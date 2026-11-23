Lai veicinātu senioru nodarbinātību, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) likmi par darbiniekiem no 65 gadu vecuma vajadzētu samazināt no 20,77 līdz 10%, pauda Latvijas Senioru kopienu apvienības (LSKA) struktūrvienības "Senioru saeima" priekšsēdētāja Barba Girgensone.
LSKA atbalsta Ministru prezidenta Andra Kulberga ("AS") ieceri samazināt darba devēja sociālās iemaksas par senioriem un veicināt elastīgu darba slodzi. Vaicāta par iespēju nodarbinātībā papildus iesaistīt aptuveni 11 000 cilvēku vecumā no 65 līdz 74 gadiem, Girgensone norādīja, ka mērķi varētu sasniegt, ieviešot īpašu VSAOI režīmu. Tomēr nepieciešams ekonomiskās ietekmes novērtējums, lai noskaidrotu, cik jaunu darba vietu atvieglojums radītu, cik senioru vēlētos strādāt un kādi būtu budžeta ieņēmumu zaudējumi.
Likmes samazināšana līdz 10% nozīmētu gandrīz uz pusi mazāku darba devēja sociālo iemaksu slogu. Atvieglojumu varētu sākt kā trīs gadu pilotprojektu, pēc tam izvērtējot tā ietekmi uz senioru nodarbinātību. Kā iespējamu īpašā režīma modeli Girgensone minēja darba devēja VSAOI likmi 10% apmērā par darbiniekiem vecumā no 65 līdz 69 gadiem, bet 5% – par darbiniekiem vecumā virs 70 gadu vecuma. Atvieglojumam būtu jāattiecas gan uz jaunpieņemtajiem, gan senioriem, kuri jau strādā un vēlas turpināt darba attiecības.
Valstij būtu jāvērtē arī netiešie ieguvumi – seniori ilgāk paliktu ekonomiski aktīvi, palielinātos iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi un samazinātos nepieciešamība pēc sociālās palīdzības. Uzņēmumi varētu izmantot pieredzējušu darbinieku zināšanas, mazinātos darbaspēka deficīts, bet seniori saglabātu sociālo aktivitāti un finansiālo neatkarību.
Pēc Girgensones paustā, seniori vēlas sākt vai turpināt strādāt ar piedāvātajiem nosacījumiem. Ja darbs atbilst kvalifikācijai, biežāk minētie šķēršļi ir darba vide un darba laiks. Tomēr galvenais šķērslis, kāpēc cilvēks nestrādā, lai gan vēlētos, ir vecums. Pēc LSKA novērojumiem, šī problēma skar cilvēkus jau no 55 gadu vecuma. Apvienības apkopotā informācija liecina, ka senioriem nav pietiekami daudz piemērotu darba vietu ne reģionos, ne nepilnā slodzē. Seniori arī saskaras ar darba devēju nevēlēšanos pieņemt darbā vecāka gadagājuma cilvēkus, īpaši publiskajā sektorā.
LSKA ieskatā mazākas sociālās iemaksas pietiekami labi motivētu darba devējus nodarbināt seniorus. Reizē elastīga slodze būtu jāsalāgo ar VSAOI aprēķināšanas kārtību. Ar elastīgu slodzi Girgensone saprot darbu divas līdz četras stundas dienā vai divas līdz trīs dienas nedēļā, darbu tikai noteiktās nedēļas dienās vai iespēju izvēlēties darba sākuma un beigu laiku. Tas varētu būt arī sezonāls vai attālināts darbs vai darbs kopā ar kolēģiem konsultanta lomā.
Apvienība rosina nepilnu darba laiku strādājošiem senioriem minimālās VSAOI aprēķināt tikai no faktiskās darba samaksas, neradot darba devējam papildu maksājumu līdz minimālajam iemaksu objektam, kas Girgensones atbildē norādīts 2340 eiro apmērā. Viņa uzsvēra, ka tas būtu īpaši svarīgi, ja seniors strādā 10 līdz 20 stundas nedēļā. Kā piemēru īpašam režīmam nelielas slodzes gadījumā Girgensone min 5% darba devēja iemaksu likmi, ja seniors strādā līdz 10 stundām nedēļā, un 7% likmi, ja strādā 10 līdz 20 stundas nedēļā.
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Lai veicinātu senioru nodarbinātību, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) likmi par darbiniekiem no 65 gadu vecuma vajadzētu samazināt no 20,77 līdz 10%, pauda Latvijas Senioru kopienu apvienības (LSKA) struktūrvienības "Senioru saeima" priekšsēdētāja Barba Girgensone.
LSKA atbalsta Ministru prezidenta Andra Kulberga ("AS") ieceri samazināt darba devēja sociālās iemaksas par senioriem un veicināt elastīgu darba slodzi. Vaicāta par iespēju nodarbinātībā papildus iesaistīt aptuveni 11 000 cilvēku vecumā no 65 līdz 74 gadiem, Girgensone norādīja, ka mērķi varētu sasniegt, ieviešot īpašu VSAOI režīmu. Tomēr nepieciešams ekonomiskās ietekmes novērtējums, lai noskaidrotu, cik jaunu darba vietu atvieglojums radītu, cik senioru vēlētos strādāt un kādi būtu budžeta ieņēmumu zaudējumi.
Likmes samazināšana līdz 10% nozīmētu gandrīz uz pusi mazāku darba devēja sociālo iemaksu slogu. Atvieglojumu varētu sākt kā trīs gadu pilotprojektu, pēc tam izvērtējot tā ietekmi uz senioru nodarbinātību. Kā iespējamu īpašā režīma modeli Girgensone minēja darba devēja VSAOI likmi 10% apmērā par darbiniekiem vecumā no 65 līdz 69 gadiem, bet 5% – par darbiniekiem vecumā virs 70 gadu vecuma. Atvieglojumam būtu jāattiecas gan uz jaunpieņemtajiem, gan senioriem, kuri jau strādā un vēlas turpināt darba attiecības.
Valstij būtu jāvērtē arī netiešie ieguvumi – seniori ilgāk paliktu ekonomiski aktīvi, palielinātos iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi un samazinātos nepieciešamība pēc sociālās palīdzības. Uzņēmumi varētu izmantot pieredzējušu darbinieku zināšanas, mazinātos darbaspēka deficīts, bet seniori saglabātu sociālo aktivitāti un finansiālo neatkarību.
Pēc Girgensones paustā, seniori vēlas sākt vai turpināt strādāt ar piedāvātajiem nosacījumiem. Ja darbs atbilst kvalifikācijai, biežāk minētie šķēršļi ir darba vide un darba laiks. Tomēr galvenais šķērslis, kāpēc cilvēks nestrādā, lai gan vēlētos, ir vecums. Pēc LSKA novērojumiem, šī problēma skar cilvēkus jau no 55 gadu vecuma. Apvienības apkopotā informācija liecina, ka senioriem nav pietiekami daudz piemērotu darba vietu ne reģionos, ne nepilnā slodzē. Seniori arī saskaras ar darba devēju nevēlēšanos pieņemt darbā vecāka gadagājuma cilvēkus, īpaši publiskajā sektorā.
LSKA ieskatā mazākas sociālās iemaksas pietiekami labi motivētu darba devējus nodarbināt seniorus. Reizē elastīga slodze būtu jāsalāgo ar VSAOI aprēķināšanas kārtību. Ar elastīgu slodzi Girgensone saprot darbu divas līdz četras stundas dienā vai divas līdz trīs dienas nedēļā, darbu tikai noteiktās nedēļas dienās vai iespēju izvēlēties darba sākuma un beigu laiku. Tas varētu būt arī sezonāls vai attālināts darbs vai darbs kopā ar kolēģiem konsultanta lomā.
Apvienība rosina nepilnu darba laiku strādājošiem senioriem minimālās VSAOI aprēķināt tikai no faktiskās darba samaksas, neradot darba devējam papildu maksājumu līdz minimālajam iemaksu objektam, kas Girgensones atbildē norādīts 2340 eiro apmērā. Viņa uzsvēra, ka tas būtu īpaši svarīgi, ja seniors strādā 10 līdz 20 stundas nedēļā. Kā piemēru īpašam režīmam nelielas slodzes gadījumā Girgensone min 5% darba devēja iemaksu likmi, ja seniors strādā līdz 10 stundām nedēļā, un 7% likmi, ja strādā 10 līdz 20 stundas nedēļā.
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