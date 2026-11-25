No politiskās partijas "Izaugsme" valdes atbrīvots līdzšinējais valdes loceklis un viens no tās dibinātājiem Andris Skride, liecina publikācija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
Ieraksts par izmaiņām partijas amatpersonu sastāvā Politisko partiju reģistrā izdarīts 23. novembrī.
Saskaņā ar publicēto informāciju Skride bija valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt partiju kopīgi ar vismaz vienu citu valdes locekli.
Skride ievēlēts 15. Saeimā no "Apvienotā saraksta" (AS). Viņam uzticēta arī Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas vadība.
2018. gadā 13. Saeimas vēlēšanās Skride iekļuva parlamentā no partiju apvienības "Attīstībai/Par" saraksta, bet 14. Saeimā no šī paša saraksta viņš neiekļuva, nākamajās vēlēšanās jau izvēloties pieslieties AS.
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No politiskās partijas "Izaugsme" valdes atbrīvots līdzšinējais valdes loceklis un viens no tās dibinātājiem Andris Skride, liecina publikācija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
Ieraksts par izmaiņām partijas amatpersonu sastāvā Politisko partiju reģistrā izdarīts 23. novembrī.
Saskaņā ar publicēto informāciju Skride bija valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt partiju kopīgi ar vismaz vienu citu valdes locekli.
Skride ievēlēts 15. Saeimā no "Apvienotā saraksta" (AS). Viņam uzticēta arī Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas vadība.
2018. gadā 13. Saeimas vēlēšanās Skride iekļuva parlamentā no partiju apvienības "Attīstībai/Par" saraksta, bet 14. Saeimā no šī paša saraksta viņš neiekļuva, nākamajās vēlēšanās jau izvēloties pieslieties AS.
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