No sajūsmas par šaušanu un orientēšanos mežā līdz atziņai, ka teorijas nodarbībās nāk miegs – tā par obligāto valsts aizsardzības mācību sarunā ar žurnālistiem atklāti stāsta paši skolēni. Valsts svētku mēnesī “Latvijas Avīze” un vairāki reģionālie laikraksti interesējās, kā rit šīs nodarbības un vai “X stundā” mācību apguvušie jaunieši būs gatavi parūpēties gan par sevi, gan saviem tuviniekiem.
Valsts aizsardzības mācība Latvijas vidusskolās 10. un 11. klasēs, kā arī tehnikumos 2. un 3. kursos tagad ir obligāts mācību priekšmets. Mācību saturu un īstenošanu nodrošina Jaunsardzes centrs.
“Latvijas Avīze” gatavo publikāciju par to, kā ar valsts aizsardzības mācību sokas novadu skolās, bet vēlamies uzzināt arī jūsu viedokli.
Aptauja
Kāda ir jūsu attieksme pret valsts aizsardzības mācību?
Publikācija tapusi projektā “Sarežģītā Latvija: no valsts līdz novadam”, kurā “Latvijas Avīze” sadarbojas ar laikrakstiem "Staburags", "Dzirkstele", "Brīvā Daugava", "Bauskas Dzīve", "Alūksnes un Malienas Ziņas" un “Ziemeļlatvija”.
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild “Latvijas Avīze”.
No sajūsmas par šaušanu un orientēšanos mežā līdz atziņai, ka teorijas nodarbībās nāk miegs – tā par obligāto valsts aizsardzības mācību sarunā ar žurnālistiem atklāti stāsta paši skolēni. Valsts svētku mēnesī “Latvijas Avīze” un vairāki reģionālie laikraksti interesējās, kā rit šīs nodarbības un vai “X stundā” mācību apguvušie jaunieši būs gatavi parūpēties gan par sevi, gan saviem tuviniekiem.
Valsts aizsardzības mācība Latvijas vidusskolās 10. un 11. klasēs, kā arī tehnikumos 2. un 3. kursos tagad ir obligāts mācību priekšmets. Mācību saturu un īstenošanu nodrošina Jaunsardzes centrs.
“Latvijas Avīze” gatavo publikāciju par to, kā ar valsts aizsardzības mācību sokas novadu skolās, bet vēlamies uzzināt arī jūsu viedokli.
Aptauja
Kāda ir jūsu attieksme pret valsts aizsardzības mācību?
Publikācija tapusi projektā “Sarežģītā Latvija: no valsts līdz novadam”, kurā “Latvijas Avīze” sadarbojas ar laikrakstiem "Staburags", "Dzirkstele", "Brīvā Daugava", "Bauskas Dzīve", "Alūksnes un Malienas Ziņas" un “Ziemeļlatvija”.
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild “Latvijas Avīze”.