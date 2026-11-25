Attīstoties datu centriem Somijā un pieaugot elektroenerģijas pieprasījumam Ziemeļvalstīs, Latvija nākotnē vairs nevarēs paļauties uz lētu elektroenerģiju no Somijas, trešdien Latvijas Atjaunīgās enerģētikas alianses (LAEA) konferencē "Atjaunīgā enerģija Latvijā 2027 — Quo Vadis?" stāstīja "Enefit" portfeļa pārvaldības un tirgus izpētes daļas vadītājs Romāns Tjurins.
Viņš skaidroja, ka nākamajos gados elektroenerģijas cenas Latvijā ietekmēs vairāki faktori. Jau 2027. gadā iespējamais Latvijas un Igaunijas starpsavienojuma komerciālās jaudas pieaugums varētu veicināt elektroenerģijas cenu samazināšanos Latvijā, savukārt Polijas un Lietuvas starpsavienojuma jaudas palielināšanai būtu pretēja ietekme.
Būtiska ietekme uz elektroenerģijas cenām Latvijā varētu būt "Google" datu centru attīstībai Somijā. Atbilstoši "Enefit" aplēsēm līdz 2029. gada beigām tā rezultātā elektroenerģijas pieprasījums Somijā varētu pieaugt par 4,6 teravatstundām (TWh) jeb 4,7%, savukārt elektroenerģijas cena Somijā varētu palielināties par aptuveni astoņiem eiro par megavatstundu (MWh) jeb 15,4%, bet Latvijā — par 4,4 eiro par MWh jeb 5,8%.
Tāpat elektroenerģijas cenu kāpumu Latvijā varētu veicināt 2030. gada ceturtajā ceturksnī plānotais Polijas un Lietuvas starpsavienojuma "Harmony Link" posms. Savukārt pēc 2030. gada elektrifikācijas un jaunu patērētāju ienākšanas tirgū dēļ elektroenerģijas pieprasījums Ziemeļvalstīs varētu augt straujāk nekā atjaunīgās enerģijas ražošana, tādējādi samazinot elektroenerģijas pārpalikumu reģionā.
Atbilstoši prognozēm 2035. gadā datu centru jauda Somijā varētu sasniegt piecus gigavatus (GW), Somijai potenciāli kļūstot par piekto lielāko datu centru tirgu Eiropā.
Tāpat elektroenerģijas tirgu varētu ietekmēt atteikšanās no degslānekļa izmantošanas, tomēr tās ietekme pagaidām nav skaidra.
Tjurins norādīja, ka viens no nedaudzajiem faktoriem, kas ilgtermiņā varētu veicināt elektroenerģijas cenu samazināšanos Latvijā, ir jaunais Igaunijas un Somijas starpsavienojums "EstLink 3", kura agrākais iespējamais īstenošanas termiņš ir 2038. gads. Tomēr kopumā lielākā daļa identificēto faktoru liecina par elektroenerģijas cenu kāpumu nākotnē.
Vienlaikus Tjurins pauda skepsi par to, vai datu centru attīstība patiešām notiks tik lielā apmērā, kā pašlaik tiek prognozēts.
Arī Baltijā pieaug interese par datu centru attīstību, tomēr vairums projektu pagaidām ir tikai ieceres stadijā. Atbilstoši "Enefit" apkopotajiem datiem Baltijā apzināto datu centru projektu kopējā potenciālā jauda pārsniedz 4,2 GW, kas ir vairāk nekā Baltijas vidējā maksimālā elektroenerģijas slodze laikā no 2022. līdz 2025. gadam — 4,04 GW.
No kopējās apzinātās datu centru jaudas 1889 megavati (MW) jeb 44,9% ir potenciāla paplašināšanās bez konkrēta būvniecības plāna, projektiem ar kopējo jaudu 671 MW jeb 15,9% nav elektrotīkla pieslēguma līguma, savukārt projektiem ar kopējo jaudu 1625 MW jeb 38,6% ir noslēgts elektrotīkla pieslēguma līgums vai rezervēta jauda.
Būvniecības stadijā patlaban ir datu centri ar kopējo jaudu tikai 24 MW jeb 0,6% no apzinātās potenciālās jaudas. Turklāt pusei kopējās projektu jaudas nav norādīts būvniecības pabeigšanas gads. Tādējādi faktiski īstenoto datu centru jauda, visticamāk, būs ievērojami mazāka.
Tjurins arī norādīja, ka pašlaik datu centru nozare galvenokārt koncentrējas uz skaitļošanas jaudu palielināšanu, nevis to efektīvu izmantošanu. Nākotnē, uzlabojoties skaitļošanas efektivitātei, datu centru elektroenerģijas patēriņš varētu būt mazāks, nekā pašlaik tiek prognozēts.
Atbilstoši Starptautiskās Enerģētikas aģentūras (IEA) augstas efektivitātes scenārijam datu centru elektroenerģijas pieprasījums 2035. gadā varētu būt par 20% mazāks nekā bāzes scenārijā. Tādējādi pastāv arī risks, ka daļa jaunizbūvēto datu centru jaudu nākotnē netiks pilnvērtīgi izmantotas.
Vienlaikus "Enefit" aprēķini liecina, ka, tirgū ienākot datu centriem ar kopējo jaudu 200 MW, elektroenerģijas cena 2027. gadā varētu būt par sešiem eiro par MWh augstāka nekā bāzes scenārijā, savukārt turpmākajos gados cenu starpība būtu 2,5-4 eiro par MWh.
Ja datu centru jauda sasniegtu 500 MW, elektroenerģijas cena 2027. gadā varētu būt par 19 eiro par MWh augstāka nekā bāzes scenārijā, bet 2028. un 2029. gadā — par 15,5 eiro par MWh.
Tjurins skaidroja, ka patlaban plānotās elektroenerģijas ražošanas jaudas būtu pietiekamas, lai nodrošinātu papildu pieprasījumu 200 MW apmērā, savukārt, tirgū ienākot datu centriem ar kopējo jaudu 500 MW, elektroenerģijas tirgus izjustu būtisku ietekmi un būtu nepieciešamas papildu ražošanas jaudas.
Tādēļ, pēc Tjurina teiktā, ir jāvērtē, vai datu centru sniegtais ekonomiskais pienesums būtu lielāks par papildu izmaksām, kas elektroenerģijas cenu kāpuma dēļ rastos sabiedrībai. Ir jārod kompromiss, lai no datu centru attīstības gūtu labumu arī sabiedrība.
Tjurins uzsvēra, ka Latvijai ir nepieciešami datu centri, lai tehnoloģiju attīstībā neatpaliktu no pārējām Eiropas Savienības (ES) valstīm un ASV, tomēr ir jāaprēķina, cik ekonomiski izdevīga to attīstība būtu sabiedrībai kopumā. Tādējādi ir jārod līdzsvars starp datu centru piesaisti, jaunu elektroenerģijas ražošanas jaudu attīstību un elektroenerģijas izmaksām pārējiem patērētājiem.
Vienlaikus Tjurins uzsvēra jau izbūvēto atjaunīgās enerģijas ražošanas jaudu nozīmi elektroenerģijas cenu samazināšanā, norādot, ka viena no nozares problēmām ir nespēja sabiedrībai pietiekami izskaidrot šo investīciju sniegtos ieguvumus.
Šogad no marta līdz oktobrim elektroenerģijas vidējā mēneša biržas cena Latvijā astoņus mēnešus pēc kārtas bijusi zemāka nekā Vācijā. Oktobrī elektroenerģijas vidējā biržas cena Latvijā bija 112,9 eiro par MWh, kas ir par aptuveni 56,6 eiro par MWh mazāk nekā Vācijā.
Pēc Tjurina teiktā, šāda situācija ir saistīta ar Baltijā paveikto atjaunīgās enerģijas ražošanas jaudu attīstībā.
Atbilstoši "Enefit" aprēķiniem, ja kopš 2022. gada Baltijā nebūtu izbūvētas jaunas atjaunīgās enerģijas ražošanas un elektroenerģijas uzkrāšanas jaudas, elektroenerģijas cena Latvijā pagājušā gada ceturtajā ceturksnī būtu bijusi par 74,9 eiro par MWh augstāka nekā faktiskā cena, šogad pirmajā ceturksnī — par 71,9 eiro par MWh, otrajā ceturksnī — par 34 eiro par MWh, bet trešajā ceturksnī — par 114,2 eiro par MWh augstāka.
Šādā scenārijā trūkstošo vēja un saules enerģijas izstrādi aizstātu elektroenerģijas ražošana no degslānekļa un dabasgāzes, palielinot ražošanas izmaksas. Vislielākā ietekme uz elektroenerģijas cenām būtu bijusi šogad trešajā ceturksnī, kad strauji pieauga dabasgāzes cena.
Laikā no 2022. līdz 2026. gadam saules enerģijas ražošanas jauda Baltijā pieaugusi aptuveni astoņas reizes — no 0,6 GW līdz 5,4 GW, savukārt sauszemes vēja enerģijas ražošanas jauda palielinājusies aptuveni trīs reizes - no 1,1 GW līdz 3,3 GW. Vienlaikus elektroenerģijas pieprasījums Baltijā līdz 2025. gadam saglabājies stabils.
Tjurins arī norādīja, ka, pieaugot elektroenerģijas uzkrāšanas sistēmu lomai tirgū, nākotnē varētu mazināties elektroenerģijas cenu maksimumi.
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Attīstoties datu centriem Somijā un pieaugot elektroenerģijas pieprasījumam Ziemeļvalstīs, Latvija nākotnē vairs nevarēs paļauties uz lētu elektroenerģiju no Somijas, trešdien Latvijas Atjaunīgās enerģētikas alianses (LAEA) konferencē "Atjaunīgā enerģija Latvijā 2027 — Quo Vadis?" stāstīja "Enefit" portfeļa pārvaldības un tirgus izpētes daļas vadītājs Romāns Tjurins.
Viņš skaidroja, ka nākamajos gados elektroenerģijas cenas Latvijā ietekmēs vairāki faktori. Jau 2027. gadā iespējamais Latvijas un Igaunijas starpsavienojuma komerciālās jaudas pieaugums varētu veicināt elektroenerģijas cenu samazināšanos Latvijā, savukārt Polijas un Lietuvas starpsavienojuma jaudas palielināšanai būtu pretēja ietekme.
Būtiska ietekme uz elektroenerģijas cenām Latvijā varētu būt "Google" datu centru attīstībai Somijā. Atbilstoši "Enefit" aplēsēm līdz 2029. gada beigām tā rezultātā elektroenerģijas pieprasījums Somijā varētu pieaugt par 4,6 teravatstundām (TWh) jeb 4,7%, savukārt elektroenerģijas cena Somijā varētu palielināties par aptuveni astoņiem eiro par megavatstundu (MWh) jeb 15,4%, bet Latvijā — par 4,4 eiro par MWh jeb 5,8%.
Tāpat elektroenerģijas cenu kāpumu Latvijā varētu veicināt 2030. gada ceturtajā ceturksnī plānotais Polijas un Lietuvas starpsavienojuma "Harmony Link" posms. Savukārt pēc 2030. gada elektrifikācijas un jaunu patērētāju ienākšanas tirgū dēļ elektroenerģijas pieprasījums Ziemeļvalstīs varētu augt straujāk nekā atjaunīgās enerģijas ražošana, tādējādi samazinot elektroenerģijas pārpalikumu reģionā.
Atbilstoši prognozēm 2035. gadā datu centru jauda Somijā varētu sasniegt piecus gigavatus (GW), Somijai potenciāli kļūstot par piekto lielāko datu centru tirgu Eiropā.
Tāpat elektroenerģijas tirgu varētu ietekmēt atteikšanās no degslānekļa izmantošanas, tomēr tās ietekme pagaidām nav skaidra.
Tjurins norādīja, ka viens no nedaudzajiem faktoriem, kas ilgtermiņā varētu veicināt elektroenerģijas cenu samazināšanos Latvijā, ir jaunais Igaunijas un Somijas starpsavienojums "EstLink 3", kura agrākais iespējamais īstenošanas termiņš ir 2038. gads. Tomēr kopumā lielākā daļa identificēto faktoru liecina par elektroenerģijas cenu kāpumu nākotnē.
Vienlaikus Tjurins pauda skepsi par to, vai datu centru attīstība patiešām notiks tik lielā apmērā, kā pašlaik tiek prognozēts.
Arī Baltijā pieaug interese par datu centru attīstību, tomēr vairums projektu pagaidām ir tikai ieceres stadijā. Atbilstoši "Enefit" apkopotajiem datiem Baltijā apzināto datu centru projektu kopējā potenciālā jauda pārsniedz 4,2 GW, kas ir vairāk nekā Baltijas vidējā maksimālā elektroenerģijas slodze laikā no 2022. līdz 2025. gadam — 4,04 GW.
No kopējās apzinātās datu centru jaudas 1889 megavati (MW) jeb 44,9% ir potenciāla paplašināšanās bez konkrēta būvniecības plāna, projektiem ar kopējo jaudu 671 MW jeb 15,9% nav elektrotīkla pieslēguma līguma, savukārt projektiem ar kopējo jaudu 1625 MW jeb 38,6% ir noslēgts elektrotīkla pieslēguma līgums vai rezervēta jauda.
Būvniecības stadijā patlaban ir datu centri ar kopējo jaudu tikai 24 MW jeb 0,6% no apzinātās potenciālās jaudas. Turklāt pusei kopējās projektu jaudas nav norādīts būvniecības pabeigšanas gads. Tādējādi faktiski īstenoto datu centru jauda, visticamāk, būs ievērojami mazāka.
Tjurins arī norādīja, ka pašlaik datu centru nozare galvenokārt koncentrējas uz skaitļošanas jaudu palielināšanu, nevis to efektīvu izmantošanu. Nākotnē, uzlabojoties skaitļošanas efektivitātei, datu centru elektroenerģijas patēriņš varētu būt mazāks, nekā pašlaik tiek prognozēts.
Atbilstoši Starptautiskās Enerģētikas aģentūras (IEA) augstas efektivitātes scenārijam datu centru elektroenerģijas pieprasījums 2035. gadā varētu būt par 20% mazāks nekā bāzes scenārijā. Tādējādi pastāv arī risks, ka daļa jaunizbūvēto datu centru jaudu nākotnē netiks pilnvērtīgi izmantotas.
Vienlaikus "Enefit" aprēķini liecina, ka, tirgū ienākot datu centriem ar kopējo jaudu 200 MW, elektroenerģijas cena 2027. gadā varētu būt par sešiem eiro par MWh augstāka nekā bāzes scenārijā, savukārt turpmākajos gados cenu starpība būtu 2,5-4 eiro par MWh.
Ja datu centru jauda sasniegtu 500 MW, elektroenerģijas cena 2027. gadā varētu būt par 19 eiro par MWh augstāka nekā bāzes scenārijā, bet 2028. un 2029. gadā — par 15,5 eiro par MWh.
Tjurins skaidroja, ka patlaban plānotās elektroenerģijas ražošanas jaudas būtu pietiekamas, lai nodrošinātu papildu pieprasījumu 200 MW apmērā, savukārt, tirgū ienākot datu centriem ar kopējo jaudu 500 MW, elektroenerģijas tirgus izjustu būtisku ietekmi un būtu nepieciešamas papildu ražošanas jaudas.
Tādēļ, pēc Tjurina teiktā, ir jāvērtē, vai datu centru sniegtais ekonomiskais pienesums būtu lielāks par papildu izmaksām, kas elektroenerģijas cenu kāpuma dēļ rastos sabiedrībai. Ir jārod kompromiss, lai no datu centru attīstības gūtu labumu arī sabiedrība.
Tjurins uzsvēra, ka Latvijai ir nepieciešami datu centri, lai tehnoloģiju attīstībā neatpaliktu no pārējām Eiropas Savienības (ES) valstīm un ASV, tomēr ir jāaprēķina, cik ekonomiski izdevīga to attīstība būtu sabiedrībai kopumā. Tādējādi ir jārod līdzsvars starp datu centru piesaisti, jaunu elektroenerģijas ražošanas jaudu attīstību un elektroenerģijas izmaksām pārējiem patērētājiem.
Vienlaikus Tjurins uzsvēra jau izbūvēto atjaunīgās enerģijas ražošanas jaudu nozīmi elektroenerģijas cenu samazināšanā, norādot, ka viena no nozares problēmām ir nespēja sabiedrībai pietiekami izskaidrot šo investīciju sniegtos ieguvumus.
Šogad no marta līdz oktobrim elektroenerģijas vidējā mēneša biržas cena Latvijā astoņus mēnešus pēc kārtas bijusi zemāka nekā Vācijā. Oktobrī elektroenerģijas vidējā biržas cena Latvijā bija 112,9 eiro par MWh, kas ir par aptuveni 56,6 eiro par MWh mazāk nekā Vācijā.
Pēc Tjurina teiktā, šāda situācija ir saistīta ar Baltijā paveikto atjaunīgās enerģijas ražošanas jaudu attīstībā.
Atbilstoši "Enefit" aprēķiniem, ja kopš 2022. gada Baltijā nebūtu izbūvētas jaunas atjaunīgās enerģijas ražošanas un elektroenerģijas uzkrāšanas jaudas, elektroenerģijas cena Latvijā pagājušā gada ceturtajā ceturksnī būtu bijusi par 74,9 eiro par MWh augstāka nekā faktiskā cena, šogad pirmajā ceturksnī — par 71,9 eiro par MWh, otrajā ceturksnī — par 34 eiro par MWh, bet trešajā ceturksnī — par 114,2 eiro par MWh augstāka.
Šādā scenārijā trūkstošo vēja un saules enerģijas izstrādi aizstātu elektroenerģijas ražošana no degslānekļa un dabasgāzes, palielinot ražošanas izmaksas. Vislielākā ietekme uz elektroenerģijas cenām būtu bijusi šogad trešajā ceturksnī, kad strauji pieauga dabasgāzes cena.
Laikā no 2022. līdz 2026. gadam saules enerģijas ražošanas jauda Baltijā pieaugusi aptuveni astoņas reizes — no 0,6 GW līdz 5,4 GW, savukārt sauszemes vēja enerģijas ražošanas jauda palielinājusies aptuveni trīs reizes - no 1,1 GW līdz 3,3 GW. Vienlaikus elektroenerģijas pieprasījums Baltijā līdz 2025. gadam saglabājies stabils.
Tjurins arī norādīja, ka, pieaugot elektroenerģijas uzkrāšanas sistēmu lomai tirgū, nākotnē varētu mazināties elektroenerģijas cenu maksimumi.
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