Cik ātri iespējams apgūt termotēmēkļa vadību, neķeroties pie instrukcijas, un kuras funkcijas patiešām noder praksē?
Linda Dombrovska izmēģina 912 gramus smagu tēmekli ar optisko palielinājumu, lāzera tālmēru un balistisko kalkulatoru.
Testā — montāža, piešaušana mitrā un lietainā laikā, attēla izvērtēšana un savienošana ar lietotni RIX+, kas ļauj telefonā vērot tiešraidi un sākt video ierakstu.
Arī par niansēm, kas jāņem vērā, lietojot klusinātāju, un plašo funkcionalitāti, kuras iepazīšanai vajadzīgs laiks.
Testam ierīci piedāvā navion.lv — iepazīstam RIX LPR L6R.
Svarīgākās RIX LPR L6R specifikācijas:
- Termālais sensors: 640 × 512 pikseļi.
- Pikseļa izmērs: 12 μm.
- Attēla atsvaidzes intensitāte: 50 Hz.
- Objektīvs: 50 mm, F0,9.
- Optiskais palielinājums: 3–9×.
- Displeja izšķirtspēja: 2560 × 2560 pikseļi.
- Lāzera tālmērs: mērīšanas attālums līdz 2000 m.
- Balistiskais kalkulators: aprēķinos izmanto arī temperatūras, mitruma un gaisa spiediena datus.
- Barošana: maināms 21700 vai 18650 akumulators; 18650 izmanto ar adapteri.
- Svars: 912 g.
- Lietotne: RIX+ savienošanai ar telefonu, tiešraides skatīšanai un ieraksta vadībai.
- Papildu iespējas: foto un video ierakstīšana, regulējams tālmēra mērīšanas punkts.
Piešaušana lietū, filmēšana telefonā un 912 grami uz ieroča. Testējam termotēmēkli RIX LPR L6R
Piedāvā: navion.lv.
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Cik ātri iespējams apgūt termotēmēkļa vadību, neķeroties pie instrukcijas, un kuras funkcijas patiešām noder praksē?
Linda Dombrovska izmēģina 912 gramus smagu tēmekli ar optisko palielinājumu, lāzera tālmēru un balistisko kalkulatoru.
Testā — montāža, piešaušana mitrā un lietainā laikā, attēla izvērtēšana un savienošana ar lietotni RIX+, kas ļauj telefonā vērot tiešraidi un sākt video ierakstu.
Arī par niansēm, kas jāņem vērā, lietojot klusinātāju, un plašo funkcionalitāti, kuras iepazīšanai vajadzīgs laiks.
Testam ierīci piedāvā navion.lv — iepazīstam RIX LPR L6R.
Svarīgākās RIX LPR L6R specifikācijas:
- Termālais sensors: 640 × 512 pikseļi.
- Pikseļa izmērs: 12 μm.
- Attēla atsvaidzes intensitāte: 50 Hz.
- Objektīvs: 50 mm, F0,9.
- Optiskais palielinājums: 3–9×.
- Displeja izšķirtspēja: 2560 × 2560 pikseļi.
- Lāzera tālmērs: mērīšanas attālums līdz 2000 m.
- Balistiskais kalkulators: aprēķinos izmanto arī temperatūras, mitruma un gaisa spiediena datus.
- Barošana: maināms 21700 vai 18650 akumulators; 18650 izmanto ar adapteri.
- Svars: 912 g.
- Lietotne: RIX+ savienošanai ar telefonu, tiešraides skatīšanai un ieraksta vadībai.
- Papildu iespējas: foto un video ierakstīšana, regulējams tālmēra mērīšanas punkts.
Piešaušana lietū, filmēšana telefonā un 912 grami uz ieroča. Testējam termotēmēkli RIX LPR L6R
Piedāvā: navion.lv.
Kad ar ķieģeli pa inspektora mašīnu un ar laidi kaimiņam. Šauj garām! #363 epizode
👉 Abonē 2027. gadam bez tematiskajiem pielikumiem.
👉 Abonē 2027. gadam ar tematiskajiem pielikumiem.
Iznācis žurnāla Medības novembra numurs. Tajā lasi par svina munīcijas ierobežojumu Eiropā.
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