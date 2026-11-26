Ziemeļkoreja uz laiku apturējusi ballistisko raķešu KN-23 un artilērijas munīcijas piegādes Krievijai, ziņo Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenā izlūkošanas pārvalde (HUR). Pēc tās informācijas, lēmumu personīgi pieņēmis Ziemeļkorejas līderis Kims Čenuns, reaģējot uz Krievijas diplomāta izteikumiem par iespējamu spriedzes mazināšanu Korejas pussalā, vēsta aģentūra UNIAN.
Ukrainas izlūkdienests norāda, ka saspīlējums Maskavas un Phenjanas attiecībās radies oktobrī pēc Krievijas ārlietu ministra vietnieka Andreja Rudenko paziņojuma. Viņš izteicies, ka Kremlis nākotnē varētu palīdzēt mazināt spriedzi starp Dienvidkoreju un Ziemeļkoreju.
Phenjana šo paziņojumu uztvērusi ar neapmierinātību. Kā vēsta HUR, Ziemeļkorejas ārlietu ministre Čhve Sonhi norādījusi, ka šādi izteikumi neatbilst abu valstu sabiedroto attiecībām, un pieprasījusi paskaidrojumus par Maskavas politiku attiecībā uz Dienvidkoreju.
Ierobežo piegādes un Krievijas militāro lidmašīnu lidojumus
Pēc Ukrainas izlūkdienesta ziņām, Kima Čenuna noteiktie ierobežojumi paredz aizliegt Krievijas militārā transporta lidmašīnām izmantot Ziemeļkorejas gaisa telpu, kā arī apturēt ballistisko raķešu KN-23 un kārtējās artilērijas munīcijas partijas piegādi.
Phenjana arī nesteidzot izpildīt Krievijas lūgumu palielināt tās teritorijā izvietoto Ziemeļkorejas militāro kontingentu no aptuveni 8500 līdz 50 000 karavīru.
Tomēr jau izvietotās Ziemeļkorejas armijas 11. speciālo operāciju korpusa vienības turpina dienestu Kurskas apgabalā, atrodoties Krievijas karaspēka grupējuma “Kurska” otrajā ešelonā, norāda HUR.
Savukārt Voroņežas apgabalā kopš vasaras vidus esot izvietota Ziemeļkorejas armijas apvienotā raķešu vienība, kuru Krievija izmanto uzbrukumiem Ukrainai. Pēc izlūkdienesta informācijas, tā darbojas Maskavas militārā apgabala 1. tanku armijas 112. raķešu brigādes sastāvā.
Tādējādi ziņotie ierobežojumi nenozīmē pilnīgu Ziemeļkorejas militārās iesaistes pārtraukšanu, bet kavē sadarbības turpmāku paplašināšanu. HUR sniegtā informācija UNIAN publikācijā nav papildināta ar neatkarīgu apstiprinājumu.
Sadarbību apgrūtina valodas barjera un zaudējumi
Ukrainas izlūkdienests min arī vairākus praktiskus šķēršļus abu valstu armiju sadarbībai: vienību vājo savietojamību, valodas barjeru, tulku trūkumu un nepietiekamu Ziemeļkorejas nodrošināto loģistikas atbalstu.
HUR apgalvo, ka sadarbību apgrūtina arī Krievijas augstākās militārās vadības attieksme — Ziemeļkorejas karavīri tiekot uztverti kā politiski uzspiests slogs.
Vēl viens būtisks faktors esot Ziemeļkorejas kontingenta zaudējumi kaujās pret Ukrainas aizsardzības spēkiem Kurskas apgabalā. HUR tos lēš 7058 karavīru apmērā, tostarp 2251 pieskaitot neatgriezeniskajiem zaudējumiem, bet pārējos — ievainotajiem. Tie ir Ukrainas izlūkdienesta aprēķini.
Maskava vēlas ieročus, Phenjana — tehnoloģijas un kara pieredzi
Neraugoties uz ziņoto saspīlējumu, abu valstu sadarbībai ir plašākas ekonomiskās un militārās intereses.
HUR atgādina, ka 7. septembrī uz Krievijas un Ziemeļkorejas robežas atklāts autoceļa tilts pār Tumannajas jeb Tumanganas upi. Tas paredzēts kā nozīmīgs loģistikas savienojums pārvadājumu apjoma palielināšanai.
Maskava vēlas turpināt saņemt Ziemeļkorejas ieročus un to sastāvdaļas. Savukārt Phenjana no Krievijas cer iegūt iekārtas, izejvielas, tehnoloģijas un finansējumu, kā arī pieredzi mūsdienu karadarbībā, skaidro Ukrainas izlūkdienests.
Ukrainas ziņu portāls UNIAN iepriekš vēstīja arī par aptuveni 12 000 Ziemeļkorejas strādnieku nosūtīšanu uz Krieviju, lai Tatarstānas speciālajā ekonomiskajā zonā “Alabuga” montētu trieciendronus “Shahed”. Pēc aģentūras citēto analītiķu aplēsēm, strādnieku atalgojums ir aptuveni 2,5 ASV dolāri stundā, turklāt 70–90% nopelnītā pārņem Ziemeļkorejas režīms.
Vēl 7. oktobrī, sveicot Vladimiru Putinu dzimšanas dienā, Kims Čenuns solīja turpināt atbalstīt Krievijas karu pret Ukrainu un paplašināt abu valstu stratēģisko partnerību.
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Ziemeļkoreja uz laiku apturējusi ballistisko raķešu KN-23 un artilērijas munīcijas piegādes Krievijai, ziņo Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenā izlūkošanas pārvalde (HUR). Pēc tās informācijas, lēmumu personīgi pieņēmis Ziemeļkorejas līderis Kims Čenuns, reaģējot uz Krievijas diplomāta izteikumiem par iespējamu spriedzes mazināšanu Korejas pussalā, vēsta aģentūra UNIAN.
Ukrainas izlūkdienests norāda, ka saspīlējums Maskavas un Phenjanas attiecībās radies oktobrī pēc Krievijas ārlietu ministra vietnieka Andreja Rudenko paziņojuma. Viņš izteicies, ka Kremlis nākotnē varētu palīdzēt mazināt spriedzi starp Dienvidkoreju un Ziemeļkoreju.
Phenjana šo paziņojumu uztvērusi ar neapmierinātību. Kā vēsta HUR, Ziemeļkorejas ārlietu ministre Čhve Sonhi norādījusi, ka šādi izteikumi neatbilst abu valstu sabiedroto attiecībām, un pieprasījusi paskaidrojumus par Maskavas politiku attiecībā uz Dienvidkoreju.
Ierobežo piegādes un Krievijas militāro lidmašīnu lidojumus
Pēc Ukrainas izlūkdienesta ziņām, Kima Čenuna noteiktie ierobežojumi paredz aizliegt Krievijas militārā transporta lidmašīnām izmantot Ziemeļkorejas gaisa telpu, kā arī apturēt ballistisko raķešu KN-23 un kārtējās artilērijas munīcijas partijas piegādi.
Phenjana arī nesteidzot izpildīt Krievijas lūgumu palielināt tās teritorijā izvietoto Ziemeļkorejas militāro kontingentu no aptuveni 8500 līdz 50 000 karavīru.
Tomēr jau izvietotās Ziemeļkorejas armijas 11. speciālo operāciju korpusa vienības turpina dienestu Kurskas apgabalā, atrodoties Krievijas karaspēka grupējuma “Kurska” otrajā ešelonā, norāda HUR.
Savukārt Voroņežas apgabalā kopš vasaras vidus esot izvietota Ziemeļkorejas armijas apvienotā raķešu vienība, kuru Krievija izmanto uzbrukumiem Ukrainai. Pēc izlūkdienesta informācijas, tā darbojas Maskavas militārā apgabala 1. tanku armijas 112. raķešu brigādes sastāvā.
Tādējādi ziņotie ierobežojumi nenozīmē pilnīgu Ziemeļkorejas militārās iesaistes pārtraukšanu, bet kavē sadarbības turpmāku paplašināšanu. HUR sniegtā informācija UNIAN publikācijā nav papildināta ar neatkarīgu apstiprinājumu.
Sadarbību apgrūtina valodas barjera un zaudējumi
Ukrainas izlūkdienests min arī vairākus praktiskus šķēršļus abu valstu armiju sadarbībai: vienību vājo savietojamību, valodas barjeru, tulku trūkumu un nepietiekamu Ziemeļkorejas nodrošināto loģistikas atbalstu.
HUR apgalvo, ka sadarbību apgrūtina arī Krievijas augstākās militārās vadības attieksme — Ziemeļkorejas karavīri tiekot uztverti kā politiski uzspiests slogs.
Vēl viens būtisks faktors esot Ziemeļkorejas kontingenta zaudējumi kaujās pret Ukrainas aizsardzības spēkiem Kurskas apgabalā. HUR tos lēš 7058 karavīru apmērā, tostarp 2251 pieskaitot neatgriezeniskajiem zaudējumiem, bet pārējos — ievainotajiem. Tie ir Ukrainas izlūkdienesta aprēķini.
Maskava vēlas ieročus, Phenjana — tehnoloģijas un kara pieredzi
Neraugoties uz ziņoto saspīlējumu, abu valstu sadarbībai ir plašākas ekonomiskās un militārās intereses.
HUR atgādina, ka 7. septembrī uz Krievijas un Ziemeļkorejas robežas atklāts autoceļa tilts pār Tumannajas jeb Tumanganas upi. Tas paredzēts kā nozīmīgs loģistikas savienojums pārvadājumu apjoma palielināšanai.
Maskava vēlas turpināt saņemt Ziemeļkorejas ieročus un to sastāvdaļas. Savukārt Phenjana no Krievijas cer iegūt iekārtas, izejvielas, tehnoloģijas un finansējumu, kā arī pieredzi mūsdienu karadarbībā, skaidro Ukrainas izlūkdienests.
Ukrainas ziņu portāls UNIAN iepriekš vēstīja arī par aptuveni 12 000 Ziemeļkorejas strādnieku nosūtīšanu uz Krieviju, lai Tatarstānas speciālajā ekonomiskajā zonā “Alabuga” montētu trieciendronus “Shahed”. Pēc aģentūras citēto analītiķu aplēsēm, strādnieku atalgojums ir aptuveni 2,5 ASV dolāri stundā, turklāt 70–90% nopelnītā pārņem Ziemeļkorejas režīms.
Vēl 7. oktobrī, sveicot Vladimiru Putinu dzimšanas dienā, Kims Čenuns solīja turpināt atbalstīt Krievijas karu pret Ukrainu un paplašināt abu valstu stratēģisko partnerību.
Aptauja
Cik ilgi vēl turpināsies karš Ukrainā?
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