NATO dalībvalstu vidū nav vienprātības jautājumā par Ukrainas pievienošanos NATO, pirmdien paziņoja NATO ģenerālsekretārs Marks Rite, reaģējot uz Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska atkārtoto aicinājumu uzņemt Ukrainu NATO.
Lai gan Ukrainai ir piešķirta perspektīva nākotnē kļūt par NATO dalībvalsti, pašlaik starp alianses dalībvalstīm nav vienprātības, NATO Parlamentārās asamblejas ikgadējā sanāksmē Berlīnē norādīja Rite. Tajā pašā laikā viņš uzsvēra, ka to, kuru valsti uzņemt NATO, izlems vienīgi NATO.
Rite norādīja, ka jautājums par to, vai Ukrainas dalība NATO varētu būt daļa no sarunām ar Krieviju, ir atsevišķs jautājums. "Taču problēma, spekulējot par šīm sarunām, ir tāda - lai spekulētu par sarunām, mums ir vajadzīgas sarunas," viņš piebilda.
NATO ģenerālsekretārs atzinīgi novērtēja ASV milzīgos centienus panākt sarunu sākšanu, cieši sadarbojoties ar Ukrainu un Eiropu. Viņš piebilda, ka NATO ir nepieciešams, lai Krievijas diktators Vladimirs Putins "iesaistās, lai varētu redzēt, kā tas viss beigsies".
Zelenskis šorīt atkārtoti aicināja uzņemt Ukrainu NATO. Uzstājoties NATO Parlamentārajā asamblejā ar videozvana starpniecību, viņš teica, ka dalība aliansē būtu labāks risinājums Eiropas drošībai nekā drošības garantijas, kas atgādina NATO līguma 5. pantā paredzēto savstarpējās aizsardzības klauzulu.
Krievija iebilst pret Ukrainas pievienošanos NATO. Alianse principā ir vienojusies, ka Ukrainai jākļūst par tās locekli, tomēr ASV pēdējos gados pret to ir iebildušas.
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NATO dalībvalstu vidū nav vienprātības jautājumā par Ukrainas pievienošanos NATO, pirmdien paziņoja NATO ģenerālsekretārs Marks Rite, reaģējot uz Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska atkārtoto aicinājumu uzņemt Ukrainu NATO.
Lai gan Ukrainai ir piešķirta perspektīva nākotnē kļūt par NATO dalībvalsti, pašlaik starp alianses dalībvalstīm nav vienprātības, NATO Parlamentārās asamblejas ikgadējā sanāksmē Berlīnē norādīja Rite. Tajā pašā laikā viņš uzsvēra, ka to, kuru valsti uzņemt NATO, izlems vienīgi NATO.
Rite norādīja, ka jautājums par to, vai Ukrainas dalība NATO varētu būt daļa no sarunām ar Krieviju, ir atsevišķs jautājums. "Taču problēma, spekulējot par šīm sarunām, ir tāda - lai spekulētu par sarunām, mums ir vajadzīgas sarunas," viņš piebilda.
NATO ģenerālsekretārs atzinīgi novērtēja ASV milzīgos centienus panākt sarunu sākšanu, cieši sadarbojoties ar Ukrainu un Eiropu. Viņš piebilda, ka NATO ir nepieciešams, lai Krievijas diktators Vladimirs Putins "iesaistās, lai varētu redzēt, kā tas viss beigsies".
Zelenskis šorīt atkārtoti aicināja uzņemt Ukrainu NATO. Uzstājoties NATO Parlamentārajā asamblejā ar videozvana starpniecību, viņš teica, ka dalība aliansē būtu labāks risinājums Eiropas drošībai nekā drošības garantijas, kas atgādina NATO līguma 5. pantā paredzēto savstarpējās aizsardzības klauzulu.
Krievija iebilst pret Ukrainas pievienošanos NATO. Alianse principā ir vienojusies, ka Ukrainai jākļūst par tās locekli, tomēr ASV pēdējos gados pret to ir iebildušas.
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