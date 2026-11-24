Mūsdienās faktiski viss notiek datortīklos – sistēmās, kas ierīcēm visā pasaulē ļauj apmainīties ar informāciju.
Interneta tīkls darbojas kā milzīgs sakaru mezgls, kurā dati ceļo pa kabeļiem un bezvadu savienojumiem, bet kādam tajā jārūpējas arī par visa notiekošā drošību.
"Mana un uzņēmuma galvenā darbības niša ir kritiskās infrastruktūras sistēmu ielaušanās testi un drošības auditi," tā ar sevi un 2022. gadā izveidoto jaunuzņēmumu iepazīstina kiberdrošības eksperts, drošības tehnoloģiju uzņēmuma "OffSeq" dibinātājs un vadītājs Nils Putniņš.
Lai saruna ar Nilu Putniņu izveidotos jēgpilnāka un mazliet saprotamāka, vispirms nepieciešams atkārtot ar interneta darbību saistīto ābeci. Piemēram, to, ka parastam cilvēkam ar aci neredzamie un arī citādi nejūtamie dati tomēr ceļo caur reālu un fiziski izbūvētu infrastruktūru – optiskās šķiedras kabeļiem, zemūdens kabeļiem starp kontinentiem, arī mobilo sakaru torņiem un WiFi maršrutētājiem. Lietotāju viedtālruņi un datori pieprasa informāciju, savukārt lieli serveri šo informāciju uzglabā un nosūta pēc pieprasījuma. Katrai ierīcei tīklā ir adrese (IP), lai dati nonāktu pareizajā vietā. Vienoti noteikumi (piemēram, TCP/IP protokoli) nodrošina, ka dažādas ierīces saprot cita citu. Katru sekundi tīklā norisinās miljardiem procesu, kurus lietotājs parasti pat nemana – e-pasti, ziņojumi lietotnēs, videozvani, augšupielādēti faili mākoņkrātuvēs utt.
Ētiskie un citi hakeri
Lielāko daļu no šīs datu plūsmas šifrē, lai paroles, bankas pārskaitījumus un privāto saraksti pasargātu no nesankcionētas piekļuves. Kur liegumi un šifri, tur vienmēr arī interese un kārdinājums to visu apiet. Interneta vidē "apgājējus" sauc par hakeriem – šīs vides virtuoziem, kuri parasti mēģina nokļūt tur, kur parastam lietotājam nav ko darīt. Hakeri meklē un izmanto drošības ievainojamības datorsistēmās, tīklos un lietotnēs. Viņu darbību un likumību nosaka mērķis, kā arī saņemtās atļaujas. Ļaunprātīgie hakeri jeb "melnās cepures" pārkāpj likumu un ielaužas sistēmās personīga labuma, peļņas vai kaitējuma nodarīšanas nolūkā. Faktiski to pašu dara arī "baltās cepures" jeb ētiskie hakeri, tikai ar būtisku atšķirību – viņi to dara ar sistēmas īpašnieka atļauju vai koordinētu ievainojamību atklāšanas ietvaros, lai nepilnības tiktu novērstas, pirms tās izmanto "melnās cepures".
"Tagad man ir 34 gadi, un iznāk, ka par kiberdrošību interesējos un ar to nodarbojos jau 20 gadus, jo šīs lietas apgūstu no vismaz 14 gadu vecuma. Jau tad sāku pētīt, kā hakeri apiet aizsardzību, liek strādāt viņu vietā programmatūrai un tamlīdzīgi. Vēlāk šo jomu jau profesionālā līmenī esmu apguvis Latvijā un ārzemēs. Lielu praktisko pieredzi informācijas tehnoloģiju nozarē guvu, strādājot mūsu Saeimas drošības birojā, lielos privātos uzņēmumos tepat Latvijā, kā arī NATO Komunikāciju un informācijas aģentūrā Beļģijā.
Pieredze ar darbu un dzīvošanu ārzemēs man tomēr izrādījās cita nekā sākotnējās gaidas. Lai arī Beļģijā darbs bija ļoti labs, tomēr nolēmu atgriezties Latvijā un attīstīt jau 2022. gadā nodibināto kiberdrošības uzņēmumu "OffSeq". Kādēļ gan ne? Man bija gan zināšanas, gan nepieciešamās pielaides, sertifikāti un reputācija, kā arī vēlēšanās dot savu ieguldījumu tieši Latvijas labā," stāsta Nils Putniņš, viens no nedaudzajiem augstas klases ētiskajiem hakeriem Latvijā.
No vietējām "baltajām cepurēm" Latvijas publiskajā vidē plašāk pazīstams ir Elviss Strazdiņš, kurš gan pats nēsā sarkanu cepuri. Nils kolēģa profesionālo rosīšanos nevērtē, jo mērķauditorijas un piedāvātie pakalpojumi viņiem esot dažādi, vien nosaka, ka Elviss ar saviem publiskajiem "izgājieniem" darot labu darbu, jo pievēršot sabiedrības uzmanību lietām, ko ikdienā cilvēki ignorē.
Ielaušanās testi, drošības auditi un citi pakalpojumi
Ko tad īsti "OffSeq" piedāvā? Pakalpojumu saraksts ir diezgan garš. Viens no tiem – kiberdrošības ekosistēmas audits. Tas ietver, piemēram, sistēmas ielaušanās testēšanu – simulētu, atļautu kiberuzbrukumu datorsistēmai, tīklam vai lietotnei, lai atrastu drošības ievainojamības, pirms tās izmanto ļaundari.
"No citiem atšķiramies ar to, ka paši izstrādājam un tīkla drošības uzlabošanai piedāvājam inovācijas. Tādas kopumā ir sešas. Viena no tām – kiberdraudu izlūkošanas radars, kas reālajā laikā parāda, kādas jaunas ievainojamības un uzbrukumi parādās pasaulē. Vienkāršoti to varētu saukt arī par uzbrukumu novērošanas platformu. Savukārt vienu no jaunākajiem produktiem, ko tagad veidojam, sauc "Mirage". Tie ir sensori – mānekļi, ko var ielikt tīkla infrastruktūrā, lai uzbrucējs domā, ka tā ir ievainojama sistēma. Uzbrūkot mānekļiem, ļaundaris sevi nodod un parāda, kur infrastruktūrai nepieciešama aizsardzība.
Mūsu sensoru platforma "OffLoRe" ir iekļauta Aizsardzības ministrijas atbalstītā aizsardzības inovāciju programmā. Attīstām speciālus sensorus, kas pasīvi uztver radiosignālus un konstatē anomālijas. Ar šiem sensoriem varēs uzraudzīt, piemēram, mūsu austrumu robežu, iegūtos datus sūtot uz centrālo paneli, un analizēt, vai signāli ir leģitīmi," jaunuzņēmuma "OffSeq" darbības lauku iezīmē tā vadītājs. Šogad dubultojies gan jaunuzņēmuma finanšu apgrozījums, gan arī darbinieku skaits. "Pamatmaize mūsu biznesam tomēr joprojām ir sistēmu auditi," atzīst Nils.
Brīvprātīgais darbs
Kiberdrošības eksperta vadītais uzņēmums savu artavu dod arī sabiedrībai, brīvprātīgi pārbaudot populāras programmatūras, ko izmanto Latvijā. Piemēram, šogad "OffSeq" atklājis būtisku drošības ievainojamību "eParakstītājs 3.0" lietotnē "Windows" datoriem. Kļūda uzbrucējam ļāvusi panākt, ka lietotāja datorā nonāk un tiek palaista svešas izcelsmes programma. Sadarbībā ar lietotnes uzturētāju LVRTC un kiberincidentu novēršanas institūciju CERT.LV publiskās sistēmas ievainojamība novērsta. Tamlīdzīga iniciatīva nav vienīgā.
"Līdzīgus robus esam atraduši arī Igaunijas e-paraksta lietotnē "DigiDoc4". Par šiem atklājumiem nesaņemam nekādu atlīdzību, mūsu interesēs ir pārbaudīt pašiem savas tehniskās spējas un kapacitātes," atzīst Nils. Viņš arī secina, ka kiberapdraudējumu līmenis Latvijā sasniedzis jaunus rekordus, galvenokārt sistemātisku konfigurācijas kļūdu, nevis sarežģītu hakeru rīku dēļ. Lai novērstu pieaugošās ievainojamības izmantošanu, ikvienai organizācijai būtu jāsakārto savas "infrastruktūras ārējais perimetrs un jāievēro digitālās higiēnas pamati".
"Esam pašpietiekami un uzņēmumam redzu pakāpeniskas attīstības ceļu. Manuprāt, viena no galvenajām izaugsmes sastāvdaļām šajā darbības nozarē ir laba reputācija. Patīkami, ka arī ar to kļūstam pazīstami starptautiski, dodamies ārpus Latvijas apvāršņiem. Piemēram, mūsu reāllaika kiberdraudu izlūkošanas platformai jau ir 300 000 apmeklējumu mēnesī. Tāpat arvien vairāk Baltijas valstīs un citur Eiropā interesējas arī par mūsu komplekso sistēmu audita pakalpojumu. Testējam ļoti nopietnas organizācijas," rezumē Nils Putniņš.
Publikācija tapusi sadarbībā ar SIA "SEQ" .
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
Mūsdienās faktiski viss notiek datortīklos – sistēmās, kas ierīcēm visā pasaulē ļauj apmainīties ar informāciju.
Interneta tīkls darbojas kā milzīgs sakaru mezgls, kurā dati ceļo pa kabeļiem un bezvadu savienojumiem, bet kādam tajā jārūpējas arī par visa notiekošā drošību.
"Mana un uzņēmuma galvenā darbības niša ir kritiskās infrastruktūras sistēmu ielaušanās testi un drošības auditi," tā ar sevi un 2022. gadā izveidoto jaunuzņēmumu iepazīstina kiberdrošības eksperts, drošības tehnoloģiju uzņēmuma "OffSeq" dibinātājs un vadītājs Nils Putniņš.
Lai saruna ar Nilu Putniņu izveidotos jēgpilnāka un mazliet saprotamāka, vispirms nepieciešams atkārtot ar interneta darbību saistīto ābeci. Piemēram, to, ka parastam cilvēkam ar aci neredzamie un arī citādi nejūtamie dati tomēr ceļo caur reālu un fiziski izbūvētu infrastruktūru – optiskās šķiedras kabeļiem, zemūdens kabeļiem starp kontinentiem, arī mobilo sakaru torņiem un WiFi maršrutētājiem. Lietotāju viedtālruņi un datori pieprasa informāciju, savukārt lieli serveri šo informāciju uzglabā un nosūta pēc pieprasījuma. Katrai ierīcei tīklā ir adrese (IP), lai dati nonāktu pareizajā vietā. Vienoti noteikumi (piemēram, TCP/IP protokoli) nodrošina, ka dažādas ierīces saprot cita citu. Katru sekundi tīklā norisinās miljardiem procesu, kurus lietotājs parasti pat nemana – e-pasti, ziņojumi lietotnēs, videozvani, augšupielādēti faili mākoņkrātuvēs utt.
Ētiskie un citi hakeri
Lielāko daļu no šīs datu plūsmas šifrē, lai paroles, bankas pārskaitījumus un privāto saraksti pasargātu no nesankcionētas piekļuves. Kur liegumi un šifri, tur vienmēr arī interese un kārdinājums to visu apiet. Interneta vidē "apgājējus" sauc par hakeriem – šīs vides virtuoziem, kuri parasti mēģina nokļūt tur, kur parastam lietotājam nav ko darīt. Hakeri meklē un izmanto drošības ievainojamības datorsistēmās, tīklos un lietotnēs. Viņu darbību un likumību nosaka mērķis, kā arī saņemtās atļaujas. Ļaunprātīgie hakeri jeb "melnās cepures" pārkāpj likumu un ielaužas sistēmās personīga labuma, peļņas vai kaitējuma nodarīšanas nolūkā. Faktiski to pašu dara arī "baltās cepures" jeb ētiskie hakeri, tikai ar būtisku atšķirību – viņi to dara ar sistēmas īpašnieka atļauju vai koordinētu ievainojamību atklāšanas ietvaros, lai nepilnības tiktu novērstas, pirms tās izmanto "melnās cepures".
"Tagad man ir 34 gadi, un iznāk, ka par kiberdrošību interesējos un ar to nodarbojos jau 20 gadus, jo šīs lietas apgūstu no vismaz 14 gadu vecuma. Jau tad sāku pētīt, kā hakeri apiet aizsardzību, liek strādāt viņu vietā programmatūrai un tamlīdzīgi. Vēlāk šo jomu jau profesionālā līmenī esmu apguvis Latvijā un ārzemēs. Lielu praktisko pieredzi informācijas tehnoloģiju nozarē guvu, strādājot mūsu Saeimas drošības birojā, lielos privātos uzņēmumos tepat Latvijā, kā arī NATO Komunikāciju un informācijas aģentūrā Beļģijā.
Pieredze ar darbu un dzīvošanu ārzemēs man tomēr izrādījās cita nekā sākotnējās gaidas. Lai arī Beļģijā darbs bija ļoti labs, tomēr nolēmu atgriezties Latvijā un attīstīt jau 2022. gadā nodibināto kiberdrošības uzņēmumu "OffSeq". Kādēļ gan ne? Man bija gan zināšanas, gan nepieciešamās pielaides, sertifikāti un reputācija, kā arī vēlēšanās dot savu ieguldījumu tieši Latvijas labā," stāsta Nils Putniņš, viens no nedaudzajiem augstas klases ētiskajiem hakeriem Latvijā.
No vietējām "baltajām cepurēm" Latvijas publiskajā vidē plašāk pazīstams ir Elviss Strazdiņš, kurš gan pats nēsā sarkanu cepuri. Nils kolēģa profesionālo rosīšanos nevērtē, jo mērķauditorijas un piedāvātie pakalpojumi viņiem esot dažādi, vien nosaka, ka Elviss ar saviem publiskajiem "izgājieniem" darot labu darbu, jo pievēršot sabiedrības uzmanību lietām, ko ikdienā cilvēki ignorē.
Ielaušanās testi, drošības auditi un citi pakalpojumi
Ko tad īsti "OffSeq" piedāvā? Pakalpojumu saraksts ir diezgan garš. Viens no tiem – kiberdrošības ekosistēmas audits. Tas ietver, piemēram, sistēmas ielaušanās testēšanu – simulētu, atļautu kiberuzbrukumu datorsistēmai, tīklam vai lietotnei, lai atrastu drošības ievainojamības, pirms tās izmanto ļaundari.
"No citiem atšķiramies ar to, ka paši izstrādājam un tīkla drošības uzlabošanai piedāvājam inovācijas. Tādas kopumā ir sešas. Viena no tām – kiberdraudu izlūkošanas radars, kas reālajā laikā parāda, kādas jaunas ievainojamības un uzbrukumi parādās pasaulē. Vienkāršoti to varētu saukt arī par uzbrukumu novērošanas platformu. Savukārt vienu no jaunākajiem produktiem, ko tagad veidojam, sauc "Mirage". Tie ir sensori – mānekļi, ko var ielikt tīkla infrastruktūrā, lai uzbrucējs domā, ka tā ir ievainojama sistēma. Uzbrūkot mānekļiem, ļaundaris sevi nodod un parāda, kur infrastruktūrai nepieciešama aizsardzība.
Mūsu sensoru platforma "OffLoRe" ir iekļauta Aizsardzības ministrijas atbalstītā aizsardzības inovāciju programmā. Attīstām speciālus sensorus, kas pasīvi uztver radiosignālus un konstatē anomālijas. Ar šiem sensoriem varēs uzraudzīt, piemēram, mūsu austrumu robežu, iegūtos datus sūtot uz centrālo paneli, un analizēt, vai signāli ir leģitīmi," jaunuzņēmuma "OffSeq" darbības lauku iezīmē tā vadītājs. Šogad dubultojies gan jaunuzņēmuma finanšu apgrozījums, gan arī darbinieku skaits. "Pamatmaize mūsu biznesam tomēr joprojām ir sistēmu auditi," atzīst Nils.
Brīvprātīgais darbs
Kiberdrošības eksperta vadītais uzņēmums savu artavu dod arī sabiedrībai, brīvprātīgi pārbaudot populāras programmatūras, ko izmanto Latvijā. Piemēram, šogad "OffSeq" atklājis būtisku drošības ievainojamību "eParakstītājs 3.0" lietotnē "Windows" datoriem. Kļūda uzbrucējam ļāvusi panākt, ka lietotāja datorā nonāk un tiek palaista svešas izcelsmes programma. Sadarbībā ar lietotnes uzturētāju LVRTC un kiberincidentu novēršanas institūciju CERT.LV publiskās sistēmas ievainojamība novērsta. Tamlīdzīga iniciatīva nav vienīgā.
"Līdzīgus robus esam atraduši arī Igaunijas e-paraksta lietotnē "DigiDoc4". Par šiem atklājumiem nesaņemam nekādu atlīdzību, mūsu interesēs ir pārbaudīt pašiem savas tehniskās spējas un kapacitātes," atzīst Nils. Viņš arī secina, ka kiberapdraudējumu līmenis Latvijā sasniedzis jaunus rekordus, galvenokārt sistemātisku konfigurācijas kļūdu, nevis sarežģītu hakeru rīku dēļ. Lai novērstu pieaugošās ievainojamības izmantošanu, ikvienai organizācijai būtu jāsakārto savas "infrastruktūras ārējais perimetrs un jāievēro digitālās higiēnas pamati".
"Esam pašpietiekami un uzņēmumam redzu pakāpeniskas attīstības ceļu. Manuprāt, viena no galvenajām izaugsmes sastāvdaļām šajā darbības nozarē ir laba reputācija. Patīkami, ka arī ar to kļūstam pazīstami starptautiski, dodamies ārpus Latvijas apvāršņiem. Piemēram, mūsu reāllaika kiberdraudu izlūkošanas platformai jau ir 300 000 apmeklējumu mēnesī. Tāpat arvien vairāk Baltijas valstīs un citur Eiropā interesējas arī par mūsu komplekso sistēmu audita pakalpojumu. Testējam ļoti nopietnas organizācijas," rezumē Nils Putniņš.
Publikācija tapusi sadarbībā ar SIA "SEQ" .
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu