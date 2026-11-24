360TV šova “Izklausies redzēts” sestajā raidījumā Krisy uzdevums bija pārtapt par amerikāņu popzvaigzni Gvenu Stefani un uz skatuves izpildīt viņas enerģisko hitu “Hollaback Girl”. Priekšnesums prasīja ne tikai ritma izjūtu un izturību, bet arī īpašu skatuves harismu, jo Gvena Stefani allaž izcēlusies ar savu dumpiniecisko tēlu un pašpārliecināto attieksmi.
Krisy nācās apvienot dziedāšanu ar kustībām un pārliecinošu uzstāšanos, lai iemiesotu popzvaigznes raksturīgo enerģiju. Šoreiz nepietika vien ar dziesmas nodziedāšanu – bija jāpanāk, lai uz skatuves patiešām atdzīvotos Gvenas Stefani jauda.
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360TV šova “Izklausies redzēts” sestajā raidījumā Krisy uzdevums bija pārtapt par amerikāņu popzvaigzni Gvenu Stefani un uz skatuves izpildīt viņas enerģisko hitu “Hollaback Girl”. Priekšnesums prasīja ne tikai ritma izjūtu un izturību, bet arī īpašu skatuves harismu, jo Gvena Stefani allaž izcēlusies ar savu dumpiniecisko tēlu un pašpārliecināto attieksmi.
Krisy nācās apvienot dziedāšanu ar kustībām un pārliecinošu uzstāšanos, lai iemiesotu popzvaigznes raksturīgo enerģiju. Šoreiz nepietika vien ar dziesmas nodziedāšanu – bija jāpanāk, lai uz skatuves patiešām atdzīvotos Gvenas Stefani jauda.
VIDEO:
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