Finanšu ministrija (FM) ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu un aicina Ministru kabinetu lemt par Valkas novada pašvaldības finanšu stabilizācijas procesa sākšanu, informē FM.
Pašvaldībai būs jāsakārto finanšu vadība un kontrole, jāīsteno pasākumi budžeta sabalansēšanai un jāievieš Valsts kontroles revīzijā sniegtie ieteikumi, norāda FM.
Lai pašvaldība varētu norēķināties par uzņemtajām saistībām un nodrošināt savu funkciju izpildi, FM rosina piešķirt stabilizācijas aizdevumu un pārcelt daļu šā gada aizdevumu pamatsummas maksājumu.
Valkas novada pašvaldības finanšu problēmas galvenokārt ir saistītas ar nepilnībām finanšu vadībā un kontrolē, kā arī siltumapgādes un ūdenssaimniecības organizēšanā, skaidro FM. Šo pakalpojumu tarifi nesedz faktiskās izmaksas, radot papildu slogu pašvaldības budžetam un apgrūtinot savlaicīgus norēķinus.
Uz šīm problēmām Valsts kontrole norādījusi 2026. gada oktobra revīzijā par budžeta vadību un siltumapgādes un ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanu Valkas novada pašvaldībā. Revidenti secināja, ka finanšu grūtības veidojušās vairāku gadu garumā nepietiekami pamatotu lēmumu, nepietiekamas budžeta izpildes kontroles un normatīvu prasību neievērošanas rezultātā. Pašvaldības vadība turpinājusi plānot izdevumus un uzņemties saistības arī tad, kad ieņēmumi nesasniedza plānoto apmēru, veidojās kavēti maksājumi un finanšu rādītāji liecināja par būtiskiem maksātspējas riskiem.
FM vairākkārt informēja pašvaldības vadību par finanšu riskiem un aicināja domes deputātus lemt par stabilizācijas procesa sākšanu. Pašvaldības pieteikums ministrijā saņemts 5. novembrī un izskatīts Pašvaldību finanšu stabilizācijas pastāvīgās komisijas 12. novembra sēdē.
Komisija secināja, ka pašvaldības finanšu situācija atbilst finanšu stabilizācijas procesa sākšanas pazīmēm, informē FM. Izdevumu optimizācija nav devusi pietiekamu rezultātu, lai sabalansētu šā gada budžetu bez stabilizācijas aizdevuma.
Savukārt pašvaldības saistību apmērs, ieskaitot vairāk nekā 30 dienas kavētos maksājumus un maksājumus saskaņā ar noslēgtajiem parādu atmaksas grafikiem, sasniedz 21,19% no aprēķinā iekļautajiem plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem, pārsniedzot 20% slieksni.
FM sagatavotais risinājums paredz stabilizācijas aizdevumu līdz 190 345 eiro, lai pilnībā segtu pašvaldības saistības pret SIA "Utilitas Valka" par saņemto siltumapgādi un Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu maksājumiem, kuriem pagarināts samaksas termiņš.
Vienlaikus paredzēts pārcelt 2026. gadā veicamos aizdevumu pamatsummas maksājumus kopumā 646 605 eiro apmērā, sadalot tos pa gadiem no 2030. gada, un saglabājot aizdevumu atmaksas galīgos termiņus. FM skaidro, ka abu pasākumu mērķis ir nodrošināt pašvaldībai iespēju sabalansēt šā gada budžetu, pildīt funkcijas, norēķināties ar kreditoriem un gadu noslēgt bez kavētiem maksājumiem.
Stabilizācijas aizdevumu paredzēts piešķirt no 2026. gadam valsts budžeta likumā noteiktā pašvaldību kopējā pieļaujamā aizņēmumu palielinājuma.
Valsts kontroles ieteikumu ieviešana valdības lēmuma projektā noteikta par neatņemamu stabilizācijas procesa sastāvdaļu, informē FM. Tas ietver budžeta plānošanas un izpildes kontroles uzlabošanu, siltumapgādes un ūdenssaimniecības tarifu pārskatīšanu, parādu atgūšanu un izdevumu optimizāciju, lai pašvaldība spētu segt izdevumus un savlaicīgi izpildīt saistības.
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Finanšu ministrija (FM) ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu un aicina Ministru kabinetu lemt par Valkas novada pašvaldības finanšu stabilizācijas procesa sākšanu, informē FM.
Pašvaldībai būs jāsakārto finanšu vadība un kontrole, jāīsteno pasākumi budžeta sabalansēšanai un jāievieš Valsts kontroles revīzijā sniegtie ieteikumi, norāda FM.
Lai pašvaldība varētu norēķināties par uzņemtajām saistībām un nodrošināt savu funkciju izpildi, FM rosina piešķirt stabilizācijas aizdevumu un pārcelt daļu šā gada aizdevumu pamatsummas maksājumu.
Valkas novada pašvaldības finanšu problēmas galvenokārt ir saistītas ar nepilnībām finanšu vadībā un kontrolē, kā arī siltumapgādes un ūdenssaimniecības organizēšanā, skaidro FM. Šo pakalpojumu tarifi nesedz faktiskās izmaksas, radot papildu slogu pašvaldības budžetam un apgrūtinot savlaicīgus norēķinus.
Uz šīm problēmām Valsts kontrole norādījusi 2026. gada oktobra revīzijā par budžeta vadību un siltumapgādes un ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanu Valkas novada pašvaldībā. Revidenti secināja, ka finanšu grūtības veidojušās vairāku gadu garumā nepietiekami pamatotu lēmumu, nepietiekamas budžeta izpildes kontroles un normatīvu prasību neievērošanas rezultātā. Pašvaldības vadība turpinājusi plānot izdevumus un uzņemties saistības arī tad, kad ieņēmumi nesasniedza plānoto apmēru, veidojās kavēti maksājumi un finanšu rādītāji liecināja par būtiskiem maksātspējas riskiem.
FM vairākkārt informēja pašvaldības vadību par finanšu riskiem un aicināja domes deputātus lemt par stabilizācijas procesa sākšanu. Pašvaldības pieteikums ministrijā saņemts 5. novembrī un izskatīts Pašvaldību finanšu stabilizācijas pastāvīgās komisijas 12. novembra sēdē.
Komisija secināja, ka pašvaldības finanšu situācija atbilst finanšu stabilizācijas procesa sākšanas pazīmēm, informē FM. Izdevumu optimizācija nav devusi pietiekamu rezultātu, lai sabalansētu šā gada budžetu bez stabilizācijas aizdevuma.
Savukārt pašvaldības saistību apmērs, ieskaitot vairāk nekā 30 dienas kavētos maksājumus un maksājumus saskaņā ar noslēgtajiem parādu atmaksas grafikiem, sasniedz 21,19% no aprēķinā iekļautajiem plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem, pārsniedzot 20% slieksni.
FM sagatavotais risinājums paredz stabilizācijas aizdevumu līdz 190 345 eiro, lai pilnībā segtu pašvaldības saistības pret SIA "Utilitas Valka" par saņemto siltumapgādi un Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu maksājumiem, kuriem pagarināts samaksas termiņš.
Vienlaikus paredzēts pārcelt 2026. gadā veicamos aizdevumu pamatsummas maksājumus kopumā 646 605 eiro apmērā, sadalot tos pa gadiem no 2030. gada, un saglabājot aizdevumu atmaksas galīgos termiņus. FM skaidro, ka abu pasākumu mērķis ir nodrošināt pašvaldībai iespēju sabalansēt šā gada budžetu, pildīt funkcijas, norēķināties ar kreditoriem un gadu noslēgt bez kavētiem maksājumiem.
Stabilizācijas aizdevumu paredzēts piešķirt no 2026. gadam valsts budžeta likumā noteiktā pašvaldību kopējā pieļaujamā aizņēmumu palielinājuma.
Valsts kontroles ieteikumu ieviešana valdības lēmuma projektā noteikta par neatņemamu stabilizācijas procesa sastāvdaļu, informē FM. Tas ietver budžeta plānošanas un izpildes kontroles uzlabošanu, siltumapgādes un ūdenssaimniecības tarifu pārskatīšanu, parādu atgūšanu un izdevumu optimizāciju, lai pašvaldība spētu segt izdevumus un savlaicīgi izpildīt saistības.
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