmes virzienam.
Markus Riva – "Rēgs". Markus Riva ir latviešu dziedātājs, dziesmu autors, producents, dīdžejs un televīzijas personība. Viņa mūzikā savijas mūsdienīgs pops un deju ritmi, ko papildina personiski stāsti par attiecībām, iekšējo spēku un drosmi būt pašam.
Markuss – "Closer to the Cut". Markuss jeb Markuss Daniels Kolosovs pie klavierēm pavadījis jau gandrīz 18 gadus, kā arī pašmācības ceļā apguvis producēšanu un citas muzikālās prasmes. No Rūjienas nākušais mākslinieks plašākai publikai kļuva pazīstams TV šovā "X faktors", kur 2025. gadā ieguva ceturto vietu.
Marta – "Make It a Vibe". Marta ir dziedātāja un dziesmu autore, kura ar savu atklāto un lipīgo popmūziku guvusi klausītāju atzinību gan Latvijā, gan ārvalstīs. Viņas daiļradi izcēluši tādi starptautiski mediji kā "Notion", "Earmilk" un BBC Radio 1, turklāt Martas mūzika izskanējusi arī ievērojamos starptautiskos televīzijas projektos.
Tikasha Sakama – "Sexyish". Tikasha Sakama, īstajā vārdā Nansija Garkalne, ir pazīstama gan televīzijas skatītājiem, gan mūzikas klausītājiem. Viņas balsi daudzi atpazīs no kompozīcijas "Tu zini mani no galvas", kas šogad izdota sadarbībā ar grupu "Musiqq". Mūzikas gaitas Nansija sāka 2023. gadā, bet jau pēc gada kļuva par TV šova "Balss maskā" uzvarētāju.
"Yūt" – "Somebody". "Yūt" ir indī popgrupa, kas elektroniskus bītus apvieno ar sapņainu popmūziku, radot viegli uztveramu, bet emocionāli daudzslāņainu skanējumu. Grupa debitēja 2024. gadā ar dziesmu "Tuvu".
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Dalībai Latvijas Sabiedriskā medija dziesmu konkursā "Supernova 2027" tika pieteiktas 125 dziesmas. No iesniegtajiem pieteikumiem žūrija izvēlējusies 16 finālistus, un līdz ar finālistu vārdiem publicētas arī dziesmas, kas 2027. gada 6. februārī "Xiaomi Arēnā" sacentīsies par iespēju pārstāvēt Latviju Eirovīzijas dziesmu konkursā Burgasā Bulgārijā.
Dalībniekus, kuri sacentīsies par iespēju pārstāvēt Latviju Eirovīzijā, izvēlējās žūrija, kas vērtē dziesmu oriģinalitāti, aranžējumu, vēstījumu un atbilstību mūsdienu tirgus tendencēm. Tāpat būtiska nozīme ir mākslinieku vokālajām spējām, potenciālam konkurēt starptautiskajā popmūzikas tirgū, kā arī iepriekšējiem sasniegumiem mūzikas nozarē un iespējām gūt panākumus nākotnē.
6. februārī vienas tiešraides laikā norisināsies gan lielais fināls, gan līdz šim nebijusi izšķirošā konkursa kārta – superfināls. Tajā par uzvaru sacentīsies trīs finālā visaugstāk novērtētie dalībnieki, kurus noteiks skatītāju un starptautiskās žūrijas kopvērtējums. Superfinālā uzvarētāju izraudzīsies tikai skatītāji, turklāt balsu skaitīšana sāksies no jauna, nodrošinot visiem trim finālistiem vienlīdzīgas iespējas iegūt tiesības pārstāvēt Latviju Eirovīzijas dziesmu konkursā.
"Aģentūra" – "Raudi". "Aģentūra" ir jauno Latvijas mūziķu apvienība, kas darbojas džeza, fanka, akadēmiskās un teātra mūzikas plašumos. Grupas skanējumā savienojas 70. gadu fanka enerģija, improvizācija, elektronika un izteikti teatrāla muzikālā valoda.
Blurie – "Cold as Ice". Blurie, īstajā vārdā Renārs Dagilis, lielāko daļu muzikālo prasmju apguvis pašmācības ceļā, tāpēc pats vada visu dziesmas tapšanas procesu – raksta, producē un ieraksta savu mūziku. Tajā mākslinieks pauž emocijas, apvienojot mūsdienīgu popa, indī un alternatīvās mūzikas skanējumu.
Būū – "Wild Woman". Būū ir dziedātāja, producente, mūzikas un vārdu autore, kuras radītajos afrobīta, repa, popa un R&B skaņdarbos var sadzirdēt mīlestību pret dabu, emocionālā intelekta un vienlīdzības veicināšanu, kā arī personisko un kolektīvo traumu dziedināšanu.
Daba – "Promised Land". Daba ir mūziķis, dziesmu autors un producents, kura daiļradē savijas indī pops, alternatīvā ģitārmūzika un personiski stāsti. Viņš sevi jau apliecinājis TV šova "X faktors" un konkursa "Supernova" pusfinālos.
"Elpo" – "Labākās dienas". Duets 2025. un 2026. gadā saņēmis GAMMA nomināciju kategorijā "Gada mākslinieks elektroniskās deju mūzikas žanrā".
"Idille" – "About Love". Grupa "Idille" dibināta 2024. gada sākumā, debitējot ar singlu "Neviens". Divu gadu laikā apvienība aktīvi koncertējusi, izdevusi vairākus singlus un vairākkārt ierindojusies Latvijas radiostaciju visvairāk spēlēto dziesmu topu augšgalā.
"Kaligo" – "Raganeņa". "Kaligo" ir mūziķu apvienība, kas latviešu tradicionālo mūziku apvieno ar roka un metāla enerģiju, radot savu raksturīgo postfolka un etnoroka skanējumu.
Katrīna Dimanta – "Inner Bear". Katrīna Dimanta ir dziedātāja, komponiste un multiinstrumentāliste, kuras daiļradē latviešu tradicionālā mūzika mijiedarbojas ar pasaules mūzikas skanējumu. Viņas muzikālo rokrakstu raksturo cieša saikne ar dabu, latvisko kultūras mantojumu, kustību un laikmetīgu pašizpausmi.
Laura Rizzotto – "Suar (VII)". Laura Rizzotto ir Brazīlijā dzimusi dziedātāja, dziesmu autore un balss aktrise, kura Eirovīzijas dziesmu konkursā Latviju pārstāvēja 2018. gadā. Viņa studējusi mūziku ASV, sadarbojusies ar starptautiski atzītiem mūziķiem un producentiem, kā arī ir ASV Ierakstu akadēmijas, kas rīko "Grammy" balvu pasniegšanu, balsstiesīga biedre.
Legzdina – "Lelle". Legzdina ir dziedātāja un dziesmu autore, kuras mūzikā savijas elektroniskās mūzikas, R&B, popa un repa elementi. Vairāk nekā divdesmit gadu ilgajā karjerā Londonā sadarbojusies ar starptautiski atzītiem mūziķiem un radījusi oriģinālkompozīciju kāda tehnoloģiju giganta reklāmai.
Maarmaar – "Stāt". Māra Upmane-Holšteine ir vienas no Latvijas populārākajām poproka grupām "Astro’n’out" soliste ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi mūzikā. 2025. gadā viņa debitēja ar solo elektroniskās mūzikas projektu "Maarmaar", pievēršoties jaunam muzikālās pašizpausmes virzienam.
Markus Riva – "Rēgs". Markus Riva ir latviešu dziedātājs, dziesmu autors, producents, dīdžejs un televīzijas personība. Viņa mūzikā savijas mūsdienīgs pops un deju ritmi, ko papildina personiski stāsti par attiecībām, iekšējo spēku un drosmi būt pašam.
Markuss – "Closer to the Cut". Markuss jeb Markuss Daniels Kolosovs pie klavierēm pavadījis jau gandrīz 18 gadus, kā arī pašmācības ceļā apguvis producēšanu un citas muzikālās prasmes. No Rūjienas nākušais mākslinieks plašākai publikai kļuva pazīstams TV šovā "X faktors", kur 2025. gadā ieguva ceturto vietu.
Marta – "Make It a Vibe". Marta ir dziedātāja un dziesmu autore, kura ar savu atklāto un lipīgo popmūziku guvusi klausītāju atzinību gan Latvijā, gan ārvalstīs. Viņas daiļradi izcēluši tādi starptautiski mediji kā "Notion", "Earmilk" un BBC Radio 1, turklāt Martas mūzika izskanējusi arī ievērojamos starptautiskos televīzijas projektos.
Tikasha Sakama – "Sexyish". Tikasha Sakama, īstajā vārdā Nansija Garkalne, ir pazīstama gan televīzijas skatītājiem, gan mūzikas klausītājiem. Viņas balsi daudzi atpazīs no kompozīcijas "Tu zini mani no galvas", kas šogad izdota sadarbībā ar grupu "Musiqq". Mūzikas gaitas Nansija sāka 2023. gadā, bet jau pēc gada kļuva par TV šova "Balss maskā" uzvarētāju.
"Yūt" – "Somebody". "Yūt" ir indī popgrupa, kas elektroniskus bītus apvieno ar sapņainu popmūziku, radot viegli uztveramu, bet emocionāli daudzslāņainu skanējumu. Grupa debitēja 2024. gadā ar dziesmu "Tuvu".
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