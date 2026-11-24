22. novembrī Valsts policijas amatpersonas pamanīja kādu steidzīgu "Audi" vadītāju Jelgavā, kurš ne tikai pārsniedz atļauto braukšanas ātrumu, bet arī brauc bez ieslēgtām ārējās apgaismes ierīcēm. Kad pie vīrieša automašīnas piegāja amatpersona, vīrietis uzsāka bēgšanu. Par notikušo uzsākts kriminālprocess, un šodien, 24. novembrī, vīrietim piemērots drošības līdzeklis — apcietinājums, informē policijā.
Šā gada 22. novembra vakarā Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Dienvidzemgales iecirkņa amatpersonas pamanīja kādu "Audi" spēkratu, kas traucās pa Jelgavu, pārkāpjot atļauto braukšanas ātrumu, turklāt bez ieslēgtām ārējās apgaismes ierīcēm. Automašīnas vadītājs apstājās pie tuvākā luksofora. Kad pie viņa automašīnas piegāja Valsts policijas amatpersona, vīrietis uzsāka bēgšanu.
Bēgšanas laikā vīrietis pārkāpa virkni ceļu satiksmes noteikumu, kā rezultātā uzsākti vairāki administratīvo pārkāpumu procesi, piemēram, par luksofora aizliedzošā (sarkanā signāla) neievērošanu, braukšanu bez iedegtām noteiktām ārējās apgaismes ierīcēm, drošības jostas nelietošanu, kā arī ātruma pārsniegšanu gan apdzīvotā vietā, gan ārpus apdzīvotas vietas. Lielākais sods, kas piemērots vīrietim par ātruma pārsniegšanu, ir 2000 eiro. Vīrietis apdzīvotā vietā brauca ar ātrumu 126 km/h, kad atļautais braukšanas ātrums bija 50 km/h.
Bēgšana noslēdzās Līvbērzes pagasta Līvbērzē, kur vīrietis apturēja automašīnu un tika aizturēts. Likumsargi konstatēja, ka vīrietim nav transportlīdzekļa vadīšanas apliecības, kā arī viņš vadīja automašīnu 2,16 promiļu reibumā.
Nekavējoties tika aizturēts 2003. gadā dzimis vīrietis. Viņš iepriekš ir nonācis policijas redzeslokā. Viņam otrdien, 24. novembrī, piemērots drošības līdzeklis — apcietinājums.
Par notikušo uzsākts arī kriminālprocess pēc Krimināllikuma 259.1 panta, proti, par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu, kas izpaudusies kā agresīva braukšana pēc kompetentas institūcijas amatpersonas atkārtotas vai vairākkārtējas prasības apturēt transportlīdzekli. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz pieciem gadiem.
Tāpat kriminālprocess kvalificēts pēc Krimināllikuma 262. panta pirmās daļas — par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav atbilstošas kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesību (transportlīdzekļa vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas) un ja vadītājs atrodas alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem.
Papildus kriminālprocess kvalificēts pēc Krimināllikuma 312. panta otrās daļas, proti, par tiesību ierobežošanas soda izciešanas. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
Valsts policija aicina ievērot ceļu satiksmes noteikumus, kā arī atsaukties policistu aicinājumiem apturēt transportlīdzekli, jo to ignorēšana var palielināt pārkāpumu skaitu un apdraudēt citus ceļu satiksmes dalībniekus.
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22. novembrī Valsts policijas amatpersonas pamanīja kādu steidzīgu "Audi" vadītāju Jelgavā, kurš ne tikai pārsniedz atļauto braukšanas ātrumu, bet arī brauc bez ieslēgtām ārējās apgaismes ierīcēm. Kad pie vīrieša automašīnas piegāja amatpersona, vīrietis uzsāka bēgšanu. Par notikušo uzsākts kriminālprocess, un šodien, 24. novembrī, vīrietim piemērots drošības līdzeklis — apcietinājums, informē policijā.
Šā gada 22. novembra vakarā Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Dienvidzemgales iecirkņa amatpersonas pamanīja kādu "Audi" spēkratu, kas traucās pa Jelgavu, pārkāpjot atļauto braukšanas ātrumu, turklāt bez ieslēgtām ārējās apgaismes ierīcēm. Automašīnas vadītājs apstājās pie tuvākā luksofora. Kad pie viņa automašīnas piegāja Valsts policijas amatpersona, vīrietis uzsāka bēgšanu.
Bēgšanas laikā vīrietis pārkāpa virkni ceļu satiksmes noteikumu, kā rezultātā uzsākti vairāki administratīvo pārkāpumu procesi, piemēram, par luksofora aizliedzošā (sarkanā signāla) neievērošanu, braukšanu bez iedegtām noteiktām ārējās apgaismes ierīcēm, drošības jostas nelietošanu, kā arī ātruma pārsniegšanu gan apdzīvotā vietā, gan ārpus apdzīvotas vietas. Lielākais sods, kas piemērots vīrietim par ātruma pārsniegšanu, ir 2000 eiro. Vīrietis apdzīvotā vietā brauca ar ātrumu 126 km/h, kad atļautais braukšanas ātrums bija 50 km/h.
Bēgšana noslēdzās Līvbērzes pagasta Līvbērzē, kur vīrietis apturēja automašīnu un tika aizturēts. Likumsargi konstatēja, ka vīrietim nav transportlīdzekļa vadīšanas apliecības, kā arī viņš vadīja automašīnu 2,16 promiļu reibumā.
Nekavējoties tika aizturēts 2003. gadā dzimis vīrietis. Viņš iepriekš ir nonācis policijas redzeslokā. Viņam otrdien, 24. novembrī, piemērots drošības līdzeklis — apcietinājums.
Par notikušo uzsākts arī kriminālprocess pēc Krimināllikuma 259.1 panta, proti, par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu, kas izpaudusies kā agresīva braukšana pēc kompetentas institūcijas amatpersonas atkārtotas vai vairākkārtējas prasības apturēt transportlīdzekli. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz pieciem gadiem.
Tāpat kriminālprocess kvalificēts pēc Krimināllikuma 262. panta pirmās daļas — par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav atbilstošas kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesību (transportlīdzekļa vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas) un ja vadītājs atrodas alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem.
Papildus kriminālprocess kvalificēts pēc Krimināllikuma 312. panta otrās daļas, proti, par tiesību ierobežošanas soda izciešanas. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
Valsts policija aicina ievērot ceļu satiksmes noteikumus, kā arī atsaukties policistu aicinājumiem apturēt transportlīdzekli, jo to ignorēšana var palielināt pārkāpumu skaitu un apdraudēt citus ceļu satiksmes dalībniekus.
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