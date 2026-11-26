Grupa "Kaligo" klausītājiem piedāvā jaunu dziesmu "Raganeņa", kurā apvienojas jaunas meitenes stāsts par rituālu transformāciju ar smagās mūzikas noskaņām un pasaules mūzikas elementiem. Ar šo dziesmu grupa KALIGO iekļuvusi arī Latvijas Sabiedriskā medija dziesmu konkursa "Supernova 2027" 16 finālistu vidū, pretendējot uz iespēju pārstāvēt Latviju Eirovīzijas dziesmu konkursā.
Dziesma "Raganeņa" grupai "Kaligo" ir īpaša, jo tajā paralēli pašu radītai mūzikai ierasto dainu vai tautasdziesmu vietā ir oriģinālteksts latgaliešu valodā.
Par šo jauno izaicinājumu vairāk stāsta dziesmas teksta autore un grupas vokāliste Diāna Logina: "Tā kā dziesmas muzikālais materiāls tapa pirms vārdiem, mēģināju uztvert tās noskaņu. Sajutu, ka jaudīgajai mūzikai nepieciešams tikpat spēcīgs teksts, tādēļ izvēlējos radīt stāstu par raganeņu. Īstie vārdi pie manis atnāca latgaliešu valodā, kas nav pārsteigums, jo tā ir mana dzimtā valoda, kurā jūtos visbrīvāk. Stāstu uzbūru ap Jāņu laiku, kad dabas spēks ir pilnbriedā. Un tā radās doma par meiteni ar zaļām acīm, kura sajūt spēcīgu aicinājumu doties dabā pie augiem, pie ūdens un veikt šīs dažādās darbības un ļaujas rituālam. Mūsu raganeņa nav ne laba, ne ļauna — viņa tik tikko ieguvusi savu spēku, un nav zināms, kas notiek tālāk."
Dziesmas mūzikas autors ir Kristaps Karps. Viņš par dziesmu stāsta: "Šī kompozīcija mūsu dziesmu lādē nogulēja divus gadus. Kad mēģinājām to pirmo reizi attīstīt, sākām pamatideju mainīt, likt klāt vēl dažādus sīkumus, bet kaut kas tajā visā nesalīmējās, un to tā arī līdz galam nenovedām. Pēc pārtraukuma nolēmām tomēr šo dziesmu izdot, un izlēmu atstāt savu ideju tādu, kāda tā sākotnēji iecerēta. Šķiet, tas ir pierādījums, ka katrai dziesmai ir savs īstais laiks. Muzikāli dziesmu "Raganeņa" raksturotu kā enerģijas lādiņu, kurā savijas tradicionālās mūzikas iedvesmotas noskaņas ar mūsdienīga roka skanējumu."
Grupa "Kaligo" pastāv jau trīs gadus. Šajā laikā izdots debijas albums "Pirmais Pērkons", vairāki singli, kā arī aizvadīti daudzi koncerti un uzstāšanās festivālos, tostarp šogad maijā grupa viesojās Polijas lielākajā studentu festivālā Varsonalia Varšavā.
Dziesmas "Raganeņa" mūzikas autors ir Kristaps Karps, teksta autore — Diāna Logina, aranžējumu veidojusi grupa "Kaligo". Ieraksts veikts "KS Records", skaņu režisors Kārlis Šteinmanis.
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Grupa "Kaligo" klausītājiem piedāvā jaunu dziesmu "Raganeņa", kurā apvienojas jaunas meitenes stāsts par rituālu transformāciju ar smagās mūzikas noskaņām un pasaules mūzikas elementiem. Ar šo dziesmu grupa KALIGO iekļuvusi arī Latvijas Sabiedriskā medija dziesmu konkursa "Supernova 2027" 16 finālistu vidū, pretendējot uz iespēju pārstāvēt Latviju Eirovīzijas dziesmu konkursā.
Dziesma "Raganeņa" grupai "Kaligo" ir īpaša, jo tajā paralēli pašu radītai mūzikai ierasto dainu vai tautasdziesmu vietā ir oriģinālteksts latgaliešu valodā.
Par šo jauno izaicinājumu vairāk stāsta dziesmas teksta autore un grupas vokāliste Diāna Logina: "Tā kā dziesmas muzikālais materiāls tapa pirms vārdiem, mēģināju uztvert tās noskaņu. Sajutu, ka jaudīgajai mūzikai nepieciešams tikpat spēcīgs teksts, tādēļ izvēlējos radīt stāstu par raganeņu. Īstie vārdi pie manis atnāca latgaliešu valodā, kas nav pārsteigums, jo tā ir mana dzimtā valoda, kurā jūtos visbrīvāk. Stāstu uzbūru ap Jāņu laiku, kad dabas spēks ir pilnbriedā. Un tā radās doma par meiteni ar zaļām acīm, kura sajūt spēcīgu aicinājumu doties dabā pie augiem, pie ūdens un veikt šīs dažādās darbības un ļaujas rituālam. Mūsu raganeņa nav ne laba, ne ļauna — viņa tik tikko ieguvusi savu spēku, un nav zināms, kas notiek tālāk."
Dziesmas mūzikas autors ir Kristaps Karps. Viņš par dziesmu stāsta: "Šī kompozīcija mūsu dziesmu lādē nogulēja divus gadus. Kad mēģinājām to pirmo reizi attīstīt, sākām pamatideju mainīt, likt klāt vēl dažādus sīkumus, bet kaut kas tajā visā nesalīmējās, un to tā arī līdz galam nenovedām. Pēc pārtraukuma nolēmām tomēr šo dziesmu izdot, un izlēmu atstāt savu ideju tādu, kāda tā sākotnēji iecerēta. Šķiet, tas ir pierādījums, ka katrai dziesmai ir savs īstais laiks. Muzikāli dziesmu "Raganeņa" raksturotu kā enerģijas lādiņu, kurā savijas tradicionālās mūzikas iedvesmotas noskaņas ar mūsdienīga roka skanējumu."
Grupa "Kaligo" pastāv jau trīs gadus. Šajā laikā izdots debijas albums "Pirmais Pērkons", vairāki singli, kā arī aizvadīti daudzi koncerti un uzstāšanās festivālos, tostarp šogad maijā grupa viesojās Polijas lielākajā studentu festivālā Varsonalia Varšavā.
Dziesmas "Raganeņa" mūzikas autors ir Kristaps Karps, teksta autore — Diāna Logina, aranžējumu veidojusi grupa "Kaligo". Ieraksts veikts "KS Records", skaņu režisors Kārlis Šteinmanis.
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