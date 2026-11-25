Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko intervijā Francijas žurnālam "Le Point" paziņojis, ka ir gatavs pavadīt Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski "kā viņa drošības garants" braucienā uz Maskavu, kur notiktu sarunas par kara izbeigšanu starp Ukrainu un Krieviju.
Zelenskis, komentējot Lukašenko priekšlikumu, paziņoja, ka tā ir vienkārši informācijas telpas piesārņošana ar nekonstruktīviem priekšlikumiem.
"Tad lai viņš kopā ar [Krievijas diktatoru Vladimiru] Putinu brauc uz Kijivu. Un mēs arī garantēsim viņiem drošu uzņemšanu," atbildēja Zelenskis uz žurnālistu lūgumu komentēt Lukašenko teikto.
"Kāpēc Lukašenko izsaka nenopietnus priekšlikumus? Mēs atrodamies kara stāvoklī, mēs nevaram tikties ne Maskavā, ne Kijivā. Mēs to visu lieliski saprotam. Kad kāds tā runā, tās ir vienkārši nenopietnas runas. Tas nozīmē, ka šis cilvēks nepalīdz mums tuvināt kara beigas," turpināja Zelenskis un piebilda, ka Lukašenko vienkārši "piesārņo informācijas telpu".
Lukašenko, kurš ir pie varas kopš 1994. gada, 2022. gada februārī ļāva Krievijai iebrukt Ukrainā no Baltkrievijas teritorijas, bet ir noliedzis plānus par Baltkrievijas tiešu iesaistīšanos šajā karā.
Lukašenko pārvaldītā Baltkrievija ir ekonomiski un politiski atkarīga no Krievijas, un tās teritorijā ir izvietota daļa no Krievijas kodolieroču arsenāla.
Intervijā, kuru paredzēts publicēt trešdien, Lukašenko sacīja: "Es ar Zelenski varam iesēsties lidmašīnā un lidot uz Maskavu. Mēs abi, man garantējot viņa drošību un visu pārējo."
"Ja viņš to nepieņem, tad lai viņš turpina karot, lai pats dodas uz fronti ar Kalašņikova automātu un cīnās. Karš turpinās; to vajag apturēt," piebilda Lukašenko.
Ukraina jau vairākus mēnešus ir brīdinājusi Baltkrieviju no tālākas iesaistīšanās karā, uzsverot pieaugušos Krievijas uzbrukumus Ukrainas ziemeļu daļai un apgalvojot, ka ir konstatēti militāri priekšdarbi abu valstu robežas Baltkrievijas pusē.
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Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko intervijā Francijas žurnālam "Le Point" paziņojis, ka ir gatavs pavadīt Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski "kā viņa drošības garants" braucienā uz Maskavu, kur notiktu sarunas par kara izbeigšanu starp Ukrainu un Krieviju.
Zelenskis, komentējot Lukašenko priekšlikumu, paziņoja, ka tā ir vienkārši informācijas telpas piesārņošana ar nekonstruktīviem priekšlikumiem.
"Tad lai viņš kopā ar [Krievijas diktatoru Vladimiru] Putinu brauc uz Kijivu. Un mēs arī garantēsim viņiem drošu uzņemšanu," atbildēja Zelenskis uz žurnālistu lūgumu komentēt Lukašenko teikto.
"Kāpēc Lukašenko izsaka nenopietnus priekšlikumus? Mēs atrodamies kara stāvoklī, mēs nevaram tikties ne Maskavā, ne Kijivā. Mēs to visu lieliski saprotam. Kad kāds tā runā, tās ir vienkārši nenopietnas runas. Tas nozīmē, ka šis cilvēks nepalīdz mums tuvināt kara beigas," turpināja Zelenskis un piebilda, ka Lukašenko vienkārši "piesārņo informācijas telpu".
Lukašenko, kurš ir pie varas kopš 1994. gada, 2022. gada februārī ļāva Krievijai iebrukt Ukrainā no Baltkrievijas teritorijas, bet ir noliedzis plānus par Baltkrievijas tiešu iesaistīšanos šajā karā.
Lukašenko pārvaldītā Baltkrievija ir ekonomiski un politiski atkarīga no Krievijas, un tās teritorijā ir izvietota daļa no Krievijas kodolieroču arsenāla.
Intervijā, kuru paredzēts publicēt trešdien, Lukašenko sacīja: "Es ar Zelenski varam iesēsties lidmašīnā un lidot uz Maskavu. Mēs abi, man garantējot viņa drošību un visu pārējo."
"Ja viņš to nepieņem, tad lai viņš turpina karot, lai pats dodas uz fronti ar Kalašņikova automātu un cīnās. Karš turpinās; to vajag apturēt," piebilda Lukašenko.
Ukraina jau vairākus mēnešus ir brīdinājusi Baltkrieviju no tālākas iesaistīšanās karā, uzsverot pieaugušos Krievijas uzbrukumus Ukrainas ziemeļu daļai un apgalvojot, ka ir konstatēti militāri priekšdarbi abu valstu robežas Baltkrievijas pusē.
Aptauja
Cik ilgi vēl turpināsies karš Ukrainā?
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