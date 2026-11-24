Zemgales rajona tiesa Aizkrauklē notiesāja bokseri Kristapu Zuti par neslavas celšanu ar 100 stundām darba sabiedrības labā, 2000 eiro morālo kompensāciju advokātam Normundam Rečam un 480 eiro valstij par advokāta pakalpojumiem.
Kā teikts tiesneses Evitas Sietnieces spriedumā, 2024. gada 24. aprīlī pulksten 12.47 K. Zutis, personīgu motīvu vadīts, ar nodomu tīši publiski celt neslavu Normundam Rečam masu saziņas līdzeklī — interneta vietnē www.facebook.com — savā profilā pārpublicēja N. Reča ierakstu, pievienojot tam tekstu, kas satur apzināti nepatiesus, N. Reču apkaunojošus izdomājumus:
"Šitāds morālais kroplis runā par safabricētām lietām (..) drīz es Jums pastāstīšu par šo jebanātu un safabricētām lietām. Otru tādu, tik tupu, resnu un ritīgi sudigi smirdošu praktizējošu advokātu neesmu redzējis. Viņš tandēmā ar to dzelteno apkaklīti prokuroru ir izcils piemers skolā apbižoto savu ziceli tikai spogulī redzošo un visādi citadi dzīves apižoto aizstāvji? Tikai rečs ir preteklis kurš dirsot cilvēkiem uz to vārās. Pirmajā konfrontācija draudēja uz mani caur tēmēkli skatīties. Viņam ir 0 kompetence ir nenormālas problēmas, visticamāk nosēdumu atstājuši skolas laika biedri vai neveiksmes visās iespējamas jomās. 0 ētikas, 0 vīrišķības... noteikti, ja vēlaties kko uzvarēt jebkurā tiesā ne izvēlaties šito pamuļķi. No sākuma cietušais ar šīto brūnūsaino prasīja 11 000 eur, tagad 936 eur — vienīgais ko jūs no manis dabūsit un jūsu darba izgaismošana likumā noteiktā kārtībā protams".