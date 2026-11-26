Gadi Eizenkota pārstāvētā partija "Yashar" un kreisie demokrāti ceturtdien vienojušies par koalīcijas līgumu.
Demokrāti ir otrā partija, kas noslēgusi koalīcijas vienošanos ar "Yashar". Otrdien to izdarīja labējā partija "Yisrael Beiteinu".
Eizenkotam ir laiks līdz 6. decembrim, lai izveidotu jaunu valdību, bet šo termiņu iespējams pagarināt par 14 dienām.
Jau ziņots, ka Izraēlā pagājušajā mēnesī notika parlamenta vēlēšanas, kurās ne līdzšinējā premjerministra Benjamina Netanjahu, ne viņa sāncenša Eizenkota bloks neieguva skaidru vairākumu. Izraēlas prezidents Ichaks Hercogs ir uzticējis Eizenkotam mēģināt izveidot jauno valdību.
Vēl tikai pirms divām dienām demokrāti paziņoja, ka aptur sarunas ar "Yashar", un Izraēlas mediji vēstīja, ka partijas nespēj vienoties par ministru amatu sadali.
"Yashar", "Yisrael Beiteinu" un demokrātiem kopā ir 36 mandāti, kas ir ievērojami mazāk nekā 61, kas nepieciešams, lai nodrošinātu vairākumu parlamentā.
Eizenkota blokā ietilpst arī bijušā premjerministra Naftali Benneta partija "Beyachad", kurai ir 12 vietas, taču tai vēl jāparaksta oficiāls koalīcijas līgums ar "Yashar".
Mediji ziņo, ka Eizenkota blokā radušās domstarpības par to, vai veidot alianses ar ultraortodoksālajām partijām vai arābu partijām, vai arī veidot nacionālās vienotības valdību kopā ar Netanjahu partiju "Likud".
Demokrāti mudinājuši Eizenkotu veidot koalīciju ar diviem sarakstiem, kuros pārsvarā ir arābi un kuri vēlēšanās ieguva bezprecedenta atbalstu, lai gāztu Netanjahu no amata. Partija pēdējās dienās negatīvi vērtēja četras sarunu kārtas starp "Yashar" un "Likud" par iespējamu vienotības valdību. Šajā jautājumā acīmredzot nav panākts nekāds izrāviens.
"Yisrael Beiteinu" līderis Avigdors Libermans šodien brīdināja, ka Netanjahu mēģina izjaukt valdības veidošanu. "Viņš vilcina sarunas par "vienotības" valdību līdz pēdējam brīdim, meklēs ieganstu, lai tās sabojātu, un pat ja šāda valdība tiks izveidota, viņš mēģinās izraisīt krīzi dažu mēnešu laikā, lai atkal ievilktu Izraēlu vēlēšanās," piebilda Libermans. Viņš ir atteicies strādāt valdībā, kas balstītos uz arābu partiju atbalstu, un tā vietā ir aizstāvējis aliansi ar divām ultraortodoksālajām partijām, neraugoties uz to, ka gadiem ilgi ir kritizējis šo kopienu un ka jautājums par ultraortodoksālo ebreju iesaukšanu militārajā dienestā joprojām ir delikāts.
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Gadi Eizenkota pārstāvētā partija "Yashar" un kreisie demokrāti ceturtdien vienojušies par koalīcijas līgumu.
Demokrāti ir otrā partija, kas noslēgusi koalīcijas vienošanos ar "Yashar". Otrdien to izdarīja labējā partija "Yisrael Beiteinu".
Eizenkotam ir laiks līdz 6. decembrim, lai izveidotu jaunu valdību, bet šo termiņu iespējams pagarināt par 14 dienām.
Jau ziņots, ka Izraēlā pagājušajā mēnesī notika parlamenta vēlēšanas, kurās ne līdzšinējā premjerministra Benjamina Netanjahu, ne viņa sāncenša Eizenkota bloks neieguva skaidru vairākumu. Izraēlas prezidents Ichaks Hercogs ir uzticējis Eizenkotam mēģināt izveidot jauno valdību.
Vēl tikai pirms divām dienām demokrāti paziņoja, ka aptur sarunas ar "Yashar", un Izraēlas mediji vēstīja, ka partijas nespēj vienoties par ministru amatu sadali.
"Yashar", "Yisrael Beiteinu" un demokrātiem kopā ir 36 mandāti, kas ir ievērojami mazāk nekā 61, kas nepieciešams, lai nodrošinātu vairākumu parlamentā.
Eizenkota blokā ietilpst arī bijušā premjerministra Naftali Benneta partija "Beyachad", kurai ir 12 vietas, taču tai vēl jāparaksta oficiāls koalīcijas līgums ar "Yashar".
Mediji ziņo, ka Eizenkota blokā radušās domstarpības par to, vai veidot alianses ar ultraortodoksālajām partijām vai arābu partijām, vai arī veidot nacionālās vienotības valdību kopā ar Netanjahu partiju "Likud".
Demokrāti mudinājuši Eizenkotu veidot koalīciju ar diviem sarakstiem, kuros pārsvarā ir arābi un kuri vēlēšanās ieguva bezprecedenta atbalstu, lai gāztu Netanjahu no amata. Partija pēdējās dienās negatīvi vērtēja četras sarunu kārtas starp "Yashar" un "Likud" par iespējamu vienotības valdību. Šajā jautājumā acīmredzot nav panākts nekāds izrāviens.
"Yisrael Beiteinu" līderis Avigdors Libermans šodien brīdināja, ka Netanjahu mēģina izjaukt valdības veidošanu. "Viņš vilcina sarunas par "vienotības" valdību līdz pēdējam brīdim, meklēs ieganstu, lai tās sabojātu, un pat ja šāda valdība tiks izveidota, viņš mēģinās izraisīt krīzi dažu mēnešu laikā, lai atkal ievilktu Izraēlu vēlēšanās," piebilda Libermans. Viņš ir atteicies strādāt valdībā, kas balstītos uz arābu partiju atbalstu, un tā vietā ir aizstāvējis aliansi ar divām ultraortodoksālajām partijām, neraugoties uz to, ka gadiem ilgi ir kritizējis šo kopienu un ka jautājums par ultraortodoksālo ebreju iesaukšanu militārajā dienestā joprojām ir delikāts.
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