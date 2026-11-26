Akadēmiķis Ivars Kalviņš ierakstīts Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) vēsturē kā pirmais organizācijas vadītājs, par kura atsaukšanu pirms termiņa balsoja pilnsapulce. Ceturtdien, 26. novembrī, par līdzšinējā LZA prezidenta atsaukšanu nobalsoja 110 pilnsapulces dalībnieki, pret bija 61, bet 11 zīmes bija nederīgas – tātad atsaukšanai nepieciešamās divas trešdaļas balsu netika saņemtas. LZA vadītāja krēsls sašūpojās pēc Višvanatas pilsonības prasīšanas skandāla, kurā bija ierauts arī Kalviņš.
Organizācijas statūtos iestrādātā prezidenta atsaukšanas procedūra, kas līdz šim bija kalpojusi vien kā teorētisks mehānisms, šoreiz LZA rudens pilnsapulcē tika izmantota praksē. Vēsturiskais balsojums sekoja pēc skandāla saistībā ar akadēmijas vārdā sniegto rekomendāciju Saeimai, lai tā Indijas pilsonei Divjai Višvanatai piešķirtu Latvijas pilsonību (kā zināms, Saeima savu pieņemto lēmumu ātri atsauca).
Balsojumu par LZA prezidenta atsaukšanu rosināja gan pats Kalviņš, gan vairāk nekā 70 LZA locekļu. Lai arī, vērtējot Višvanatas lietu, LZA Senāts atzina, ka nav pierādījumu apzinātai prezidenta pilnvaru pārkāpšanai un ka Kalviņa ieteikuma vēstule sagatavota labticīgi, vēlāk tas pieņēma lēmumu rudens pilnsapulces darba kārtībā iekļaut jautājumu par LZA amatpersonu rīcības atbilstību hartai un statūtiem, kā arī balsojumu par Kalviņa atsaukšanu no amata.
Gaidāmā balsojuma priekšvakarā Kalviņš nāca klajā ar paziņojumu, kurā pret viņu un akadēmijas vadību vērsto kritiku nodēvēja par mērķtiecīgu nomelnošanas kampaņu ar mērķi sagatavot augsni institūcijas politiskai pārņemšanai. Paziņojumā Kalviņš uzsvēra, ka akadēmijas finansiālo grūtību pamatā esot Izglītības un zinātnes ministrijas mēģinājums pārlikt atbildību par ilggadējo finansējuma trūkumu uz LZA vadību, kā arī brīdināja par riskiem emeritēto zinātnieku stipendiju sistēmai un LZA autonomijai. "Reālais iemesls, kāpēc LZA jau ilgstoši saskaras ar arvien pieaugošām finansiālajām problēmām, ir 18 gadus ilgusī hroniskā un apzinātā LZA badināšana," rakstīja Kalviņš.
Ceturtdien uzrunā pilnsapulces dalībniekiem Kalviņš uzsvēra, ka pats rosinājis šo balsojumu, jo uzskata, ka šajā situācijā vienīgais pareizais ceļš ir godīga un atklāta saruna ar kolēģiem. Viņš atzina, ka kļūdījies jautājumā par rekomendāciju Višvanatai, nepārbaudot vēstulē minētos faktus, un uzņemas par šo kļūdu atbildību. Kalviņš uzsvēra, ka tā bijusi labticīga, tomēr nepiedodama neuzmanība. Vienlaikus viņš noraidīja jebkādu personīgu ieinteresētību šajā jautājumā. Runājot par Višvanatas pilsonības prasīšanas skandāla attīstību, Kalviņš pauda uzskatu, ka atbildība no pirmavota - pašas Višvanatas, kura sniegusi ziņas, - tikusi pārcelta uz LZA vadītāju.
Latvijas Zinātņu akadēmijas locekļu debatēs pirms balsojuma izskanēja gan viedokļi par Kalviņa atsaukšanu, gan aicinājumi balsot pret šo priekšlikumu. Piemēram, akadēmiķe Maija Kūle norādīja, ka lai arī LZA pašlaik turpina darbu, tā tomēr esot “iekritusi bedrē”. Viņasprāt, pareizāka rīcība būtu paša LZA prezidenta un ģenerālsekretāres Baibas Rivžas demisija, nevelkot dziļāk bedrē visu akadēmiju.
Arī akadēmiķis Ivars Lācis norādīja, ka akadēmijas vadība ir neveiksmīgi nonākusi ķezā, līdz ar ko ķezā nonākusi visa LZA. Lācis aicināja balsot par Kalviņa atsaukšanu, uzverot, ka pats viņa vietā būtu atkāpies no amata.
Turpretī, piemēram, LZA goda doktors Andris Rubīns, sprieda, ka Kalviņš nav izdarījis neko neatļautu un ticis zināmā mērā nomelnots, tā graujot LZA prestižu. Viņš uzvēra, ka Kalviņa palikšana amatā būšot pozitīvs signāls akadēmijas nākotnei. Arī LZA ārlietu sekretārs Modris Greitāns aicināja balsot pret Kalviņ atsaukšanu, lai labojot kļūdas, nepieļautu jaunas, kas varot būtiski ietekmēt organizācijas nākotni.
Lai Kalviņa atsaukšana stātos spēkā, par to bija jānobalso ne mazāk kā divām trešdaļām no sapulcē klātesošajiem LZA locekļiem. Aizklātā balsošanā par Kalviņa atsaukšanu piedalījas 182 LZA locekļi. Par atsaukšanu tika saņemtas 110 balsis, pret - 61 balss, bet 11 balsošanas zīmes bija nederīgas. Līdz ar to LZA vadītāja atsaukšanai nepieciešamās divas trešdaļas balsu netika saņemtas. Pēc balsojuma Kalviņs pateicās klātesošajiem par uzticību, uzsverot, ka negaida vieglas dienas, kādēļ arī neredz iemeslu, lai sevišķi priecātos. Viņš sacīja, ka visiem nāksies sūri strādāt, lai akadēmija varētu attīstīties. Viņš arī solīja uz sarunu aicināt tos kolēģus, kuri viņu īpaši kritizējuši.
Kopš 1992. gada 14. februāra, kad kopsapulcē tika pieņemtā LZA harta un statūti, organizācijas vadības maiņa tradicionāli norit kārtējās vēlēšanās ik pēc četriem gadiem. Akadēmiķis Jānis Stradiņš atkāpās no LZA prezidenta amata pēc paša vēlēšanās savas otrās prezidentūras pusē 2004. gadā, uzskatot, ka ir nepieciešama paaudžu un vadības rotācija, kā arī uzņemoties LZA Senāta priekšsēdētāja pienākumus.
Akadēmiķis Kalviņš par LZA prezidentu pirmo reizi tika ievēlēts 2020. gada rudenī, pārņemot vadību no Ojāra Spārīša. Pirms tam Kalviņš ilgstoši vadījis Latvijas Organiskās sintēzes institūtu, bijis Latvijas Zinātnieku savienības padomes priekšsēdētājs un 2009. gadā saņēmis LZA augstāko apbalvojumu — Lielo medaļu. 2024. gada rudenī Kalviņš tika pārvēlēts amatā uz otro četru gadu termiņu, kuram jābeidzas 2028. gada rudenī. Savas prezidentūras laikā Kalviņš par galvenajām prioritātēm izvirzīja LZA ietekmes celšanu un aktīvu līdzdalību zinātnes pārvaldības reformās, veicinot Pētniecības un inovācijas stratēģiskās padomes darbības atjaunošanu, kā arī ciešāku LZA sadarbību ar uzņēmēju organizācijām. Kalviņa laikā LZA īpašumā tika pārņemta arī vēsturiskā akadēmijas augstceltne.
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Akadēmiķis Ivars Kalviņš ierakstīts Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) vēsturē kā pirmais organizācijas vadītājs, par kura atsaukšanu pirms termiņa balsoja pilnsapulce. Ceturtdien, 26. novembrī, par līdzšinējā LZA prezidenta atsaukšanu nobalsoja 110 pilnsapulces dalībnieki, pret bija 61, bet 11 zīmes bija nederīgas – tātad atsaukšanai nepieciešamās divas trešdaļas balsu netika saņemtas. LZA vadītāja krēsls sašūpojās pēc Višvanatas pilsonības prasīšanas skandāla, kurā bija ierauts arī Kalviņš.
Organizācijas statūtos iestrādātā prezidenta atsaukšanas procedūra, kas līdz šim bija kalpojusi vien kā teorētisks mehānisms, šoreiz LZA rudens pilnsapulcē tika izmantota praksē. Vēsturiskais balsojums sekoja pēc skandāla saistībā ar akadēmijas vārdā sniegto rekomendāciju Saeimai, lai tā Indijas pilsonei Divjai Višvanatai piešķirtu Latvijas pilsonību (kā zināms, Saeima savu pieņemto lēmumu ātri atsauca).
Balsojumu par LZA prezidenta atsaukšanu rosināja gan pats Kalviņš, gan vairāk nekā 70 LZA locekļu. Lai arī, vērtējot Višvanatas lietu, LZA Senāts atzina, ka nav pierādījumu apzinātai prezidenta pilnvaru pārkāpšanai un ka Kalviņa ieteikuma vēstule sagatavota labticīgi, vēlāk tas pieņēma lēmumu rudens pilnsapulces darba kārtībā iekļaut jautājumu par LZA amatpersonu rīcības atbilstību hartai un statūtiem, kā arī balsojumu par Kalviņa atsaukšanu no amata.
Gaidāmā balsojuma priekšvakarā Kalviņš nāca klajā ar paziņojumu, kurā pret viņu un akadēmijas vadību vērsto kritiku nodēvēja par mērķtiecīgu nomelnošanas kampaņu ar mērķi sagatavot augsni institūcijas politiskai pārņemšanai. Paziņojumā Kalviņš uzsvēra, ka akadēmijas finansiālo grūtību pamatā esot Izglītības un zinātnes ministrijas mēģinājums pārlikt atbildību par ilggadējo finansējuma trūkumu uz LZA vadību, kā arī brīdināja par riskiem emeritēto zinātnieku stipendiju sistēmai un LZA autonomijai. "Reālais iemesls, kāpēc LZA jau ilgstoši saskaras ar arvien pieaugošām finansiālajām problēmām, ir 18 gadus ilgusī hroniskā un apzinātā LZA badināšana," rakstīja Kalviņš.
Ceturtdien uzrunā pilnsapulces dalībniekiem Kalviņš uzsvēra, ka pats rosinājis šo balsojumu, jo uzskata, ka šajā situācijā vienīgais pareizais ceļš ir godīga un atklāta saruna ar kolēģiem. Viņš atzina, ka kļūdījies jautājumā par rekomendāciju Višvanatai, nepārbaudot vēstulē minētos faktus, un uzņemas par šo kļūdu atbildību. Kalviņš uzsvēra, ka tā bijusi labticīga, tomēr nepiedodama neuzmanība. Vienlaikus viņš noraidīja jebkādu personīgu ieinteresētību šajā jautājumā. Runājot par Višvanatas pilsonības prasīšanas skandāla attīstību, Kalviņš pauda uzskatu, ka atbildība no pirmavota - pašas Višvanatas, kura sniegusi ziņas, - tikusi pārcelta uz LZA vadītāju.
Latvijas Zinātņu akadēmijas locekļu debatēs pirms balsojuma izskanēja gan viedokļi par Kalviņa atsaukšanu, gan aicinājumi balsot pret šo priekšlikumu. Piemēram, akadēmiķe Maija Kūle norādīja, ka lai arī LZA pašlaik turpina darbu, tā tomēr esot “iekritusi bedrē”. Viņasprāt, pareizāka rīcība būtu paša LZA prezidenta un ģenerālsekretāres Baibas Rivžas demisija, nevelkot dziļāk bedrē visu akadēmiju.
Arī akadēmiķis Ivars Lācis norādīja, ka akadēmijas vadība ir neveiksmīgi nonākusi ķezā, līdz ar ko ķezā nonākusi visa LZA. Lācis aicināja balsot par Kalviņa atsaukšanu, uzverot, ka pats viņa vietā būtu atkāpies no amata.
Turpretī, piemēram, LZA goda doktors Andris Rubīns, sprieda, ka Kalviņš nav izdarījis neko neatļautu un ticis zināmā mērā nomelnots, tā graujot LZA prestižu. Viņš uzvēra, ka Kalviņa palikšana amatā būšot pozitīvs signāls akadēmijas nākotnei. Arī LZA ārlietu sekretārs Modris Greitāns aicināja balsot pret Kalviņ atsaukšanu, lai labojot kļūdas, nepieļautu jaunas, kas varot būtiski ietekmēt organizācijas nākotni.
Lai Kalviņa atsaukšana stātos spēkā, par to bija jānobalso ne mazāk kā divām trešdaļām no sapulcē klātesošajiem LZA locekļiem. Aizklātā balsošanā par Kalviņa atsaukšanu piedalījas 182 LZA locekļi. Par atsaukšanu tika saņemtas 110 balsis, pret - 61 balss, bet 11 balsošanas zīmes bija nederīgas. Līdz ar to LZA vadītāja atsaukšanai nepieciešamās divas trešdaļas balsu netika saņemtas. Pēc balsojuma Kalviņs pateicās klātesošajiem par uzticību, uzsverot, ka negaida vieglas dienas, kādēļ arī neredz iemeslu, lai sevišķi priecātos. Viņš sacīja, ka visiem nāksies sūri strādāt, lai akadēmija varētu attīstīties. Viņš arī solīja uz sarunu aicināt tos kolēģus, kuri viņu īpaši kritizējuši.
Kopš 1992. gada 14. februāra, kad kopsapulcē tika pieņemtā LZA harta un statūti, organizācijas vadības maiņa tradicionāli norit kārtējās vēlēšanās ik pēc četriem gadiem. Akadēmiķis Jānis Stradiņš atkāpās no LZA prezidenta amata pēc paša vēlēšanās savas otrās prezidentūras pusē 2004. gadā, uzskatot, ka ir nepieciešama paaudžu un vadības rotācija, kā arī uzņemoties LZA Senāta priekšsēdētāja pienākumus.
Akadēmiķis Kalviņš par LZA prezidentu pirmo reizi tika ievēlēts 2020. gada rudenī, pārņemot vadību no Ojāra Spārīša. Pirms tam Kalviņš ilgstoši vadījis Latvijas Organiskās sintēzes institūtu, bijis Latvijas Zinātnieku savienības padomes priekšsēdētājs un 2009. gadā saņēmis LZA augstāko apbalvojumu — Lielo medaļu. 2024. gada rudenī Kalviņš tika pārvēlēts amatā uz otro četru gadu termiņu, kuram jābeidzas 2028. gada rudenī. Savas prezidentūras laikā Kalviņš par galvenajām prioritātēm izvirzīja LZA ietekmes celšanu un aktīvu līdzdalību zinātnes pārvaldības reformās, veicinot Pētniecības un inovācijas stratēģiskās padomes darbības atjaunošanu, kā arī ciešāku LZA sadarbību ar uzņēmēju organizācijām. Kalviņa laikā LZA īpašumā tika pārņemta arī vēsturiskā akadēmijas augstceltne.
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