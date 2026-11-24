Partijas "Progresīvie" Saeimas frakcija tuvākajā laikā aicinās "Apvienotā saraksta" (AS) deleģēto finanšu ministru Kārli Purgaili ierasties frakcijā, lai skaidrotu savu redzējumu par nākamā gada budžeta ietekmi uz vismazāk aizsargātajām sabiedrības grupām.
"Progresīvie" ministru uz tikšanos aicinājuši 2. decembrī plkst. 13.
Partija norāda, ka publiskajā telpā izskanējuši valdības plāni samazināt izdevumus, tostarp iesaldējot neapliekamā minimuma palielināšanu. Vienlaikus valdība esot iecerējusi samazināt kapitāla pieauguma nodokli no 25,5% līdz 17%, kā arī nodrošināt dažādus nodokļu atvieglojumus investīcijām.
"Progresīvie" uzskata, ka būtu netaisnīgi iesaldēt neapliekamo minimumu, vienlaikus samazinot nodokļu slogu turīgākiem iedzīvotājiem. Partija arī norāda, ka budžeta veidošanā nav pieļaujami risinājumi, kas samazina ienākumu līmeni vismazāk aizsargātajiem iedzīvotājiem vai sadārdzina veselības aprūpes un izglītības pakalpojumus.
Kā norādījis partijas "Progresīvie" Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Andris Šuvajevs, iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus iespējams mainīt tikai tad, ja valsts vienlaikus veic papildu ieguldījumus izglītībā un veselības aprūpē, pretējā gadījumā plānotās izmaiņas visvairāk izjutīs iedzīvotāji.
Tādēļ frakcija nolēmusi aicināt ministru Purgaili uz sarunu ar deputātiem par nākamā gada budžeta prioritātēm un to ietekmi uz mazaizsargātajām sabiedrības grupām.
Purgailis pirmdien intervijā TV3 sprieda, ka Latvijā būtu jāpārskata iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlaides ilgtermiņa uzkrājumiem, izglītībai un ārstniecībai, kā arī, iespējams, jāatceļ atbrīvojums no nodokļa laimestiem līdz 3000 eiro.
Ministrs uzsvēra, ka valdības mērķis ir nepalielināt nodokļus, bet pārskatīt atsevišķus nodokļu atvieglojumus, kuru administrēšana ne vienmēr attaisno sasniedzamo rezultātu. Pēc viņa teiktā, runa nav par atvieglojumu pilnīgu atcelšanu, bet gan to piemērošanas izvērtēšanu.
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Partijas "Progresīvie" Saeimas frakcija tuvākajā laikā aicinās "Apvienotā saraksta" (AS) deleģēto finanšu ministru Kārli Purgaili ierasties frakcijā, lai skaidrotu savu redzējumu par nākamā gada budžeta ietekmi uz vismazāk aizsargātajām sabiedrības grupām.
"Progresīvie" ministru uz tikšanos aicinājuši 2. decembrī plkst. 13.
Partija norāda, ka publiskajā telpā izskanējuši valdības plāni samazināt izdevumus, tostarp iesaldējot neapliekamā minimuma palielināšanu. Vienlaikus valdība esot iecerējusi samazināt kapitāla pieauguma nodokli no 25,5% līdz 17%, kā arī nodrošināt dažādus nodokļu atvieglojumus investīcijām.
"Progresīvie" uzskata, ka būtu netaisnīgi iesaldēt neapliekamo minimumu, vienlaikus samazinot nodokļu slogu turīgākiem iedzīvotājiem. Partija arī norāda, ka budžeta veidošanā nav pieļaujami risinājumi, kas samazina ienākumu līmeni vismazāk aizsargātajiem iedzīvotājiem vai sadārdzina veselības aprūpes un izglītības pakalpojumus.
Kā norādījis partijas "Progresīvie" Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Andris Šuvajevs, iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus iespējams mainīt tikai tad, ja valsts vienlaikus veic papildu ieguldījumus izglītībā un veselības aprūpē, pretējā gadījumā plānotās izmaiņas visvairāk izjutīs iedzīvotāji.
Tādēļ frakcija nolēmusi aicināt ministru Purgaili uz sarunu ar deputātiem par nākamā gada budžeta prioritātēm un to ietekmi uz mazaizsargātajām sabiedrības grupām.
Purgailis pirmdien intervijā TV3 sprieda, ka Latvijā būtu jāpārskata iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlaides ilgtermiņa uzkrājumiem, izglītībai un ārstniecībai, kā arī, iespējams, jāatceļ atbrīvojums no nodokļa laimestiem līdz 3000 eiro.
Ministrs uzsvēra, ka valdības mērķis ir nepalielināt nodokļus, bet pārskatīt atsevišķus nodokļu atvieglojumus, kuru administrēšana ne vienmēr attaisno sasniedzamo rezultātu. Pēc viņa teiktā, runa nav par atvieglojumu pilnīgu atcelšanu, bet gan to piemērošanas izvērtēšanu.
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