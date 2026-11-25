Biedrība "Tavi draugi" piekto reizi rīko labdarības akciju "Ziemassvētku ekspresis Latvija — Ukraina", aicinot līdzcilvēkus kļūt par rūķiem un sagādāt svētku prieku un Ziemassvētku dāvanas 205 bērniem Ukrainā, Harkivas apgabalā, informē biedrībā.
"Tavi draugi" komanda un brīvprātīgie palīgi akcijā "Ziemassvētku ekspresis Latvija — Ukraina" (turpmāk — "Ziemassvētku ekspresis") piecu gadu laikā mērojuši desmitiem tūkstošus kilometru un iepriecinājuši vairāk nekā 1400 Ukrainas bērnu, piepildot viņu vēlmes ar Latvijas labo rūķu sagādātajām dāvanām.
Šogad biedrības ukraiņu kolēģi ir apkopojuši vairāk nekā 200 bērnu vēstuļu Ziemassvētku vecītim jeb Svētajam Mikolajam. Šajā reizē personīgas dāvanas saņems dažāda vecuma bērni, kurus karš skāris īpaši smagi — tie ir karā dienošo, gūstā esošo vai karā kritušo vecāku bērni no Harkivas. Vēl vairāki simti bērnu saņems dažādas nepieciešamās lietas un saldumus. Ar ukraiņu bērnu vēstulēm Ziemassvētku vecītim iespējams iepazīties šeit: https://ekspresis.tavidraugi.lv.
"Šogad akcijas "Ziemassvētku ekspresis" ideju esam padarījuši vēl sirsnīgāku. Aicinām Latvijas iedzīvotājus gan kļūt par rūķiem un piepildīt bērnu vēstulēs rakstītās vēlmes, gan arī uzrakstīt katram personīgu sveicienu no sirds. Bērni saņems ne tikai dāvanas no Latvijas, bet arī vēstules no cilvēkiem, kuri par viņiem domā. Mazie ukraiņi nelūdz greznas lietas, lielākā daļa kopā ar praktiskām dāvanām vēlas saņemt svētku brīnumu — mieru, mammu un tēti mājās, drošību sev un saviem mīļajiem. To mēs diemžēl nevaram piepildīt, bet šogad kopā ar dāvanām pirmo reizi projekta vēsturē uz Ukrainu vedīsim arī četrus Ziemassvētku koncertus, kuros bērni drošos apstākļos satiks Svēto Mikolaju, saņems dāvanas un varēs kaut uz brīdi izbaudīt svētku prieku," stāsta Kaspars Bērziņš, projekta "Ziemassvētku ekspresis" vadītājs un idejas autors.
Kā piedalīties akcijā "Ziemassvētku ekspresis" un kļūt par rūķi ukraiņu bērniem?
- Saitē https://ekspresis.tavidraugi.lv izvēlies un atzīmē bērnu vai bērnus, kam sarūpēsi dāvanu. Atzīmējot katru bērnu, saņemsi apstiprinājumu e-pastā.
- Sagatavo dāvanu un kopā ar bērnam adresētu vēstuli nogādā to biedrības "Tavi draugi" Labdarības veikalā Rīgā, Ģertrūdes ielā 32 (darba dienās no plkst. 10.00 līdz 19.00, sestdienās — no plkst. 11.00 līdz 17.00).
- Dāvanu iespējams arī bez maksas piegādāt ar "Latvijas Pasta" palīdzību:
- Izmantojot zilos pakomātus visā Latvijā ar kodu TAVIDRAUGI. Pakomātā var nosūtīt sūtījumus izmērā līdz 39 x 38 x 58 cm un svarā līdz 31,5 kg. Sīkāka informācija par to, kā nosūtīt dāvanas ar Pasta pakomātu, pieejama "Tavi draugi" mājaslapā un sociālo mediju profilos.
- Sagādātās dāvanas var ienest arī tuvākajā "Latvijas Pasta" klātienes klientu apkalpošanas vietā tās darba laikā, noformējot paciņu "Akcija "Ziemassvētku ekspresis Latvija — Ukraina", Ziemeļu iela 10, Mārupes novads, LV-1000".
- Dāvanu pieņemšana notiks līdz 21. decembrim.
Rūķi aicināti dāvanas kopā ar personīgajām vēstulēm iepakot caurspīdīgā iepakojumā vai atvērtos dāvanu maisiņos, lai būtu iespējams ērti pārskatīt sagādāto, pievienot trūkstošo un sapakot sūtījumu atbilstoši transportēšanas prasībām un robežkontroles noteikumiem. Pie dāvanām obligāti jāpievieno norāde ar bērna vārdu, kam tā paredzēta, bērna vecumu un numuru dāvanu sarakstā.
Turpinot tradīciju, akcijas "Ziemassvētku ekspresis" ietvaros "Tavi draugi" jauktais latviešu-ukraiņu koris kopā ar draugiem šī gada 11. decembrī plkst. 19.00 aicina uz labdarības koncertu Rīgas Anglikāņu Svētā Pestītāja baznīcā. Koncertā izskanēs latviešu, ukraiņu un citu ārvalstu komponistu skaņdarbi. Ieņēmumi no biļešu tirdzniecības tiks novirzīti akcijai "Ziemassvētku ekspresis Latvija — Ukraina". Biļetes uz koncertu pieejamas iepriekšpārdošanā Bezrindas.lv, tās būs iespējams iegādāties arī koncerta norises vietā pirms pasākuma.
"Ziemassvētku ekspresis" ar dāvanām bērniem un citiem ziedojumiem uz Ukrainu dosies nākamā gada sākumā.
Akciju atbalsta SIA "MĀRKSMENS" un "Latvijas Pasts".
Biedrība "Tavi draugi" nodrošina koordinētu humānās palīdzības sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā un Ukrainā, organizējot un koordinējot Latvijas iedzīvotāju, organizāciju un uzņēmumu brīvprātīgo iesaisti palīdzības sniegšanā.
Līdz pilna mēroga kara sākšanās dienai biedrība sniedza palīdzību un atbalstu ģimenēm, kas nonākušas trūkumā vai saskārušās ar problēmām tepat Latvijā, bet kopš kara pirmās dienas fokuss strauji nomainīts uz palīdzības sniegšanu Ukrainai. Tostarp tika nodrošināta arī palīdzība Ukrainas kara bēgļiem Latvijas — krievijas robežpunktos. Pateicoties privātpersonu un uzņēmumu ziedojumiem, biedrība kopš kara sākuma Ukrainā nogādājusi humāno palīdzību vairāk nekā 12 miljonu eiro vērtībā. Biedrība turpina atbalstīt arī grūtībās nonākušos Latvijas iedzīvotājus un pēc pieprasījuma sniedz palīdzību krīzes situācijās. Plašāka informācija par biedrības projektiem un ziedošanas iespējām pieejama šeit.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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Biedrība "Tavi draugi" piekto reizi rīko labdarības akciju "Ziemassvētku ekspresis Latvija — Ukraina", aicinot līdzcilvēkus kļūt par rūķiem un sagādāt svētku prieku un Ziemassvētku dāvanas 205 bērniem Ukrainā, Harkivas apgabalā, informē biedrībā.
"Tavi draugi" komanda un brīvprātīgie palīgi akcijā "Ziemassvētku ekspresis Latvija — Ukraina" (turpmāk — "Ziemassvētku ekspresis") piecu gadu laikā mērojuši desmitiem tūkstošus kilometru un iepriecinājuši vairāk nekā 1400 Ukrainas bērnu, piepildot viņu vēlmes ar Latvijas labo rūķu sagādātajām dāvanām.
Šogad biedrības ukraiņu kolēģi ir apkopojuši vairāk nekā 200 bērnu vēstuļu Ziemassvētku vecītim jeb Svētajam Mikolajam. Šajā reizē personīgas dāvanas saņems dažāda vecuma bērni, kurus karš skāris īpaši smagi — tie ir karā dienošo, gūstā esošo vai karā kritušo vecāku bērni no Harkivas. Vēl vairāki simti bērnu saņems dažādas nepieciešamās lietas un saldumus. Ar ukraiņu bērnu vēstulēm Ziemassvētku vecītim iespējams iepazīties šeit: https://ekspresis.tavidraugi.lv.
"Šogad akcijas "Ziemassvētku ekspresis" ideju esam padarījuši vēl sirsnīgāku. Aicinām Latvijas iedzīvotājus gan kļūt par rūķiem un piepildīt bērnu vēstulēs rakstītās vēlmes, gan arī uzrakstīt katram personīgu sveicienu no sirds. Bērni saņems ne tikai dāvanas no Latvijas, bet arī vēstules no cilvēkiem, kuri par viņiem domā. Mazie ukraiņi nelūdz greznas lietas, lielākā daļa kopā ar praktiskām dāvanām vēlas saņemt svētku brīnumu — mieru, mammu un tēti mājās, drošību sev un saviem mīļajiem. To mēs diemžēl nevaram piepildīt, bet šogad kopā ar dāvanām pirmo reizi projekta vēsturē uz Ukrainu vedīsim arī četrus Ziemassvētku koncertus, kuros bērni drošos apstākļos satiks Svēto Mikolaju, saņems dāvanas un varēs kaut uz brīdi izbaudīt svētku prieku," stāsta Kaspars Bērziņš, projekta "Ziemassvētku ekspresis" vadītājs un idejas autors.
Kā piedalīties akcijā "Ziemassvētku ekspresis" un kļūt par rūķi ukraiņu bērniem?
- Saitē https://ekspresis.tavidraugi.lv izvēlies un atzīmē bērnu vai bērnus, kam sarūpēsi dāvanu. Atzīmējot katru bērnu, saņemsi apstiprinājumu e-pastā.
- Sagatavo dāvanu un kopā ar bērnam adresētu vēstuli nogādā to biedrības "Tavi draugi" Labdarības veikalā Rīgā, Ģertrūdes ielā 32 (darba dienās no plkst. 10.00 līdz 19.00, sestdienās — no plkst. 11.00 līdz 17.00).
- Dāvanu iespējams arī bez maksas piegādāt ar "Latvijas Pasta" palīdzību:
- Izmantojot zilos pakomātus visā Latvijā ar kodu TAVIDRAUGI. Pakomātā var nosūtīt sūtījumus izmērā līdz 39 x 38 x 58 cm un svarā līdz 31,5 kg. Sīkāka informācija par to, kā nosūtīt dāvanas ar Pasta pakomātu, pieejama "Tavi draugi" mājaslapā un sociālo mediju profilos.
- Sagādātās dāvanas var ienest arī tuvākajā "Latvijas Pasta" klātienes klientu apkalpošanas vietā tās darba laikā, noformējot paciņu "Akcija "Ziemassvētku ekspresis Latvija — Ukraina", Ziemeļu iela 10, Mārupes novads, LV-1000".
- Dāvanu pieņemšana notiks līdz 21. decembrim.
Rūķi aicināti dāvanas kopā ar personīgajām vēstulēm iepakot caurspīdīgā iepakojumā vai atvērtos dāvanu maisiņos, lai būtu iespējams ērti pārskatīt sagādāto, pievienot trūkstošo un sapakot sūtījumu atbilstoši transportēšanas prasībām un robežkontroles noteikumiem. Pie dāvanām obligāti jāpievieno norāde ar bērna vārdu, kam tā paredzēta, bērna vecumu un numuru dāvanu sarakstā.
Turpinot tradīciju, akcijas "Ziemassvētku ekspresis" ietvaros "Tavi draugi" jauktais latviešu-ukraiņu koris kopā ar draugiem šī gada 11. decembrī plkst. 19.00 aicina uz labdarības koncertu Rīgas Anglikāņu Svētā Pestītāja baznīcā. Koncertā izskanēs latviešu, ukraiņu un citu ārvalstu komponistu skaņdarbi. Ieņēmumi no biļešu tirdzniecības tiks novirzīti akcijai "Ziemassvētku ekspresis Latvija — Ukraina". Biļetes uz koncertu pieejamas iepriekšpārdošanā Bezrindas.lv, tās būs iespējams iegādāties arī koncerta norises vietā pirms pasākuma.
"Ziemassvētku ekspresis" ar dāvanām bērniem un citiem ziedojumiem uz Ukrainu dosies nākamā gada sākumā.
Akciju atbalsta SIA "MĀRKSMENS" un "Latvijas Pasts".
Biedrība "Tavi draugi" nodrošina koordinētu humānās palīdzības sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā un Ukrainā, organizējot un koordinējot Latvijas iedzīvotāju, organizāciju un uzņēmumu brīvprātīgo iesaisti palīdzības sniegšanā.
Līdz pilna mēroga kara sākšanās dienai biedrība sniedza palīdzību un atbalstu ģimenēm, kas nonākušas trūkumā vai saskārušās ar problēmām tepat Latvijā, bet kopš kara pirmās dienas fokuss strauji nomainīts uz palīdzības sniegšanu Ukrainai. Tostarp tika nodrošināta arī palīdzība Ukrainas kara bēgļiem Latvijas — krievijas robežpunktos. Pateicoties privātpersonu un uzņēmumu ziedojumiem, biedrība kopš kara sākuma Ukrainā nogādājusi humāno palīdzību vairāk nekā 12 miljonu eiro vērtībā. Biedrība turpina atbalstīt arī grūtībās nonākušos Latvijas iedzīvotājus un pēc pieprasījuma sniedz palīdzību krīzes situācijās. Plašāka informācija par biedrības projektiem un ziedošanas iespējām pieejama šeit.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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