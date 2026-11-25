Bērna ikdienu ārzemēs veido vairākas valodas – skolā, draugu lokā, sabiedrībā un digitālajā vidē runā mītnes valsts valodā, mājās ar mammu runā vienā valodā, ar tēti sazinās citā.
Reizēm bērns latviski visu saprot, bet atbild citā valodā. Kā panākt, lai latviešu valoda bērnam būtu ne tikai mantojums, bet arī valoda, kurā viņš vēlas veidot attiecības, dalīties savās domās un justies piederīgs?
Sanita Martena daudz laika pavada Latgalē, kur viņa ir profesore Rīgas Tehniskās universitātes Rēzeknes akadēmijā. Viņa pēta daudzvalodību un valodu dzīvotspēju, filoloģijas doktora disertāciju aizstāvējusi par to, kāpēc mazākumtautību skolās bērni nevar iemācīties latviešu valodu. Berlīnē dzīvo viņas 15 gadus vecais dēls Miks un vīrs, vācu lingvists Heiko F. Martens. Viņa bieži dodas pie ģimenes Vācijā. Viņa ir īstais cilvēks, kam jautāt par latviešu valodas saglabāšanu ģimenē, kurā ir vairākas valodas. Pērn iznākusi viņas grāmata "Valodu jauda: no ģimenes līdz sabiedrībai", kurā aplūko, kā bilingvālas un multilingvālas ģimenes izvēlas ikdienas saziņas valodu.
Vai Latvijā pietiekami izprot diasporas pieredzi un izaicinājumus? Vai valodas saglabāšanas jautājumi tiek skatīti, ņemot vērā ģimeņu reālo dzīvi ārpus Latvijas?
S. Martena: Tie, kas vēlas saprast, to saprot, jo informācijas par diasporas latviešiem ir daudz. Tomēr pietrūkst kopskata. Būtu nozīmīgi izdot šāda veida apkopojumu jeb pētījumu. Diasporas pieredze ir ļoti daudzveidīga un atšķirīga. To varētu salīdzināt ar mozaīku, kas sastāv no daudziem maziem gabaliņiem. Ir kopīgas problēmas – valodas noturēšana, skolu darbība, vecāku pārliecināšana un informēšana. Taču katrā valstī ir arī individuālie stāsti un atšķirīga sociolingvistiskā situācija un attieksme pret daudzvalodību. Tāpēc politikas veidotājiem nav vienkārši atrast risinājumu, kas derētu visiem.
Savā grāmatā norādāt, ka valoda ir ne tikai saziņas līdzeklis, bet arī identitātes un piederības daļa. Kā šī izpratne veidojas bērnam, kurš aug ārpus Latvijas? Vai latviešu valoda viņam var kļūt tikpat nozīmīga kā tās valsts valoda, kurā viņš dzīvo?
Pētījumu dati rāda, ka ir milzīga atšķirība bērnu pieredzē, kas saistīta ar to, kad viņš ir izbraucis no Latvijas – vai tas noticis līdz skolas vecumam vai vēlāk. Ja bērns izbraucis vēlāk (pēc septiņu līdz deviņu gadu vecuma), tad latviskā identitāte viņam ir diezgan stipra, jo Latvijā bijusi pirmskolas vai sākumskolas pieredze. Šī saikne var saglabāties ļoti spēcīga arī pēc pārcelšanās – fiziskā telpa vairs nav Latvija, bet mentālā telpa vēl ilgu laiku ir tur, jo ģimene pēc aizbraukšanas vēl dzīvo latviešu valodā, sazinās ar radiem un patērē Latvijas medijus. Ģimene spēlē ļoti izšķirošu lomu – ko dara, ar ko runā, ar ko tiekas, kādi mediji skan mājās, jo tas ļoti nodrošina latviešu valodas noturību.
Par piemēru varu minēt kādu ģimeni Berlīnē, kur vecākajam bērnam latviskais ir spēcīgs, bet jaunākais bērns, kas piedzimis Vācijā, teic, ka latviešu valoda nav tāda vērtība, tā ir sarunvaloda un ģimenes valoda. Valodnieks Bernards Spolskis (Bernard Spolsky), par valodas politiku runājot, skaidri norāda, ka bērns mājās ienes citu valodu un tas ir dabiski. Jo vairāk bērns attālinās no ģimenes un viņam lielāka vērtība ir draugi, partneris, jo vairāk ienāk citas valodas.
Un kā ar trimdas latviešiem salīdzinājumā ar tiem, kuri izbraukuši nesen?
Trimdas pieredze un mūsdienu emigrācija atšķiras. Pēckara trimdā bieži bija spēcīga misijas apziņa – cilvēki uzskatīja, ka viņu pienākums ir saglabāt latviešu valodu un kultūru, jo Latvijā to apdraudēja padomju vara. Tāpēc dažkārt mājās bija pat tīri autoritāra nostāja valodas lietošanā un saglabāšanā – vecāki runāja tikai latviešu valodā un uz bērnu pat nepaskatījās, ja viņš neuzrunāja latviešu valodā.
Mūsdienu migrācijas iemesli ir daudzveidīgāki – ekonomiskie un personiskie – iemīlēšanās un pārcelšanās uz citu dzīvesvietu. Valodas saglabāšanas misija nav tik izteikta. Pārceļoties ģimenes sākumā bieži ir aizņemtas ar dzīves iekārtošanu jaunajā valstī, un tad nav laika domāt, kā noturēt valodu. Valodas saglabāšanas jautājums var kļūt aktuālāks vēlāk, kad vecāki pamana, ka jaunākie bērni neatbild latviski, bet arvien vairāk lieto mītnes zemes valodu.
Bērnu nevar nosodīt, viņu jāmēģina saprast, jo personiskā identitāte var vispār nebūt latviska, tā var būt pat nesaistīta ar kādu noteiktu valsti, bet, piemēram, saistīta ar mūzikas žanru. Sociālā kultūras identitāte veidojas caur ģimeni – vide mājās, runāšana, stāstu stāstīšana latviešu valodā. Ļoti svarīgi ir darīt lietas kopā – kopā skatīties multfilmas, kopā darīt lietas. Tad iespējams arī noturēt, uzturēt un attīstīt patību – es esmu arī latvietis. Tas ir liels darbs, jo nepietiek tikai domāt par to vai vēlēties, bet ir arī jāmenedžē, lai latviešu valoda nav tikai kā sarunvaloda.
Daudzās diasporas ģimenēs mājās skan vairākas valodas. Kā vecākiem veidot apzinātu ģimenes valodas politiku, lai latviešu valoda nekļūtu par mazāk svarīgu vai tikai īpašos gadījumos lietojamu valodu?
Ģimenes valodas politika nav tikai deklarācija par to, kurā valodā ģimenē gribētu runāt. Ģimene vienojas savā starpā, kurā valodā viņi sazināsies ar bērniem, bet pašam bērnam tas nav obligāti jāzina. Bērnam tas ir jāsajūt praksē un darbībā – bērns notic tam, ko vecāki dara, nevis tikai tam, ko viņi pasaka. Vecākiem ir jābūt konsekventiem valodas lietojumā un savās stratēģijās. Piemēram, ja bērns, atnācis no skolas, turpina atbildēt skolas valodā, kā vecāki tādā situācijā reaģē – iztulko bērna teikto un konsekventi turpina sarunu latviešu valodā vai neatbild tik ilgi, kamēr bērns pāriet uz latviešu valodu. Tomēr jāatceras tas, ka cilvēciskās attiecības ir svarīgākas par valodu. Emocionālajiem faktoriem ir būtiska ietekme uz lingvistisko attieksmi. Tāpēc nevar bērnu ignorēt, ja viņš nerunā latviski, jo viņam var veidoties negatīva attieksme pret vecākiem un tādējādi arī pret latviešu valodu. Vecākiem jābūt elastīgiem un jāņem vērā bērna vajadzības, vecums un emocionālais stāvoklis.
Kā saglabāt latviešu valodu ģimenē, kur viens no vecākiem ir latvietis, bet otrs latviski nerunā? Vai kopīgā ģimenes valoda var būt arī trešā – mītnes zemes – valoda?
Pārslēgšanās un tas, ja vecāki neturpina saziņu dzimtajā valodā, ir pakāpeniska atteikšanās no tās. Tas arī nozīmē, ar katru gadu komunikācija vecāku dzimtajā valodā kļūs arvien grūtāka. Tomēr vēlāk, pusaudža gados, kad bērni meklē savu identitāti, piederību un dažkārt vēlas atšķirties no vienaudžiem, viņi var pārmest vecākiem, kāpēc viņi nav iemācījuši tiem latviešu valodu.
Taču vecākus nevar nosodīt, jo mēs nezinām, kas notiek ģimenē. Dažkārt pāriešana uz citu valodu ir vienīgais veids, kā noturēt laulību.
Iespējams, ka partneris neakceptē, jo nesaprot valodu, kurā partneris runā ar bērnu. Ļoti svarīga ir partnera pozitīva lingvistiskā attieksme. Šādus gadījumus gan savā grāmatā es neapskatu.
Grāmatā rakstu par tiem gadījumiem, kad mamma pati šaubās un var ietekmēt bērnu latviešu valodas apguvi. Un mans ieteikums būtu – lūdzu nepārslēdzieties uz citu valodu! Jo pirmkārt ļoti bieži savas emocijas un domas precīzāk, detalizētāk varam nodot savā dzimtajā valodā un otrā valoda vienalga paliek tikai otrā, pat ja jaunajā mītnes valstī dzīvo jau daudzus gadus un valoda kļuvusi gandrīz kā otrā dzimtā valoda.
Ja bērns neatbild latviski, vecāku konsekventā pieeja atbildēt tikai latviski nodrošina to, ka bērns turpina mācīties – klausīšanās prasme ir ļoti svarīga. Tas ir tā sauktais receptīvais multilingvisms – bērns turpina klausīties, saprot, un būs situācija, kad bērns to ņems no galvas ārā un tas pāries produktīvajās prasmēs. Tāpēc principiāla nostāja nepāriet uz citu valodu ir ļoti svarīga. Bilingvālās vai multilingvālās ģimenēs saziņa notiek paralēli vairākās valodās un bērnam tas var būt kā labs piemērs, ka daudzvalodība ir realitāte.
Didaktiski bērnu var ietekmēt ar stāstiem – bērniem patīk klausīties vecāku stāstus – par dzimtu, par savu bērnību, par valodu. Caur tiem bērns saprot, kāpēc vecākam ir svarīgi noturēt latviešu valodu. Stāsti piešķir jēgu un ļauj bērnam saprast, ka valoda ir daļa no cilvēka – latviešu valoda ir daļa no mammas vai tēta. Bērniem patīk stāsti – nevis pamācoši, bet stāstot, kāpēc tas ir svarīgi.
Kā panākt, lai bērnam pašam rastos vēlme atbildēt latviski? Vai te var palīdzēt kontakts ar ģimenes locekļiem – ciemošanās pie vecvecākiem, tantēm un onkuļiem, regulārs kontakts ar māsīcām un brālēniem vai citiem radiniekiem Latvijā?
Jo biežāk bērnam ir iespēja būt un iegremdēties latviskā vidē, jo tam ir lielāka ietekme. Imersija ir svarīga – emocionāli, sociāli, bērns sajūtas kā daļa no paplašinātās ģimenes un dzimtas tieši caur valodu. Vasaru pavadīšana Latvijā ir ļoti nozīmīga, tam reizēm ir lielāka ietekme nekā ikdienas valodas apguvei diasporā.
Citi aicina radus uz diasporu – māsīcas, brālēnus vai vecvecākus – un tad viņi rada latvisko vidi tur, ārpus Latvijas. Autentiskie valodas nesēji, kas nerunā jaunās mītnes zemes valodā, ir ļoti svarīgi – bērnam nav iespēja pārslēgties uz citu valodu un vienīgais kopīgais kods ir latviešu valoda.
Diasporas bērnam latviešu valoda bieži nav ikdienas valoda ārpus ģimenes. Bieži ir grūti sacensties ar lielajām valodām kā angļu, franču vai vācu. Kā panākt, ka latviešu valodai ir tikpat liela nozīme, un kā radīt motivāciju to lietot arī ārpus mājām?
Svarīgi ir latviešu valodu lietot trīs līmeņos – ģimenē, ārpus ģimenes un sabiedrībā. Nozīmīga ir ne tikai ģimene, bet arī kopiena – aktivitātes un notikumi latviešu valodā jeb sestdienas skola, draugi, kas runā latviski, kādas kopīgas aktivitātes. Valoda ir forma, un tādējādi ir jāpieklauvē pie satura – jāzina savs bērns, lai saprastu, kas bērnu interesē, un tad saturs ir jāieliek vēlamajā formā. Piemēram, mini futbola grupa jeb 5–6 bērni no bilingvālām vai latviešu ģimenēm ar latviešu treneri. Ja viņam patīk mūzika, var atrast skolotāju, kurš to māca latviešu valodā. Ja bērnam patīk kāda cita nodarbe, jāmeklē iespēja to sasaistīt ar latviešu valodu. Efekts var būt daudz lielāks, jo tā ir kopīga aktivitāte latviešu valodā. Tas palīdz saprast, ka latviešu valoda nav tikai privāta ģimenes valoda.
Makro jeb sabiedrības līmenī ir jāmeklē iespēja, kā jaunajā mītnes zemē ienest latviešu valodu, piemēram, atrast veidu, kā bērna skolā stāstīt par latviešu valodu un kultūru – valodu dienā vai vecāki paši var piedāvāt pastāstīt par Latviju. Tas palīdz bērnam saprast, ka latviešu valoda, lai arī maza, bet tai ir tikpat liela vērtība.
Iesaku vecākiem pašiem būt proaktīviem un meklēt veidus, kā latviešu valodu ienest pat tādos kontekstos, kur tā sākotnēji nav. Vide ļoti ietekmē – ja bērns redz, ka klases biedriem vai skolotājam ir interese, tas var radīt pozitīvu attieksmi, palīdzēt justies pieņemtam un novērtēt savu izcelsmi.
Mājās bieži mēs uzsvaru liekam uz lasīšanu, bet arī runāšana un stāstīšana ir ļoti svarīga – par visu, pat par to, kādas kokiem lapas nokrāsojušās, kādi putni apkārt. Tam ir arī atgriezenisks efekts jeb divvirzienu kustība – tādējādi arī vecākiem valoda ir dzīva un bērni pat palīdz iemācīties jaunas lietas. Vienā no intervijām ar diasporas vecākiem kāda mamma teica – "pateicoties meitām, es runāju latviski".
Bērni ir tie, kas mūsos uztur latviešu valodu – caur bērnu vecāki attīsta dzīvu latviešu valodu. Uztaustot saturu, kas bērnu interesē, vecāki var radīt interesi par latviešu valodu. Tomēr vecākiem ir jāinteresējas par latviski pieejamo saturu, lai to varētu bērnam piedāvāt un kopīgi patērēt – jaunākās filmas, grāmatas un digitālais saturs. Tieši šī dzīvā latviešu valoda var radīt vairāk diskusijas ar bērniem.
Daudzvalodīgās ģimenēs bērna vārdu krājums un prasmes katrā valodā var atšķirties. Vai nepieciešams tiekties uz vienādu valodas līmeni visās valodās? Vai arī kāda no valodām var būt dominējoša?
Dominējošas valodas var būt pat divas vai trīs valodas, tai nav jābūt tikai vienai valodai. Kā noturēt divas un trīs valodas? Jā, tā ir zināma konkurence, kurš vairāk piedāvās interesantu saturu. Tāda ir bijusi arī manā ģimenē. Jāsaglabā veselīga konkurence, atdeves nebūs, ja nebūs ieguldījuma.
Bilingvāliem, multilingvāliem bērniem dzirdes un skaņu izjūta ir ļoti spēcīga – bērni sajūt atšķirības intonācijā un izrunā. Piemēram, vīrs aizbrauca komandējumā, un es vēlējos pabeigt lasīt vācu valodas grāmatu, jo bija palikušas tikai trīs lapas. Tomēr bērns lūdza, lai labāk nelasu. Tāpat bija, kad vīrs mēģināja lasīt latviešu valodā. Katram tomēr jāpieturas pie savas valodas, lai nav konfliktējošā konkurence, jo tā var ļoti negatīvi ietekmēt bērna lingvistisko attieksmi. Tāpēc vispirms pieaugušajiem jābūt vienotiem, ka tas bagātina mūsu bērnu, ja viņš aug divās trīs valodās un kultūrās. Tomēr vecākiem visu laiku jātur roka uz pulsa, lai nekļūtu garlaicīgāks savā valodā – jāspēj piedāvāt aizraujošu saturu, lai bērna interese par valodu nezūd.
Sabiedrībā joprojām ir priekšstats, ka vairākas valodas bērnam var radīt apjukumu vai aizkavēt valodas attīstību. Ko rāda pētījumi?
Tie ir mīti, jo pētījumi jau no 60. gadiem šo ir atspēkojuši. Gan mani, gan starptautiskie pētījumi rāda, ka, ja bērns aug bilingvālā vai trilingvālā ģimenē, viņš var sākt runāt valodā mazliet vēlāk. Bērnam vajag vairāk laika, lai smadzenēs notiktu saslēgšanās – kurā brīdī ar ko un kurā valodā runāt. Jo konsekventāk kopš dzimšanas viņš apzinās, ka viena seja ir viena valoda un jo vecāki ir konsekventāki un principiālāki – nejauc valodas, jo bērnam apjukums ir mazāks. Bērns atspoguļo vecākus, un, ja viņi notur vienu valodu, tad bērnam ir vieglāk apzināties – mamma ir latviešu valoda, tētis ir franču valoda. Tāpēc nekādā gadījumā nav jāuztraucas, ka bērns sāk runāt vēlāk.
Šobrīd ir arī īpaši bilingvisma logopēdi, kas var palīdzēt bērniem, jo, piemēram, no vienas valodas pozīcijām bērna r burta izruna ir laba, bet otrā valodā tā ir slikta. Šādu latviešu valodas speciālistu gan ir maz.
Pētījumi rāda, ka vecākie bērni vislabāk zina etniskā mantojuma valodu, jo pirmkārt mamma ir mazāk nogurusi un viņai ir vairāk laika pirmajam bērnam. Pirmais bērns arī vairāk uzsūc informāciju – pamatā no komunikācijas ar vecākiem un vecvecākiem. Ar katru nākamo bērnu ir grūtāk. Jārēķinās, ka vecākais bērns no bērnudārza vai skolas jau ienesis citu valodu, mamma ir vairāk nogurusi vai aizņemta sadzīvē. Bieži bērni savā starpā sāk runāt bērnudārza vai skolas valodā, jo tā ir vieglāk. Bet, neskatoties uz to, vecākiem ir jāturpina komunicēt dzimtajā valodā, jo tādējādi bērni attīsta receptīvās prasmes latviešu valodā.
Mūsdienu globālajā pasaulē mediju saturs pārsvarā ir lielajās valodās...
Mūsdienās mediju telpa ir digitāla, nav jāizbrauc no valsts, lai varētu dzīvot citas valodas kultūrtelpā. Tāpēc runa ir par formu un saturu – citās valodās kompensē to, ko nevar dabūt latviešu valodā. Latviešu valodas aģentūras pētījuma "Par angļu valodas ietekmi jauniešu vidū Latvijā" dati rāda, ka jauniešiem, kas ikdienā daudz lieto angļu valodu – saziņā ar draugiem, caur sociālajiem tīkliem, ir ļoti pozitīva attieksme pret latviešu valodu.
Tas ir pieaugušo radīts mīts, ka jaunieši neciena latviešu valodu. Šie jaunieši ļoti labi apzinās, kas viņi ir, un viņiem ir ļoti pozitīva attieksme pret latviešu valodu, bet visbiežāk viņi patērē medijus angļu valodā – lasa grāmatas, skatās filmas, jo angļu valodā saturs ir daudz interesantāks.
Pusaudžiem ir ļoti grūti atrast saistošu latviešu literatūru. Cita valoda ienāk nevis tāpēc, ka jaunieši nevēlētos lietot latviešu valodu, bet saturs konkrētajam vecumposmam angļu valodā ir aizraujošāks.
Pēdējos gados kino industrijā Latvijā ir ļoti pozitīvs uzplaukums un sprādziens, un tur var atrast labu saturu arī jauniešiem. Integrēt valodu ikdienā nozīmē to integrēt caur medijiem, caur saturu, kas ir pieņemams. Bilingvālu un multilingvālu cilvēku priekšrocība ir iespēja meklēt sev interesantu saturu dažādās valodās.
Kas, jūsuprāt, ir svarīgākais, lai latviešu valoda saglabātos nākamajās paaudzēs ārpus Latvijas? Vai atbildība ir ģimenei, diasporas skolām vai valstij?
Svarīgākais ir kopdarbs – gluži kā mēs sakām Latvijas svētkos – Latvija, mana atbildība. Valodas saglabāšana ir mūsu atbildība un kopdarbs. Makro līmenī tas ir valsts atbalsts. Man šķiet, ja salīdzina ar citām valstīm, tas nav nemaz tik mazs. Mans vīrs smej, redzot to, cik Latvijas valsts dara latviskās identitātes noturēšanā diasporā, Vācija varētu pamācīties no tā. Viņaprāt, pat ja nedzīvo Latvijā, ir daudz iespējas mācīties latviešu valodu – nometnes, lietotnes, kursi u. c. Pat ja mums pašiem vienmēr liekas, ka varētu darīt vairāk un būtu nepieciešama lielāka palīdzība, tomēr, skatoties caur citu valodu prizmu, man šķiet, ka Latvija dara ļoti daudz. Varbūt reizēm mērķi ir pārāk īslaicīgi un haotiski un būtu nepieciešama ilgtermiņa un holistiskāka pieeja.
Mums ir izveidoti ļoti daudz resursu valodas apguvei. Reizēm ir jāapstājas, nevajag veidot jaunus, bet drīzāk jādomā, kā komunicēt par tiem, kā tos iedzīvināt un sastrukturēt – cilvēki ir apjukuši un nezina, kur tos meklēt. Iespējams, nepieciešams izveidot vienotu platformu, pārdomāt formātu, lai tas nodrošina piekļūstamību. Lai nepazūdam desmit dažādās vietnēs, bet lai viss pieejams vienā.
Mezo līmenī būtu jādomā par diasporas vietējām kopienām un aktivitātēm, jo īpaši par sestdienas skoliņām, kam ir ļoti liela ietekme valodas apzināšanās veidošanā. Bērniem ir ļoti nozīmīgi apzināties, ka latviešu valodā runā arī citas ģimenes un viņu vienaudži, svarīgi ir dzirdēt citas intonācijas un citu latviešu valodu. Vecākiem vajadzētu domāt, ko paši var organizēt bērniem – piemēram, bērns grib mācīties mūziku –, un tad mēģināt atrast latviešu skolotāju. Tādējādi iebarojot "divus vienā" jeb valodas un satura integrētu mācīšanos – mācās mūziku, bet to dara latviski.
Mikro līmenis jeb centrs ir ģimene – runāšana, stāstīšana, kopīga klausīšanās, zīmēšana (arī latviski), kopīga pasaku lasīšana vai vecāki lasa priekšā. Kādreiz pastāvēja viedoklis, ka bērnam priekšā jālasa līdz brīdim, kamēr viņš pats sāk lasīt. Somijā pirms aptuveni pieciem gadiem veikts pētījums norāda, ka bērniem jālasa līdz 11–12 gadu vecumam. Jo, kamēr bērns vēl tekoši nelasa – tikai boksterē, viņam tik daudz enerģija aiziet, lai tehniski izlasītu, pārvērstu burtus skaņās. Tikmēr viņš nespēj baudīt saturu. Sākumā vecāki var izteiksmīgi lasīt priekšā un pēcāk pārmaiņus ar bērniem – vienu nodaļu vecāki, otru bērns. Tas ir kopā pavadīts laiks. Lai valoda dzīvotu, ir jādzīvo ar to kopā. Lai būtu pozitīva attieksme, ir jābūt pozitīvām attiecībām. Tas ir kopdarbs.
Mērķi un rezultāti
Viena seja – viena valoda
Plānā darbam ar diasporu 2024.–2026. gadam ir paredzēta diasporas vecāku izglītošana, bet daudzvalodīgās ģimenes tajā nav izdalītas kā atsevišķa mērķgrupa. Latviešu valodas aģentūrai (LVA) jāorganizē metodikas kursi, semināri un meistarklases mītnes zemēs un tiešsaistē. Praksē LVA ir rīkojusi semināru 318 vecākiem "Kā izbrīvēt telpu latviešu valodai daudzvalodīgā ģimenē un apkārtējā vidē?" 2024. gada aprīlī.
Par jauktajām ģimenēm ieteikumi sniegti Izglītības un zinātnes ministrijas un LVA pasūtītajā pētījumā "Latviešu valoda diasporā: situācijas izpēte". Tajā ieteikts vecākiem semināros piedāvāt praktiskus saziņas modeļus tieši situācijām, kad ģimenē runā vairākās valodās un kad mītnes zemes valoda no bērnudārza vai skolas ienāk mājas sarunās. 2024. gadā LVA izdeva Ingas Sindi grāmatu "Mamma saka ābols, papa saka Apfel" par to, kā saglabāt latviešu valodu divvalodīgās un daudzvalodīgās ģimenēs.
Rīgā 2023. gadā dibinātā biedrība "Latviešu valoda diasporas ģimenēs" (reģistrēta kā Latviešu valodas uzturēšana diasporas ģimenēs) aptver vecākus no dažādām valstīm. Biedrība uztur "Latviešu valoda diasporas ģimenēs" lapu vecākiem "Facebook" (@lvdiasporasgimenes) un "Instagram" profilu, kā arī veido raidierakstu "Vārti".
Klausot valodu ekspertei Dr. phil. Sanita Mertenai, nākamajam plānam darbam ar diasporu vajadzētu tapt nevis trim, bet turpmākajiem pieciem gadiem.
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Bērna ikdienu ārzemēs veido vairākas valodas – skolā, draugu lokā, sabiedrībā un digitālajā vidē runā mītnes valsts valodā, mājās ar mammu runā vienā valodā, ar tēti sazinās citā.
Reizēm bērns latviski visu saprot, bet atbild citā valodā. Kā panākt, lai latviešu valoda bērnam būtu ne tikai mantojums, bet arī valoda, kurā viņš vēlas veidot attiecības, dalīties savās domās un justies piederīgs?
Sanita Martena daudz laika pavada Latgalē, kur viņa ir profesore Rīgas Tehniskās universitātes Rēzeknes akadēmijā. Viņa pēta daudzvalodību un valodu dzīvotspēju, filoloģijas doktora disertāciju aizstāvējusi par to, kāpēc mazākumtautību skolās bērni nevar iemācīties latviešu valodu. Berlīnē dzīvo viņas 15 gadus vecais dēls Miks un vīrs, vācu lingvists Heiko F. Martens. Viņa bieži dodas pie ģimenes Vācijā. Viņa ir īstais cilvēks, kam jautāt par latviešu valodas saglabāšanu ģimenē, kurā ir vairākas valodas. Pērn iznākusi viņas grāmata "Valodu jauda: no ģimenes līdz sabiedrībai", kurā aplūko, kā bilingvālas un multilingvālas ģimenes izvēlas ikdienas saziņas valodu.
Vai Latvijā pietiekami izprot diasporas pieredzi un izaicinājumus? Vai valodas saglabāšanas jautājumi tiek skatīti, ņemot vērā ģimeņu reālo dzīvi ārpus Latvijas?
S. Martena: Tie, kas vēlas saprast, to saprot, jo informācijas par diasporas latviešiem ir daudz. Tomēr pietrūkst kopskata. Būtu nozīmīgi izdot šāda veida apkopojumu jeb pētījumu. Diasporas pieredze ir ļoti daudzveidīga un atšķirīga. To varētu salīdzināt ar mozaīku, kas sastāv no daudziem maziem gabaliņiem. Ir kopīgas problēmas – valodas noturēšana, skolu darbība, vecāku pārliecināšana un informēšana. Taču katrā valstī ir arī individuālie stāsti un atšķirīga sociolingvistiskā situācija un attieksme pret daudzvalodību. Tāpēc politikas veidotājiem nav vienkārši atrast risinājumu, kas derētu visiem.
Savā grāmatā norādāt, ka valoda ir ne tikai saziņas līdzeklis, bet arī identitātes un piederības daļa. Kā šī izpratne veidojas bērnam, kurš aug ārpus Latvijas? Vai latviešu valoda viņam var kļūt tikpat nozīmīga kā tās valsts valoda, kurā viņš dzīvo?
Pētījumu dati rāda, ka ir milzīga atšķirība bērnu pieredzē, kas saistīta ar to, kad viņš ir izbraucis no Latvijas – vai tas noticis līdz skolas vecumam vai vēlāk. Ja bērns izbraucis vēlāk (pēc septiņu līdz deviņu gadu vecuma), tad latviskā identitāte viņam ir diezgan stipra, jo Latvijā bijusi pirmskolas vai sākumskolas pieredze. Šī saikne var saglabāties ļoti spēcīga arī pēc pārcelšanās – fiziskā telpa vairs nav Latvija, bet mentālā telpa vēl ilgu laiku ir tur, jo ģimene pēc aizbraukšanas vēl dzīvo latviešu valodā, sazinās ar radiem un patērē Latvijas medijus. Ģimene spēlē ļoti izšķirošu lomu – ko dara, ar ko runā, ar ko tiekas, kādi mediji skan mājās, jo tas ļoti nodrošina latviešu valodas noturību.
Par piemēru varu minēt kādu ģimeni Berlīnē, kur vecākajam bērnam latviskais ir spēcīgs, bet jaunākais bērns, kas piedzimis Vācijā, teic, ka latviešu valoda nav tāda vērtība, tā ir sarunvaloda un ģimenes valoda. Valodnieks Bernards Spolskis (Bernard Spolsky), par valodas politiku runājot, skaidri norāda, ka bērns mājās ienes citu valodu un tas ir dabiski. Jo vairāk bērns attālinās no ģimenes un viņam lielāka vērtība ir draugi, partneris, jo vairāk ienāk citas valodas.
Un kā ar trimdas latviešiem salīdzinājumā ar tiem, kuri izbraukuši nesen?
Trimdas pieredze un mūsdienu emigrācija atšķiras. Pēckara trimdā bieži bija spēcīga misijas apziņa – cilvēki uzskatīja, ka viņu pienākums ir saglabāt latviešu valodu un kultūru, jo Latvijā to apdraudēja padomju vara. Tāpēc dažkārt mājās bija pat tīri autoritāra nostāja valodas lietošanā un saglabāšanā – vecāki runāja tikai latviešu valodā un uz bērnu pat nepaskatījās, ja viņš neuzrunāja latviešu valodā.
Mūsdienu migrācijas iemesli ir daudzveidīgāki – ekonomiskie un personiskie – iemīlēšanās un pārcelšanās uz citu dzīvesvietu. Valodas saglabāšanas misija nav tik izteikta. Pārceļoties ģimenes sākumā bieži ir aizņemtas ar dzīves iekārtošanu jaunajā valstī, un tad nav laika domāt, kā noturēt valodu. Valodas saglabāšanas jautājums var kļūt aktuālāks vēlāk, kad vecāki pamana, ka jaunākie bērni neatbild latviski, bet arvien vairāk lieto mītnes zemes valodu.
Bērnu nevar nosodīt, viņu jāmēģina saprast, jo personiskā identitāte var vispār nebūt latviska, tā var būt pat nesaistīta ar kādu noteiktu valsti, bet, piemēram, saistīta ar mūzikas žanru. Sociālā kultūras identitāte veidojas caur ģimeni – vide mājās, runāšana, stāstu stāstīšana latviešu valodā. Ļoti svarīgi ir darīt lietas kopā – kopā skatīties multfilmas, kopā darīt lietas. Tad iespējams arī noturēt, uzturēt un attīstīt patību – es esmu arī latvietis. Tas ir liels darbs, jo nepietiek tikai domāt par to vai vēlēties, bet ir arī jāmenedžē, lai latviešu valoda nav tikai kā sarunvaloda.
Daudzās diasporas ģimenēs mājās skan vairākas valodas. Kā vecākiem veidot apzinātu ģimenes valodas politiku, lai latviešu valoda nekļūtu par mazāk svarīgu vai tikai īpašos gadījumos lietojamu valodu?
Ģimenes valodas politika nav tikai deklarācija par to, kurā valodā ģimenē gribētu runāt. Ģimene vienojas savā starpā, kurā valodā viņi sazināsies ar bērniem, bet pašam bērnam tas nav obligāti jāzina. Bērnam tas ir jāsajūt praksē un darbībā – bērns notic tam, ko vecāki dara, nevis tikai tam, ko viņi pasaka. Vecākiem ir jābūt konsekventiem valodas lietojumā un savās stratēģijās. Piemēram, ja bērns, atnācis no skolas, turpina atbildēt skolas valodā, kā vecāki tādā situācijā reaģē – iztulko bērna teikto un konsekventi turpina sarunu latviešu valodā vai neatbild tik ilgi, kamēr bērns pāriet uz latviešu valodu. Tomēr jāatceras tas, ka cilvēciskās attiecības ir svarīgākas par valodu. Emocionālajiem faktoriem ir būtiska ietekme uz lingvistisko attieksmi. Tāpēc nevar bērnu ignorēt, ja viņš nerunā latviski, jo viņam var veidoties negatīva attieksme pret vecākiem un tādējādi arī pret latviešu valodu. Vecākiem jābūt elastīgiem un jāņem vērā bērna vajadzības, vecums un emocionālais stāvoklis.
Kā saglabāt latviešu valodu ģimenē, kur viens no vecākiem ir latvietis, bet otrs latviski nerunā? Vai kopīgā ģimenes valoda var būt arī trešā – mītnes zemes – valoda?
Pārslēgšanās un tas, ja vecāki neturpina saziņu dzimtajā valodā, ir pakāpeniska atteikšanās no tās. Tas arī nozīmē, ar katru gadu komunikācija vecāku dzimtajā valodā kļūs arvien grūtāka. Tomēr vēlāk, pusaudža gados, kad bērni meklē savu identitāti, piederību un dažkārt vēlas atšķirties no vienaudžiem, viņi var pārmest vecākiem, kāpēc viņi nav iemācījuši tiem latviešu valodu.
Taču vecākus nevar nosodīt, jo mēs nezinām, kas notiek ģimenē. Dažkārt pāriešana uz citu valodu ir vienīgais veids, kā noturēt laulību.
Iespējams, ka partneris neakceptē, jo nesaprot valodu, kurā partneris runā ar bērnu. Ļoti svarīga ir partnera pozitīva lingvistiskā attieksme. Šādus gadījumus gan savā grāmatā es neapskatu.
Grāmatā rakstu par tiem gadījumiem, kad mamma pati šaubās un var ietekmēt bērnu latviešu valodas apguvi. Un mans ieteikums būtu – lūdzu nepārslēdzieties uz citu valodu! Jo pirmkārt ļoti bieži savas emocijas un domas precīzāk, detalizētāk varam nodot savā dzimtajā valodā un otrā valoda vienalga paliek tikai otrā, pat ja jaunajā mītnes valstī dzīvo jau daudzus gadus un valoda kļuvusi gandrīz kā otrā dzimtā valoda.
Ja bērns neatbild latviski, vecāku konsekventā pieeja atbildēt tikai latviski nodrošina to, ka bērns turpina mācīties – klausīšanās prasme ir ļoti svarīga. Tas ir tā sauktais receptīvais multilingvisms – bērns turpina klausīties, saprot, un būs situācija, kad bērns to ņems no galvas ārā un tas pāries produktīvajās prasmēs. Tāpēc principiāla nostāja nepāriet uz citu valodu ir ļoti svarīga. Bilingvālās vai multilingvālās ģimenēs saziņa notiek paralēli vairākās valodās un bērnam tas var būt kā labs piemērs, ka daudzvalodība ir realitāte.
Didaktiski bērnu var ietekmēt ar stāstiem – bērniem patīk klausīties vecāku stāstus – par dzimtu, par savu bērnību, par valodu. Caur tiem bērns saprot, kāpēc vecākam ir svarīgi noturēt latviešu valodu. Stāsti piešķir jēgu un ļauj bērnam saprast, ka valoda ir daļa no cilvēka – latviešu valoda ir daļa no mammas vai tēta. Bērniem patīk stāsti – nevis pamācoši, bet stāstot, kāpēc tas ir svarīgi.
Kā panākt, lai bērnam pašam rastos vēlme atbildēt latviski? Vai te var palīdzēt kontakts ar ģimenes locekļiem – ciemošanās pie vecvecākiem, tantēm un onkuļiem, regulārs kontakts ar māsīcām un brālēniem vai citiem radiniekiem Latvijā?
Jo biežāk bērnam ir iespēja būt un iegremdēties latviskā vidē, jo tam ir lielāka ietekme. Imersija ir svarīga – emocionāli, sociāli, bērns sajūtas kā daļa no paplašinātās ģimenes un dzimtas tieši caur valodu. Vasaru pavadīšana Latvijā ir ļoti nozīmīga, tam reizēm ir lielāka ietekme nekā ikdienas valodas apguvei diasporā.
Citi aicina radus uz diasporu – māsīcas, brālēnus vai vecvecākus – un tad viņi rada latvisko vidi tur, ārpus Latvijas. Autentiskie valodas nesēji, kas nerunā jaunās mītnes zemes valodā, ir ļoti svarīgi – bērnam nav iespēja pārslēgties uz citu valodu un vienīgais kopīgais kods ir latviešu valoda.
Diasporas bērnam latviešu valoda bieži nav ikdienas valoda ārpus ģimenes. Bieži ir grūti sacensties ar lielajām valodām kā angļu, franču vai vācu. Kā panākt, ka latviešu valodai ir tikpat liela nozīme, un kā radīt motivāciju to lietot arī ārpus mājām?
Svarīgi ir latviešu valodu lietot trīs līmeņos – ģimenē, ārpus ģimenes un sabiedrībā. Nozīmīga ir ne tikai ģimene, bet arī kopiena – aktivitātes un notikumi latviešu valodā jeb sestdienas skola, draugi, kas runā latviski, kādas kopīgas aktivitātes. Valoda ir forma, un tādējādi ir jāpieklauvē pie satura – jāzina savs bērns, lai saprastu, kas bērnu interesē, un tad saturs ir jāieliek vēlamajā formā. Piemēram, mini futbola grupa jeb 5–6 bērni no bilingvālām vai latviešu ģimenēm ar latviešu treneri. Ja viņam patīk mūzika, var atrast skolotāju, kurš to māca latviešu valodā. Ja bērnam patīk kāda cita nodarbe, jāmeklē iespēja to sasaistīt ar latviešu valodu. Efekts var būt daudz lielāks, jo tā ir kopīga aktivitāte latviešu valodā. Tas palīdz saprast, ka latviešu valoda nav tikai privāta ģimenes valoda.
Makro jeb sabiedrības līmenī ir jāmeklē iespēja, kā jaunajā mītnes zemē ienest latviešu valodu, piemēram, atrast veidu, kā bērna skolā stāstīt par latviešu valodu un kultūru – valodu dienā vai vecāki paši var piedāvāt pastāstīt par Latviju. Tas palīdz bērnam saprast, ka latviešu valoda, lai arī maza, bet tai ir tikpat liela vērtība.
Iesaku vecākiem pašiem būt proaktīviem un meklēt veidus, kā latviešu valodu ienest pat tādos kontekstos, kur tā sākotnēji nav. Vide ļoti ietekmē – ja bērns redz, ka klases biedriem vai skolotājam ir interese, tas var radīt pozitīvu attieksmi, palīdzēt justies pieņemtam un novērtēt savu izcelsmi.
Mājās bieži mēs uzsvaru liekam uz lasīšanu, bet arī runāšana un stāstīšana ir ļoti svarīga – par visu, pat par to, kādas kokiem lapas nokrāsojušās, kādi putni apkārt. Tam ir arī atgriezenisks efekts jeb divvirzienu kustība – tādējādi arī vecākiem valoda ir dzīva un bērni pat palīdz iemācīties jaunas lietas. Vienā no intervijām ar diasporas vecākiem kāda mamma teica – "pateicoties meitām, es runāju latviski".
Bērni ir tie, kas mūsos uztur latviešu valodu – caur bērnu vecāki attīsta dzīvu latviešu valodu. Uztaustot saturu, kas bērnu interesē, vecāki var radīt interesi par latviešu valodu. Tomēr vecākiem ir jāinteresējas par latviski pieejamo saturu, lai to varētu bērnam piedāvāt un kopīgi patērēt – jaunākās filmas, grāmatas un digitālais saturs. Tieši šī dzīvā latviešu valoda var radīt vairāk diskusijas ar bērniem.
Daudzvalodīgās ģimenēs bērna vārdu krājums un prasmes katrā valodā var atšķirties. Vai nepieciešams tiekties uz vienādu valodas līmeni visās valodās? Vai arī kāda no valodām var būt dominējoša?
Dominējošas valodas var būt pat divas vai trīs valodas, tai nav jābūt tikai vienai valodai. Kā noturēt divas un trīs valodas? Jā, tā ir zināma konkurence, kurš vairāk piedāvās interesantu saturu. Tāda ir bijusi arī manā ģimenē. Jāsaglabā veselīga konkurence, atdeves nebūs, ja nebūs ieguldījuma.
Bilingvāliem, multilingvāliem bērniem dzirdes un skaņu izjūta ir ļoti spēcīga – bērni sajūt atšķirības intonācijā un izrunā. Piemēram, vīrs aizbrauca komandējumā, un es vēlējos pabeigt lasīt vācu valodas grāmatu, jo bija palikušas tikai trīs lapas. Tomēr bērns lūdza, lai labāk nelasu. Tāpat bija, kad vīrs mēģināja lasīt latviešu valodā. Katram tomēr jāpieturas pie savas valodas, lai nav konfliktējošā konkurence, jo tā var ļoti negatīvi ietekmēt bērna lingvistisko attieksmi. Tāpēc vispirms pieaugušajiem jābūt vienotiem, ka tas bagātina mūsu bērnu, ja viņš aug divās trīs valodās un kultūrās. Tomēr vecākiem visu laiku jātur roka uz pulsa, lai nekļūtu garlaicīgāks savā valodā – jāspēj piedāvāt aizraujošu saturu, lai bērna interese par valodu nezūd.
Sabiedrībā joprojām ir priekšstats, ka vairākas valodas bērnam var radīt apjukumu vai aizkavēt valodas attīstību. Ko rāda pētījumi?
Tie ir mīti, jo pētījumi jau no 60. gadiem šo ir atspēkojuši. Gan mani, gan starptautiskie pētījumi rāda, ka, ja bērns aug bilingvālā vai trilingvālā ģimenē, viņš var sākt runāt valodā mazliet vēlāk. Bērnam vajag vairāk laika, lai smadzenēs notiktu saslēgšanās – kurā brīdī ar ko un kurā valodā runāt. Jo konsekventāk kopš dzimšanas viņš apzinās, ka viena seja ir viena valoda un jo vecāki ir konsekventāki un principiālāki – nejauc valodas, jo bērnam apjukums ir mazāks. Bērns atspoguļo vecākus, un, ja viņi notur vienu valodu, tad bērnam ir vieglāk apzināties – mamma ir latviešu valoda, tētis ir franču valoda. Tāpēc nekādā gadījumā nav jāuztraucas, ka bērns sāk runāt vēlāk.
Šobrīd ir arī īpaši bilingvisma logopēdi, kas var palīdzēt bērniem, jo, piemēram, no vienas valodas pozīcijām bērna r burta izruna ir laba, bet otrā valodā tā ir slikta. Šādu latviešu valodas speciālistu gan ir maz.
Pētījumi rāda, ka vecākie bērni vislabāk zina etniskā mantojuma valodu, jo pirmkārt mamma ir mazāk nogurusi un viņai ir vairāk laika pirmajam bērnam. Pirmais bērns arī vairāk uzsūc informāciju – pamatā no komunikācijas ar vecākiem un vecvecākiem. Ar katru nākamo bērnu ir grūtāk. Jārēķinās, ka vecākais bērns no bērnudārza vai skolas jau ienesis citu valodu, mamma ir vairāk nogurusi vai aizņemta sadzīvē. Bieži bērni savā starpā sāk runāt bērnudārza vai skolas valodā, jo tā ir vieglāk. Bet, neskatoties uz to, vecākiem ir jāturpina komunicēt dzimtajā valodā, jo tādējādi bērni attīsta receptīvās prasmes latviešu valodā.
Mūsdienu globālajā pasaulē mediju saturs pārsvarā ir lielajās valodās...
Mūsdienās mediju telpa ir digitāla, nav jāizbrauc no valsts, lai varētu dzīvot citas valodas kultūrtelpā. Tāpēc runa ir par formu un saturu – citās valodās kompensē to, ko nevar dabūt latviešu valodā. Latviešu valodas aģentūras pētījuma "Par angļu valodas ietekmi jauniešu vidū Latvijā" dati rāda, ka jauniešiem, kas ikdienā daudz lieto angļu valodu – saziņā ar draugiem, caur sociālajiem tīkliem, ir ļoti pozitīva attieksme pret latviešu valodu.
Tas ir pieaugušo radīts mīts, ka jaunieši neciena latviešu valodu. Šie jaunieši ļoti labi apzinās, kas viņi ir, un viņiem ir ļoti pozitīva attieksme pret latviešu valodu, bet visbiežāk viņi patērē medijus angļu valodā – lasa grāmatas, skatās filmas, jo angļu valodā saturs ir daudz interesantāks.
Pusaudžiem ir ļoti grūti atrast saistošu latviešu literatūru. Cita valoda ienāk nevis tāpēc, ka jaunieši nevēlētos lietot latviešu valodu, bet saturs konkrētajam vecumposmam angļu valodā ir aizraujošāks.
Pēdējos gados kino industrijā Latvijā ir ļoti pozitīvs uzplaukums un sprādziens, un tur var atrast labu saturu arī jauniešiem. Integrēt valodu ikdienā nozīmē to integrēt caur medijiem, caur saturu, kas ir pieņemams. Bilingvālu un multilingvālu cilvēku priekšrocība ir iespēja meklēt sev interesantu saturu dažādās valodās.
Kas, jūsuprāt, ir svarīgākais, lai latviešu valoda saglabātos nākamajās paaudzēs ārpus Latvijas? Vai atbildība ir ģimenei, diasporas skolām vai valstij?
Svarīgākais ir kopdarbs – gluži kā mēs sakām Latvijas svētkos – Latvija, mana atbildība. Valodas saglabāšana ir mūsu atbildība un kopdarbs. Makro līmenī tas ir valsts atbalsts. Man šķiet, ja salīdzina ar citām valstīm, tas nav nemaz tik mazs. Mans vīrs smej, redzot to, cik Latvijas valsts dara latviskās identitātes noturēšanā diasporā, Vācija varētu pamācīties no tā. Viņaprāt, pat ja nedzīvo Latvijā, ir daudz iespējas mācīties latviešu valodu – nometnes, lietotnes, kursi u. c. Pat ja mums pašiem vienmēr liekas, ka varētu darīt vairāk un būtu nepieciešama lielāka palīdzība, tomēr, skatoties caur citu valodu prizmu, man šķiet, ka Latvija dara ļoti daudz. Varbūt reizēm mērķi ir pārāk īslaicīgi un haotiski un būtu nepieciešama ilgtermiņa un holistiskāka pieeja.
Mums ir izveidoti ļoti daudz resursu valodas apguvei. Reizēm ir jāapstājas, nevajag veidot jaunus, bet drīzāk jādomā, kā komunicēt par tiem, kā tos iedzīvināt un sastrukturēt – cilvēki ir apjukuši un nezina, kur tos meklēt. Iespējams, nepieciešams izveidot vienotu platformu, pārdomāt formātu, lai tas nodrošina piekļūstamību. Lai nepazūdam desmit dažādās vietnēs, bet lai viss pieejams vienā.
Mezo līmenī būtu jādomā par diasporas vietējām kopienām un aktivitātēm, jo īpaši par sestdienas skoliņām, kam ir ļoti liela ietekme valodas apzināšanās veidošanā. Bērniem ir ļoti nozīmīgi apzināties, ka latviešu valodā runā arī citas ģimenes un viņu vienaudži, svarīgi ir dzirdēt citas intonācijas un citu latviešu valodu. Vecākiem vajadzētu domāt, ko paši var organizēt bērniem – piemēram, bērns grib mācīties mūziku –, un tad mēģināt atrast latviešu skolotāju. Tādējādi iebarojot "divus vienā" jeb valodas un satura integrētu mācīšanos – mācās mūziku, bet to dara latviski.
Mikro līmenis jeb centrs ir ģimene – runāšana, stāstīšana, kopīga klausīšanās, zīmēšana (arī latviski), kopīga pasaku lasīšana vai vecāki lasa priekšā. Kādreiz pastāvēja viedoklis, ka bērnam priekšā jālasa līdz brīdim, kamēr viņš pats sāk lasīt. Somijā pirms aptuveni pieciem gadiem veikts pētījums norāda, ka bērniem jālasa līdz 11–12 gadu vecumam. Jo, kamēr bērns vēl tekoši nelasa – tikai boksterē, viņam tik daudz enerģija aiziet, lai tehniski izlasītu, pārvērstu burtus skaņās. Tikmēr viņš nespēj baudīt saturu. Sākumā vecāki var izteiksmīgi lasīt priekšā un pēcāk pārmaiņus ar bērniem – vienu nodaļu vecāki, otru bērns. Tas ir kopā pavadīts laiks. Lai valoda dzīvotu, ir jādzīvo ar to kopā. Lai būtu pozitīva attieksme, ir jābūt pozitīvām attiecībām. Tas ir kopdarbs.
Mērķi un rezultāti
Viena seja – viena valoda
Plānā darbam ar diasporu 2024.–2026. gadam ir paredzēta diasporas vecāku izglītošana, bet daudzvalodīgās ģimenes tajā nav izdalītas kā atsevišķa mērķgrupa. Latviešu valodas aģentūrai (LVA) jāorganizē metodikas kursi, semināri un meistarklases mītnes zemēs un tiešsaistē. Praksē LVA ir rīkojusi semināru 318 vecākiem "Kā izbrīvēt telpu latviešu valodai daudzvalodīgā ģimenē un apkārtējā vidē?" 2024. gada aprīlī.
Par jauktajām ģimenēm ieteikumi sniegti Izglītības un zinātnes ministrijas un LVA pasūtītajā pētījumā "Latviešu valoda diasporā: situācijas izpēte". Tajā ieteikts vecākiem semināros piedāvāt praktiskus saziņas modeļus tieši situācijām, kad ģimenē runā vairākās valodās un kad mītnes zemes valoda no bērnudārza vai skolas ienāk mājas sarunās. 2024. gadā LVA izdeva Ingas Sindi grāmatu "Mamma saka ābols, papa saka Apfel" par to, kā saglabāt latviešu valodu divvalodīgās un daudzvalodīgās ģimenēs.
Rīgā 2023. gadā dibinātā biedrība "Latviešu valoda diasporas ģimenēs" (reģistrēta kā Latviešu valodas uzturēšana diasporas ģimenēs) aptver vecākus no dažādām valstīm. Biedrība uztur "Latviešu valoda diasporas ģimenēs" lapu vecākiem "Facebook" (@lvdiasporasgimenes) un "Instagram" profilu, kā arī veido raidierakstu "Vārti".
Klausot valodu ekspertei Dr. phil. Sanita Mertenai, nākamajam plānam darbam ar diasporu vajadzētu tapt nevis trim, bet turpmākajiem pieciem gadiem.
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