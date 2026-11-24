Sezonas pēdējā ceļojumā jau šo sestdien, 28. novembrī, 360TV un izklaides platformas Tet+ šovs "Četri uz koferiem" vedīs skatītājus uz eksotisko Omānu — zemi, kur senas tradīcijas mijas ar elpu aizraujošu dabu un negaidītiem pavērsieniem. Šoreiz koferus sakravājuši radio balss Linda Samsonova, mūziķis Chris Noah, pasākumu vadītājs Arvis Zēmanis un māksliniece Iveta Simsone. Četrotni sagaida bīstams pārgājiens pa klinšu kanjonu, nakts tuksnesī, neparasti vietējie ēdieni un pat īsta smilšu vētra. Kādam nāksies stāties pretī bailēm no augstuma, bet citam — saskarties ar vietējo iedzīvotāju nosodošajiem skatieniem!
Pirmo ceļojuma posmu vadīs Linda Samsonova, un viņas pacietība tiks pārbaudīta jau pirmajā rītā — ceļabiedri būs aizgulējušies un izjaukuši dienas plānus. Omānas iepazīšana turpināsies ar tikšanos ar kādu latvieti, kurš apprecējis omānieti, izbraucienu pa Arābu jūru un Maskatas krāšņā tirgus apmeklējumu. Taču ātri vien kļūs skaidrs, ka eksotiskajā valstī nauda kūst tikpat strauji kā ledus karstā saulē. Vēlāk Linda ceļabiedrus aizvedīs uz gleznainu kalnu oāzi, kur gaidīs pārgājiens pa ūdens ieskautām klinšu takām. Vai viņai vispār izdosies iekļauties ceļojuma budžetā?
Stafeti pārņems Chris Noah, kurš būs iecerējis parādīt Omānas vēsturiskās pilsētas un varenos kalnus. Tomēr par šī posma īsto pārbaudījumu kļūs Čūskas kanjons — pārgājiens, kurā nāksies gan peldēt, gan rāpties pāri klintīm, gan laisties lejup pa virvēm. Īpaši smagi klāsies Ivetai Simsonei, kurai nāksies pārvarēt paniskas bailes no augstuma. Neiztiks arī bez asarām! Pēc pārgājiena ceļotājus gaidīs pusdienas kāda vietējā iedzīvotāja mājās, kur galdā cels tradicionālo plovu, ko omānieši ēd ar rokām. Vai visi būs gatavi šādai maltītei?
Trešajā posmā vadības grožus pārņems Arvis Zēmanis, vedot komandu uz Omānas tuksnesi. Tur viņus gaidīs nakšņošana teltīs, traukšanās pāri smilšu kāpām, tikšanās ar kamieļiem un braucieni pa smiltīm ar dēļiem. Taču tuksnesis sagādās arī skarbu pārsteigumu — ceļotāji iekļūs īstā smilšu vētrā, ko pavadīs spēcīgs lietus. Vēja brāzmas būs tik niknas, ka cietīs pat nomas automašīnas durvis…
Noslēdzošo ceļojuma daļu vadīs Iveta Simsone, parādot pārējiem Omānas austrumu piekrasti. Suras zivju tirgū uzmanību piesaistīs ne tikai eksotiskie jūras iemītnieki, bet arī vietējo attieksme pret tūristiem — īpaši Lindas Samsonovas apģērbs dažiem šķitīs pārāk izaicinošs. Ceļotāji iepazīs arī omāniešu tradīcijas un seno kuģu būvniecību, bet pelde pludmalē izvērtīsies par īstu izaicinājumu, jo ierastajos peldkostīmos ūdenī doties nedrīkst. Vakara izskaņā Iveta sarūpēs īpašu pārsteigumu — iespēju tuvumā vērot milzīgus jūras bruņurupučus un tikko izšķīlušos mazuļus!
Iepazīsti Omānas krāšņo dabu, neparastās tradīcijas un ceļojuma kuriozus kopā ar Lindu Samsonovu, Chris Noah, Arvi Zēmani un Ivetu Simsoni šovā "Četri uz koferiem" izklaides platformā Tet+ un katru sestdienu pulksten 20.30 kanālā 360TV!
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Sezonas pēdējā ceļojumā jau šo sestdien, 28. novembrī, 360TV un izklaides platformas Tet+ šovs "Četri uz koferiem" vedīs skatītājus uz eksotisko Omānu — zemi, kur senas tradīcijas mijas ar elpu aizraujošu dabu un negaidītiem pavērsieniem. Šoreiz koferus sakravājuši radio balss Linda Samsonova, mūziķis Chris Noah, pasākumu vadītājs Arvis Zēmanis un māksliniece Iveta Simsone. Četrotni sagaida bīstams pārgājiens pa klinšu kanjonu, nakts tuksnesī, neparasti vietējie ēdieni un pat īsta smilšu vētra. Kādam nāksies stāties pretī bailēm no augstuma, bet citam — saskarties ar vietējo iedzīvotāju nosodošajiem skatieniem!
Pirmo ceļojuma posmu vadīs Linda Samsonova, un viņas pacietība tiks pārbaudīta jau pirmajā rītā — ceļabiedri būs aizgulējušies un izjaukuši dienas plānus. Omānas iepazīšana turpināsies ar tikšanos ar kādu latvieti, kurš apprecējis omānieti, izbraucienu pa Arābu jūru un Maskatas krāšņā tirgus apmeklējumu. Taču ātri vien kļūs skaidrs, ka eksotiskajā valstī nauda kūst tikpat strauji kā ledus karstā saulē. Vēlāk Linda ceļabiedrus aizvedīs uz gleznainu kalnu oāzi, kur gaidīs pārgājiens pa ūdens ieskautām klinšu takām. Vai viņai vispār izdosies iekļauties ceļojuma budžetā?
Stafeti pārņems Chris Noah, kurš būs iecerējis parādīt Omānas vēsturiskās pilsētas un varenos kalnus. Tomēr par šī posma īsto pārbaudījumu kļūs Čūskas kanjons — pārgājiens, kurā nāksies gan peldēt, gan rāpties pāri klintīm, gan laisties lejup pa virvēm. Īpaši smagi klāsies Ivetai Simsonei, kurai nāksies pārvarēt paniskas bailes no augstuma. Neiztiks arī bez asarām! Pēc pārgājiena ceļotājus gaidīs pusdienas kāda vietējā iedzīvotāja mājās, kur galdā cels tradicionālo plovu, ko omānieši ēd ar rokām. Vai visi būs gatavi šādai maltītei?
Trešajā posmā vadības grožus pārņems Arvis Zēmanis, vedot komandu uz Omānas tuksnesi. Tur viņus gaidīs nakšņošana teltīs, traukšanās pāri smilšu kāpām, tikšanās ar kamieļiem un braucieni pa smiltīm ar dēļiem. Taču tuksnesis sagādās arī skarbu pārsteigumu — ceļotāji iekļūs īstā smilšu vētrā, ko pavadīs spēcīgs lietus. Vēja brāzmas būs tik niknas, ka cietīs pat nomas automašīnas durvis…
Noslēdzošo ceļojuma daļu vadīs Iveta Simsone, parādot pārējiem Omānas austrumu piekrasti. Suras zivju tirgū uzmanību piesaistīs ne tikai eksotiskie jūras iemītnieki, bet arī vietējo attieksme pret tūristiem — īpaši Lindas Samsonovas apģērbs dažiem šķitīs pārāk izaicinošs. Ceļotāji iepazīs arī omāniešu tradīcijas un seno kuģu būvniecību, bet pelde pludmalē izvērtīsies par īstu izaicinājumu, jo ierastajos peldkostīmos ūdenī doties nedrīkst. Vakara izskaņā Iveta sarūpēs īpašu pārsteigumu — iespēju tuvumā vērot milzīgus jūras bruņurupučus un tikko izšķīlušos mazuļus!
Iepazīsti Omānas krāšņo dabu, neparastās tradīcijas un ceļojuma kuriozus kopā ar Lindu Samsonovu, Chris Noah, Arvi Zēmani un Ivetu Simsoni šovā "Četri uz koferiem" izklaides platformā Tet+ un katru sestdienu pulksten 20.30 kanālā 360TV!
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