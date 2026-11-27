No Saeimas tribīnes izskanējis skarbs aicinājums nomainīt Latvijas Republikas ģenerālprokuroru Armīnu Meisteru. Partijas "Latvija pirmajā vietā" deputāts Ainārs Šlesers, vērtējot nacionālās aviokompānijas "airBaltic" finanšu situāciju un "Rail Baltica" projektu, pārmetis ģenerālprokuroram bezdarbību un tukšrunāšanu, vēsta 360TV Ziņas.
Uzstājoties Saeimā, Šlesers pauda neizpratni par to, kā tik ilgstoši ir pieļauta "airBaltic" nonākšana finanšu bedrē, vienlaikus tā arī neizvērtējot uzņēmuma vadības atbildību likuma priekšā. Viņš uzsvēra, ka gaidīšanas laiks ir beidzies un no tiesībsargājošajām iestādēm tiek sagaidīta konkrēta rīcība.
"Es aicinu no šīs tribīnes ģenerālprokuroru, kas skaļi te runā par visu kaut ko, beidzot rīkoties un ierosināt krimināllietas, un saukt pie atbildības visus tos, kuri nodrošināja naudas izšķērdēšanu lielos apmēros daudzu, daudzu gadu garumā. Ja ģenerālprokurors atkal teiks, ka nevar atrast zaudējumus ne "airBaltic", ne "Rail Baltica", tad es aicinu Saeimu nomainīt ģenerālprokuroru, kas neko nevar izdarīt – tikai skaļi runāt pirms vēlēšanām," no Saeimas tribīnes paziņoja deputāts Ainārs Šlesers.
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No Saeimas tribīnes izskanējis skarbs aicinājums nomainīt Latvijas Republikas ģenerālprokuroru Armīnu Meisteru. Partijas "Latvija pirmajā vietā" deputāts Ainārs Šlesers, vērtējot nacionālās aviokompānijas "airBaltic" finanšu situāciju un "Rail Baltica" projektu, pārmetis ģenerālprokuroram bezdarbību un tukšrunāšanu, vēsta 360TV Ziņas.
Uzstājoties Saeimā, Šlesers pauda neizpratni par to, kā tik ilgstoši ir pieļauta "airBaltic" nonākšana finanšu bedrē, vienlaikus tā arī neizvērtējot uzņēmuma vadības atbildību likuma priekšā. Viņš uzsvēra, ka gaidīšanas laiks ir beidzies un no tiesībsargājošajām iestādēm tiek sagaidīta konkrēta rīcība.
"Es aicinu no šīs tribīnes ģenerālprokuroru, kas skaļi te runā par visu kaut ko, beidzot rīkoties un ierosināt krimināllietas, un saukt pie atbildības visus tos, kuri nodrošināja naudas izšķērdēšanu lielos apmēros daudzu, daudzu gadu garumā. Ja ģenerālprokurors atkal teiks, ka nevar atrast zaudējumus ne "airBaltic", ne "Rail Baltica", tad es aicinu Saeimu nomainīt ģenerālprokuroru, kas neko nevar izdarīt – tikai skaļi runāt pirms vēlēšanām," no Saeimas tribīnes paziņoja deputāts Ainārs Šlesers.
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