Kāda sieviete Jelgavā novērojusi interesantu skatu — viņa Driksas upē pamanījusi roni. Ar notikušo viņa dalījusies sociālās tīklošanās vietnē "Threads".
Sieviete raksta: "Jelgava laikam pamazām kļūst par piejūras pilsētu.
Rīta pastaigas laikā pie Driksas var sastapt visādas lietas — kādu, kuram ir smagāks rīts, bebrus, stirnas, lapsas… un, kā izrādās, arī RONI!
Ronis, protams, izvēlējās būt anonīms un nebija gatavs nonākt sociālajos tīklos."
Roņa atrašanās upē gan nav nekas neparasts, norāda Dabas aizsardzības pārvaldē. Visticamāk ronis vienkārši meklē barību.
Driksa ir Lielupes pieteka, tālāk Lielupe ietek jūrā. Pieaugot pelēko roņu populācijai, roņi arvien biežāk sastopami saldūdeņos, kas savienoti ar jūru — arī citviet Lielupē, Daugavā, Ķīšezerā. Turklāt Jelgavā šis nav pirmais gadījums.
Tāpat kā jebkuru citu savvaļas dzīvnieku Dabas aizsardzības pārvaldē aicina to netraucēt.
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Kāda sieviete Jelgavā novērojusi interesantu skatu — viņa Driksas upē pamanījusi roni. Ar notikušo viņa dalījusies sociālās tīklošanās vietnē "Threads".
Sieviete raksta: "Jelgava laikam pamazām kļūst par piejūras pilsētu.
Rīta pastaigas laikā pie Driksas var sastapt visādas lietas — kādu, kuram ir smagāks rīts, bebrus, stirnas, lapsas… un, kā izrādās, arī RONI!
Ronis, protams, izvēlējās būt anonīms un nebija gatavs nonākt sociālajos tīklos."
Roņa atrašanās upē gan nav nekas neparasts, norāda Dabas aizsardzības pārvaldē. Visticamāk ronis vienkārši meklē barību.
Driksa ir Lielupes pieteka, tālāk Lielupe ietek jūrā. Pieaugot pelēko roņu populācijai, roņi arvien biežāk sastopami saldūdeņos, kas savienoti ar jūru — arī citviet Lielupē, Daugavā, Ķīšezerā. Turklāt Jelgavā šis nav pirmais gadījums.
Tāpat kā jebkuru citu savvaļas dzīvnieku Dabas aizsardzības pārvaldē aicina to netraucēt.
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