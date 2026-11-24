Agnis Buda: Lielais trijnieks sācis spēli. Kur Eiropa?
Agnis Buda
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Latvijas Mediji
2026.
gada
24.
novembris,
00:00
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Ķīnas prezidenta Sji Dzjiņpina, ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina tikšanās.
Foto:
AFP/Scanpix
Lai arī APEC – Āzijas un Klusā okeāna ekonomiskās sadarbības – forumam Ķīnas pilsētā Šeņdžeņā vajadzēja risināt izteikti ekonomiskus jautājumus, tajā atradās arī vieta pasaules politikas pārvaldīšanas laukumam: kopā sanāca Lielā trijnieka – ASV, Ķīnas un Krievijas – līderi.