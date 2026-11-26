Kāda poļu tūriste apsūdz seksuālā uzbrukumā Nigērijā 92 gadus vecu tradicionālo valdnieku, kurš ir Dauras emīrs Kacinas štatā. Sieviete apgalvo, ka emīrs savā pilī vizītes laikā viņai pieskāries “tik daudzos nepiemērotos veidos”, kas pamudināja organizāciju “Amnesty International” aicināt veikt neatkarīgu izmeklēšanu.
Dauras Emirāta padome apstiprinājusi, ka tā pārbauda internetā plaši izplatīto video, kurā redzams, kā emīrs sniedzas pēc sievietes krūtīm un pieskaras tām.
“Amnesty International” nosoda nāves draudus, kas sievietei izteikti pēc viņas izvirzītajām apsūdzībām, aicinot nodrošināt viņas aizsardzību un veikt rūpīgu izmeklēšanu.
Čehijā dzimusī Polijas pilsone Mirka Čī apceļojusi daudzus Nigērijas reģionus. Viņa izmantojusi sabiedrisko transportu un centusies iepazīt Nigērijas kultūru un daudzveidību, pārsvarā satiekot laipnus, izpalīdzīgus un viesmīlīgus cilvēkus. Čī tikusies arī ar citiem tradicionālajiem valdniekiem un šīs tikšanās raksturo kā cieņpilnas.
Atstāstot savu vizīti Dauras pilī, viņa stāsta, ka iepazīstināta ar emīru, kurš uzdevis saviem augstmaņiem aizvest viņu paēst un izrādīt pili un tās apkārtni. Viņa uzzinājusi par Dauras vēsturi, tostarp tās vietu hausu tautas vēsturē, par valdniecēm sievietēm un nostāstu par princi no Bagdādes, kurš pie akas nogalinājis čūsku. Poliete apmeklēja arī dažādas telpas un staļļus, kur jāja ar zirgu.
Pēc viņas teiktā, vēlāk viņa aizvesta atpakaļ pie emīra, kur atstāta ar viņu vienatnē lielā istabā. Mirta apgalvo, ka emīrs lūdzis apsēsties viņam cieši blakus uz dīvāna, satvēris viņas roku un sācis ar to spēlēties, radot viņai diskomfortu. Čī nolaidusi uz acīm pirms tam uz galvas uzliktās “Meta” viedbrilles un aktivizējusi to ieraksta funkciju, vienlaikus cenšoties uzturēt sarunu.
Viņa apgalvo, ka emīrs vēlāk, abiem pieceļoties kājās, viņu apskāvis un noskūpstījis uz vaiga, bet pēc tam bez viņas piekrišanas pieskāries viņas krūtīm. Tūriste bijusi šokēta un atkārtoti lūgusi viņam nepieskarties.
“Es vienkārši nespēju noticēt, ka viņš to izdarīja, es reaģēju ar daudziem “nē, nē, nē, nē, emīr”, un viņš ar smiekliem atkārtoja aiz manis “nē, nē, nē”. Es teicu: “Jūs nedrīkstat pieskarties,”” viņa vēsta. “Es uzskatu, ka mana “ķiķināšana” bija pazīme tam, cik neērti es jutos.”
Čī spriež, ka tā notiek ar daudzām citām sievietēm, kurām nav iespējas skaļi runāt: “Man svarīgākais, un es to jau uzrakstīju īsajā aprakstā, augšupielādējot video: man neaiztika krūtis Nigērijas ielās, pat ne pārpildītās vietās, bet gan tradicionālā līdera pilī, kuram būtu jārāda priekšzīmīga uzvedība. Un viņš to nedarīja. Es biju viešņa viņa valstī, viņa reģionā, viņa pilsētā, viņa pilī. Un man uzbruka.”
Tūriste piebilda, ka viņai joprojām patika vizīte Nigērijā, un novēlēja nigēriešiem visu to labāko. Kacinas štata valdība ir apturējusi visas Dauras emīra oficiālās aktivitātes un ceļojumus uz izmeklēšanas laiku.
Dauras informācijas ministrs Ibrahims Murtala Daura apstiprinājis, ka Emirāta padome ir informēta par sociālajos tīklos cirkulējošo video. “Mēs pārbaudām video, lai pārliecinātos par tā autentiskumu un noskaidrotu, vai tas nav radīts vai mainīts, izmantojot tehnoloģijas,” viņš sacīja.
“Nekas tāds nenotika. Viņa apmeklēja pili, bet tas, kā viņa izdomāja šo informāciju, mūs pilī joprojām uzjautrina,”
iepriekš pa tālruni Nigērijas izdevumam “PUNCH Online” pauda avots emīra rezidencē.
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Kāda poļu tūriste apsūdz seksuālā uzbrukumā Nigērijā 92 gadus vecu tradicionālo valdnieku, kurš ir Dauras emīrs Kacinas štatā. Sieviete apgalvo, ka emīrs savā pilī vizītes laikā viņai pieskāries “tik daudzos nepiemērotos veidos”, kas pamudināja organizāciju “Amnesty International” aicināt veikt neatkarīgu izmeklēšanu.
Dauras Emirāta padome apstiprinājusi, ka tā pārbauda internetā plaši izplatīto video, kurā redzams, kā emīrs sniedzas pēc sievietes krūtīm un pieskaras tām.
“Amnesty International” nosoda nāves draudus, kas sievietei izteikti pēc viņas izvirzītajām apsūdzībām, aicinot nodrošināt viņas aizsardzību un veikt rūpīgu izmeklēšanu.
Čehijā dzimusī Polijas pilsone Mirka Čī apceļojusi daudzus Nigērijas reģionus. Viņa izmantojusi sabiedrisko transportu un centusies iepazīt Nigērijas kultūru un daudzveidību, pārsvarā satiekot laipnus, izpalīdzīgus un viesmīlīgus cilvēkus. Čī tikusies arī ar citiem tradicionālajiem valdniekiem un šīs tikšanās raksturo kā cieņpilnas.
Atstāstot savu vizīti Dauras pilī, viņa stāsta, ka iepazīstināta ar emīru, kurš uzdevis saviem augstmaņiem aizvest viņu paēst un izrādīt pili un tās apkārtni. Viņa uzzinājusi par Dauras vēsturi, tostarp tās vietu hausu tautas vēsturē, par valdniecēm sievietēm un nostāstu par princi no Bagdādes, kurš pie akas nogalinājis čūsku. Poliete apmeklēja arī dažādas telpas un staļļus, kur jāja ar zirgu.
Pēc viņas teiktā, vēlāk viņa aizvesta atpakaļ pie emīra, kur atstāta ar viņu vienatnē lielā istabā. Mirta apgalvo, ka emīrs lūdzis apsēsties viņam cieši blakus uz dīvāna, satvēris viņas roku un sācis ar to spēlēties, radot viņai diskomfortu. Čī nolaidusi uz acīm pirms tam uz galvas uzliktās “Meta” viedbrilles un aktivizējusi to ieraksta funkciju, vienlaikus cenšoties uzturēt sarunu.
Viņa apgalvo, ka emīrs vēlāk, abiem pieceļoties kājās, viņu apskāvis un noskūpstījis uz vaiga, bet pēc tam bez viņas piekrišanas pieskāries viņas krūtīm. Tūriste bijusi šokēta un atkārtoti lūgusi viņam nepieskarties.
“Es vienkārši nespēju noticēt, ka viņš to izdarīja, es reaģēju ar daudziem “nē, nē, nē, nē, emīr”, un viņš ar smiekliem atkārtoja aiz manis “nē, nē, nē”. Es teicu: “Jūs nedrīkstat pieskarties,”” viņa vēsta. “Es uzskatu, ka mana “ķiķināšana” bija pazīme tam, cik neērti es jutos.”
Čī spriež, ka tā notiek ar daudzām citām sievietēm, kurām nav iespējas skaļi runāt: “Man svarīgākais, un es to jau uzrakstīju īsajā aprakstā, augšupielādējot video: man neaiztika krūtis Nigērijas ielās, pat ne pārpildītās vietās, bet gan tradicionālā līdera pilī, kuram būtu jārāda priekšzīmīga uzvedība. Un viņš to nedarīja. Es biju viešņa viņa valstī, viņa reģionā, viņa pilsētā, viņa pilī. Un man uzbruka.”
Tūriste piebilda, ka viņai joprojām patika vizīte Nigērijā, un novēlēja nigēriešiem visu to labāko. Kacinas štata valdība ir apturējusi visas Dauras emīra oficiālās aktivitātes un ceļojumus uz izmeklēšanas laiku.
Dauras informācijas ministrs Ibrahims Murtala Daura apstiprinājis, ka Emirāta padome ir informēta par sociālajos tīklos cirkulējošo video. “Mēs pārbaudām video, lai pārliecinātos par tā autentiskumu un noskaidrotu, vai tas nav radīts vai mainīts, izmantojot tehnoloģijas,” viņš sacīja.
“Nekas tāds nenotika. Viņa apmeklēja pili, bet tas, kā viņa izdomāja šo informāciju, mūs pilī joprojām uzjautrina,”
iepriekš pa tālruni Nigērijas izdevumam “PUNCH Online” pauda avots emīra rezidencē.
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