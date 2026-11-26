Latvija ir bagāta ar daudzveidīgām kulinārā mantojuma tradīcijām, unikālām senām receptēm, vietējiem produktiem un paaudzēs saglabātām ēdienu gatavošanas prasmēm. Lai cildinātu, dziļāk izzinātu un popularizētu šo vērtīgo mantojumu, biedrība „Siera klubs” 2026. gada 3. decembrī Ogres tehnikuma telpās organizēs starptautisku konferenci „Viena Latvija. Četri novadi. Simts garšu”, pulcinot kultūrvēsturisko novadu – Kurzemes, Vidzemes, Zemgales un Latgales – Eiropas Reģionālā kulinārā mantojuma tīkla biedrus, arī pētniekus, uzņēmējus un entuziastus.
Šis būs pirmais īpašais notikums Latvijas kulinārā mantojuma jomā. Lai gan Latvijā daudzus gadus aktīvi darbojas Eiropas Reģionālā kulinārā mantojuma tīkla dalībnieki, līdz šim nav notikusi tik plaša tikšanās, kas vienos novadus kopīgai pieredzes apmaiņai, diskusijām un nākotnes iecerēm pēc noklausītām interesantām lekcijām.
EIROPAS REĢIONĀLĀ KULINĀRĀ MANTOJUMA TĪKLA BIEDRI:
- biedrība „Latgales Kulinārā mantojuma centrs”,
- Rūjienas Amatnieku biedrība „Rūzele”,
- AS „Lazdonas piensaimnieks”,
- SIA Naukšēni” vēsturiskais objekts „Naukšēnu brūzis”,
- Ogres tehnikums,
- Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums,
- Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums,
- biedrība „Siera klubs”.
„Mūsu tradicionālajos svētkos „Latvijas novadu Siera diena” pērn un šogad iekļāvām četru novadu kulinārā mantojuma pārstāvjus: sētas ar senajiem ēdieniem, stāstiem, muzikāliem priekšnesumiem. Un šīs idejas īstenošanu atzinīgi novērtēja gan tūkstoši apmeklētāju, gan Zemkopības ministrijas vadība, un mēs esam ļoti pateicīgi. Tāpēc ir īpašs gandarījums, ka mūsu darbs ir guvis valstiska līmeņa atbalstu. Latvijas kulinārā mantojuma vērtības ir pelnījušas plašāku sabiedrības un institūciju uzmanību,” uzsver „Siera kluba” valdes priekšsēdētāja Vanda Davidanova.
Konferences galvenais mērķis būs aktualizēt Latvijas reģionu kulinārās tradīcijas, izcelt to unikalitāti un nozīmi mūsu valsts kultūras identitātes veidošanā, stiprināt sadarbību starp kulinārā mantojuma saglabātājiem. Tā kā konference starptautiska, būs iespēja iepazīties ar Eiropas valstu kulinārā mantojuma pieredzi un attīstību.
Konferencē kā lektors piedalīsies ārvalstu eksperts – Eiropas Reģionālā Kulinārā mantojuma tīkla globālais koordinators un vadītājs Niklass Fjelistrems. Lekcijas lasīs arī izcili Latvijas lektori: mākslas zinātņu doktore, ēdienu pētniece Astra Spalvēna, Rīgas Stradiņa universitātes profesionālās bakalaura programmas „Uzturs” un akadēmiskās maģistra studiju programmas „Uzturzinātne” direktore Lolita Vija Neimane, restorāna „Vairāk saules” šefpavārs Tomass Godiņš u.c.
Konferences sadaļā „Novadu dižošanās” uzzināsim par četru novadu kulinārā mantojuma kopīgo un atšķirībām. Būs ne tikai teorija, bet arī četri bagātīgi klāti degustāciju galdi. Kakorka, studiņs, kuģelis, asinsdesas ar koču, pildītas līdakas, Rūjienas un Rūjas salāti, meža rausis, meža un mājas gaļu žāvējumi, cepti cūkas stilbiņi, „nabagu ” rulete, zirņu pikas, ūdenskliņģeri un vēl, un vēl… Kā punktiņš uz „i” būs četru novadu skaistules – tortes, katra cepta pēc vissenākajām goda saimnieču receptēm. Tā tiešām būs novadu dižošanās! Būs arī „Siera kluba” klātais „Baltā zelta” galds ar kulinārā mantojuma septiņu šķirņu sieriem, biezpienu un tā variācijām, sviestu un tā paveidiem, rūgušpienu un paniņām.
Ceram, ka konference dos impulsu ne vienam vien dalībniekam vai uzņēmuma vadītājam, kurš pagaidām nav Eiropas Reģionālā kulinārā mantojuma tīkla biedrs, pieņemt lēmumu par tādu kļūt.
Konferences dalībnieki darba starplaikos varēs apskatīt „Siera kluba” un Ogres tehnikuma kopdarbu – izstādi „Klusā daba ar sieru. Laikā nogatavojies”. Vērtīgu grāmatu, bukletu un citu izdevumu apkopojumu galds būs izstāde „Novadi – kulinārā mantojuma rakstos”.
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Latvija ir bagāta ar daudzveidīgām kulinārā mantojuma tradīcijām, unikālām senām receptēm, vietējiem produktiem un paaudzēs saglabātām ēdienu gatavošanas prasmēm. Lai cildinātu, dziļāk izzinātu un popularizētu šo vērtīgo mantojumu, biedrība „Siera klubs” 2026. gada 3. decembrī Ogres tehnikuma telpās organizēs starptautisku konferenci „Viena Latvija. Četri novadi. Simts garšu”, pulcinot kultūrvēsturisko novadu – Kurzemes, Vidzemes, Zemgales un Latgales – Eiropas Reģionālā kulinārā mantojuma tīkla biedrus, arī pētniekus, uzņēmējus un entuziastus.
Šis būs pirmais īpašais notikums Latvijas kulinārā mantojuma jomā. Lai gan Latvijā daudzus gadus aktīvi darbojas Eiropas Reģionālā kulinārā mantojuma tīkla dalībnieki, līdz šim nav notikusi tik plaša tikšanās, kas vienos novadus kopīgai pieredzes apmaiņai, diskusijām un nākotnes iecerēm pēc noklausītām interesantām lekcijām.
EIROPAS REĢIONĀLĀ KULINĀRĀ MANTOJUMA TĪKLA BIEDRI:
- biedrība „Latgales Kulinārā mantojuma centrs”,
- Rūjienas Amatnieku biedrība „Rūzele”,
- AS „Lazdonas piensaimnieks”,
- SIA Naukšēni” vēsturiskais objekts „Naukšēnu brūzis”,
- Ogres tehnikums,
- Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums,
- Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums,
- biedrība „Siera klubs”.
„Mūsu tradicionālajos svētkos „Latvijas novadu Siera diena” pērn un šogad iekļāvām četru novadu kulinārā mantojuma pārstāvjus: sētas ar senajiem ēdieniem, stāstiem, muzikāliem priekšnesumiem. Un šīs idejas īstenošanu atzinīgi novērtēja gan tūkstoši apmeklētāju, gan Zemkopības ministrijas vadība, un mēs esam ļoti pateicīgi. Tāpēc ir īpašs gandarījums, ka mūsu darbs ir guvis valstiska līmeņa atbalstu. Latvijas kulinārā mantojuma vērtības ir pelnījušas plašāku sabiedrības un institūciju uzmanību,” uzsver „Siera kluba” valdes priekšsēdētāja Vanda Davidanova.
Konferences galvenais mērķis būs aktualizēt Latvijas reģionu kulinārās tradīcijas, izcelt to unikalitāti un nozīmi mūsu valsts kultūras identitātes veidošanā, stiprināt sadarbību starp kulinārā mantojuma saglabātājiem. Tā kā konference starptautiska, būs iespēja iepazīties ar Eiropas valstu kulinārā mantojuma pieredzi un attīstību.
Konferencē kā lektors piedalīsies ārvalstu eksperts – Eiropas Reģionālā Kulinārā mantojuma tīkla globālais koordinators un vadītājs Niklass Fjelistrems. Lekcijas lasīs arī izcili Latvijas lektori: mākslas zinātņu doktore, ēdienu pētniece Astra Spalvēna, Rīgas Stradiņa universitātes profesionālās bakalaura programmas „Uzturs” un akadēmiskās maģistra studiju programmas „Uzturzinātne” direktore Lolita Vija Neimane, restorāna „Vairāk saules” šefpavārs Tomass Godiņš u.c.
Konferences sadaļā „Novadu dižošanās” uzzināsim par četru novadu kulinārā mantojuma kopīgo un atšķirībām. Būs ne tikai teorija, bet arī četri bagātīgi klāti degustāciju galdi. Kakorka, studiņs, kuģelis, asinsdesas ar koču, pildītas līdakas, Rūjienas un Rūjas salāti, meža rausis, meža un mājas gaļu žāvējumi, cepti cūkas stilbiņi, „nabagu ” rulete, zirņu pikas, ūdenskliņģeri un vēl, un vēl… Kā punktiņš uz „i” būs četru novadu skaistules – tortes, katra cepta pēc vissenākajām goda saimnieču receptēm. Tā tiešām būs novadu dižošanās! Būs arī „Siera kluba” klātais „Baltā zelta” galds ar kulinārā mantojuma septiņu šķirņu sieriem, biezpienu un tā variācijām, sviestu un tā paveidiem, rūgušpienu un paniņām.
Ceram, ka konference dos impulsu ne vienam vien dalībniekam vai uzņēmuma vadītājam, kurš pagaidām nav Eiropas Reģionālā kulinārā mantojuma tīkla biedrs, pieņemt lēmumu par tādu kļūt.
Konferences dalībnieki darba starplaikos varēs apskatīt „Siera kluba” un Ogres tehnikuma kopdarbu – izstādi „Klusā daba ar sieru. Laikā nogatavojies”. Vērtīgu grāmatu, bukletu un citu izdevumu apkopojumu galds būs izstāde „Novadi – kulinārā mantojuma rakstos”.
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