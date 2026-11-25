Apelācijas tiesas priekšvakarā Rīgā, pie Brīvības pieminekļa, aizvadīta sapulce cilvēktiesību aktīvistes un biedrības "Gribu palīdzēt bēgļiem" pārstāves Ievas Raubiško atbalstam. Pasākumā pulcējās teju 100 cilvēku, lai paustu solidaritāti pirms gaidāmās tiesas sēdes, vēsta 360TV Ziņas.
Šodien Latgales apgabaltiesa Rēzeknē apelācijas kārtībā sāks skatīt krimināllietu pret Ievu Raubiško. Viņa apsūdzēta par nelikumīgas robežas šķērsošanas organizēšanu personu grupai, proti, vairākiem Sīrijas izcelsmes cilvēkiem. Pirmās instances tiesa pērn aktīvistei piesprieda 200 stundu sabiedrisko darbu, taču viņa un arī prokuratūra spriedumu pārsūdzēja. Raubiško cer uz attaisnojošu spriedumu, prokuratūra vēlas aktīvistei reālu cietumsodu.
“Mēs šeit pulcējamies, lai parādītu, ka Rīgā un Latvijā ir cilvēki, kas aizstāv cilvēktiesības un kas nosoda to, ka cilvēktiesību aizstāvji tiek kriminalizēti,” par sapulces mērķi stāsta sanāksmes organizators Egils Grasmanis.
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Apelācijas tiesas priekšvakarā Rīgā, pie Brīvības pieminekļa, aizvadīta sapulce cilvēktiesību aktīvistes un biedrības "Gribu palīdzēt bēgļiem" pārstāves Ievas Raubiško atbalstam. Pasākumā pulcējās teju 100 cilvēku, lai paustu solidaritāti pirms gaidāmās tiesas sēdes, vēsta 360TV Ziņas.
Šodien Latgales apgabaltiesa Rēzeknē apelācijas kārtībā sāks skatīt krimināllietu pret Ievu Raubiško. Viņa apsūdzēta par nelikumīgas robežas šķērsošanas organizēšanu personu grupai, proti, vairākiem Sīrijas izcelsmes cilvēkiem. Pirmās instances tiesa pērn aktīvistei piesprieda 200 stundu sabiedrisko darbu, taču viņa un arī prokuratūra spriedumu pārsūdzēja. Raubiško cer uz attaisnojošu spriedumu, prokuratūra vēlas aktīvistei reālu cietumsodu.
“Mēs šeit pulcējamies, lai parādītu, ka Rīgā un Latvijā ir cilvēki, kas aizstāv cilvēktiesības un kas nosoda to, ka cilvēktiesību aizstāvji tiek kriminalizēti,” par sapulces mērķi stāsta sanāksmes organizators Egils Grasmanis.
VIDEO:
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