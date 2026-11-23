Pirmdien, 23. novembrī vairākām Saeimas komisijām ievēlēti jauni vadītāji. Atsevišķas komisijas priekšsēdētājus, viņu vietniekus un sekretārus ieguva jau piektdien.
Ilgtspējīgas attīstības un demogrāfijas jautājumu komisija: Evika Siliņa
Par komisijas priekšsēdētāju pirmdien ievēlēta bijusī premjere Evika Siliņa (JV), kuru atbalstīja 11 no 16 komisijas deputātiem. Par priekšsēdētājas biedru ievēlēts Uģis Mitrevics (NA), bet par sekretāru — Māris Ozoliņš (AS). Komisijā strādās deputāti no sešām frakcijām, un gan koalīcijai, gan opozīcijai tajā ir pa astoņām balsīm.
Siliņa starp komisijā skatāmajiem jautājumiem minēja valsts stratēģisko attīstību, lielās investīcijas, konkurētspēju un mākslīgo intelektu. Viņa uzsvēra arī demogrāfiskās situācijas uzlabošanu un cilvēkkapitāla stiprināšanu. Par darba prioritātēm deputāti plāno spriest nākamajā komisijas sēdē.
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Pirmdien, 23. novembrī vairākām Saeimas komisijām ievēlēti jauni vadītāji. Atsevišķas komisijas priekšsēdētājus, viņu vietniekus un sekretārus ieguva jau piektdien.
Ilgtspējīgas attīstības un demogrāfijas jautājumu komisija: Evika Siliņa
Par komisijas priekšsēdētāju pirmdien ievēlēta bijusī premjere Evika Siliņa (JV), kuru atbalstīja 11 no 16 komisijas deputātiem. Par priekšsēdētājas biedru ievēlēts Uģis Mitrevics (NA), bet par sekretāru — Māris Ozoliņš (AS). Komisijā strādās deputāti no sešām frakcijām, un gan koalīcijai, gan opozīcijai tajā ir pa astoņām balsīm.
Siliņa starp komisijā skatāmajiem jautājumiem minēja valsts stratēģisko attīstību, lielās investīcijas, konkurētspēju un mākslīgo intelektu. Viņa uzsvēra arī demogrāfiskās situācijas uzlabošanu un cilvēkkapitāla stiprināšanu. Par darba prioritātēm deputāti plāno spriest nākamajā komisijas sēdē.
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