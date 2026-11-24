Netālu no Pērnavas, Lemmetsas ciemā, aizvadītajā nedēļas nogalē entuziasts ar metāla detektoru laukā 30 centimetru dziļumā atrada 250 kilogramu smagu Otrā pasaules kara laika aviācijas bumbu.
Rietumigaunijas sapieru grupas vadītājs Aivars Posts teica, ka bumbu atradušais cilvēks rīkojies ļoti atbildīgi. "Viņš saprata, ar ko viņam varētu būt darīšana, un nepieskārās un nepārvietoja priekšmetu. Šādos atklājumos vissvarīgākais ir nepieskarties bīstamajam objektam un nekavējoties par to ziņot," sacīja Posts.
Sapieru komanda konstatēja, ka tā ir sprādzienbīstama aviācijas bumba, kuru nevar iznīcināt Glābšanas departamenta poligonā Potsepā. Tāpēc bumba ar policijas eskortu tiks nogādāta iznīcināšanai Aizsardzības spēku centrālajā poligonā.
Līdzīgas aviācijas bumbas jau iepriekš ir atrastas netālu no Lemmetsas ciema. Posts teica, ka daudzi vēstures entuziasti ir starp tiem, kas meklē kara laika artefaktus zemē. Tomēr papildus vēsturiskiem atradumiem meklēšanas laikā var atklāt arī bīstamas sprādzienbīstamas ierīces.
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Netālu no Pērnavas, Lemmetsas ciemā, aizvadītajā nedēļas nogalē entuziasts ar metāla detektoru laukā 30 centimetru dziļumā atrada 250 kilogramu smagu Otrā pasaules kara laika aviācijas bumbu.
Rietumigaunijas sapieru grupas vadītājs Aivars Posts teica, ka bumbu atradušais cilvēks rīkojies ļoti atbildīgi. "Viņš saprata, ar ko viņam varētu būt darīšana, un nepieskārās un nepārvietoja priekšmetu. Šādos atklājumos vissvarīgākais ir nepieskarties bīstamajam objektam un nekavējoties par to ziņot," sacīja Posts.
Sapieru komanda konstatēja, ka tā ir sprādzienbīstama aviācijas bumba, kuru nevar iznīcināt Glābšanas departamenta poligonā Potsepā. Tāpēc bumba ar policijas eskortu tiks nogādāta iznīcināšanai Aizsardzības spēku centrālajā poligonā.
Līdzīgas aviācijas bumbas jau iepriekš ir atrastas netālu no Lemmetsas ciema. Posts teica, ka daudzi vēstures entuziasti ir starp tiem, kas meklē kara laika artefaktus zemē. Tomēr papildus vēsturiskiem atradumiem meklēšanas laikā var atklāt arī bīstamas sprādzienbīstamas ierīces.
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