Ropažu novada Dzidriņās, apgāžoties automašīnai ar piekabi, gājis bojā cilvēks, informē Valsts policijā.
Likumsargi informē, ka plkst. 15.52 automašīna "Toyota" sakabē ar piekabi nobrauca no ceļa braucamās daļas un apgāzās. Negadījumā cieta viena persona, bet otra no gūtajām traumām gāja bojā notikuma vietā.
Par notikušo sākts kriminālprocess, un tiek noskaidroti negadījuma apstākļi.
Aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 78 ceļu satiksmes negadījumi. Bez minētās personas tajos cietuši vēl septiņi cilvēki.
Ceļu satiksmes jomā pieņemts 461 administratīvo pārkāpumu lēmums, tajā skaitā 229 par ātruma pārsniegšanu.
Savukārt par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākti desmit kriminālprocesi. Septiņiem šoferiem automašīna konfiscēta, bet no pārējiem piedzīs vadītā transportlīdzekļa vērtību.
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Ropažu novada Dzidriņās, apgāžoties automašīnai ar piekabi, gājis bojā cilvēks, informē Valsts policijā.
Likumsargi informē, ka plkst. 15.52 automašīna "Toyota" sakabē ar piekabi nobrauca no ceļa braucamās daļas un apgāzās. Negadījumā cieta viena persona, bet otra no gūtajām traumām gāja bojā notikuma vietā.
Par notikušo sākts kriminālprocess, un tiek noskaidroti negadījuma apstākļi.
Aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 78 ceļu satiksmes negadījumi. Bez minētās personas tajos cietuši vēl septiņi cilvēki.
Ceļu satiksmes jomā pieņemts 461 administratīvo pārkāpumu lēmums, tajā skaitā 229 par ātruma pārsniegšanu.
Savukārt par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākti desmit kriminālprocesi. Septiņiem šoferiem automašīna konfiscēta, bet no pārējiem piedzīs vadītā transportlīdzekļa vērtību.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
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- Gata Šļūkas karikatūru
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