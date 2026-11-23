Pirmdien, 23. novembrī, reperis Ozols (Ģirts Rozentāls) klausītājiem nodod jaunu dziesmu "Nekas nav par velti", kas tapusi īpašā muzikālā sadarbībā ar dziedātāju Intaru Busuli un Ventspils Kamerorķestri. Pirmo reizi Ozola karjerā radīts dzīvais ieraksts kopā ar kamerorķestri, apvienojot hiphopa skanējumu ar orķestra muzikālo vērienu. Ieraksts tapis Ventspils koncertzālē "Latvija", piedaloties arī Ventspils Mūzikas skolas audzēkņiem.
Dziesmas radīšanā kopā ar Ozolu piedalījās Helmuts Šteins un Ritvars Garoza. Ierakstu veica Kristaps Kleinbergs, bet studijas skaņas režisors bija Reinis Kārkliņš. Dziesmas video veidojis Ritvars Stankevičs kopā ar "Armless Birds production" komandu.
"Liels paldies visiem iesaistītajiem par iespēju šo projektu realizēt Ventspils koncertzālē "Latvija". Īpašs paldies Ventspils Mūzikas skolas audzēkņiem. Bija gods stāvēt uz vienas skatuves kopā ar Intaru Busuli, Ventspils Kamerorķestri un diriģentu Aigaru Meri," par šo sadarbību saka Ozols.
Dziesma "Nekas nav par velti" ir daļa no repera topošā albuma, kas klajā nāks 2027. gadā, un tās muzikālais koncepts organiski sasaucas arī ar gaidāmā arēnas koncerta ieceri. Koncertā šis skaņdarbs kalpos kā pāreja no albuma "Cieņa un Mīlestība" daļas uz nākamo koncerta muzikālo posmu, veidojot vienotu pāreju starp atšķirīgiem skanējumiem un noskaņām.
Jaunais singls izskan laikā, kad Ozols gatavojas nozīmīgam notikumam savā muzikālajā karjerā, jo 5. decembrī Xiaomi Arēnā notiks koncerts, kurā reperis atzīmēs 30 gadus uz skatuves. Koncertā būs iespēja atskatīties uz trīs desmitgadēs paveikto un piedzīvot Ozola muzikālo ceļu jaunā mērogā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
Pirmdien, 23. novembrī, reperis Ozols (Ģirts Rozentāls) klausītājiem nodod jaunu dziesmu "Nekas nav par velti", kas tapusi īpašā muzikālā sadarbībā ar dziedātāju Intaru Busuli un Ventspils Kamerorķestri. Pirmo reizi Ozola karjerā radīts dzīvais ieraksts kopā ar kamerorķestri, apvienojot hiphopa skanējumu ar orķestra muzikālo vērienu. Ieraksts tapis Ventspils koncertzālē "Latvija", piedaloties arī Ventspils Mūzikas skolas audzēkņiem.
Dziesmas radīšanā kopā ar Ozolu piedalījās Helmuts Šteins un Ritvars Garoza. Ierakstu veica Kristaps Kleinbergs, bet studijas skaņas režisors bija Reinis Kārkliņš. Dziesmas video veidojis Ritvars Stankevičs kopā ar "Armless Birds production" komandu.
"Liels paldies visiem iesaistītajiem par iespēju šo projektu realizēt Ventspils koncertzālē "Latvija". Īpašs paldies Ventspils Mūzikas skolas audzēkņiem. Bija gods stāvēt uz vienas skatuves kopā ar Intaru Busuli, Ventspils Kamerorķestri un diriģentu Aigaru Meri," par šo sadarbību saka Ozols.
Dziesma "Nekas nav par velti" ir daļa no repera topošā albuma, kas klajā nāks 2027. gadā, un tās muzikālais koncepts organiski sasaucas arī ar gaidāmā arēnas koncerta ieceri. Koncertā šis skaņdarbs kalpos kā pāreja no albuma "Cieņa un Mīlestība" daļas uz nākamo koncerta muzikālo posmu, veidojot vienotu pāreju starp atšķirīgiem skanējumiem un noskaņām.
Jaunais singls izskan laikā, kad Ozols gatavojas nozīmīgam notikumam savā muzikālajā karjerā, jo 5. decembrī Xiaomi Arēnā notiks koncerts, kurā reperis atzīmēs 30 gadus uz skatuves. Koncertā būs iespēja atskatīties uz trīs desmitgadēs paveikto un piedzīvot Ozola muzikālo ceļu jaunā mērogā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu