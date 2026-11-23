Šogad 35 Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) māsas pārtraukušas vai plāno pārtraukt darba attiecības, kā iemeslu norādot atalgojumu, liecina slimnīcas provizoriskais 2026. gada apkopojums, uz kuru viedokļrakstā atsaucas slimnīcas aprūpes direktore Linda Frīdenberga.
Frīdenbergas BKUS tīmekļvietnē publicētajā viedokļrakstā minētais provizoriskais aprēķins liecina, ka tikpat daudz māsu sagatavošana no izglītības ieguves sākuma līdz patstāvīga profesionāļa līmenim ar trīs līdz četru gadu pieredzi izmaksātu vairāk nekā miljonu eiro. Aprēķinā ietverta izglītība, integrācija darbavietā, mentorings, apmācības, tālākizglītība, apdrošināšana, kā arī Eiropas Sociālā fonda un ziedotāju piesaistes stipendija.
Grūtāk aizvietot pieredzi, ar kuru māsa nakts dežūrā pamana bērna stāvokļa pasliktināšanos un palīdz jaunākai kolēģei pieņemt lēmumu, uzsver Frīdenberga.
Viņa aicina līdz ar 2027. gada budžetu paredzēt konkurētspējīgu samaksu par vienu pilnu slodzi, to iekļaujot valsts apmaksāto pakalpojumu tarifos. Atalgojuma vērtējumā jānošķir garantētā pamatalga no ienākumiem ar piemaksām un virsstundām.
Frīdenberga norāda, ka māsu atalgojumam tarifā 2024. gadā bija paredzēti 1388 eiro bruto, bet faktiskā vidējā samaksa 2025. gada pirmajā pusgadā bija 1955 eiro. Savukārt vidējā bruto darba samaksa valstī par pilnu slodzi 2026. gada otrajā ceturksnī bija 1886 eiro. Atalgojuma daļu virs tarifa slimnīcas meklē savos iekšējos resursos, un šāda pieeja nav ilgstpējīga.
"Ja rīt katra māsa Latvijā strādātu vienu pilnu slodzi vienā darbavietā, kuras slimnīcu nodaļas spētu nodrošināt aprūpi visu diennakti? Veidojot 2027. gada budžetu, valdībai jāspēj atbildēt uz šo jautājumu,"
norāda Frīdenberga.
Viņa atgādina, ka Ministru kabinets apstiprinājis Veselības darbaspēka attīstības stratēģiju, bet lēmumu par papildu finansējumu no 2027. gada atstājis budžeta sarunām.
Pēc Frīdenbergas minētajiem Veselības ministrijas (VM) kartējuma datiem, salīdzinājumā ar aprēķināto vajadzību Latvijā trūkst 4928 māsu jeb 4898 slodžu. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) 2025. gada pārskatā Latvijā ir 4,2 praktizējošas māsas uz 1000 iedzīvotāju, bet OECD valstīs vidēji — 9,2.
No 2018. gada līdz 2023. gada 1. oktobrim profesijā nodarbināto māsu skaits pieauga no 8707 līdz 9117 jeb par 4,7%, taču iztrūkumu nav izdevies novērst. Vēsturiskajos nodarbinātības datos aptuveni trešdaļa māsu strādāja vismaz divās darbavietās, tādēļ krīzes situācijā vairākas slimnīcas var rēķināties ar vienu un to pašu cilvēku.
Frīdenberga rosina ieviest vienotu darba laika uzskaiti vismaz Nacionālā veselības dienesta (NVD) finansētajās darbavietās un pakāpeniski atteikties no 24 stundu dežūrām tiešajā pacientu aprūpē. Augstāka līmeņa slimnīcās pirmais solis būtu pāreja uz 12 stundu maiņām.
Pirms pārejas katrai nodaļai jāaprēķina nepieciešamais māsu skaits, atalgojums un iespējas nokļūt darbā. Viņa uzsver, ka maiņu saīsināšana vienā slimnīcā pacientu nepasargās, ja ienākumu dēļ māsai pēc dežūras jādodas strādāt citā.
Tāpat jānosaka drošs pacientu skaits uz vienu māsu atbilstoši aprūpes vajadzībām, ieviešot vienotu pacientu klasifikāciju un papildu personāla piesaistes kārtību. Frīdenberga skaidro, ka nakts maiņā viena māsa vai māsa kopā ar māsas palīgu var būt atbildīga par desmit un vairāk pacientiem. Vienlaicīga vajadzība palīdzēt vairākiem bērniem var novest pie novēlotas vai izlaistas aprūpes.
Jaunajām māsām pirmajā darba gadā viņa rosina nodrošināt apmaksātu mentoru ar šim darbam atvēlētu laiku. Pēc Frīdenbergas apkopotajiem datiem, 2025. gadā vispārējās aprūpes māsas kvalifikāciju Latvijā ieguva 289 absolventi. Slimnīcām būtu jāseko, cik absolventu profesijā strādā pēc viena un pieciem gadiem.
Kopš 2023. gada valsts finansē vēl 296 māszinību studiju vietas, un šī lēmuma ietekme uz absolventu skaitu būs vērtējama 2027. gadā. Līdz pirmo paplašinātās kompetences māsu studiju noslēgumam nākamā gada vasarā Frīdenberga aicina noteikt viņu pilnvaras un pakalpojumu apmaksas kārtību.
VM modelī līdz 2038. gadam visu ārstniecības personu iztrūkums var sasniegt 10 124 cilvēkus jeb 9866 slodzes. Savukārt BKUS plānošanas scenārijā līdz 2030. gadam ārstēto pacientu skaits gadā var pieaugt no aptuveni 122 000 līdz vairāk nekā 124 000, turklāt hroniski slimu bērnu aprūpei vajadzēs vairāk laika.
Frīdenberga aicina līdz ar nākamā gada budžetu nosaukt atbildīgos, piešķirt finansējumu un noteikt izpildes termiņus. Darba vidē viņa rosina nodrošināt konfidenciālu ziņošanas kārtību un tūlītēju darba devēja atbalstu agresiju piedzīvojušiem darbiniekiem.
Māsu darba videi uzmanība pievērsta arī Latvijas Māsu asociācijas tīmekļvietnē publicētajā Agitas Melbārdes-Kelmeres apskatā par Pasaules Veselības organizācijas Eiropas reģiona pētījumu "Mental Health of Nurses and Doctors" jeb MeND.
Pētījums aptvēra 29 valstis, tai skaitā Latviju. Dati vākti no 2024. gada oktobra līdz 2025. gada aprīlim, analīzē iekļaujot 90 000 respondentu datus. Apskatā norādīts, ka Latvijas respondentu vidū depresijas simptomi var skart līdz pusei aptaujāto ārstu un māsu, bet trauksmes rādītājs sasniedz pat 60%.
Eiropā kopumā depresijas vai trauksmes simptomus piedzīvo aptuveni katrs trešais veselības aprūpes darbinieks. Uz Latvijas datiem savā rakstā atsaucas arī Frīdenberga.
Melbārde-Kelmere izceļ lielu darba slodzi, maiņu un nakts darbu, vardarbības risku un nepietiekamu atbalstu. Daļa māsu strādā vairāk nekā 50 stundas nedēļā. Tajā pašā laikā apskatā minēts, ka aptuveni 64% māsu ir apmierinātas ar darbu, bet 65% to uzskata par jēgpilnu. Māsu labbūtības stiprināšana, viņas ieskatā, ir nozīmīga arī aprūpes kvalitātei un pacientu drošībai.
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Šogad 35 Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) māsas pārtraukušas vai plāno pārtraukt darba attiecības, kā iemeslu norādot atalgojumu, liecina slimnīcas provizoriskais 2026. gada apkopojums, uz kuru viedokļrakstā atsaucas slimnīcas aprūpes direktore Linda Frīdenberga.
Frīdenbergas BKUS tīmekļvietnē publicētajā viedokļrakstā minētais provizoriskais aprēķins liecina, ka tikpat daudz māsu sagatavošana no izglītības ieguves sākuma līdz patstāvīga profesionāļa līmenim ar trīs līdz četru gadu pieredzi izmaksātu vairāk nekā miljonu eiro. Aprēķinā ietverta izglītība, integrācija darbavietā, mentorings, apmācības, tālākizglītība, apdrošināšana, kā arī Eiropas Sociālā fonda un ziedotāju piesaistes stipendija.
Grūtāk aizvietot pieredzi, ar kuru māsa nakts dežūrā pamana bērna stāvokļa pasliktināšanos un palīdz jaunākai kolēģei pieņemt lēmumu, uzsver Frīdenberga.
Viņa aicina līdz ar 2027. gada budžetu paredzēt konkurētspējīgu samaksu par vienu pilnu slodzi, to iekļaujot valsts apmaksāto pakalpojumu tarifos. Atalgojuma vērtējumā jānošķir garantētā pamatalga no ienākumiem ar piemaksām un virsstundām.
Frīdenberga norāda, ka māsu atalgojumam tarifā 2024. gadā bija paredzēti 1388 eiro bruto, bet faktiskā vidējā samaksa 2025. gada pirmajā pusgadā bija 1955 eiro. Savukārt vidējā bruto darba samaksa valstī par pilnu slodzi 2026. gada otrajā ceturksnī bija 1886 eiro. Atalgojuma daļu virs tarifa slimnīcas meklē savos iekšējos resursos, un šāda pieeja nav ilgstpējīga.
"Ja rīt katra māsa Latvijā strādātu vienu pilnu slodzi vienā darbavietā, kuras slimnīcu nodaļas spētu nodrošināt aprūpi visu diennakti? Veidojot 2027. gada budžetu, valdībai jāspēj atbildēt uz šo jautājumu,"
norāda Frīdenberga.
Viņa atgādina, ka Ministru kabinets apstiprinājis Veselības darbaspēka attīstības stratēģiju, bet lēmumu par papildu finansējumu no 2027. gada atstājis budžeta sarunām.
Pēc Frīdenbergas minētajiem Veselības ministrijas (VM) kartējuma datiem, salīdzinājumā ar aprēķināto vajadzību Latvijā trūkst 4928 māsu jeb 4898 slodžu. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) 2025. gada pārskatā Latvijā ir 4,2 praktizējošas māsas uz 1000 iedzīvotāju, bet OECD valstīs vidēji — 9,2.
No 2018. gada līdz 2023. gada 1. oktobrim profesijā nodarbināto māsu skaits pieauga no 8707 līdz 9117 jeb par 4,7%, taču iztrūkumu nav izdevies novērst. Vēsturiskajos nodarbinātības datos aptuveni trešdaļa māsu strādāja vismaz divās darbavietās, tādēļ krīzes situācijā vairākas slimnīcas var rēķināties ar vienu un to pašu cilvēku.
Frīdenberga rosina ieviest vienotu darba laika uzskaiti vismaz Nacionālā veselības dienesta (NVD) finansētajās darbavietās un pakāpeniski atteikties no 24 stundu dežūrām tiešajā pacientu aprūpē. Augstāka līmeņa slimnīcās pirmais solis būtu pāreja uz 12 stundu maiņām.
Pirms pārejas katrai nodaļai jāaprēķina nepieciešamais māsu skaits, atalgojums un iespējas nokļūt darbā. Viņa uzsver, ka maiņu saīsināšana vienā slimnīcā pacientu nepasargās, ja ienākumu dēļ māsai pēc dežūras jādodas strādāt citā.
Tāpat jānosaka drošs pacientu skaits uz vienu māsu atbilstoši aprūpes vajadzībām, ieviešot vienotu pacientu klasifikāciju un papildu personāla piesaistes kārtību. Frīdenberga skaidro, ka nakts maiņā viena māsa vai māsa kopā ar māsas palīgu var būt atbildīga par desmit un vairāk pacientiem. Vienlaicīga vajadzība palīdzēt vairākiem bērniem var novest pie novēlotas vai izlaistas aprūpes.
Jaunajām māsām pirmajā darba gadā viņa rosina nodrošināt apmaksātu mentoru ar šim darbam atvēlētu laiku. Pēc Frīdenbergas apkopotajiem datiem, 2025. gadā vispārējās aprūpes māsas kvalifikāciju Latvijā ieguva 289 absolventi. Slimnīcām būtu jāseko, cik absolventu profesijā strādā pēc viena un pieciem gadiem.
Kopš 2023. gada valsts finansē vēl 296 māszinību studiju vietas, un šī lēmuma ietekme uz absolventu skaitu būs vērtējama 2027. gadā. Līdz pirmo paplašinātās kompetences māsu studiju noslēgumam nākamā gada vasarā Frīdenberga aicina noteikt viņu pilnvaras un pakalpojumu apmaksas kārtību.
VM modelī līdz 2038. gadam visu ārstniecības personu iztrūkums var sasniegt 10 124 cilvēkus jeb 9866 slodzes. Savukārt BKUS plānošanas scenārijā līdz 2030. gadam ārstēto pacientu skaits gadā var pieaugt no aptuveni 122 000 līdz vairāk nekā 124 000, turklāt hroniski slimu bērnu aprūpei vajadzēs vairāk laika.
Frīdenberga aicina līdz ar nākamā gada budžetu nosaukt atbildīgos, piešķirt finansējumu un noteikt izpildes termiņus. Darba vidē viņa rosina nodrošināt konfidenciālu ziņošanas kārtību un tūlītēju darba devēja atbalstu agresiju piedzīvojušiem darbiniekiem.
Māsu darba videi uzmanība pievērsta arī Latvijas Māsu asociācijas tīmekļvietnē publicētajā Agitas Melbārdes-Kelmeres apskatā par Pasaules Veselības organizācijas Eiropas reģiona pētījumu "Mental Health of Nurses and Doctors" jeb MeND.
Pētījums aptvēra 29 valstis, tai skaitā Latviju. Dati vākti no 2024. gada oktobra līdz 2025. gada aprīlim, analīzē iekļaujot 90 000 respondentu datus. Apskatā norādīts, ka Latvijas respondentu vidū depresijas simptomi var skart līdz pusei aptaujāto ārstu un māsu, bet trauksmes rādītājs sasniedz pat 60%.
Eiropā kopumā depresijas vai trauksmes simptomus piedzīvo aptuveni katrs trešais veselības aprūpes darbinieks. Uz Latvijas datiem savā rakstā atsaucas arī Frīdenberga.
Melbārde-Kelmere izceļ lielu darba slodzi, maiņu un nakts darbu, vardarbības risku un nepietiekamu atbalstu. Daļa māsu strādā vairāk nekā 50 stundas nedēļā. Tajā pašā laikā apskatā minēts, ka aptuveni 64% māsu ir apmierinātas ar darbu, bet 65% to uzskata par jēgpilnu. Māsu labbūtības stiprināšana, viņas ieskatā, ir nozīmīga arī aprūpes kvalitātei un pacientu drošībai.
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