Eiropai ir jāveido jauna aizsardzības koalīcija, nevis jāpaļaujas uz ASV, lai pretotos Krievijas agresijai, trešdien Polijas telekanāla TVP raidījumā pauda Krievijas opozicionārs un bijušais pasaules šaha čempions Garijs Kasparovs.
Krievija jau atrodas konfliktā ar NATO, sacīja Kasparovs, minot atkārtotos NATO gaisa telpas pārkāpumus un Krievijas provokācijas jūrā.
Turpmākās Krievijas provokācijas pret NATO austrumu flangu varētu kalpot drīzāk politiskiem, nevis teritoriāliem mērķiem, pieļāva opozicionārs.
"Tā varētu būt [Krievijas diktatora Vladimira] Putina iespēja pierādīt, ka NATO ir mirusi," viņš piebilda.
Kasparovs aicināja izveidot jaunu aizsardzības koalīciju, kurā ietilptu Ukraina, Polija, Baltijas un Skandināvijas valstis, kā arī, iespējams, Vācija, Nīderlande un Lielbritānija.
Komentējot Polijas priekšlikumu NATO apsvērt iespēju pārtvert Krievijas dronus un raķetes, kas virzās uz tās teritoriju, kamēr tās vēl atrodas virs Ukrainas, Kasparovs kritizēja Rietumu nevēlēšanos spert izlēmīgus soļus.
"Jau sen bija tiešām jāsāk rīkoties tā, it kā Eiropai būtu pakļauta nopietnam apdraudējumam," sacīja Kasparovs. "Varbūt ir pienācis laiks sākt apzināties draudus un rīkoties tā, it kā mēs būtu karā. Jo mēs patiešām esam."
Kasparovs kritizēja arī NATO ģenerālsekretāra Marka Rites diplomātiskos centienus iesaistīt Trampu sarunās.
"Amerika Donalda Trampa vadībā nav sabiedrotā," sacīja opozicionārs, atgādinot, ka tiek kavētas ASV ieroču piegādes Ukrainai un Vašingtona vērš spiedienu uz Kijivu, lai panāktu, ka tā piekāpjas teritoriju jautājumos.
Video (angļu val.).
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Eiropai ir jāveido jauna aizsardzības koalīcija, nevis jāpaļaujas uz ASV, lai pretotos Krievijas agresijai, trešdien Polijas telekanāla TVP raidījumā pauda Krievijas opozicionārs un bijušais pasaules šaha čempions Garijs Kasparovs.
Krievija jau atrodas konfliktā ar NATO, sacīja Kasparovs, minot atkārtotos NATO gaisa telpas pārkāpumus un Krievijas provokācijas jūrā.
Turpmākās Krievijas provokācijas pret NATO austrumu flangu varētu kalpot drīzāk politiskiem, nevis teritoriāliem mērķiem, pieļāva opozicionārs.
"Tā varētu būt [Krievijas diktatora Vladimira] Putina iespēja pierādīt, ka NATO ir mirusi," viņš piebilda.
Kasparovs aicināja izveidot jaunu aizsardzības koalīciju, kurā ietilptu Ukraina, Polija, Baltijas un Skandināvijas valstis, kā arī, iespējams, Vācija, Nīderlande un Lielbritānija.
Komentējot Polijas priekšlikumu NATO apsvērt iespēju pārtvert Krievijas dronus un raķetes, kas virzās uz tās teritoriju, kamēr tās vēl atrodas virs Ukrainas, Kasparovs kritizēja Rietumu nevēlēšanos spert izlēmīgus soļus.
"Jau sen bija tiešām jāsāk rīkoties tā, it kā Eiropai būtu pakļauta nopietnam apdraudējumam," sacīja Kasparovs. "Varbūt ir pienācis laiks sākt apzināties draudus un rīkoties tā, it kā mēs būtu karā. Jo mēs patiešām esam."
Kasparovs kritizēja arī NATO ģenerālsekretāra Marka Rites diplomātiskos centienus iesaistīt Trampu sarunās.
"Amerika Donalda Trampa vadībā nav sabiedrotā," sacīja opozicionārs, atgādinot, ka tiek kavētas ASV ieroču piegādes Ukrainai un Vašingtona vērš spiedienu uz Kijivu, lai panāktu, ka tā piekāpjas teritoriju jautājumos.
Video (angļu val.).
Aptauja
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