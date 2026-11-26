Daļa slēpošanas trašu Vidzemē un Rīgas tuvumā šonedēļ plāno sākt sniega ražošanu, lai nākamnedēļ varētu sākt sezonu, pastāstīja aptaujāto slēpošanas trašu pārstāvji.
"Briežkalna" pārstāvji norādīja, ka pašreizējās laika apstākļu prognozes ir netipiskas novembrim, jo tuvākajās naktīs gaisa temperatūra var pazemināties līdz -8 grādiem. Tādējādi slēpošanas kalns sniega ražošanu varētu sākt ceturtdienas vakarā.
Pirmās trases, ja attiecīgās laika apstākļu prognozes par salu piepildīsies, varētu atvērt nākamajā nedēļā, taču konkrētu datumu pašlaik slēpošanas kalna pārstāvji atturējās nosaukt. Sākotnēji plānots atvērt mācību kalnu un centrālo trasi, informēja "Briežkalna" pārstāvji.
Tāpat kalna pārstāvji stāstīja, ka gatavošanās ziemas sezonai notiek visu rudeni. Šajā laikā izveidotas trīs jaunas trases, tostarp 600 metru gara trase, uzstādīts vēl viens pacēlājs un paplašinātas ēkas, lai apmeklētājiem nodrošinātu ērtākus apstākļus.
"Žagarkalna" pārstāvji sacīja, ka, izmantojot slēpošanas kalnu darbībai labvēlīgos laika apstākļus, sniega ražošanu plānots sākt tuvākajās dienās. Ja nelīs lietus un nākamajā nedēļā saglabāsies pietiekami zema gaisa temperatūra, kalnu varētu atvērt nākamajās brīvdienās. Sākotnēji plānots sagatavot Cīrulīškalna un iesācēju trases.
"Ozolkalna" pārstāvji norādīja, ka sniega ražošanu plānots sākt nākamajā naktī. Ja laika apstākļi būs labvēlīgi, pirmo trasi varētu atvērt 5. decembrī. Sākotnēji sniegu paredzēts pūst uz Zaļās trases, kuras atvēršanai būs pieejams krēslu pacēlājs. Tā kā šim pacēlājam nav nepieciešams sagatavot pacēlāja ceļu, trasi iespējams atvērt ātrāk. Šajā sezonā jaunas trases nav plānots izveidot, taču paredzēts biežāk rīkot publiskus pasākumus.
"Gaiziņkalna" pārstāvji informēja, ka sniega ražošanu plānots sākt ceturtdienas vakarā un turpināt līdz 30. novembra vakaram vai 1. decembra rītam. Pirmās trases paredzēts atvērt 5. decembrī. Sākotnēji sniegu plānots ražot mācību kalnam un bērnu kameršļūkšanas trasei, bet nākamās nedēļas nogalē — arī centrālajai trasei.
Šajā sezonā "Gaiziņkalnā" izveidota vēl viena kameršļūkšanas trase, ragaviņu trase un slēpošanas trase, kā arī uzstādīts papildu pacēlājs, atzīmēja slēpošanas kalna pārstāvji.
Savukārt "Riekstukalna" pārstāvji norādīja, ka sniega ražošanu plānots sākt ceturtdien, ja prognozes par turpmākajiem laika apstākļiem nemainīsies. Par iespējamo kalna atvēršanas laiku pašlaik vēl slēpošanas kalnā nevarēja spriest, jo nākamajā nedēļā prognozēts arī neliels siltuma periods. Sākotnēji sniegu plānots ražot galvenajai, hobija un iesācēju trasei.
Savukārt "Smeceres sila" pārstāvji norādīja, ka pagaidām sniega ražošanu neplāno sākt un gaidīs stabilākus laika apstākļus.
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Daļa slēpošanas trašu Vidzemē un Rīgas tuvumā šonedēļ plāno sākt sniega ražošanu, lai nākamnedēļ varētu sākt sezonu, pastāstīja aptaujāto slēpošanas trašu pārstāvji.
"Briežkalna" pārstāvji norādīja, ka pašreizējās laika apstākļu prognozes ir netipiskas novembrim, jo tuvākajās naktīs gaisa temperatūra var pazemināties līdz -8 grādiem. Tādējādi slēpošanas kalns sniega ražošanu varētu sākt ceturtdienas vakarā.
Pirmās trases, ja attiecīgās laika apstākļu prognozes par salu piepildīsies, varētu atvērt nākamajā nedēļā, taču konkrētu datumu pašlaik slēpošanas kalna pārstāvji atturējās nosaukt. Sākotnēji plānots atvērt mācību kalnu un centrālo trasi, informēja "Briežkalna" pārstāvji.
Tāpat kalna pārstāvji stāstīja, ka gatavošanās ziemas sezonai notiek visu rudeni. Šajā laikā izveidotas trīs jaunas trases, tostarp 600 metru gara trase, uzstādīts vēl viens pacēlājs un paplašinātas ēkas, lai apmeklētājiem nodrošinātu ērtākus apstākļus.
"Žagarkalna" pārstāvji sacīja, ka, izmantojot slēpošanas kalnu darbībai labvēlīgos laika apstākļus, sniega ražošanu plānots sākt tuvākajās dienās. Ja nelīs lietus un nākamajā nedēļā saglabāsies pietiekami zema gaisa temperatūra, kalnu varētu atvērt nākamajās brīvdienās. Sākotnēji plānots sagatavot Cīrulīškalna un iesācēju trases.
"Ozolkalna" pārstāvji norādīja, ka sniega ražošanu plānots sākt nākamajā naktī. Ja laika apstākļi būs labvēlīgi, pirmo trasi varētu atvērt 5. decembrī. Sākotnēji sniegu paredzēts pūst uz Zaļās trases, kuras atvēršanai būs pieejams krēslu pacēlājs. Tā kā šim pacēlājam nav nepieciešams sagatavot pacēlāja ceļu, trasi iespējams atvērt ātrāk. Šajā sezonā jaunas trases nav plānots izveidot, taču paredzēts biežāk rīkot publiskus pasākumus.
"Gaiziņkalna" pārstāvji informēja, ka sniega ražošanu plānots sākt ceturtdienas vakarā un turpināt līdz 30. novembra vakaram vai 1. decembra rītam. Pirmās trases paredzēts atvērt 5. decembrī. Sākotnēji sniegu plānots ražot mācību kalnam un bērnu kameršļūkšanas trasei, bet nākamās nedēļas nogalē — arī centrālajai trasei.
Šajā sezonā "Gaiziņkalnā" izveidota vēl viena kameršļūkšanas trase, ragaviņu trase un slēpošanas trase, kā arī uzstādīts papildu pacēlājs, atzīmēja slēpošanas kalna pārstāvji.
Savukārt "Riekstukalna" pārstāvji norādīja, ka sniega ražošanu plānots sākt ceturtdien, ja prognozes par turpmākajiem laika apstākļiem nemainīsies. Par iespējamo kalna atvēršanas laiku pašlaik vēl slēpošanas kalnā nevarēja spriest, jo nākamajā nedēļā prognozēts arī neliels siltuma periods. Sākotnēji sniegu plānots ražot galvenajai, hobija un iesācēju trasei.
Savukārt "Smeceres sila" pārstāvji norādīja, ka pagaidām sniega ražošanu neplāno sākt un gaidīs stabilākus laika apstākļus.
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