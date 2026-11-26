"Progresīvie" ir iesnieguši pieprasījumu vairākiem ministriem, prasot skaidrot, vai valdības deklarācijā iekļautie solījumi par iekšējās drošības finansējumu paredz to iegūt uz aizsardzības finansējuma samazināšanas rēķina.
Valdības deklarācijas sadaļā par iekšējo drošību ir ierakstīts, ka "valdība rūpējas par stabilu finansējumu iekšējai drošībai, paredzot formulu no iekšzemes kopprodukta (IKP) (3,5%+1,5%)". Skaidrojumi par šo formulu nav iekļauti.
"Progresīvo" deputāti uzsver, ka no deklarācijas formulējuma nav viennozīmīgi secināms, kādu finansējuma sadalījumu starp valsts aizsardzību un iekšējo drošību valdība paredzējusi, tāpēc partija prasa izskaidrot, vai valdība plāno iespēju samazināt valsts aizsardzības finansējumu no 5% līdz 3,5% no IKP, šādi iegūtos līdzekļus pilnībā vai daļēji novirzot iekšējās drošības finansēšanai.
Tāpat opozīcijas deputāti jautā, vai valdība plāno iesniegt Saeimā grozījumus Valsts aizsardzības finansēšanas likumā, mainot tajā noteikto minimālo finansējuma apmēru valsts aizsardzībai vai tā aprēķināšanas kārtību.
"Progresīvie" arī vēlas noskaidrot, vai ir izvērtēta iespējamā aizsardzības finansējuma samazināšanas ietekme uz Latvijas militāro spēju attīstību un vai par iespējamo finansējuma pārdali iekšējai drošībai valdība ir konsultējusies ar NATO. NATO 2025. gada samitā tika panākta vienošanās, ka valstīm līdz 2035. gadam jānovirza drošībai 5% no IKP, tostarp vismaz 3,5% no IKP paredzēts atvēlēt ar aizsardzību tieši saistītām vajadzībām atbilstoši NATO definīcijai par aizsardzības izdevumiem un spēju mērķiem, bet 1,5% — plašākai drošības stiprināšanai, tostarp infrastruktūras aizsardzībai, civilajai gatavībai un rūpniecības kapacitātes veidošanai.
Opozīcijas deputāti uzsver, ka iekšējās drošības finansējuma palielināšana nedrīkst apdraudēt Nacionālo bruņoto spēku militāro spēju attīstību, uzņemto līgumsaistību izpildi un valsts aizsardzības ilgtermiņa attīstības plānu īstenošanu.
Pieprasījums adresēts Ministru prezidentam Andrim Kulbergam (AS), iekšlietu ministram Jānim Dombravam (NA) un "Apvienotā saraksta" deleģētajam aizsardzības ministram Raivim Melnim.
Saeima šā gada martā pieņēma grozījumus Valsts aizsardzības finansēšanas likumā, nosakot, ka Ministru kabinets, sagatavojot likumprojektus par valsts budžetu kārtējam gadam un vidēja termiņa budžeta ietvaru, 2027. gadā un turpmākajos gados paredz finansējumu valsts aizsardzībai ne mazāku kā 5% apmērā no attiecīgajam gadam prognozētā IKP.
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"Progresīvie" ir iesnieguši pieprasījumu vairākiem ministriem, prasot skaidrot, vai valdības deklarācijā iekļautie solījumi par iekšējās drošības finansējumu paredz to iegūt uz aizsardzības finansējuma samazināšanas rēķina.
Valdības deklarācijas sadaļā par iekšējo drošību ir ierakstīts, ka "valdība rūpējas par stabilu finansējumu iekšējai drošībai, paredzot formulu no iekšzemes kopprodukta (IKP) (3,5%+1,5%)". Skaidrojumi par šo formulu nav iekļauti.
"Progresīvo" deputāti uzsver, ka no deklarācijas formulējuma nav viennozīmīgi secināms, kādu finansējuma sadalījumu starp valsts aizsardzību un iekšējo drošību valdība paredzējusi, tāpēc partija prasa izskaidrot, vai valdība plāno iespēju samazināt valsts aizsardzības finansējumu no 5% līdz 3,5% no IKP, šādi iegūtos līdzekļus pilnībā vai daļēji novirzot iekšējās drošības finansēšanai.
Tāpat opozīcijas deputāti jautā, vai valdība plāno iesniegt Saeimā grozījumus Valsts aizsardzības finansēšanas likumā, mainot tajā noteikto minimālo finansējuma apmēru valsts aizsardzībai vai tā aprēķināšanas kārtību.
"Progresīvie" arī vēlas noskaidrot, vai ir izvērtēta iespējamā aizsardzības finansējuma samazināšanas ietekme uz Latvijas militāro spēju attīstību un vai par iespējamo finansējuma pārdali iekšējai drošībai valdība ir konsultējusies ar NATO. NATO 2025. gada samitā tika panākta vienošanās, ka valstīm līdz 2035. gadam jānovirza drošībai 5% no IKP, tostarp vismaz 3,5% no IKP paredzēts atvēlēt ar aizsardzību tieši saistītām vajadzībām atbilstoši NATO definīcijai par aizsardzības izdevumiem un spēju mērķiem, bet 1,5% — plašākai drošības stiprināšanai, tostarp infrastruktūras aizsardzībai, civilajai gatavībai un rūpniecības kapacitātes veidošanai.
Opozīcijas deputāti uzsver, ka iekšējās drošības finansējuma palielināšana nedrīkst apdraudēt Nacionālo bruņoto spēku militāro spēju attīstību, uzņemto līgumsaistību izpildi un valsts aizsardzības ilgtermiņa attīstības plānu īstenošanu.
Pieprasījums adresēts Ministru prezidentam Andrim Kulbergam (AS), iekšlietu ministram Jānim Dombravam (NA) un "Apvienotā saraksta" deleģētajam aizsardzības ministram Raivim Melnim.
Saeima šā gada martā pieņēma grozījumus Valsts aizsardzības finansēšanas likumā, nosakot, ka Ministru kabinets, sagatavojot likumprojektus par valsts budžetu kārtējam gadam un vidēja termiņa budžeta ietvaru, 2027. gadā un turpmākajos gados paredz finansējumu valsts aizsardzībai ne mazāku kā 5% apmērā no attiecīgajam gadam prognozētā IKP.
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