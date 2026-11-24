Krievijas Aizsardzības ministrija paplašina Kamenkas garnizonu Ļeņingradas apgabalā, 60 kilometru attālumā no robežas ar Somiju, balstoties uz satelīta attēlu analīzi, secinājusi Somijas sabiedriskā raidorganizācija YLE.
Saskaņā ar YLE datiem garnizons tiek aktīvi modernizēts. Tajā tiek nojauktas vecas, neizmantotas ēkas un celti mūsdienīgi objekti, turklāt trīs vietās notiek jauna būvniecība.
Par jaunu poligonu būvniecību Kamenkā un militārās infrastruktūras paplašināšanu ziņoja arī somu izdevums "Iltalehti".
Militārais eksperts, bijušais Somijas izlūkdienesta darbinieks Marko Eklunds uzskata, ka papildus jaunajām kazarmām Kamenkā tiek būvēts jauns mācību centrs šaušanas prasmju apgūšanai, kā arī cita militārā infrastruktūra, ieskaitot pareizticīgo kapelu. Tas var liecināt par plāniem ievērojami palielināt garnizona skaitlisko sastāvu, uzskata eksperts.
"Kad vienībā ir tūkstošiem cilvēku, šaušanas apmācībai jābūt sava veida konveijera ražošanai. Ir nepieciešama funkcionējoša, moderna infrastruktūra," norādīja Eklunds.
Kamenka ir lielākā Krievijas karaspēka dislokācijas vieta netālu no Somijas robežas. Tur dislocēta 69. gvardes motorizētā strēlnieku divīzija. Kopš 1990. gadu beigām Kamenkas garnizona skaitliskais sastāvs bija aptuveni 4400 karavīru. Tagad, pēc YLE informācijas, paredzams, ka tas palielināsies līdz 11 000.
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Krievijas Aizsardzības ministrija paplašina Kamenkas garnizonu Ļeņingradas apgabalā, 60 kilometru attālumā no robežas ar Somiju, balstoties uz satelīta attēlu analīzi, secinājusi Somijas sabiedriskā raidorganizācija YLE.
Saskaņā ar YLE datiem garnizons tiek aktīvi modernizēts. Tajā tiek nojauktas vecas, neizmantotas ēkas un celti mūsdienīgi objekti, turklāt trīs vietās notiek jauna būvniecība.
Par jaunu poligonu būvniecību Kamenkā un militārās infrastruktūras paplašināšanu ziņoja arī somu izdevums "Iltalehti".
Militārais eksperts, bijušais Somijas izlūkdienesta darbinieks Marko Eklunds uzskata, ka papildus jaunajām kazarmām Kamenkā tiek būvēts jauns mācību centrs šaušanas prasmju apgūšanai, kā arī cita militārā infrastruktūra, ieskaitot pareizticīgo kapelu. Tas var liecināt par plāniem ievērojami palielināt garnizona skaitlisko sastāvu, uzskata eksperts.
"Kad vienībā ir tūkstošiem cilvēku, šaušanas apmācībai jābūt sava veida konveijera ražošanai. Ir nepieciešama funkcionējoša, moderna infrastruktūra," norādīja Eklunds.
Kamenka ir lielākā Krievijas karaspēka dislokācijas vieta netālu no Somijas robežas. Tur dislocēta 69. gvardes motorizētā strēlnieku divīzija. Kopš 1990. gadu beigām Kamenkas garnizona skaitliskais sastāvs bija aptuveni 4400 karavīru. Tagad, pēc YLE informācijas, paredzams, ka tas palielināsies līdz 11 000.
Aptauja
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