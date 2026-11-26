Krimināls kuriozs gadījies Rietumāfrikas valstī Ganā – kāds arestants pamanījies izbēgt no policijas apcietinājuma, taču drīz vien atgriezies kamerā, jo lūdzis kādam likumsargam noņemt roku dzelžus.
Kā ziņo Ganas mediji, deviņpadsmit gadu vecais Amoako Francis sastaptajam policistam mēģināja iegalvot, ka roku dzelžus nejauši atradis uz ceļa un tikai ziņkārības dēļ pats sevi saslēdzis. Tie gan “rotāja” tikai kreiso roku, tomēr neērtības radīja. Policists šim stāstam nenoticēja, un jaunietis nogādāts atpakaļ pēc piederības, proti, aiz restēm iecirknī.
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Krimināls kuriozs gadījies Rietumāfrikas valstī Ganā – kāds arestants pamanījies izbēgt no policijas apcietinājuma, taču drīz vien atgriezies kamerā, jo lūdzis kādam likumsargam noņemt roku dzelžus.
Kā ziņo Ganas mediji, deviņpadsmit gadu vecais Amoako Francis sastaptajam policistam mēģināja iegalvot, ka roku dzelžus nejauši atradis uz ceļa un tikai ziņkārības dēļ pats sevi saslēdzis. Tie gan “rotāja” tikai kreiso roku, tomēr neērtības radīja. Policists šim stāstam nenoticēja, un jaunietis nogādāts atpakaļ pēc piederības, proti, aiz restēm iecirknī.
Aptauja
Cik svarīgi jums ir žurnālistu un ekspertu komentāri/viedokļi, ko piedāvā LASI.LV?
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- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
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