Svarīgākais, ka pašlaik ir sākušās sarunas par miera panākšanas iespējām Ukrainā, jo līdz šim "runāja tikai ieroči", šorīt intervijā LTV "Rīta panorāmai" sprieda "Apvienotā saraksta" (AS) deleģētais ārlietu ministrs Ģirts Jaunzems.
Taujāts, vai šīm sarunām pašlaik ir reāla jēga, Jaunzems sprieda, ka ar ilgstošu runāšanu un savu argumentu "pilināšanu", to saliekot kopā ar situāciju kaujas laukā, kopā varot veidoties sinerģija, kad kaut kādā brīdī varot nonākt pie risinājuma.
Vērtējot, vai no agresora — Krievijas — puses sarunas nav tīrs teātris, Jaunzems izteicās, ka, "protams, tā ir arī diplomātiskā spēle", kur katrs cenšoties panākt sev labāko risinājumu. Viņš gan atzina, ka pagaidām starp pušu pozīcijām ir milzu aiza.
Savukārt vaicāts, vai šāda pat aiza neveidojas Eiropas un ASV attiecībās, jaunais politiķis vērtēja — lai arī prezidenta Donalda Trampa retorikā "ASV ir pirmajā vietā", tomēr aizkadra sarunās situācija rādoties citādāk. "Lai arī tā, kā bija, varbūt vairāk nebūs," par transatlantiskajām attiecībām piebilda ministrs.
Jaunzems neuzskata, ka kopumā Latvijas ārpolitikā būtu vajadzīgas lielas pārmaiņas.
Aptauja
Cik ilgi vēl turpināsies karš Ukrainā?
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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Svarīgākais, ka pašlaik ir sākušās sarunas par miera panākšanas iespējām Ukrainā, jo līdz šim "runāja tikai ieroči", šorīt intervijā LTV "Rīta panorāmai" sprieda "Apvienotā saraksta" (AS) deleģētais ārlietu ministrs Ģirts Jaunzems.
Taujāts, vai šīm sarunām pašlaik ir reāla jēga, Jaunzems sprieda, ka ar ilgstošu runāšanu un savu argumentu "pilināšanu", to saliekot kopā ar situāciju kaujas laukā, kopā varot veidoties sinerģija, kad kaut kādā brīdī varot nonākt pie risinājuma.
Vērtējot, vai no agresora — Krievijas — puses sarunas nav tīrs teātris, Jaunzems izteicās, ka, "protams, tā ir arī diplomātiskā spēle", kur katrs cenšoties panākt sev labāko risinājumu. Viņš gan atzina, ka pagaidām starp pušu pozīcijām ir milzu aiza.
Savukārt vaicāts, vai šāda pat aiza neveidojas Eiropas un ASV attiecībās, jaunais politiķis vērtēja — lai arī prezidenta Donalda Trampa retorikā "ASV ir pirmajā vietā", tomēr aizkadra sarunās situācija rādoties citādāk. "Lai arī tā, kā bija, varbūt vairāk nebūs," par transatlantiskajām attiecībām piebilda ministrs.
Jaunzems neuzskata, ka kopumā Latvijas ārpolitikā būtu vajadzīgas lielas pārmaiņas.
Aptauja
Cik ilgi vēl turpināsies karš Ukrainā?
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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