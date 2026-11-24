"Latvietis tā uzrakstīt nevarētu," par britu žurnālista un vēsturnieka Vinsenta Hanta darbiem saka agrākais Latvijas Okupācijas muzeja vadītājs Valters Nollendorfs.
Būdams Lielbritānijas pilsonis, bez jebkādām radniecības saitēm ar Latviju, Hants nepilnu desmit gadu laikā papildinājis vēstures grāmatu klāstu ar nu jau četriem "Latvijas Mediju" apgāda izdotiem darbiem, kuri tāpat izdoti autora dzimtenē un dažam lasītājam papildina jau zināmo, bet vairumam rietumnieku iepriekš vispār nezināmo stāstu par traģiskajiem notikumiem Otrajā pasaules karā un pēckara gadu Latvijā. Šīs grāmatas ir "Asinis mežā: Otrā pasaules kara beigas Kurzemes frontē" (2018), "VDK un Latvija" (2019), "Ceļš uz slaktiņu. 15. latviešu SS divīzija Pomerānijā, 1945. gada janvāris–marts" (2025) un nupat iznākusī "Bēgot no Berlīnes".
Vispārcilvēcisks skatījums
Vinsents Hants 18. novembrī Rīgas pilī no Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča rokām saņēma Latvijas valsts apbalvojumu – Atzinības krustu. Nākamajā dienā jauno Atzinības krusta virsnieku Rīgas Latviešu biedrības namā, ar Lielbritānijas vēstnieces Latvijā Ketijas Līčas līdzdalību neformālā stilā godināja ļaudis no muzeju un akadēmiskās vides.
Iniciatīva lūgt Ordeņu kapitulu apbalvot Hantu nāca no LU profesores Maijas Kūles un "Daugavas vanagu" priekšsēdētāja Aivara Sinkas, iesniegumu parakstot arī atbalsta grupai. M. Kūle atzina, ka pamatojums iznācis garš un tajā bijuši arī šādi vārdi: "Par sociālās atmiņas veicināšanu, par patiesu un ētisku un vispārcilvēcisku vēstures notikumu izgaismošanu, par kara upuru godināšanu, kara absurdo situāciju eksistenciālu attēlošanu, par mutvārdu vēstures Latvijā papildināšanu, par Latvijas jaunatnes audzināšanu un Latvijas politiķu iedrošināšanu iestāties par kara vēstures tā saucamo sensitīvo noteikumu starptautiski drosmīgu un faktoloģiski bagātīgu atspoguļojumu." Klātesošie vairākkārt pauda, cik svarīgi, ja par latviešiem būtiskiem, sāpīgiem, kādam varbūt neērtiem tematiem pēc labākās sirdsapziņas, ieņemot skaidru nostāju Latvijas okupācijas jautājumos, pauž cilvēks ar skatu no malas. "Hants ir uzņēmies to, ar ko mūsu vēsturnieki iziet Rietumos baidās," konstatēja profesore Kūle.
Hanta grāmatas top ar lielu empātiju, līdzjūtību pret tiem, kas piedalījās un cieta karā. Viņš apmeklē vietas, kur norisinājušies viņa aprakstītie notikumi, runā ar vēl dzīviem lieciniekiem, sadarbojas ar daudziem Latvijas muzejiem, LU, nevalstiskajām organizācijām, ārzemēs dzīvojošo bijušo trimdas latviešu organizācijām, tādām kā "Daugavas vanagi". "Mani tiešām neinteresē to cilvēku biogrāfijas, kas toreiz pieņēma lēmumus. Piemēram, premjers Vinstons Čērčils Anglijas vēsturē. Par tādiem kā viņš jau uzrakstīts gana daudz," pirms vairākiem gadiem šo rindu rakstītājam sacīja tagad jau apbalvotais britu vēsturnieks. Karavīru, izdzīvojušo stāsti ir pavisam cita lieta. Jāatgādina, ka, lai arī latviešu leģionāri Otrajā pasaules karā karoja nacistiskās Vācijas armijas sastāvā, angļi un latvieši kaujās nekad nav tikušies, tādēļ Hanta grāmatas Anglijā netiek uztvertas kā tādas, kas stāstītu par "ienaidniekiem".
Būs piektā grāmata
Hants internetā uztur blogu "Eastern Front Eyewitness" ("Austrumu frontes aculiecinieks"), daloties pētnieciskā darba gaitās un pārdomās. Svarīgs aspekts – Hanta grāmatas angļu valodā atgriež Latvijā un ar latviešiem notikušo Eiropas vēstures apritē, jo nav noslēpums, ka britiem Otrais pasaules karš, līdzīgi kā Pirmais, saistās gandrīz tikai ar Rietumu fronti, karadarbību Ziemeļāfrikā, kamēr austrumos notiekošais no kopainas teju izkrīt. Arī pats autors atzīst, ka daudz kas viņam bijis pilnīgs jaunums. Piemēram, 15. latviešu SS divīzijas leģionāru uzturēšanās un atkāpšanās Pomerānijā, mūsdienu Polijā, vai karā pieredzējušā un izlēmīgā pulkveža Viļa Januma vadītās ap 850 vīru vienības pārdrošais, riskantais un varonīgais reids, ignorējot latviešiem bezjēdzīgo vācu pavēli aizstāvēt Berlīni, un tā vietā 1945. gada 27. aprīlī padodoties amerikāņiem pie Elbas. Neticami veiksmīgais izglābšanās stāsts detalizēti izstāstīts jaunākajā "Latvijas Mediju" Vinsenta Hanta darbā "Bēgot no Berlīnes". Materiāli grāmatai vākti kopš 2017. gada, un tās papildvērtība ir iepriekš nepublicētie leģiona virsleitnanta Edvīna Bušmaņa dienasgrāmatas fragmenti par leģionāru nedēļu garo ceļu, vairoties kā no padomju armijas, tā vāciešiem. Interesanti, ka gūstā padevušos leģionāru gājiens Vācijas pilsētas Kalbes ielās un sēšanās ASV armijas kravas automašīnās, lai dotos tālāk uz filtrācijas nometnēm, 1945. gada 27. aprīlī tika filmēts. Lente mūsdienās glabājas ASV Holokausta piemiņas muzeja tiešsaistes arhīvā. Vairāki stopkadri no hronikas kalpo par vērtīgu fotoliecību grāmatai.
Tikmēr pārskatāmā nākotnē latviešu valodā klajā nāks nākamais stāsts, kam būtu jānoslēdz triloģija par latviešu leģionāru gaitām uz rietumiem no Latvijas. Grāmatu ar anglisko nosaukumu "Sent to Die in Berlin" ("Nosūtīti nomirt Berlīnē") šoruden angļu valodā nodrukāja Vorvikā bāzētā izdevniecība "Helion & Company". Tas ir vēstījums par leģiona 15. divīzijas izlūkbataljonu, kura vīri bija spiesti palikt Berlīnē un Trešā reiha pastāvēšanas pēdējās dienās vēl piedalīties kaujās pret padomju karaspēku pilsētas centrālajā daļā. Par pamatu ar autora atļauju ņemts 2003. gadā iznākušais Aivara Pētersona darbs "Mums jāpārnāk", papildinot to.
KONTEKSTS
Grāmatu izdevniecība "Latvijas Mediji" darbu sāka 1998. gadā ar latviešu rakstnieka Vladimira Kaijaka romānu "Enijas bize". Oriģinālliteratūra allaž ir bijusi izdevniecības galvenais stūrakmens un veiksmes stāsts. Vairāki romāni saņēmuši "Lielo lasītāju balvu". Šodien izdevniecība "Latvijas Mediji" piedāvā oriģinālo un tulkoto literatūru, vēsturi un dokumentālo literatūru, praktiskās grāmatas, gadagrāmatas, kalendārus, bērnu grāmatas. Katru gadu izdevniecība lasītāju rokās nodod vairāk nekā 100 dažādu nosaukumu darbus.
Jaunākās grāmatas meklē izdevniecības veikalā šeit.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
"Latvietis tā uzrakstīt nevarētu," par britu žurnālista un vēsturnieka Vinsenta Hanta darbiem saka agrākais Latvijas Okupācijas muzeja vadītājs Valters Nollendorfs.
Būdams Lielbritānijas pilsonis, bez jebkādām radniecības saitēm ar Latviju, Hants nepilnu desmit gadu laikā papildinājis vēstures grāmatu klāstu ar nu jau četriem "Latvijas Mediju" apgāda izdotiem darbiem, kuri tāpat izdoti autora dzimtenē un dažam lasītājam papildina jau zināmo, bet vairumam rietumnieku iepriekš vispār nezināmo stāstu par traģiskajiem notikumiem Otrajā pasaules karā un pēckara gadu Latvijā. Šīs grāmatas ir "Asinis mežā: Otrā pasaules kara beigas Kurzemes frontē" (2018), "VDK un Latvija" (2019), "Ceļš uz slaktiņu. 15. latviešu SS divīzija Pomerānijā, 1945. gada janvāris–marts" (2025) un nupat iznākusī "Bēgot no Berlīnes".
Vispārcilvēcisks skatījums
Vinsents Hants 18. novembrī Rīgas pilī no Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča rokām saņēma Latvijas valsts apbalvojumu – Atzinības krustu. Nākamajā dienā jauno Atzinības krusta virsnieku Rīgas Latviešu biedrības namā, ar Lielbritānijas vēstnieces Latvijā Ketijas Līčas līdzdalību neformālā stilā godināja ļaudis no muzeju un akadēmiskās vides.
Iniciatīva lūgt Ordeņu kapitulu apbalvot Hantu nāca no LU profesores Maijas Kūles un "Daugavas vanagu" priekšsēdētāja Aivara Sinkas, iesniegumu parakstot arī atbalsta grupai. M. Kūle atzina, ka pamatojums iznācis garš un tajā bijuši arī šādi vārdi: "Par sociālās atmiņas veicināšanu, par patiesu un ētisku un vispārcilvēcisku vēstures notikumu izgaismošanu, par kara upuru godināšanu, kara absurdo situāciju eksistenciālu attēlošanu, par mutvārdu vēstures Latvijā papildināšanu, par Latvijas jaunatnes audzināšanu un Latvijas politiķu iedrošināšanu iestāties par kara vēstures tā saucamo sensitīvo noteikumu starptautiski drosmīgu un faktoloģiski bagātīgu atspoguļojumu." Klātesošie vairākkārt pauda, cik svarīgi, ja par latviešiem būtiskiem, sāpīgiem, kādam varbūt neērtiem tematiem pēc labākās sirdsapziņas, ieņemot skaidru nostāju Latvijas okupācijas jautājumos, pauž cilvēks ar skatu no malas. "Hants ir uzņēmies to, ar ko mūsu vēsturnieki iziet Rietumos baidās," konstatēja profesore Kūle.
Hanta grāmatas top ar lielu empātiju, līdzjūtību pret tiem, kas piedalījās un cieta karā. Viņš apmeklē vietas, kur norisinājušies viņa aprakstītie notikumi, runā ar vēl dzīviem lieciniekiem, sadarbojas ar daudziem Latvijas muzejiem, LU, nevalstiskajām organizācijām, ārzemēs dzīvojošo bijušo trimdas latviešu organizācijām, tādām kā "Daugavas vanagi". "Mani tiešām neinteresē to cilvēku biogrāfijas, kas toreiz pieņēma lēmumus. Piemēram, premjers Vinstons Čērčils Anglijas vēsturē. Par tādiem kā viņš jau uzrakstīts gana daudz," pirms vairākiem gadiem šo rindu rakstītājam sacīja tagad jau apbalvotais britu vēsturnieks. Karavīru, izdzīvojušo stāsti ir pavisam cita lieta. Jāatgādina, ka, lai arī latviešu leģionāri Otrajā pasaules karā karoja nacistiskās Vācijas armijas sastāvā, angļi un latvieši kaujās nekad nav tikušies, tādēļ Hanta grāmatas Anglijā netiek uztvertas kā tādas, kas stāstītu par "ienaidniekiem".
Būs piektā grāmata
Hants internetā uztur blogu "Eastern Front Eyewitness" ("Austrumu frontes aculiecinieks"), daloties pētnieciskā darba gaitās un pārdomās. Svarīgs aspekts – Hanta grāmatas angļu valodā atgriež Latvijā un ar latviešiem notikušo Eiropas vēstures apritē, jo nav noslēpums, ka britiem Otrais pasaules karš, līdzīgi kā Pirmais, saistās gandrīz tikai ar Rietumu fronti, karadarbību Ziemeļāfrikā, kamēr austrumos notiekošais no kopainas teju izkrīt. Arī pats autors atzīst, ka daudz kas viņam bijis pilnīgs jaunums. Piemēram, 15. latviešu SS divīzijas leģionāru uzturēšanās un atkāpšanās Pomerānijā, mūsdienu Polijā, vai karā pieredzējušā un izlēmīgā pulkveža Viļa Januma vadītās ap 850 vīru vienības pārdrošais, riskantais un varonīgais reids, ignorējot latviešiem bezjēdzīgo vācu pavēli aizstāvēt Berlīni, un tā vietā 1945. gada 27. aprīlī padodoties amerikāņiem pie Elbas. Neticami veiksmīgais izglābšanās stāsts detalizēti izstāstīts jaunākajā "Latvijas Mediju" Vinsenta Hanta darbā "Bēgot no Berlīnes". Materiāli grāmatai vākti kopš 2017. gada, un tās papildvērtība ir iepriekš nepublicētie leģiona virsleitnanta Edvīna Bušmaņa dienasgrāmatas fragmenti par leģionāru nedēļu garo ceļu, vairoties kā no padomju armijas, tā vāciešiem. Interesanti, ka gūstā padevušos leģionāru gājiens Vācijas pilsētas Kalbes ielās un sēšanās ASV armijas kravas automašīnās, lai dotos tālāk uz filtrācijas nometnēm, 1945. gada 27. aprīlī tika filmēts. Lente mūsdienās glabājas ASV Holokausta piemiņas muzeja tiešsaistes arhīvā. Vairāki stopkadri no hronikas kalpo par vērtīgu fotoliecību grāmatai.
Tikmēr pārskatāmā nākotnē latviešu valodā klajā nāks nākamais stāsts, kam būtu jānoslēdz triloģija par latviešu leģionāru gaitām uz rietumiem no Latvijas. Grāmatu ar anglisko nosaukumu "Sent to Die in Berlin" ("Nosūtīti nomirt Berlīnē") šoruden angļu valodā nodrukāja Vorvikā bāzētā izdevniecība "Helion & Company". Tas ir vēstījums par leģiona 15. divīzijas izlūkbataljonu, kura vīri bija spiesti palikt Berlīnē un Trešā reiha pastāvēšanas pēdējās dienās vēl piedalīties kaujās pret padomju karaspēku pilsētas centrālajā daļā. Par pamatu ar autora atļauju ņemts 2003. gadā iznākušais Aivara Pētersona darbs "Mums jāpārnāk", papildinot to.
KONTEKSTS
Grāmatu izdevniecība "Latvijas Mediji" darbu sāka 1998. gadā ar latviešu rakstnieka Vladimira Kaijaka romānu "Enijas bize". Oriģinālliteratūra allaž ir bijusi izdevniecības galvenais stūrakmens un veiksmes stāsts. Vairāki romāni saņēmuši "Lielo lasītāju balvu". Šodien izdevniecība "Latvijas Mediji" piedāvā oriģinālo un tulkoto literatūru, vēsturi un dokumentālo literatūru, praktiskās grāmatas, gadagrāmatas, kalendārus, bērnu grāmatas. Katru gadu izdevniecība lasītāju rokās nodod vairāk nekā 100 dažādu nosaukumu darbus.
Jaunākās grāmatas meklē izdevniecības veikalā šeit.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.