Latvijas Sabiedriskais medijs (LSM) nākamnedēļ atklās jaunu digitālo vidi video un audio saturam — straumēšanas platformu, informē LSM straumēšanas platformas vadītāja Krista Luīze Priedīte.
Sākotnēji platforma būs pieejama tīmeklī, tālruņos un planšetdatoros, pakāpeniski to padarot pieejamu arī populārākajos viedtelevizoros.
Priedīte informēja, ka jaunajā platformā vienuviet būs pieejams plašs Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio saturs — raidījumi, raidieraksti, dokumentālās filmas, seriāli, bērnu saturs un tiešraides. Platforma būs pieejama bez maksas un bez komerciālām reklāmām.
Jaunās platformas izveide neesot pašmērķis vai tikai "Replay.lv" aizstājējs, bet iespēja padarīt sabiedriskā medija saturu pieejamāku un veidot tiešākas attiecības ar auditoriju digitālajā vidē.
Priedīte vērtē, ka sociālo mediju platformās sabiedriskais medijs ir viesis, jo tas nevar noteikt, kā algoritmi izplatīs tā saturu un cik ilgi tas būs auditorijas uzmanības centrā. Tādēļ ilgtermiņā nav iespējams paļauties tikai uz nejaušu auditorijas sasniegšanu sociālo mediju vidē.
Viņa ir pārliecināta, ka sabiedriskajam medijam šajā vidē ir jābūt klātesošam. "Taču ilgtermiņā nevaram paļauties tikai uz nejaušu satikšanos sociālo mediju lentēs. Ja visu savu digitālo attiecību veidošanu ar auditoriju uzticam citu platformu algoritmiem, riskējam kļūt par satura piegādātāju vidē, kuras noteikumus nenosakām paši," spriež Priedīte.
2024. gada aprīļa sākumā tika sākta Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas apvienošana, abām valsts kapitālsabiedrībām saplūstot, lai nodibinātu LSM, kas darbu sāka 2025. gada 1. janvārī.
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Latvijas Sabiedriskais medijs (LSM) nākamnedēļ atklās jaunu digitālo vidi video un audio saturam — straumēšanas platformu, informē LSM straumēšanas platformas vadītāja Krista Luīze Priedīte.
Sākotnēji platforma būs pieejama tīmeklī, tālruņos un planšetdatoros, pakāpeniski to padarot pieejamu arī populārākajos viedtelevizoros.
Priedīte informēja, ka jaunajā platformā vienuviet būs pieejams plašs Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio saturs — raidījumi, raidieraksti, dokumentālās filmas, seriāli, bērnu saturs un tiešraides. Platforma būs pieejama bez maksas un bez komerciālām reklāmām.
Jaunās platformas izveide neesot pašmērķis vai tikai "Replay.lv" aizstājējs, bet iespēja padarīt sabiedriskā medija saturu pieejamāku un veidot tiešākas attiecības ar auditoriju digitālajā vidē.
Priedīte vērtē, ka sociālo mediju platformās sabiedriskais medijs ir viesis, jo tas nevar noteikt, kā algoritmi izplatīs tā saturu un cik ilgi tas būs auditorijas uzmanības centrā. Tādēļ ilgtermiņā nav iespējams paļauties tikai uz nejaušu auditorijas sasniegšanu sociālo mediju vidē.
Viņa ir pārliecināta, ka sabiedriskajam medijam šajā vidē ir jābūt klātesošam. "Taču ilgtermiņā nevaram paļauties tikai uz nejaušu satikšanos sociālo mediju lentēs. Ja visu savu digitālo attiecību veidošanu ar auditoriju uzticam citu platformu algoritmiem, riskējam kļūt par satura piegādātāju vidē, kuras noteikumus nenosakām paši," spriež Priedīte.
2024. gada aprīļa sākumā tika sākta Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas apvienošana, abām valsts kapitālsabiedrībām saplūstot, lai nodibinātu LSM, kas darbu sāka 2025. gada 1. janvārī.
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