No sajūsmas par šaušanu līdz godīgai atbildei, ka teorijas nodarbībās nāk miegs, – tā par tagad vidusskolās obligāti apgūstamo valsts aizsardzības mācību sarunā ar žurnālistiem atklāti stāsta paši skolēni.
Valsts svētku mēnesī "Latvijas Avīze" kopā ar reģionālajiem laikrakstiem interesējās, kā rit šīs nodarbības, kā tās vērtē skolās un instruktori.
Sākotnēji valsts aizsardzības mācību (VAM) Latvijā ieviesa kā tādu kompensējošo mehānismu laikā, kad vairs nebija obligātais militārais dienests, arī tāpēc, ka, mainoties ģeopolitiskajai situācijai sliktajā virzienā, bija skaidrs, ka sabiedrībai jābūt maksimāli informētai un sagatavotai krīzes situācijām, skaidro Jaunsardzes centra direktora vietnieks mācību un izglītības jautājumos Uldis Zupa. VAM varētu dot pamata militārās prasmes – tāds bijis sākotnējais fokuss. No 2018. gada skolas varēja pieteikties brīvprātīgi šā priekšmeta apgūšanai, bet 2024. gadā VAM kļuva obligāta vispārējās vidējās izglītības iestādēs (10. un 11. klasē) un profesionālās izglītības iestādēs klātienes programmās. Kopš šā gada VAM kā obligāts kurss ieviesta arī neklātienes un tālmācības programmās, tomēr piecas dienas otrajā gadā tāpat jāpiedalās praktiskās darbībās klātienē, ja vien nav izieta pamatapmācība armijā. Šobrīd valsts aizsardzības mācību apmēram 320 instruktoru vadībā apgūst 36 tūkstoši jauniešu 271 izglītības iestādē Latvijā.
Ministrija vērtē pozitīvi
"Diskusijas bija dažādas, bet tika panākta vienošanās, ka VAM tiks mācīta 10. un 11. klasē vidusskolās un pirmajā, otrajā vai otrajā, trešajā kursā tehnikumos," piebilst Izglītības un zinātnes ministrijas Vispārējās izglītības departamenta direktors Rūdolfs Kalvāns. "Ministrijas kompetence ir kopējais izglītības saturs, programmas, mācību stundu skaits un ko mācīt kurās klasēs. Ministrijas viedoklis ir, ka stundu skaits ir optimāls, bet mans personīgais viedoklis kā zemessargam ir, ka stundu skaits būtu jāpalielina, vairāk uzmanību pievēršot praktiskām zināšanām un to izmantošanai lauku apstākļos. VAM ir divu veidu īstenošanas modeļi. Skolām bija jāatrod radoša un legāla iespēja īstenot ārpus skolēnu slodzes, kas maksimāli ir 36 mācību stundas nedēļā. Parasti VAM atvēl vienu pilnu mācību dienu mēnesī, bet ir arī skolas, kas integrē VAM stundas starp citām stundām."
Ministrijas amatpersona vērtē, ka kopumā VAM ieviešana bijusi pozitīva. "Protams, ir atsevišķas problēmas, piemēram, dažās skolās ar telpām, praktisko nodarbību vietām, mācību laika atrašanu, bet nav ideoloģisku problēmu, piemēram, nav tādu iebildumu "jūs te armiju uztiepjat, patriotismu..." Protams, jaunieši vēlas vairāk praktiskas lietas: skriet, šaut, lēkt, orientēties ar kompasu, slēpņus taisīt, bet ne prezentācijas par mūsu senčiem, brīvības cīnītājiem, pulkvežiem un ģenerāļiem. Bet tā nu gluži nebūs," uzsver R. Kalvāns. Viņš arī piebilst, ka būtisku trauksmes zvanu vai nepatikas par VAM ministrijai neesot zināmi un arī publiskajā telpā neizskan.
Apmācību nodrošina Jaunsardzes centrs, bet izglītības iestādes dibinātājs – telpu mācībām un vietu inventāra glabāšanai. Ikdienas darbā VAM instruktors skolēnam paskaidro, kas izdodas un pie kā vēl jāstrādā. Temata, mācību gada un kursa noslēgumā sniegumu vērtē līmeņos "apguvis", "daļēji apguvis" un "nav apguvis". Viens no kritērijiem ir tas, cik patstāvīgi skolēns spēj rīkoties. Vērtē arī to, vai viņš prot izmantot iemācīto mazāk pazīstamā situācijā. Orientēšanās praksē var nozīmēt došanos jau pa citu maršrutu, kur pašam no jauna jāatrod ceļš.
Turpina mainīties
"Kad 2023. gadā ieviesa valsts aizsardzības dienestu un skolās valsts aizsardzības mācību kā obligātu, tad tas noņēma nepieciešamību VAM veidot kā ļoti militarizētu. Tagad tā pamazām arī turpina mainīties: arvien lielāka uzmanība tiek veltīta pilsoniskām prasmēm dažādās krīzes situācijās, protams, paliek arī militārā sadaļa. Ir trīs moduļi: militāras (96% no visas mācības), rīcība krīzes situācijās (2%), pilsoniskās prasmes (2%). Pagājušajā gadā eksperti vērtēja VAM. Galvenie secinājumi: mērķi tiek sasniegti, bet ne pilnvērtīgi. Jauniešiem ir interesanti, viņi apgūst vērtīgas prasmes un aizdomājas par notiekošo ģeopolitikā, bet nepieciešams palielināt krīzes situāciju un pilsonisko prasmju sadaļu. Šobrīd tiek strādāts pie jaunas programmas, lai nākamajā mācību gadā jau būtu pirmās pilotgrupas," turpina Jaunsardzes centra direktora vietnieks U. Zupa.
Disbalanss veidojies, jo sākotnēji VAM bija 140 stundas divos mācību gados, bet to samazināja līdz 112, nogriežot nemilitāro sadaļu. Šis lēmums pieņemts 2024. gadā, kad droni uz Latviju vēl nelidoja un nojausma par iespējamām lielām krīzēm nebija tāda, kāda radās vēlāk. Stundu skaitu samazināja, jo nav varējuši atrast, kuriem citiem priekšmetiem stundas noņemt (jo kopējo maksimālo stundu skaitu mācību gadā pārsniegt nedrīkst).
"Militārajā sadaļā ir orientēšanās dabā, ierindas mācība, sazināšanās ar NATO alfabēta palīdzību, žestiem, grupas un sadarbības veidošana, šaušana ar pneimatiskiem ieročiem, kur iespējams – arī iepazīšanās ar droniem. Reti, bet ir dzirdēts no vecākiem: ak, bērniem māca militārismu! Bet dzīvojam apstākļos, kad mūsu pienākums ir iemācīt bērniem pamata lietas, kas nepieciešamas krīzes situācijās, – lai nesāktos panika, neapdraudētu sevi un, iespējams, pat izdzīvotu. VAM mērķis ir arī fobiju noņemšana no armijas formas tērpiem, ko skolēni redz instruktoriem un kas pašiem jāpiemēro brīvprātīgas VAM vasaras nometnēs, un visa cita militārā. Un mēs redzam, ka meitenes ar lakotiem nagiem ar prieku apgūst apiešanos ar ieročiem un citas militāras lietas, ko citādi diez vai izdarītu," saka U. Zupa.
"VAM kurss ir demokrātisks un saudzējošs, nav pat jāvelk karavīra forma. Kad savulaik kā Siguldas Valsts ģimnāzijas direktors pa logu vēroju, kā pagalmā skolēni, ģērbušies treniņbiksēs un botās, apgūst ierindas mācību, gan likās nedaudz jocīgi. VAM ir absolūti integrēts vienotā skolas mācību vadības sistēmā, kas nozīmē, ka instruktori un viņu vadītās nodarbības ir tieši tādā pašā pakļautībā kā citi mācību priekšmeti, piemēram, matemātika vai bioloģija: ar tiem pašiem stundu laikiem, e-klases sistēmu, saziņu ar vecākiem, bez specifiskām atlaidēm vai priekšrocībām," teic R. Kalvāns.
"Mūsu mērķis nav visus izmācīt par militāristiem," laikrakstam "Alūksnes un Malienas Ziņas" uzsver Jaunsardzes centra 3. novada pārvaldes vadītājs Aigars Savickis, kura pārraudzībā ir Alūksnes novads. "Mēs iemācām uzņemties līderību, apgūt militāros pamatus un tādas svarīgas lietas, kas noder ikdienas dzīvē. Galvenais mērķis ir sniegt bērniem pamatzināšanas, lai viņi mācētu rīkoties krīzes situācijās, ja tādas pienāks, – vienalga, vai viņi nākotnē kļūs par ārstiem, inženieriem vai strādās kādā citā jomā.
Daļa jauniešu pēc VAM apguves izvēlas militāro karjeru vai brīvprātīgi piesakās Valsts aizsardzības dienestam, tomēr galvenais uzdevums ir izaudzināt pilsoņus, kuri neapmulst ārkārtas apstākļos."
Vaicāts par lielākajiem izaicinājumiem VAM organizēšanā reģionos, A. Savickis pauž viedokli, ka lauku skolas, tostarp Alūksnē, atrodas pat labākā situācijā nekā galvaspilsētā. Kamēr Rīgā nākas saskarties ar grūtībām atrast piemērotas vietas lauka kaujas iemaņu treniņiem vai šaušanai ar pneimatiskajiem ieročiem, reģionos tepat pie skolas ir meži un parki, kur pilnvērtīgi darboties dabā. Arī instruktoru un materiāltehniskā nodrošinājuma Vidzemes pusē netrūkst – vienīgais, ko pārvaldes vadītājs vēlētos redzēt lielāku, ir pašu skolēnu skaits lauku skolās...
Instruktori nav skolas darbinieki
"Instruktori ir Jaunsardzes pakļautībā: viņi ir no armijas profesionālā dienesta, ir arī no Zemessardzes un civilpersonas, kas izdomājušas, ka tas ir viņu aicinājums, protams, visi izgājuši nepieciešamos kursus, apmācības, regulāri pilnveidojas semināros, sākot no militārām lietām līdz bērnu tiesību aizsardzībai. Visiem jābūt augstākajai izglītībai. No armijas profesionālā dienesta parasti atnāk pie mums pēc pašu iniciatīvas dažādu iemeslu dēļ – kāds varbūt grib tuvāk dzīvesvietai, cits – mierīgāku dienestu, kādam varbūt kāda trauma vai veselības problēma, kas neļauj dienēt armijas vienībā, kur pašam jābūt ļoti aktīvam. Instruktors māca visu, kas ir programmā. Manuprāt, līmenis ir labs. Mēs arī kontrolējam apmācību kvalitāti," skaidro U. Zupa.
"Skolas kā konservatīvas organizācijas vēlētos, lai instruktori nemainītos pēc dažiem gadiem, bet būtu ilgstoši un integrētos skolas kolektīvā. Bet skaidrs, ka Jaunsardzei ir savi izaicinājumi, piemēram, arī tas, ja vienreiz mēnesī ir VAM, tad tai arī jānotiek, tā nav matemātika, kas ir vairākas reizes nedēļā, un, ja skolotāja dēļ kāda stunda nenotiek, tas nav nekas traks. Tāpat instruktoriem ir savas karjeras un privātās dzīves," piebilst R. Kalvāns.
Instruktori nav skolas darbinieki. Viņi ir Jaunsardzes centra nodarbinātie, kas skolām sniedz ārpakalpojumus. Kā jau minējām, instruktori nāk no dažādām vietām, piemēram, Aizputes vidusskolas instruktori Kristaps Kalniņš un Mārtiņš Brizga attiecīgi no armijas sauszemes spēkiem un Zemessardzes, bet Bauskas vidusskolas instruktors Normunds Burmistrovs, kā viņš stāsta laikrakstam "Bauskas Dzīve", no Robežsardzes: "Pēc 2022. gada, kad krasi mainījās ģeopolitiskā situācija, Krievijai sākot pilna apmēra karu Ukrainā, pie sevis sāku domāt: vai esmu gatavs parūpēties vispirms par sevi un savu ģimeni, lai nevajadzētu jautāt palīdzības dienestiem, ko darīt šādās ārkārtas situācijās? Un vai man ir kāds ekipējums šīm lietām? Sapratu, ka man šīs zināšanas ir jāatsvaidzina, man pašam ir jāiet uz mācībām. Pēc tam domāju: esmu to lietu iemācījies – kāpēc nevarētu to pasniegt tiem, kas to nezina? Un tad radās šī iespēja būt par instruktoru jauniešiem, mācīt valsts aizsardzības mācību."
Bet ja pārliecība neļauj?
Bet ja audzēknim prieka no VAM nav un ir arī vecāku spiediens, piemēram, ir pacifists vai reliģiska pārliecība neļauj ņemt rokās ieroci?
"Tādi gadījumi ir pāris gadā, kad kaut kas jādomā," skaidro U. Zupa. "Likumā ir noteikti objektīvi apstākļi, piemēram, reliģiska pārliecība neļauj ņemt rokās ieroci. Tad notiek saruna starp skolu un skolēna vecākiem un VAM tiek pielāgota konkrētam skolēnam. Nevar jau būt, ka objektīvu iemeslu dēļ nevar mācīties orientēties mežā, stāties ierindā un darīt daudz ko citu, ko paredz VAM. Mums ir daudz bērnu ar veselības problēmām, bet šaut var, arī esot ratiņkrēslā. Bija gadījums, kad kāds skolēns dabūja izziņu no ģimenes ārsta, ka viņš nevar apgūt VAM, un mēs vērsāmies pie abām ģimenes ārstu asociācijām ar lūgumu izskaidrot ģimenes ārstiem, ka VAM ir tāds pats studiju kurss kā, piemēram, ģeogrāfija vai latviešu valoda, bez kā vidējo izglītību iegūt nevar. Skolēns var objektīvi nevarēt kaut ko apgūt, un tas tiek pieņemts, bet nevar dabūt pilnīgu atbrīvojumu no VAM, tāpat kā nevar dabūt atbrīvojumu no ģeometrijas. Cik man zināms, vienīgi atbrīvojumi VAM bijuši tikai darbībām ar ieročiem. Nodarbību drošību vērtējam ļoti augstu.
Gadījumos, ja instruktoram ir pamatotas aizdomas, ka kāds jaunietis var apdraudēt sevi vai citus, viņš vai viņa arī netiek pielaisti pie šaušanas, jo tas var būt bīstami, kaut arī tie ir tikai pneimatiskie ieroči."
Jaunsardzes centra direktora vietnieks uzsver – bez valsts aizsardzības mācības apgūšanas vidējās izglītības atestātu dabūt nevar. "Cilvēki var būt pacifisti, bet, kamēr mūsu kaimiņš Krievija ir tāda kā tagad, mums jāgatavojas izdzīvot: vienalga, uz kuru baznīcu ej, ko pielūdz un kādā valodā runā," saka U. Zupa.
"Valsts aizsardzības mācības sistēma ir diezgan unikāla, ar ko Latvijai jālepojas: pie mums brauc pieredzes apmaiņā no daudzām valstīm, mēs braucām uz ārzemēm un stāstām. Latvijas vēsturē tā arī ir pirmā reize, kad izglītības iestādēs nāk cilvēki no malas (instruktori) un kaut ko māca. Jā, sākumā bija skolas, kas nesagaidīja VAM atplestām rokām. Daudz kas bija atkarīgs no skolu vadības, un tās nebūt nebija tikai tā sauktās mazākumtautību skolas, kur mācības notika krievu valodā. Bieži tieši tās bija vispriecīgākās mūs sagaidīt, piemēram, Daugavpilī. Pēdējā gadā gan neesmu dzirdējis, ka kāda skola izrādītu nepatiku pret VAM. Bet mēs ejam un darām savu darbu," teic U. Zupa.
"Nemācām jau nekāduraķešu zinātni"
Lai savām acīm redzētu, kā notiek valsts aizsardzības mācība, devos uz Dienvidkurzemes novada Aizputes vidusskolu. Kad neilgi pirms pusdienas laika ierodos skolā, 11. klases skolēni klasē apgūst orientēšanos vidē, izmantojot papīra karti, kompasu un lineālu. Jāatrod trīs orientieri un jānosaka azimuts. Pēc tam jānosaka atpakaļazimuts, tas jāpārveido par direkcijas leņķi, jāvelk līnijas no orientieriem. Nesagatavotiem cilvēkiem un šajos laikos, kad pierasts, ka katram karte ir mobilajā telefonā un viegli noteikt atrašanās vietu, ja vien strādā internets, vismaz man tā ir tumša bilde. Bet skolēni ar instruktoru palīdzību ar uzdevumu tiek galā. Instruktori ir divi: Kristaps Kalniņš un Mārtiņš Brizga. Pirmais ir aizputnieks, bijušais bobslejists, iepriekš dienējis Latvijas armijas sauszemes spēkos, otrs – skrundenieks, bijušais galdnieks un zemessargs. Klasē valda disciplīna, instruktori nav pārlieku bargi, bet runā skaļi, pārliecinoši, ir izpalīdzoši un nekritizē, ja kāds kaut ko uzreiz neuztver.
"Aizputes vidusskolas skolēnu grupas ir vienas no gaišākajām, ar ko strādāju. Protams, arī te visi bērni nav vienādi, bet kopumā es redzu, ka manī ieklausās, redzu rezultātu, un par to man ir gandarījums. Mani neinteresē, lai skolēni zinātu definīcijas. Galvenais, lai izprot tēmu. Nemācām jau nekādu raķešu zinātni. Mūsu uzdevums ir parādīt, ka nemācām nevajadzīgas lietas, bet tādas, kas var noderēt civilajā dzīvē, īpaši, ja rodas mazākas vai lielākas krīzes. Piemēram, augustā bija liela vētra, kas daudziem likās kā pasaules gals: elektrības, sakaru nav, ceļiem priekšā koki... Vieglāk un drošāk bija tiem, kas zināja, kā problēmas risināt," saka K. Kalniņš, kurš arī novērojis, ka tieši VAM bijusi tā, kas daudziem jauniešiem palīdzējusi izvēlēties karjeru armijā vai iekšlietu sistēmā.
Instruktoriem esot laba, elastīga sadarbība ar skolas vadību un citiem skolotājiem, kuri pat lūdzot, lai biežāk pastaigā pa skolu, tad skolēnus vieglāk savaldīt, jo viņi izjūtot cieņu un respektu pret formās tērptiem instruktoriem.
K. Kalniņš māca valsts aizsardzības mācību, un viņam ir arī jaunsargu grupas divās vidusskolās un divos tehnikumos. Aizputes vidusskolā klases to lielumu dēļ formāli tiek dalītas divās daļās ar kolēģi M. Brizgu, bet abi nolēmuši strādāt tandēmā. Abi spējuši pierādīt, ka tas ir efektīvāk, instruktori varot viens otru papildināt.
Sava veida izaicinājums esot strādāt tehnikumos, jo tur dažādāks audzēkņu zināšanu līmenis. K. Kalniņš pat lūdzis, lai no darbībām ar ieročiem tiek atbrīvoti kādi tehnikuma audzēkņi ar intelektuālās attīstības traucējumiem (viņi apgūst pielāgotas specialitātes), jo tas var būt bīstami, kaut arī tie ir tikai pneimatiskie ieroči. Daži audzēkņi vienkārši līdz galam nespējot uztvert stingros drošības norādījumus. Tehnikumos ir arī dažāds skolojamo vecums. K. Kalniņam bijis pat 65 gadus vecs audzēknis, kurš instruktoram priecīgs paziņojis, ka šo to no valsts aizsardzības mācības jau esot apguvis pirms gandrīz pusgadsimta, kad instruktors vēl nebija nācis pasaulē...
Kā plusu savam dienestam K. Kalniņš min to, ka var elastīgi kopā ar skolām plānot darbu un ka tas ir pie mājām, kā mīnusu – darbu ar dokumentiem, ar ko jātiek galā vienam pašam.
Instruktoriem vasarā ir dažādas apmācības un pilnveides kursi. Arī skolēni un tehnikumu audzēkņi brīvprātīgi var pieteikties desmit dienu VAM nometnēm, kas notiek vasarā. Tās ir dažādas: pamatapmācību, orientētas uz tehniku, droniem, medicīnu, pat speciāliem uzdevumiem.
Kā uzvesties gūstā un citas zinības
Pēc orientēšanās no rīta Aizputē, sakaru apmācībām un nodarbības klasē seko pusdienas laiks, pēc tā – nodarbības skolas pagalmā, roku pamatsignāli. Pēc tam seko noslēdzošā stunda: par patriotismu, nevardarbīgu pretošanos okupantiem, kā sadarboties un nesadarboties ar okupantiem, kā uzvesties gūstā, kas okupācijas laikā ir pienākums un kas – tiesības, kā un kādu pretestību izrādīt okupantiem, ko darīt ar dokumentiem, ir vai nav vajadzīga skaidra nauda, kādu pārtiku iekrāt.
Šajā stundā iesaistījās arī šo rindu autors, kurš lūdza skolēniem sevi iztēloties kā nepazīstamu personu, kas krīzes situācijā nāk klāt uz ielas un mēģina noskaidrot, piemēram, kur dzīvo skolas direktore, kā sameklēt ziķerīgos instruktorus, kur atrodas patvertne, kā strādā vietējā policija un pašvaldība, kur dzīvo cilvēks, kurš daudz palīdzējis Ukrainai... Atbildot man, viens skolēns bija pat "aizmirsis", kā sauc direktori, cits gan norādīja precīzu adresi, pat nepārliecinoties par prasītāja nodomiem, viņa personību.
Instruktori skolēniem norādīja, ka nepazīstamiem, aizdomīgiem cilvēkiem sensitīvu un privātu informāciju izpaust nedrīkst, īpaši krīzes situācijās. Vienkāršākais un drošākais: neielaisties sarunās un aicināt cilvēku vērsties pašvaldības policijā.
Vienam patīk viss, cits aizmieg
Kas audzēkņiem patīk, kas – nepatīk? Te lielu pārsteigumu nav. Ir tādi, kam nepatīk nekas vai vismaz tā izsakās, protams, ir tādi, kam patīk viss. Aizputnieces Ance un Līva saka: "Jo pratīsim vairāk, jo krīzes situācijā vairāk zināsim, ko darīt."
Henrijam Imantam un Edijam patīk nodarbības, kas saistītas ar ieročiem, un abi domā, ka pēc skolas izmēģinās militāro karjeru. "Ieroči ir "okei", bet nepatīk, ka instruktori reizēm uzbļauj virsū. Nenākam jau te no brīvas gribas... Nepatīk kartes un orientēšanās. Es Aizputē jau tāpat visu zinu un, ja būs reāla krīze, sēdēšu mājās, un, ja arī kur iešu, tad man nebūs līdzi papīra karte un kompass, kas man mājās nemaz nav," tā saka Hanna.
"Nav jau izvēles nākt vai nenākt, agrāk, kad tā bija brīvprātīga, vismaz varēja izvēlēties starp psiholoģiju un valsts aizsardzības mācību... Man patīk praktiskās mācības, bet teoriju vajadzētu atstāt skolas stundām. Pagājušajā gadā ieroču vēstures stundā es pat aizmigu," atzīstas Odrija. Kad viesojos Aizputē, mācību beigu daļā arī novēroju, ka teorijas stundā, kas man gan likās ļoti interesanta, divi puiši piemiga un izpelnījās instruktoru bargu aizrādījumu. "Man patīk viss, kur var fiziski darboties. Teorija reizēm ir garlaicīga, bet es saprotu, ka bez tās jau nevar iztikt," teic Marta.
Publikācija tapusi projektā “Sarežģītā Latvija: no valsts līdz novadam”, kurā “Latvijas Avīze” sadarbojas ar laikrakstiem "Staburags", "Dzirkstele", "Brīvā Daugava", "Bauskas Dzīve", "Alūksnes un Malienas Ziņas" un “Ziemeļlatvija”.
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild “Latvijas Avīze”.
No sajūsmas par šaušanu līdz godīgai atbildei, ka teorijas nodarbībās nāk miegs, – tā par tagad vidusskolās obligāti apgūstamo valsts aizsardzības mācību sarunā ar žurnālistiem atklāti stāsta paši skolēni.
Valsts svētku mēnesī "Latvijas Avīze" kopā ar reģionālajiem laikrakstiem interesējās, kā rit šīs nodarbības, kā tās vērtē skolās un instruktori.
Sākotnēji valsts aizsardzības mācību (VAM) Latvijā ieviesa kā tādu kompensējošo mehānismu laikā, kad vairs nebija obligātais militārais dienests, arī tāpēc, ka, mainoties ģeopolitiskajai situācijai sliktajā virzienā, bija skaidrs, ka sabiedrībai jābūt maksimāli informētai un sagatavotai krīzes situācijām, skaidro Jaunsardzes centra direktora vietnieks mācību un izglītības jautājumos Uldis Zupa. VAM varētu dot pamata militārās prasmes – tāds bijis sākotnējais fokuss. No 2018. gada skolas varēja pieteikties brīvprātīgi šā priekšmeta apgūšanai, bet 2024. gadā VAM kļuva obligāta vispārējās vidējās izglītības iestādēs (10. un 11. klasē) un profesionālās izglītības iestādēs klātienes programmās. Kopš šā gada VAM kā obligāts kurss ieviesta arī neklātienes un tālmācības programmās, tomēr piecas dienas otrajā gadā tāpat jāpiedalās praktiskās darbībās klātienē, ja vien nav izieta pamatapmācība armijā. Šobrīd valsts aizsardzības mācību apmēram 320 instruktoru vadībā apgūst 36 tūkstoši jauniešu 271 izglītības iestādē Latvijā.
Ministrija vērtē pozitīvi
"Diskusijas bija dažādas, bet tika panākta vienošanās, ka VAM tiks mācīta 10. un 11. klasē vidusskolās un pirmajā, otrajā vai otrajā, trešajā kursā tehnikumos," piebilst Izglītības un zinātnes ministrijas Vispārējās izglītības departamenta direktors Rūdolfs Kalvāns. "Ministrijas kompetence ir kopējais izglītības saturs, programmas, mācību stundu skaits un ko mācīt kurās klasēs. Ministrijas viedoklis ir, ka stundu skaits ir optimāls, bet mans personīgais viedoklis kā zemessargam ir, ka stundu skaits būtu jāpalielina, vairāk uzmanību pievēršot praktiskām zināšanām un to izmantošanai lauku apstākļos. VAM ir divu veidu īstenošanas modeļi. Skolām bija jāatrod radoša un legāla iespēja īstenot ārpus skolēnu slodzes, kas maksimāli ir 36 mācību stundas nedēļā. Parasti VAM atvēl vienu pilnu mācību dienu mēnesī, bet ir arī skolas, kas integrē VAM stundas starp citām stundām."
Ministrijas amatpersona vērtē, ka kopumā VAM ieviešana bijusi pozitīva. "Protams, ir atsevišķas problēmas, piemēram, dažās skolās ar telpām, praktisko nodarbību vietām, mācību laika atrašanu, bet nav ideoloģisku problēmu, piemēram, nav tādu iebildumu "jūs te armiju uztiepjat, patriotismu..." Protams, jaunieši vēlas vairāk praktiskas lietas: skriet, šaut, lēkt, orientēties ar kompasu, slēpņus taisīt, bet ne prezentācijas par mūsu senčiem, brīvības cīnītājiem, pulkvežiem un ģenerāļiem. Bet tā nu gluži nebūs," uzsver R. Kalvāns. Viņš arī piebilst, ka būtisku trauksmes zvanu vai nepatikas par VAM ministrijai neesot zināmi un arī publiskajā telpā neizskan.
Apmācību nodrošina Jaunsardzes centrs, bet izglītības iestādes dibinātājs – telpu mācībām un vietu inventāra glabāšanai. Ikdienas darbā VAM instruktors skolēnam paskaidro, kas izdodas un pie kā vēl jāstrādā. Temata, mācību gada un kursa noslēgumā sniegumu vērtē līmeņos "apguvis", "daļēji apguvis" un "nav apguvis". Viens no kritērijiem ir tas, cik patstāvīgi skolēns spēj rīkoties. Vērtē arī to, vai viņš prot izmantot iemācīto mazāk pazīstamā situācijā. Orientēšanās praksē var nozīmēt došanos jau pa citu maršrutu, kur pašam no jauna jāatrod ceļš.
Turpina mainīties
"Kad 2023. gadā ieviesa valsts aizsardzības dienestu un skolās valsts aizsardzības mācību kā obligātu, tad tas noņēma nepieciešamību VAM veidot kā ļoti militarizētu. Tagad tā pamazām arī turpina mainīties: arvien lielāka uzmanība tiek veltīta pilsoniskām prasmēm dažādās krīzes situācijās, protams, paliek arī militārā sadaļa. Ir trīs moduļi: militāras (96% no visas mācības), rīcība krīzes situācijās (2%), pilsoniskās prasmes (2%). Pagājušajā gadā eksperti vērtēja VAM. Galvenie secinājumi: mērķi tiek sasniegti, bet ne pilnvērtīgi. Jauniešiem ir interesanti, viņi apgūst vērtīgas prasmes un aizdomājas par notiekošo ģeopolitikā, bet nepieciešams palielināt krīzes situāciju un pilsonisko prasmju sadaļu. Šobrīd tiek strādāts pie jaunas programmas, lai nākamajā mācību gadā jau būtu pirmās pilotgrupas," turpina Jaunsardzes centra direktora vietnieks U. Zupa.
Disbalanss veidojies, jo sākotnēji VAM bija 140 stundas divos mācību gados, bet to samazināja līdz 112, nogriežot nemilitāro sadaļu. Šis lēmums pieņemts 2024. gadā, kad droni uz Latviju vēl nelidoja un nojausma par iespējamām lielām krīzēm nebija tāda, kāda radās vēlāk. Stundu skaitu samazināja, jo nav varējuši atrast, kuriem citiem priekšmetiem stundas noņemt (jo kopējo maksimālo stundu skaitu mācību gadā pārsniegt nedrīkst).
"Militārajā sadaļā ir orientēšanās dabā, ierindas mācība, sazināšanās ar NATO alfabēta palīdzību, žestiem, grupas un sadarbības veidošana, šaušana ar pneimatiskiem ieročiem, kur iespējams – arī iepazīšanās ar droniem. Reti, bet ir dzirdēts no vecākiem: ak, bērniem māca militārismu! Bet dzīvojam apstākļos, kad mūsu pienākums ir iemācīt bērniem pamata lietas, kas nepieciešamas krīzes situācijās, – lai nesāktos panika, neapdraudētu sevi un, iespējams, pat izdzīvotu. VAM mērķis ir arī fobiju noņemšana no armijas formas tērpiem, ko skolēni redz instruktoriem un kas pašiem jāpiemēro brīvprātīgas VAM vasaras nometnēs, un visa cita militārā. Un mēs redzam, ka meitenes ar lakotiem nagiem ar prieku apgūst apiešanos ar ieročiem un citas militāras lietas, ko citādi diez vai izdarītu," saka U. Zupa.
"VAM kurss ir demokrātisks un saudzējošs, nav pat jāvelk karavīra forma. Kad savulaik kā Siguldas Valsts ģimnāzijas direktors pa logu vēroju, kā pagalmā skolēni, ģērbušies treniņbiksēs un botās, apgūst ierindas mācību, gan likās nedaudz jocīgi. VAM ir absolūti integrēts vienotā skolas mācību vadības sistēmā, kas nozīmē, ka instruktori un viņu vadītās nodarbības ir tieši tādā pašā pakļautībā kā citi mācību priekšmeti, piemēram, matemātika vai bioloģija: ar tiem pašiem stundu laikiem, e-klases sistēmu, saziņu ar vecākiem, bez specifiskām atlaidēm vai priekšrocībām," teic R. Kalvāns.
"Mūsu mērķis nav visus izmācīt par militāristiem," laikrakstam "Alūksnes un Malienas Ziņas" uzsver Jaunsardzes centra 3. novada pārvaldes vadītājs Aigars Savickis, kura pārraudzībā ir Alūksnes novads. "Mēs iemācām uzņemties līderību, apgūt militāros pamatus un tādas svarīgas lietas, kas noder ikdienas dzīvē. Galvenais mērķis ir sniegt bērniem pamatzināšanas, lai viņi mācētu rīkoties krīzes situācijās, ja tādas pienāks, – vienalga, vai viņi nākotnē kļūs par ārstiem, inženieriem vai strādās kādā citā jomā.
Daļa jauniešu pēc VAM apguves izvēlas militāro karjeru vai brīvprātīgi piesakās Valsts aizsardzības dienestam, tomēr galvenais uzdevums ir izaudzināt pilsoņus, kuri neapmulst ārkārtas apstākļos."
Vaicāts par lielākajiem izaicinājumiem VAM organizēšanā reģionos, A. Savickis pauž viedokli, ka lauku skolas, tostarp Alūksnē, atrodas pat labākā situācijā nekā galvaspilsētā. Kamēr Rīgā nākas saskarties ar grūtībām atrast piemērotas vietas lauka kaujas iemaņu treniņiem vai šaušanai ar pneimatiskajiem ieročiem, reģionos tepat pie skolas ir meži un parki, kur pilnvērtīgi darboties dabā. Arī instruktoru un materiāltehniskā nodrošinājuma Vidzemes pusē netrūkst – vienīgais, ko pārvaldes vadītājs vēlētos redzēt lielāku, ir pašu skolēnu skaits lauku skolās...
Instruktori nav skolas darbinieki
"Instruktori ir Jaunsardzes pakļautībā: viņi ir no armijas profesionālā dienesta, ir arī no Zemessardzes un civilpersonas, kas izdomājušas, ka tas ir viņu aicinājums, protams, visi izgājuši nepieciešamos kursus, apmācības, regulāri pilnveidojas semināros, sākot no militārām lietām līdz bērnu tiesību aizsardzībai. Visiem jābūt augstākajai izglītībai. No armijas profesionālā dienesta parasti atnāk pie mums pēc pašu iniciatīvas dažādu iemeslu dēļ – kāds varbūt grib tuvāk dzīvesvietai, cits – mierīgāku dienestu, kādam varbūt kāda trauma vai veselības problēma, kas neļauj dienēt armijas vienībā, kur pašam jābūt ļoti aktīvam. Instruktors māca visu, kas ir programmā. Manuprāt, līmenis ir labs. Mēs arī kontrolējam apmācību kvalitāti," skaidro U. Zupa.
"Skolas kā konservatīvas organizācijas vēlētos, lai instruktori nemainītos pēc dažiem gadiem, bet būtu ilgstoši un integrētos skolas kolektīvā. Bet skaidrs, ka Jaunsardzei ir savi izaicinājumi, piemēram, arī tas, ja vienreiz mēnesī ir VAM, tad tai arī jānotiek, tā nav matemātika, kas ir vairākas reizes nedēļā, un, ja skolotāja dēļ kāda stunda nenotiek, tas nav nekas traks. Tāpat instruktoriem ir savas karjeras un privātās dzīves," piebilst R. Kalvāns.
Instruktori nav skolas darbinieki. Viņi ir Jaunsardzes centra nodarbinātie, kas skolām sniedz ārpakalpojumus. Kā jau minējām, instruktori nāk no dažādām vietām, piemēram, Aizputes vidusskolas instruktori Kristaps Kalniņš un Mārtiņš Brizga attiecīgi no armijas sauszemes spēkiem un Zemessardzes, bet Bauskas vidusskolas instruktors Normunds Burmistrovs, kā viņš stāsta laikrakstam "Bauskas Dzīve", no Robežsardzes: "Pēc 2022. gada, kad krasi mainījās ģeopolitiskā situācija, Krievijai sākot pilna apmēra karu Ukrainā, pie sevis sāku domāt: vai esmu gatavs parūpēties vispirms par sevi un savu ģimeni, lai nevajadzētu jautāt palīdzības dienestiem, ko darīt šādās ārkārtas situācijās? Un vai man ir kāds ekipējums šīm lietām? Sapratu, ka man šīs zināšanas ir jāatsvaidzina, man pašam ir jāiet uz mācībām. Pēc tam domāju: esmu to lietu iemācījies – kāpēc nevarētu to pasniegt tiem, kas to nezina? Un tad radās šī iespēja būt par instruktoru jauniešiem, mācīt valsts aizsardzības mācību."
Bet ja pārliecība neļauj?
Bet ja audzēknim prieka no VAM nav un ir arī vecāku spiediens, piemēram, ir pacifists vai reliģiska pārliecība neļauj ņemt rokās ieroci?
"Tādi gadījumi ir pāris gadā, kad kaut kas jādomā," skaidro U. Zupa. "Likumā ir noteikti objektīvi apstākļi, piemēram, reliģiska pārliecība neļauj ņemt rokās ieroci. Tad notiek saruna starp skolu un skolēna vecākiem un VAM tiek pielāgota konkrētam skolēnam. Nevar jau būt, ka objektīvu iemeslu dēļ nevar mācīties orientēties mežā, stāties ierindā un darīt daudz ko citu, ko paredz VAM. Mums ir daudz bērnu ar veselības problēmām, bet šaut var, arī esot ratiņkrēslā. Bija gadījums, kad kāds skolēns dabūja izziņu no ģimenes ārsta, ka viņš nevar apgūt VAM, un mēs vērsāmies pie abām ģimenes ārstu asociācijām ar lūgumu izskaidrot ģimenes ārstiem, ka VAM ir tāds pats studiju kurss kā, piemēram, ģeogrāfija vai latviešu valoda, bez kā vidējo izglītību iegūt nevar. Skolēns var objektīvi nevarēt kaut ko apgūt, un tas tiek pieņemts, bet nevar dabūt pilnīgu atbrīvojumu no VAM, tāpat kā nevar dabūt atbrīvojumu no ģeometrijas. Cik man zināms, vienīgi atbrīvojumi VAM bijuši tikai darbībām ar ieročiem. Nodarbību drošību vērtējam ļoti augstu.
Gadījumos, ja instruktoram ir pamatotas aizdomas, ka kāds jaunietis var apdraudēt sevi vai citus, viņš vai viņa arī netiek pielaisti pie šaušanas, jo tas var būt bīstami, kaut arī tie ir tikai pneimatiskie ieroči."
Jaunsardzes centra direktora vietnieks uzsver – bez valsts aizsardzības mācības apgūšanas vidējās izglītības atestātu dabūt nevar. "Cilvēki var būt pacifisti, bet, kamēr mūsu kaimiņš Krievija ir tāda kā tagad, mums jāgatavojas izdzīvot: vienalga, uz kuru baznīcu ej, ko pielūdz un kādā valodā runā," saka U. Zupa.
"Valsts aizsardzības mācības sistēma ir diezgan unikāla, ar ko Latvijai jālepojas: pie mums brauc pieredzes apmaiņā no daudzām valstīm, mēs braucām uz ārzemēm un stāstām. Latvijas vēsturē tā arī ir pirmā reize, kad izglītības iestādēs nāk cilvēki no malas (instruktori) un kaut ko māca. Jā, sākumā bija skolas, kas nesagaidīja VAM atplestām rokām. Daudz kas bija atkarīgs no skolu vadības, un tās nebūt nebija tikai tā sauktās mazākumtautību skolas, kur mācības notika krievu valodā. Bieži tieši tās bija vispriecīgākās mūs sagaidīt, piemēram, Daugavpilī. Pēdējā gadā gan neesmu dzirdējis, ka kāda skola izrādītu nepatiku pret VAM. Bet mēs ejam un darām savu darbu," teic U. Zupa.
"Nemācām jau nekāduraķešu zinātni"
Lai savām acīm redzētu, kā notiek valsts aizsardzības mācība, devos uz Dienvidkurzemes novada Aizputes vidusskolu. Kad neilgi pirms pusdienas laika ierodos skolā, 11. klases skolēni klasē apgūst orientēšanos vidē, izmantojot papīra karti, kompasu un lineālu. Jāatrod trīs orientieri un jānosaka azimuts. Pēc tam jānosaka atpakaļazimuts, tas jāpārveido par direkcijas leņķi, jāvelk līnijas no orientieriem. Nesagatavotiem cilvēkiem un šajos laikos, kad pierasts, ka katram karte ir mobilajā telefonā un viegli noteikt atrašanās vietu, ja vien strādā internets, vismaz man tā ir tumša bilde. Bet skolēni ar instruktoru palīdzību ar uzdevumu tiek galā. Instruktori ir divi: Kristaps Kalniņš un Mārtiņš Brizga. Pirmais ir aizputnieks, bijušais bobslejists, iepriekš dienējis Latvijas armijas sauszemes spēkos, otrs – skrundenieks, bijušais galdnieks un zemessargs. Klasē valda disciplīna, instruktori nav pārlieku bargi, bet runā skaļi, pārliecinoši, ir izpalīdzoši un nekritizē, ja kāds kaut ko uzreiz neuztver.
"Aizputes vidusskolas skolēnu grupas ir vienas no gaišākajām, ar ko strādāju. Protams, arī te visi bērni nav vienādi, bet kopumā es redzu, ka manī ieklausās, redzu rezultātu, un par to man ir gandarījums. Mani neinteresē, lai skolēni zinātu definīcijas. Galvenais, lai izprot tēmu. Nemācām jau nekādu raķešu zinātni. Mūsu uzdevums ir parādīt, ka nemācām nevajadzīgas lietas, bet tādas, kas var noderēt civilajā dzīvē, īpaši, ja rodas mazākas vai lielākas krīzes. Piemēram, augustā bija liela vētra, kas daudziem likās kā pasaules gals: elektrības, sakaru nav, ceļiem priekšā koki... Vieglāk un drošāk bija tiem, kas zināja, kā problēmas risināt," saka K. Kalniņš, kurš arī novērojis, ka tieši VAM bijusi tā, kas daudziem jauniešiem palīdzējusi izvēlēties karjeru armijā vai iekšlietu sistēmā.
Instruktoriem esot laba, elastīga sadarbība ar skolas vadību un citiem skolotājiem, kuri pat lūdzot, lai biežāk pastaigā pa skolu, tad skolēnus vieglāk savaldīt, jo viņi izjūtot cieņu un respektu pret formās tērptiem instruktoriem.
K. Kalniņš māca valsts aizsardzības mācību, un viņam ir arī jaunsargu grupas divās vidusskolās un divos tehnikumos. Aizputes vidusskolā klases to lielumu dēļ formāli tiek dalītas divās daļās ar kolēģi M. Brizgu, bet abi nolēmuši strādāt tandēmā. Abi spējuši pierādīt, ka tas ir efektīvāk, instruktori varot viens otru papildināt.
Sava veida izaicinājums esot strādāt tehnikumos, jo tur dažādāks audzēkņu zināšanu līmenis. K. Kalniņš pat lūdzis, lai no darbībām ar ieročiem tiek atbrīvoti kādi tehnikuma audzēkņi ar intelektuālās attīstības traucējumiem (viņi apgūst pielāgotas specialitātes), jo tas var būt bīstami, kaut arī tie ir tikai pneimatiskie ieroči. Daži audzēkņi vienkārši līdz galam nespējot uztvert stingros drošības norādījumus. Tehnikumos ir arī dažāds skolojamo vecums. K. Kalniņam bijis pat 65 gadus vecs audzēknis, kurš instruktoram priecīgs paziņojis, ka šo to no valsts aizsardzības mācības jau esot apguvis pirms gandrīz pusgadsimta, kad instruktors vēl nebija nācis pasaulē...
Kā plusu savam dienestam K. Kalniņš min to, ka var elastīgi kopā ar skolām plānot darbu un ka tas ir pie mājām, kā mīnusu – darbu ar dokumentiem, ar ko jātiek galā vienam pašam.
Instruktoriem vasarā ir dažādas apmācības un pilnveides kursi. Arī skolēni un tehnikumu audzēkņi brīvprātīgi var pieteikties desmit dienu VAM nometnēm, kas notiek vasarā. Tās ir dažādas: pamatapmācību, orientētas uz tehniku, droniem, medicīnu, pat speciāliem uzdevumiem.
Kā uzvesties gūstā un citas zinības
Pēc orientēšanās no rīta Aizputē, sakaru apmācībām un nodarbības klasē seko pusdienas laiks, pēc tā – nodarbības skolas pagalmā, roku pamatsignāli. Pēc tam seko noslēdzošā stunda: par patriotismu, nevardarbīgu pretošanos okupantiem, kā sadarboties un nesadarboties ar okupantiem, kā uzvesties gūstā, kas okupācijas laikā ir pienākums un kas – tiesības, kā un kādu pretestību izrādīt okupantiem, ko darīt ar dokumentiem, ir vai nav vajadzīga skaidra nauda, kādu pārtiku iekrāt.
Šajā stundā iesaistījās arī šo rindu autors, kurš lūdza skolēniem sevi iztēloties kā nepazīstamu personu, kas krīzes situācijā nāk klāt uz ielas un mēģina noskaidrot, piemēram, kur dzīvo skolas direktore, kā sameklēt ziķerīgos instruktorus, kur atrodas patvertne, kā strādā vietējā policija un pašvaldība, kur dzīvo cilvēks, kurš daudz palīdzējis Ukrainai... Atbildot man, viens skolēns bija pat "aizmirsis", kā sauc direktori, cits gan norādīja precīzu adresi, pat nepārliecinoties par prasītāja nodomiem, viņa personību.
Instruktori skolēniem norādīja, ka nepazīstamiem, aizdomīgiem cilvēkiem sensitīvu un privātu informāciju izpaust nedrīkst, īpaši krīzes situācijās. Vienkāršākais un drošākais: neielaisties sarunās un aicināt cilvēku vērsties pašvaldības policijā.
Vienam patīk viss, cits aizmieg
Kas audzēkņiem patīk, kas – nepatīk? Te lielu pārsteigumu nav. Ir tādi, kam nepatīk nekas vai vismaz tā izsakās, protams, ir tādi, kam patīk viss. Aizputnieces Ance un Līva saka: "Jo pratīsim vairāk, jo krīzes situācijā vairāk zināsim, ko darīt."
Henrijam Imantam un Edijam patīk nodarbības, kas saistītas ar ieročiem, un abi domā, ka pēc skolas izmēģinās militāro karjeru. "Ieroči ir "okei", bet nepatīk, ka instruktori reizēm uzbļauj virsū. Nenākam jau te no brīvas gribas... Nepatīk kartes un orientēšanās. Es Aizputē jau tāpat visu zinu un, ja būs reāla krīze, sēdēšu mājās, un, ja arī kur iešu, tad man nebūs līdzi papīra karte un kompass, kas man mājās nemaz nav," tā saka Hanna.
"Nav jau izvēles nākt vai nenākt, agrāk, kad tā bija brīvprātīga, vismaz varēja izvēlēties starp psiholoģiju un valsts aizsardzības mācību... Man patīk praktiskās mācības, bet teoriju vajadzētu atstāt skolas stundām. Pagājušajā gadā ieroču vēstures stundā es pat aizmigu," atzīstas Odrija. Kad viesojos Aizputē, mācību beigu daļā arī novēroju, ka teorijas stundā, kas man gan likās ļoti interesanta, divi puiši piemiga un izpelnījās instruktoru bargu aizrādījumu. "Man patīk viss, kur var fiziski darboties. Teorija reizēm ir garlaicīga, bet es saprotu, ka bez tās jau nevar iztikt," teic Marta.
Publikācija tapusi projektā “Sarežģītā Latvija: no valsts līdz novadam”, kurā “Latvijas Avīze” sadarbojas ar laikrakstiem "Staburags", "Dzirkstele", "Brīvā Daugava", "Bauskas Dzīve", "Alūksnes un Malienas Ziņas" un “Ziemeļlatvija”.
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