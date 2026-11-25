"Likumam jābūt vairogam vājajiem un godīgajiem, bet zobenam pret negodīgajiem."
Šis Senās Romas tiesības caurvijošais princips ir tiesiskas valsts pamatu pamats. Tā apšaubīšana spēj sašķobīt sabiedrisko kārtību un pilsoņu drošības sajūtu. Diemžēl tieši to šobrīd sekmīgi dara Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris, atklāti izgaismojot varas iestāžu vājumu.
Neraugoties uz Kultūras ministrijas atgādinājumiem ievērot Valsts valodas likuma prasības, Vecrīgas vēsturisko ēku Kaļķu ielā 16 joprojām "izdaiļo" uzraksti kirilicas alfabēta burtos, kas aizlīmēti ar spilgti zaļu līmlenti. Sākotnēji šāda savdabīga estētika tika pasniegta kā sasteigts "pagaidu risinājums" valodas prasību ievērošanai, bet šobrīd tā ir pārvērsta par apzinātu, provokatīvu un politizētu kampaņu. Jaunākais vizuālais noformējums uz teātra fasādes, kur sievietei mute ir aizlīmēta ar to pašu zaļo līmlenti kampaņā par "izvēli", skaidri parāda: teātris.
Teātra vadības oficiālajās vēstulēs paustā aizbildināšanās, ka uzrakstu nomaiņa prasa laiku, neiztur nekādu kritiku. Jāatceras, ka Rīgas dome jau 2024. gada septembrī pieņēma lēmumu, ka galvaspilsētas publiskajā telpā, tostarp uz pašvaldības un publiskajām ēkām, vairs nedrīkst izvietot vizuālo informāciju un uzrakstus krievu valodā. 2026. gada jūnijā Kultūras ministrija prasību pastiprināja, izdodot iekšēju rīkojumu, kas stingri aizliedza tās padotībā esošajām valsts finansētajām iestādēm izmantot krievu valodu publiskajā saziņā, tīmekļvietnēs, reklāmās un afišās.
Tātad Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrim bija pilni divi gadi, lai pārietu uz vizuālo komunikāciju valsts valodā. Radošo profesiju profesionāļi man neļaus samelot – ar to pilnībā pietiek ne vien dizaina koncepta radīšanai, bet pilnīgi jaunas stila grāmatas izveidošanai, iepirkumu izsludināšanai, rezultātu izvērtēšanai un materiālu sagatavošanai. Pat metāla burtus latviešu valodā var izkalt dažās nedēļās. Ja vien ir vēlēšanās, protams. Bet krievu teātrim tādas acīmredzami nav. To apliecina nesenākie notikumi.
Pēc iedzīvotāju sūdzībām Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments veica pārbaudi un šī gada 17. augustā konstatēja, ka teātris pārkāpj pašvaldības saistošos noteikumus par reklāmas izvietošanu. Jau 18. augustā departaments nosūtīja teātrim oficiālu "Brīdinājumu par reklāmu Kaļķu ielā 16", uzdodot šīs vizuālās jēlības novērst.
Ir pagājuši divi mēneši, taču zaļās līmlentes joprojām "rotā" ēkas fasādi. Teātra vadība ir izvēlējusies tiesisku rīkojumu vienkārši ignorēt, pārvēršot pilsētvides pārkāpumu par daļu no savas reklāmas kampaņas par krievu valodu. Valsts dotēta kultūras iestāde atļaujas ignorēt galvaspilsētas pašvaldības rīkojumus – un nekas nenotiek.
Vēl absurdāka situācija šķiet, vērojot Kultūras ministrijas rīcību. Reaģējot uz kultūras ministra Naura Puntuļa rīkojumu "Par valsts valodas lietošanu ar mērķi stiprināt valsts valodas lietojumu publiskajā telpā", ministrija uzdevusi teātrim iesniegt konkrētu publicitātes materiālu nomaiņas laika grafiku un izmaksu plānu. Ministrija apgalvo, ka rūpīgi seko līdzi, lai teātris rīkotos "valstiski lojāli" un nodrošinātu "labas pārvaldības principus". Taču zaļās līmlentes un to aizsegtie uzraksti krievu valodā uz ēkas fasādes atrodas vēl tagad.
Vai tiešām laba pārvaldība un valstiska lojalitāte nozīmē to, ka teātra vadība integrē šīs zaļās līmlentes jaunā kampaņā, vizuāli signalizējot, ka Latvijas valsts "aizlīmē mutes" vai veic cenzūru? Tā nav lojalitāte.
Tā ir manipulācija, izmantojot valsts budžeta līdzekļus, lai uzturētu un barotu tos sabiedrības slāņus, kas joprojām pretojas vienotai un latviskai informatīvajai telpai.
Vēl viena institūcija, kam būtu pienākums iesaistīties problēmas risināšanā – Valsts valodas centrs –, izvēlējusies klasiski ierēdniecisku pozīciju. Tā atbildējusi, ka "svešvalodā rakstīta uzraksta aizklāšana ar līmlenti pati par sevi nav interpretējama kā pārkāpums". Tātad likuma prasības formāli ir izpildītas un ierēdņi var gulēt mierīgi. Viņi savu darbu paveikuši, pat ja paši nespēj nodefinēt, vai šāds ilgstošs līmlenšu dizains ir uzskatāms par teātra vadības godprātīgu rīcību.
Toties teātrim šāda formāla atbilde ir kļuvusi par juridisko vairogu. Viņi var jebkurā brīdī atsaukties uz valodas centra atzinumu un turpināt iesākto provokatīvo kampaņu. Un tas noved pie skumja secinājuma, ka šis vairs nav stāsts par neizdevušos dizaina risinājumu. Tas ir ļoti nepatīkams precedents, kas būtībā parāda, ka likumiem un rīkojumiem par valsts valodas izmantošanu ir rekomendējoša daba. Tos var viegli apiet vai ignorēt, un šādai rīcībai nav nekādu seku. Un, ja netiek sodīta iestāde, kas saņem līdzekļus no Latvijas valsts budžeta, ko tad sabiedrība var pieprasīt no latviešu valodu ignorējošām privātkompānijām?
Iestāžu vājums un nespēja panākt savu lēmumu reālu izpildi ļauj Čehova teātrim atklāti smieties par Latvijas sabiedrību un uzturēt paralēlu, segregētu kultūrtelpu. Ir pienācis laiks Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam un pašvaldības policijai pāriet no papīra brīdinājumiem pie reāliem sodiem un piespiedu izpildes. Likumam ir jābūt vienādam visiem – pat tiem, kas slēpjas aiz teātra priekškara.
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"Likumam jābūt vairogam vājajiem un godīgajiem, bet zobenam pret negodīgajiem."
Šis Senās Romas tiesības caurvijošais princips ir tiesiskas valsts pamatu pamats. Tā apšaubīšana spēj sašķobīt sabiedrisko kārtību un pilsoņu drošības sajūtu. Diemžēl tieši to šobrīd sekmīgi dara Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris, atklāti izgaismojot varas iestāžu vājumu.
Neraugoties uz Kultūras ministrijas atgādinājumiem ievērot Valsts valodas likuma prasības, Vecrīgas vēsturisko ēku Kaļķu ielā 16 joprojām "izdaiļo" uzraksti kirilicas alfabēta burtos, kas aizlīmēti ar spilgti zaļu līmlenti. Sākotnēji šāda savdabīga estētika tika pasniegta kā sasteigts "pagaidu risinājums" valodas prasību ievērošanai, bet šobrīd tā ir pārvērsta par apzinātu, provokatīvu un politizētu kampaņu. Jaunākais vizuālais noformējums uz teātra fasādes, kur sievietei mute ir aizlīmēta ar to pašu zaļo līmlenti kampaņā par "izvēli", skaidri parāda: teātris.
Teātra vadības oficiālajās vēstulēs paustā aizbildināšanās, ka uzrakstu nomaiņa prasa laiku, neiztur nekādu kritiku. Jāatceras, ka Rīgas dome jau 2024. gada septembrī pieņēma lēmumu, ka galvaspilsētas publiskajā telpā, tostarp uz pašvaldības un publiskajām ēkām, vairs nedrīkst izvietot vizuālo informāciju un uzrakstus krievu valodā. 2026. gada jūnijā Kultūras ministrija prasību pastiprināja, izdodot iekšēju rīkojumu, kas stingri aizliedza tās padotībā esošajām valsts finansētajām iestādēm izmantot krievu valodu publiskajā saziņā, tīmekļvietnēs, reklāmās un afišās.
Tātad Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrim bija pilni divi gadi, lai pārietu uz vizuālo komunikāciju valsts valodā. Radošo profesiju profesionāļi man neļaus samelot – ar to pilnībā pietiek ne vien dizaina koncepta radīšanai, bet pilnīgi jaunas stila grāmatas izveidošanai, iepirkumu izsludināšanai, rezultātu izvērtēšanai un materiālu sagatavošanai. Pat metāla burtus latviešu valodā var izkalt dažās nedēļās. Ja vien ir vēlēšanās, protams. Bet krievu teātrim tādas acīmredzami nav. To apliecina nesenākie notikumi.
Pēc iedzīvotāju sūdzībām Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments veica pārbaudi un šī gada 17. augustā konstatēja, ka teātris pārkāpj pašvaldības saistošos noteikumus par reklāmas izvietošanu. Jau 18. augustā departaments nosūtīja teātrim oficiālu "Brīdinājumu par reklāmu Kaļķu ielā 16", uzdodot šīs vizuālās jēlības novērst.
Ir pagājuši divi mēneši, taču zaļās līmlentes joprojām "rotā" ēkas fasādi. Teātra vadība ir izvēlējusies tiesisku rīkojumu vienkārši ignorēt, pārvēršot pilsētvides pārkāpumu par daļu no savas reklāmas kampaņas par krievu valodu. Valsts dotēta kultūras iestāde atļaujas ignorēt galvaspilsētas pašvaldības rīkojumus – un nekas nenotiek.
Vēl absurdāka situācija šķiet, vērojot Kultūras ministrijas rīcību. Reaģējot uz kultūras ministra Naura Puntuļa rīkojumu "Par valsts valodas lietošanu ar mērķi stiprināt valsts valodas lietojumu publiskajā telpā", ministrija uzdevusi teātrim iesniegt konkrētu publicitātes materiālu nomaiņas laika grafiku un izmaksu plānu. Ministrija apgalvo, ka rūpīgi seko līdzi, lai teātris rīkotos "valstiski lojāli" un nodrošinātu "labas pārvaldības principus". Taču zaļās līmlentes un to aizsegtie uzraksti krievu valodā uz ēkas fasādes atrodas vēl tagad.
Vai tiešām laba pārvaldība un valstiska lojalitāte nozīmē to, ka teātra vadība integrē šīs zaļās līmlentes jaunā kampaņā, vizuāli signalizējot, ka Latvijas valsts "aizlīmē mutes" vai veic cenzūru? Tā nav lojalitāte.
Tā ir manipulācija, izmantojot valsts budžeta līdzekļus, lai uzturētu un barotu tos sabiedrības slāņus, kas joprojām pretojas vienotai un latviskai informatīvajai telpai.
Vēl viena institūcija, kam būtu pienākums iesaistīties problēmas risināšanā – Valsts valodas centrs –, izvēlējusies klasiski ierēdniecisku pozīciju. Tā atbildējusi, ka "svešvalodā rakstīta uzraksta aizklāšana ar līmlenti pati par sevi nav interpretējama kā pārkāpums". Tātad likuma prasības formāli ir izpildītas un ierēdņi var gulēt mierīgi. Viņi savu darbu paveikuši, pat ja paši nespēj nodefinēt, vai šāds ilgstošs līmlenšu dizains ir uzskatāms par teātra vadības godprātīgu rīcību.
Toties teātrim šāda formāla atbilde ir kļuvusi par juridisko vairogu. Viņi var jebkurā brīdī atsaukties uz valodas centra atzinumu un turpināt iesākto provokatīvo kampaņu. Un tas noved pie skumja secinājuma, ka šis vairs nav stāsts par neizdevušos dizaina risinājumu. Tas ir ļoti nepatīkams precedents, kas būtībā parāda, ka likumiem un rīkojumiem par valsts valodas izmantošanu ir rekomendējoša daba. Tos var viegli apiet vai ignorēt, un šādai rīcībai nav nekādu seku. Un, ja netiek sodīta iestāde, kas saņem līdzekļus no Latvijas valsts budžeta, ko tad sabiedrība var pieprasīt no latviešu valodu ignorējošām privātkompānijām?
Iestāžu vājums un nespēja panākt savu lēmumu reālu izpildi ļauj Čehova teātrim atklāti smieties par Latvijas sabiedrību un uzturēt paralēlu, segregētu kultūrtelpu. Ir pienācis laiks Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam un pašvaldības policijai pāriet no papīra brīdinājumiem pie reāliem sodiem un piespiedu izpildes. Likumam ir jābūt vienādam visiem – pat tiem, kas slēpjas aiz teātra priekškara.
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