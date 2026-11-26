Pagaidām Latvijas nacionālās lidsabiedrības "airBaltic" restrukturizācijas process notiek veiksmīgi, bet sarežģījumus rada augstās degvielas cenas, teica "airBaltic" padomes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs.
Viņš skaidroja, ka pašreiz lidsabiedrībai nav izdevies izpildīt visus priekšnosacījumus otrās finansējuma daļas jeb tranšas saņemšanai, un viens no galvenajiem iemesliem ir augstās degvielas cenas.
"Ņemot vērā to, ka degvielas cenas ir ļoti augstas, mums likviditātes iztrūkums ir tāds, ka sākam to just. Lai koncentrētos tikai uz resturkturizāciju nevis uz pasākumiem, kas ir vērsti uz likviditātes uzlabošanu, mēs palūdzām šo garantiju no valsts, lai aizdevēji būtu droši," teica Martinovs, piebilstot, ka process ir darbietilpīgs un garantija no valsts prasīta, lai nesteidzinātu konsultantus ar lēmumu.
Jautāts, vai šobrīd ir interese no investoriem, Martinovs atbildēja, ka, "ja pateikšu, ka nav sarunu ar potenciālajiem investoriem, es melošu".
Jau ziņots, ka Saeimas deputātu vairākums ceturtdien pirmajā lasījumā atbalstīja valsts galvojumu līdz 175 miljoniem eiro Latvijas nacionālajai lidsabiedrībai "airBaltic" otrās finansējuma daļas saņemšanai ASV notiekošajā "Chapter 11" restrukturizācijas procesā.
Atļauja sniegt galvojumu noformēta kā grozījumi "airBaltic" finanšu stabilizācijas pasākumu likumā. Tie paredz, ka valsts var būt arī galvotājs, un likums papildināts ar pantu, ka valsts sniedz galvojumu par 175 miljoniem eiro.
Grozījumi tiek skatīti steidzamības kārtā, kas nozīmē, ka tie vēl jāpieņem otrajā, galīgajā lasījumā. Steidzamība nepieciešama, lai līdz decembra vidum paspētu gan parakstīt šo galvojumu, gan iesniegt nepieciešamos dokumentus ASV tiesā un lai tiesa paspētu tos izskatīt un pieņemt lēmumu.
Satiksmes ministrs Krišs Lipšāns žurnālistiem iepriekš norādīja, ka komisijas deputāti ar situāciju "airBaltic" iepazinušies ļoti rūpīgi.
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Pagaidām Latvijas nacionālās lidsabiedrības "airBaltic" restrukturizācijas process notiek veiksmīgi, bet sarežģījumus rada augstās degvielas cenas, teica "airBaltic" padomes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs.
Viņš skaidroja, ka pašreiz lidsabiedrībai nav izdevies izpildīt visus priekšnosacījumus otrās finansējuma daļas jeb tranšas saņemšanai, un viens no galvenajiem iemesliem ir augstās degvielas cenas.
"Ņemot vērā to, ka degvielas cenas ir ļoti augstas, mums likviditātes iztrūkums ir tāds, ka sākam to just. Lai koncentrētos tikai uz resturkturizāciju nevis uz pasākumiem, kas ir vērsti uz likviditātes uzlabošanu, mēs palūdzām šo garantiju no valsts, lai aizdevēji būtu droši," teica Martinovs, piebilstot, ka process ir darbietilpīgs un garantija no valsts prasīta, lai nesteidzinātu konsultantus ar lēmumu.
Jautāts, vai šobrīd ir interese no investoriem, Martinovs atbildēja, ka, "ja pateikšu, ka nav sarunu ar potenciālajiem investoriem, es melošu".
Jau ziņots, ka Saeimas deputātu vairākums ceturtdien pirmajā lasījumā atbalstīja valsts galvojumu līdz 175 miljoniem eiro Latvijas nacionālajai lidsabiedrībai "airBaltic" otrās finansējuma daļas saņemšanai ASV notiekošajā "Chapter 11" restrukturizācijas procesā.
Atļauja sniegt galvojumu noformēta kā grozījumi "airBaltic" finanšu stabilizācijas pasākumu likumā. Tie paredz, ka valsts var būt arī galvotājs, un likums papildināts ar pantu, ka valsts sniedz galvojumu par 175 miljoniem eiro.
Grozījumi tiek skatīti steidzamības kārtā, kas nozīmē, ka tie vēl jāpieņem otrajā, galīgajā lasījumā. Steidzamība nepieciešama, lai līdz decembra vidum paspētu gan parakstīt šo galvojumu, gan iesniegt nepieciešamos dokumentus ASV tiesā un lai tiesa paspētu tos izskatīt un pieņemt lēmumu.
Satiksmes ministrs Krišs Lipšāns žurnālistiem iepriekš norādīja, ka komisijas deputāti ar situāciju "airBaltic" iepazinušies ļoti rūpīgi.
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