Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) rangā saglabājusi 25. pozīciju, bet Darja Semeņistaja atguvusi divas vietas un ieņem 174. pozīciju.
Vēl no Latvijas tenisistēm Beatrise Zeltiņa pakāpusies par piecām vietām (419.), Elza Tomase zaudējusi četras pozīcijas (701.), Adelīna Lačinova atkāpusies par piecām vietām (703.), Sabīne Rutlauka ir trīs vietas zemāk (717.), bet Daniela Vismane zaudējusi četras pozīcijas (823.). Savukārt kāpumus par vienu vietu piedzīvojušas karjeru noslēgusī Anastasija Sevastova (836.) un Diāna Marcinkēviča (940.), bet par desmit pozīcijām pakāpušās Daniela Dārta Feldmane (1258.) un Anna Ozerova (1431.).
Ranga pirmajā desmitniekā izmaiņas nav notikušas un līderpozīciju saglabā Kazahstānas pārstāve Jeļena Ribakina, kurai seko krieviete Mirra Andrejeva un baltkrieviete Arina Sabaļenka. Ceturtajā vietā atrodas amerikāniete Korija Gofa, kurai seko tautiete Džesika Pegula, sesto vietu ieņem ukrainiete Elina Svitoļina, septīto - čehiete Linda Noskova, bet astoto - cita čehiete Karolīna Muhova. Labako desmitnieku noslēdz poliete Iga Švjonteka un ukrainiete Marta Kostjuka.
WTA dubultspēļu rangā Ostapenko saglabājusi 15. pozīciju, Semeņistaja atguvusi vienu vietu un ieņem 190. pozīciju, bet Zeltiņa pakāpusies par 20 vietām (264.). Tomase (694.) pozīciju nav mainījusi, Vismane ir trīs vietas zemāk (762.), bet Feldmane atkāpusies par 52 pozīcijām (893.). Dubultspēļu rangā ārpus pirmā tūkstoša ir vēl astoņas Latvijas tenisistes.
Dubultspēļu rangā līderpozīciju saglabā čehiete Katerina Siņakova.
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Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) rangā saglabājusi 25. pozīciju, bet Darja Semeņistaja atguvusi divas vietas un ieņem 174. pozīciju.
Vēl no Latvijas tenisistēm Beatrise Zeltiņa pakāpusies par piecām vietām (419.), Elza Tomase zaudējusi četras pozīcijas (701.), Adelīna Lačinova atkāpusies par piecām vietām (703.), Sabīne Rutlauka ir trīs vietas zemāk (717.), bet Daniela Vismane zaudējusi četras pozīcijas (823.). Savukārt kāpumus par vienu vietu piedzīvojušas karjeru noslēgusī Anastasija Sevastova (836.) un Diāna Marcinkēviča (940.), bet par desmit pozīcijām pakāpušās Daniela Dārta Feldmane (1258.) un Anna Ozerova (1431.).
Ranga pirmajā desmitniekā izmaiņas nav notikušas un līderpozīciju saglabā Kazahstānas pārstāve Jeļena Ribakina, kurai seko krieviete Mirra Andrejeva un baltkrieviete Arina Sabaļenka. Ceturtajā vietā atrodas amerikāniete Korija Gofa, kurai seko tautiete Džesika Pegula, sesto vietu ieņem ukrainiete Elina Svitoļina, septīto - čehiete Linda Noskova, bet astoto - cita čehiete Karolīna Muhova. Labako desmitnieku noslēdz poliete Iga Švjonteka un ukrainiete Marta Kostjuka.
WTA dubultspēļu rangā Ostapenko saglabājusi 15. pozīciju, Semeņistaja atguvusi vienu vietu un ieņem 190. pozīciju, bet Zeltiņa pakāpusies par 20 vietām (264.). Tomase (694.) pozīciju nav mainījusi, Vismane ir trīs vietas zemāk (762.), bet Feldmane atkāpusies par 52 pozīcijām (893.). Dubultspēļu rangā ārpus pirmā tūkstoša ir vēl astoņas Latvijas tenisistes.
Dubultspēļu rangā līderpozīciju saglabā čehiete Katerina Siņakova.
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